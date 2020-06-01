Зеленський про "плівки Деркача": Мене цікавить лише те, як можна було підслухати і записати президента країни
Президент України Володимир Зеленський закликає, щоб Україну не втягували в президентську кампанію у США, і заперечує свою причетність до появи нібито записів розмов між нібито п'ятим президентом України Петром Порошенком і нібито ексвіцепрезидентом США Джо Байденом.
"Навіщо потрібно знову втягувати в це Україну? Зараз ми насолоджуємося двопартійною підтримкою у США, як у Конгресі, так і в Сенаті. У нас є підтримка президента (Дональда Трампа. - Ред.). Ці записи не є чимось пріоритетним", - сказав він в інтерв'ю британському The Telegraph через Skype, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зеленський підкреслив, що Україна не хоче впливати на внутрішньополітичну або зовнішньополітичну ситуацію в будь-якій країні, або на процес виборів у будь-якій країні. "Ми - незалежна держава. Сполучені Штати Америки - незалежна країна", - сказав він.
Президент України також зазначив, що не мав уявлення про імовірну розмову між Порошенком і Байденом, і він не буде випереджати розслідування щодо цих записів.
"Послухайте, я нічого не знаю про деталі цієї угоди (нібито між Порошенком і Байденом. - Ред). І чи була ця угода досягнута чи відкинута, і чи існувала взагалі ця угода. Мене цікавить лише те, як можна було підслухати, записати на плівку Офіс Президента України", - сказав Зеленський.
Як відомо, 19 травня нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.
В "Європейській Солідарності" Петра Порошенка назвали це "російською провокацією", а записи "сфабрикованими фрагментами".
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Всё, что делал Петр Порошенко во вред Украине, все его схемы ограбления страны, приведшие его на ТРЕТЬЕ место по величине состояния (новый выпуск журнала "Форбс Украина") - всё зафиксировано.
И вас, Владимир Александрович точно так же пишут. Пишут и враги Украины и патриоты Украины и просто разведки заинтересованных стран. Пишут везде, в том числе наверняка писали и в Омане...
И подельников ваших пишут... Припоминаете, ка записали Юзика?
Ничего, сейчас "время разбрасывать камни", но наступит "время собирать камни"!!!
"Главный редактор «Forbes Украина» (входит в UMH group) Владимир Федорин считает продажу «Forbes Украина» концом проекта в его нынешнем виде и убежден, что покупатель преследует одну из трех целей: заткнуть журналистам рот перед президентскими выборами, обелить собственную репутацию, использовать издание для решения вопросов, не имеющих ничего общего с медиа-бизнесом. 5 ноября 2013 года, группа компаний ВЕТЭК Сергея Курченко внесла последнюю часть платежа, предусмотренного соглашением о покупке медиа-холдинга. Управлять UMH Group будет специально созданное подразделение ВЕТЭК - компания «ВЕТЭК-Медиа». С июля https://ru.wikipedia.org/wiki/2013 2013 главным редактором является Михаил Котов, до этого возглавлявший редакцию «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0.Ru Газета.Ru https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-10 [10] »
13 ноября 2013 года 14 журналистов украинского Forbes написали заявления об увольнении из-за «попыток изменить редакционную политику».
В марте 2014 г. портал «https://ru.wikipedia.org/wiki/BuzzFeed BuzzFeed » опубликовал информацию о том, что американский издательский дом «Forbes» отзывает у компании «UMH Group» лицензию на выпуск украинской версии журнала Forbeshttps://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-11 [11] . Новость появилась после того, как семью «Форбс» покинул Мигель Форбс, бывший медиасоветник Курченко. Все это время редакция издания находилась в подвешенном состоянии, но коллективу журнала и сайта объявили, что лицензия все же остается у Сергея Курченкоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-12 [12] .
А уже в сентябре 2014 г. председателем наблюдательного совета UMH group назначили депутата Верховной Рады от «Партии регионов» Елену Бондаренкоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-13 [13] .
7 августа 2015 г. новостной сайт украинской версии журнала «Forbes» внезапно изменил свой адрес с forbes.ua на forbes.net.uahttps://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-14 [14] , что свидетельствовало о проблемах с торговой маркой. А 8 августа 2015 г. был опубликован комментарий представителя Forbes, в котором утверждается, что согласно распоряжению американского правительства, Forbes на 6 августа 2015 года сделал все действия, чтобы отказать Forbes Украина в доступе к контенту и бренду. В связи с этим, Forbes больше не предоставляет UMH Group авторизованный доступ к бренду Forbes для сайта UMH или доступ к домену forbes.ua"https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-15 [15] https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-16 [16] https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-17 [17] .
В данном случае местные лучше владеют неофициальной информацией.
Думаю что так.
Если вам так угодно на примере Кока-колы.
Название журнала сохранено, разделы сохранены, форма подачи материала сохранена, добавлены лишь украинские
бутылкифамилии и украинские водаданные.
он забыл, как приказал людей в тюрьму посадить ?
какого президента ?
разве Порошенко не барыга ?
а он не комик из квартала работающий прокурором у мусоров ?
Команда у Зеленского откровенно плохая. Собственно по гниде Ленину - "революционная ситуация, это когда верхи уже не могут, а низы уже не хотят". Первая часть уже явно в наличии, вопрос лишь в том - спустят пар массовыми кадровыми заменами и перевыборами или будут ждать когда "котел рванет".