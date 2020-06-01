Зеленський: "День захисту дітей - це не лише 1 червня. Це має бути кожен день нашого життя"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що фундаментальним правом кожної дитини, яке потрібно забезпечувати і захищати, - право на щасливе дитинство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Адже це – не тільки про дитячу освіту та здоров’я, безпеку та розвиток, дозвілля та відпочинок. Це й радісні дитячі очі. Це дитяча усмішка. Це приємні спогади про найкращий період життя. Будьмо для наших дітей супергероями! І для цього не обов’язково потрібне вміння літати чи проходити крізь стіни. Нашою суперсилою можуть бути порядність і чесність, повага та толерантність, добрі слова та гарні справи. Знаходьте якомога більше часу для дітей. Здійснюйте їхні мрії. Інколи це так просто. Вислухайте їх. Інколи це так потрібно. Просто міцно обійміть їх і скажіть: "Я тебе люблю". Інколи це найважливіше", - підкреслив глава держави.

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За словами президента, сьогодні, на жаль, є багато дітей, позбавлених батьківської опіки, дітей з особливими освітніми потребами. Держава має бути для них джерелом турботи та піклування. Україна має бути для них захисником і добродієм.

"У цей день я хочу окремо подякувати всім, хто працює з дітьми. Це освітяни та соціальні працівники, дитячі лікарі, правозахисники та психологи, благодійники та меценати, дитячі художники, письменники, музиканти, аніматори й багато-багато інших. Я впевнений, що День захисту дітей – це не тільки 1 червня. Це має бути кожен день нашого життя. І давайте пам’ятати, що чужих дітей не буває", - підсумував Зеленський.