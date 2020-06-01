Скандал з компаніями групи T.B. Fruit і несплатою боргів перед Дельта Банком дійшов до польського парламенту

Депутат польського Сейму Збігнев Гіжіньскій, член парламентської комісії із державних фінансів, виступив із депутатським запитом до віцепрем'єр-міністра та міністра державних активів Яцека Сасіна.

У запиті депутат висловив стурбованість ситуацією навколо українського бізнесмена Тараса Барщовського, активи групи T.B. Fruit якого розташовані також і на території Польщі. Гіжіньскій вимагає провести перевірку в державному банку Pekao SA, який, згідно з повідомленнями польських ЗМІ, "дав нечесному українському бізнесменові значний кредит".

Приводом для депутатського запиту послугувала несплата фінансових зобов'язань перед банками в Україні та підозра у співучасті в умисному доведенні до банкрутства українського Дельта Банку, а також рекордний штраф у розмірі 8,3 млн злотих, який група T.B. Fruit зобов'язана сплатити згідно з рішенням польського антимонопольного органу за нечесні ринкові практики щодо фермерів-постачальників фруктів (невиплата винагороди за продукцію).

"Банк, контрольований державою, має бути особливо обережним, перевіряючи позичальників, яких публічно звинувачують у використанні недобросовісної ділової практики і які були оштрафовані іншим польським державним органом", - йдеться в запиті.

Результатом перевірки можуть стати проблеми у відносинах із польськими банками і заморозка фінансування будівництва нових заводів T.B. Fruit у Польщі.