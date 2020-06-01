Скандал з компаніями групи T.B. Fruit і несплатою боргів перед Дельта Банком дійшов до польського парламенту
Депутат польського Сейму Збігнев Гіжіньскій, член парламентської комісії із державних фінансів, виступив із депутатським запитом до віцепрем'єр-міністра та міністра державних активів Яцека Сасіна.
У запиті депутат висловив стурбованість ситуацією навколо українського бізнесмена Тараса Барщовського, активи групи T.B. Fruit якого розташовані також і на території Польщі. Гіжіньскій вимагає провести перевірку в державному банку Pekao SA, який, згідно з повідомленнями польських ЗМІ, "дав нечесному українському бізнесменові значний кредит".
Приводом для депутатського запиту послугувала несплата фінансових зобов'язань перед банками в Україні та підозра у співучасті в умисному доведенні до банкрутства українського Дельта Банку, а також рекордний штраф у розмірі 8,3 млн злотих, який група T.B. Fruit зобов'язана сплатити згідно з рішенням польського антимонопольного органу за нечесні ринкові практики щодо фермерів-постачальників фруктів (невиплата винагороди за продукцію).
"Банк, контрольований державою, має бути особливо обережним, перевіряючи позичальників, яких публічно звинувачують у використанні недобросовісної ділової практики і які були оштрафовані іншим польським державним органом", - йдеться в запиті.
Результатом перевірки можуть стати проблеми у відносинах із польськими банками і заморозка фінансування будівництва нових заводів T.B. Fruit у Польщі.
Будь ласка, зачекайте...
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Для приезжих докладаю.
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Его "ближайшая сподвижница"! Юлия Сергеевна Чеботарёва (р. https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F 25 апреля https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1965 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA Днепропетровск )
И ее муж, Николай Иванович Лагун (1973 г. р., с. Семеновка Черкасской области), ставший "олигархом" на следующий день после свадьбы.
Ключевые слова " в соучастии в умышленном банкротстве украинского Дельта Банка" улавливаем?