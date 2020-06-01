За добу на Київщині 27 випадків COVID-19, загалом 1,6 тис. інфікованих, - ОДА
Загальна кількість інфікованих COVID-19 у Київській області досягла 1,6 тис.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.
За даними Київського обласного лабораторного центру, в області станом на 10:00 1 червня 2020 року офіційно підтверджено 1600 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 124 дитини і 298 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу - 27.
Із них на стаціонарному лікуванні - 223, на самоізоляції - 1377 осіб.
Одужали 399 осіб (у т.ч. 27 дітей).
За час пандемії померло - 35 осіб.
За період із 14.03.2020 загалом до Київського обласного лабораторного центру надійшло 4637 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 10 повідомлень про підозру.
Встановлено медичне спостереження за 6952 контактними особами.
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