Зеленський про "плівки Деркача": Мене цікавить лише те, як можна було підслухати і записати президента країни

Президент України Володимир Зеленський закликає, щоб Україну не втягували в президентську кампанію у США, і заперечує свою причетність до появи нібито записів розмов між нібито п'ятим президентом України Петром Порошенком і нібито ексвіцепрезидентом США Джо Байденом.

"Навіщо потрібно знову втягувати в це Україну? Зараз ми насолоджуємося двопартійною підтримкою у США, як у Конгресі, так і в Сенаті. У нас є підтримка президента (Дональда Трампа. - Ред.). Ці записи не є чимось пріоритетним", - сказав він в інтерв'ю британському The Telegraph через Skype, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський підкреслив, що Україна не хоче впливати на внутрішньополітичну або зовнішньополітичну ситуацію в будь-якій країні, або на процес виборів у будь-якій країні. "Ми - незалежна держава. Сполучені Штати Америки - незалежна країна", - сказав він.

Президент України також зазначив, що не мав уявлення про імовірну розмову між Порошенком і Байденом, і він не буде випереджати розслідування щодо цих записів.

"Послухайте, я нічого не знаю про деталі цієї угоди (нібито між Порошенком і Байденом. - Ред). І чи була ця угода досягнута чи відкинута, і чи існувала взагалі ця угода. Мене цікавить лише те, як можна було підслухати, записати на плівку Офіс Президента України", - сказав Зеленський.

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Як відомо, 19 травня нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

В "Європейській Солідарності" Петра Порошенка назвали це "російською провокацією", а записи "сфабрикованими фрагментами".