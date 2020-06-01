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Зеленський: "День захисту дітей - це не лише 1 червня. Це має бути кожен день нашого життя"

Зеленський:

Президент України Володимир Зеленський вважає, що фундаментальним правом кожної дитини, яке потрібно забезпечувати і захищати, - право на щасливе дитинство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Адже це – не тільки про дитячу освіту та здоров’я, безпеку та розвиток, дозвілля та відпочинок. Це й радісні дитячі очі. Це дитяча усмішка. Це приємні спогади про найкращий період життя. Будьмо для наших дітей супергероями! І для цього не обов’язково потрібне вміння літати чи проходити крізь стіни. Нашою суперсилою можуть бути порядність і чесність, повага та толерантність, добрі слова та гарні справи. Знаходьте якомога більше часу для дітей. Здійснюйте їхні мрії. Інколи це так просто. Вислухайте їх. Інколи це так потрібно. Просто міцно обійміть їх і скажіть: "Я тебе люблю". Інколи це найважливіше", - підкреслив глава держави.

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За словами президента, сьогодні, на жаль, є багато дітей, позбавлених батьківської опіки, дітей з особливими освітніми потребами. Держава має бути для них джерелом турботи та піклування. Україна має бути для них захисником і добродієм.

"У цей день я хочу окремо подякувати всім, хто працює з дітьми. Це освітяни та соціальні працівники, дитячі лікарі, правозахисники та психологи, благодійники та меценати, дитячі художники, письменники, музиканти, аніматори й багато-багато інших. Я впевнений, що День захисту дітей – це не тільки 1 червня. Це має бути кожен день нашого життя. І давайте пам’ятати, що чужих дітей не буває", - підсумував Зеленський.

Автор: 

День захисту дітей (11) Зеленський Володимир (23689) привітання (730)


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Топ коментарі
+14
Хоть детей не трогай, падла.
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01.06.2020 13:13
+12
...зря ты так о детях
Зеленский: "День защиты детей - это не только 1 июня. Это должен быть каждый день нашей жизни" - Цензор.НЕТ 529
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01.06.2020 13:16
+10
Зеленский: "День защиты детей - это не только 1 июня. Это должен быть каждый день нашей жизни" - Цензор.НЕТ 9202
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01.06.2020 13:20
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Хоть детей не трогай, падла.
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01.06.2020 13:13 Відповісти
Не обижай бубочку. Дай ему побыть с компании равных ему по разуму.
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01.06.2020 13:15 Відповісти
...зря ты так о детях
Зеленский: "День защиты детей - это не только 1 июня. Это должен быть каждый день нашей жизни" - Цензор.НЕТ 529
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01.06.2020 13:16 Відповісти
- Опоздал на праздник любви и что носки с двойной пяткой - это не просто продукция какой-то кооперативной артели лжеинвалидов, а некий символ счастливого брака, узаконенного загсом. (с)
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01.06.2020 14:25 Відповісти
Сиди в своем израиле, кушай сало.
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02.06.2020 08:58 Відповісти
Правильно ! Педагоги и социальные работники, детские врачи, правозащитники и психологи, благотворители и меценаты, детские художники, писатели, музыканты, аниматоры и многие другие должны получать достойную зарплату !
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01.06.2020 13:13 Відповісти
Зеленский: "День защиты детей - это не только 1 июня. Это должен быть каждый день нашей жизни" - Цензор.НЕТ 7615
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01.06.2020 13:22 Відповісти
4000$ для початку .
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01.06.2020 13:28 Відповісти
Славно- то как ....и правильно. Если бы еще о всех детях, а не только о своих.
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01.06.2020 13:14 Відповісти
Вы у них все забрали, уроды зеленые, и досуг, и развитие, и образование, и, в какой-то мере - здоровье.
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01.06.2020 13:15 Відповісти
Зеленский: "День защиты детей - это не только 1 июня. Это должен быть каждый день нашей жизни" - Цензор.НЕТ 9202
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01.06.2020 13:20 Відповісти
...кто бы Украину защитил от этого детеныша
Зеленский: "День защиты детей - это не только 1 июня. Это должен быть каждый день нашей жизни" - Цензор.НЕТ 7562
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01.06.2020 13:15 Відповісти
-Небо..., небо не видело такого позорного пацака как ты, Скрипач Пианист!... Я очень глубоко скорблю…
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01.06.2020 13:17 Відповісти
Твоих вот вот в школе п&дить начнут
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01.06.2020 13:18 Відповісти
нас малих -по 8 років колись вивозили на колгоспне поле, щоби ми рвали своїми малими руками - щавель. А на 1 мая та 7 ноября зовсім малих по 7 років гнали на їх демонстрацію по годовщині вєлікой октябрськой
Спасібо КПСС за наше счастлівоє дєтство
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01.06.2020 13:19 Відповісти
Зеленський: "День защиты детей - это не только 1 июня. Это должен быть каждый день нашей жизни."
Так. Кожен день - свято.

Зеленський: "День захисту дітей - це не лише 1 червня. Це має бути кожен день нашого життя" - Цензор.НЕТ 8016
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01.06.2020 13:26 Відповісти
От , **** лицемірна .
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01.06.2020 13:27 Відповісти
Судячий з дій ВОЗика, його єдиною і найціннішою дитиною є Ігор Валєріч.
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01.06.2020 13:28 Відповісти
Ртом говорит одно, а руками садит детского врача-кардиохирурга по фейковьім обвинениям.
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01.06.2020 13:32 Відповісти
А как Петро Ляксеич детей любит , как любит !
Не то , что энтот лицемер ...
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01.06.2020 13:32 Відповісти
Зеленський: "День захисту дітей - це не лише 1 червня. Це має бути кожен день нашого життя" - Цензор.НЕТ 533
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01.06.2020 13:34 Відповісти
'' я боюсь только за своих детей'' Зеленопитек июнь 2019 года.
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01.06.2020 13:41 Відповісти
...Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем... (с) 12 стульев
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01.06.2020 13:42 Відповісти
COVID-19 - унікальна криза в тому сенсі, що її соціально-економічний вплив сильно залежить від результатів реалізації стратегій щодо охорони здоров'я, подолання пандемії та карантину. Незважаючи на високий ступінь невизначеності, ми подаємо перші прогнози впливу COVID-19 на бідність, зокрема бідність дітей, і на найбільш уразливі категорії населення України. Ці результати отримані шляхом мікромоделювання на основі обстежень умов життя домогосподарств (ОУЖД). Цей звіт є "живим" документом, який регулярно оновлюватиметься в міру надходження нової інформації.

https://www.unicef.org/ukraine/media/5811/file/COVID%20impact%20on%20poverty%20ukr.pdf
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01.06.2020 13:50 Відповісти
Сьогодні, в Міжнародний день захисту дітей, на площі перед Жовтневим палацом у Києві відбулася акція "Save Deriugina School" - на підтримку Дитячо-юнацької спортивної школи Дерюгіних, яку виселяють з Жовтневого палацу. Гімнастки провели тренування просто неба. Почему не найдется спонсора для нашей гимнастики? Потому что гимнастика не приносит денег как футбол?
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01.06.2020 13:58 Відповісти
Политики украли у детей кусочек счастья
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01.06.2020 14:59 Відповісти
Защитничек детей, ***. "Просто перестать стрелять и сдать свои территории врагу"...
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01.06.2020 16:48 Відповісти
Бубочка! Пошукай в очах цих московитів бажання миру...
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009476718414&__tn__=%2CdlCH-R-R&eid=ARALECB-HAO86-csWvdErvgGK9jO3r3mU3KGRrv6A3WNuGuSSBIYhc-6AqWV8iDgb89avtKt0EWKi9Js&hc_ref=ARTlAt2R35hA9bmKiUodMFTh26f6G0RZOMJ3WSTFInSliZUelALVSoo82iMj9dQL_dQ&ref=nf_target Сергей Нещадим разом з https://www.facebook.com/profile.php?id=100004486233000&__tn__=%2CdlCH-R-R&eid=ARAF2tMsi34NC0u3A5u3Eo6AGfU6F0dGtT23K7mCCycjK1ZEM-kyk3PWeiAsCfZjVsFgOi-K5m2Ok1fm&hc_ref=ARTlAt2R35hA9bmKiUodMFTh26f6G0RZOMJ3WSTFInSliZUelALVSoo82iMj9dQL_dQ&ref=nf_target Вікторією Довгань та https://www.facebook.com/profile.php?id=100024397757501# 5 іншими особами .https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2914943342164861&id=100009476718414 6 год

В международный День защиты детей хочу напомнить, как российские оккупанты используют детей на Донбассе!!!Всмотритесь в эти фото!
Зеленський: "День захисту дітей - це не лише 1 червня. Це має бути кожен день нашого життя" - Цензор.НЕТ 4406 Зеленський: "День захисту дітей - це не лише 1 червня. Це має бути кожен день нашого життя" - Цензор.НЕТ 9430
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01.06.2020 19:20 Відповісти
Який зеленський банальний.
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01.06.2020 22:57 Відповісти
 
 