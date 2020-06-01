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Зеленський про "плівки Деркача": Мене цікавить лише те, як можна було підслухати і записати президента країни

Зеленський про

Президент України Володимир Зеленський закликає, щоб Україну не втягували в президентську кампанію у США, і заперечує свою причетність до появи нібито записів розмов між нібито п'ятим президентом України Петром Порошенком і нібито ексвіцепрезидентом США Джо Байденом.

"Навіщо потрібно знову втягувати в це Україну? Зараз ми насолоджуємося двопартійною підтримкою у США, як у Конгресі, так і в Сенаті. У нас є підтримка президента (Дональда Трампа. - Ред.). Ці записи не є чимось пріоритетним", - сказав він в інтерв'ю британському The Telegraph через Skype, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський підкреслив, що Україна не хоче впливати на внутрішньополітичну або зовнішньополітичну ситуацію в будь-якій країні, або на процес виборів у будь-якій країні. "Ми - незалежна держава. Сполучені Штати Америки - незалежна країна", - сказав він.

Президент України також зазначив, що не мав уявлення про імовірну розмову між Порошенком і Байденом, і він не буде випереджати розслідування щодо цих записів.

"Послухайте, я нічого не знаю про деталі цієї угоди (нібито між Порошенком і Байденом. - Ред). І чи була ця угода досягнута чи відкинута, і чи існувала взагалі ця угода. Мене цікавить лише те, як можна було підслухати, записати на плівку Офіс Президента України", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР почало провадження за фактом прослуховування переговорів Байдена і Порошенка

Як відомо, 19 травня нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

В "Європейській Солідарності" Петра Порошенка назвали це "російською провокацією", а записи "сфабрикованими фрагментами".

Автор: 

Байден Джо (2883) Зеленський Володимир (23689) Порошенко Петро (15161) США (22512)


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Топ коментарі
+82
Зеленский о "пленках Деркача": Меня интересует только то, как можно было подслушать и записать президента страны - Цензор.НЕТ 8286
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01.06.2020 13:40
+67
сыкотно Бубе
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01.06.2020 13:31
+64
А як на мене, то зовсім інше...
Зеленский о "пленках Деркача": Меня интересует только то, как можно было подслушать и записать президента страны - Цензор.НЕТ 5751
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01.06.2020 13:33
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ермак слил деркачу с ведома зеленого ---все разговоры президентов хранятся в АП под грифом секретно.
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02.06.2020 02:23 Відповісти
у ***** спитай зепоцик, він тобі і розкаже скільки цей лайновия пирдач на нього працює.
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02.06.2020 07:01 Відповісти
Та шо там думать. Ищите диван и майора. В квесты играли?
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02.06.2020 07:07 Відповісти
Зеленський про "плівки Деркача": Мене цікавить лише те, як можна було підслухати і записати президента країни - Цензор.НЕТ 3253
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02.06.2020 08:19 Відповісти
Как можно? Хйла по-просили, оно назначило хйлопца, котроый все записал.
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02.06.2020 08:38 Відповісти
А вот так вот, Владимир Александрович!
Всё, что делал Петр Порошенко во вред Украине, все его схемы ограбления страны, приведшие его на ТРЕТЬЕ место по величине состояния (новый выпуск журнала "Форбс Украина") - всё зафиксировано.
И вас, Владимир Александрович точно так же пишут. Пишут и враги Украины и патриоты Украины и просто разведки заинтересованных стран. Пишут везде, в том числе наверняка писали и в Омане...
И подельников ваших пишут... Припоминаете, ка записали Юзика?

Ничего, сейчас "время разбрасывать камни", но наступит "время собирать камни"!!!
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02.06.2020 10:43 Відповісти
Наш Курви как всегда усердно собирает гавно со страничек расийских газеток и яростно им размахивает....

"Главный редактор «Forbes Украина» (входит в UMH group) Владимир Федорин считает продажу «Forbes Украина» концом проекта в его нынешнем виде и убежден, что покупатель преследует одну из трех целей: заткнуть журналистам рот перед президентскими выборами, обелить собственную репутацию, использовать издание для решения вопросов, не имеющих ничего общего с медиа-бизнесом. 5 ноября 2013 года, группа компаний ВЕТЭК Сергея Курченко внесла последнюю часть платежа, предусмотренного соглашением о покупке медиа-холдинга. Управлять UMH Group будет специально созданное подразделение ВЕТЭК - компания «ВЕТЭК-Медиа». С июля https://ru.wikipedia.org/wiki/2013 2013 главным редактором является Михаил Котов, до этого возглавлявший редакцию «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0.Ru Газета.Ru https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-10 [10] »
13 ноября 2013 года 14 журналистов украинского Forbes написали заявления об увольнении из-за «попыток изменить редакционную политику».
В марте 2014 г. портал «https://ru.wikipedia.org/wiki/BuzzFeed BuzzFeed » опубликовал информацию о том, что американский издательский дом «Forbes» отзывает у компании «UMH Group» лицензию на выпуск украинской версии журнала Forbeshttps://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-11 [11] . Новость появилась после того, как семью «Форбс» покинул Мигель Форбс, бывший медиасоветник Курченко. Все это время редакция издания находилась в подвешенном состоянии, но коллективу журнала и сайта объявили, что лицензия все же остается у Сергея Курченкоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-12 [12] .
А уже в сентябре 2014 г. председателем наблюдательного совета UMH group назначили депутата Верховной Рады от «Партии регионов» Елену Бондаренкоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-13 [13] .
7 августа 2015 г. новостной сайт украинской версии журнала «Forbes» внезапно изменил свой адрес с forbes.ua на forbes.net.uahttps://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-14 [14] , что свидетельствовало о проблемах с торговой маркой. А 8 августа 2015 г. был опубликован комментарий представителя Forbes, в котором утверждается, что согласно распоряжению американского правительства, Forbes на 6 августа 2015 года сделал все действия, чтобы отказать Forbes Украина в доступе к контенту и бренду. В связи с этим, Forbes больше не предоставляет UMH Group авторизованный доступ к бренду Forbes для сайта UMH или доступ к домену forbes.ua"https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-15 [15] https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-16 [16] https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-17 [17] .
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02.06.2020 11:29 Відповісти
Вы видимо не в кусе последних событий. "Форбс" отказался работать с Кучеренко. Теперь у "Форбз Украина" новый владелец. Номер уже отпечатан, можете купить.
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02.06.2020 16:41 Відповісти
Мутная история - все эти "американские" журналы местного разлива... если американцы сами могут посчитать состояние местных - отчего сами не печатают? А если не могут - как они проверяют местные расчёты?
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02.06.2020 17:59 Відповісти
Когда бизнес становится большим, то умные владельцы делегируют право принимать решения на местах.
В данном случае местные лучше владеют неофициальной информацией.
Думаю что так.
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02.06.2020 23:13 Відповісти
Ну да. Кока-колу разливают в Украине в украинские бутылки украинской водой, вот только концентрат везут из штатов...
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03.06.2020 10:23 Відповісти
А вот пани Купидон, у которой дома в Киеве и в США, утверждает, что вкус Кока-колы там и тут разный. Тут он более резкий.

Если вам так угодно на примере Кока-колы.
Название журнала сохранено, разделы сохранены, форма подачи материала сохранена, добавлены лишь украинские бутылки фамилии и украинские вода данные.
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03.06.2020 12:38 Відповісти
Форма - ничто, содержание - всё. У меня вопросы к ДОСТОВЕРНОСТИ содержания.
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03.06.2020 15:46 Відповісти
У Форбс своя методика оценки, по отношению к олигархам из не демократических стран она всегда явно занижена.
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03.06.2020 22:01 Відповісти
не лох оманский все тупее и тупее.)))))
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02.06.2020 11:59 Відповісти
Деградирует не по дням, а по часам.
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02.06.2020 12:51 Відповісти
что мелет этот недопрезидент ?
он забыл, как приказал людей в тюрьму посадить ?
какого президента ?
разве Порошенко не барыга ?
а он не комик из квартала работающий прокурором у мусоров ?
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02.06.2020 13:54 Відповісти
Сын бывшего главы СБУ при Президенте Кучмы, том самом, при котором Данилыча записывали в собственном кабинете, что привело к срыву вступления Украины в НАТО (курс на которое тогда повел Кучма) обнародовал запись ЗА СУТКИ до пресс-конференции Зеленского и ему задали вопрос по поводу пленок, поставив на растяжку между Байденом и Трампом. Вместо того, чтобы ответить "без комментариев", а такая форма ответа предусмотрена и для политиков и для бизнесменов, Зеленский ляпнул, что следствие разберется и тем самым тут же наступил на мозоли и Байдену и Трампу.

Команда у Зеленского откровенно плохая. Собственно по гниде Ленину - "революционная ситуация, это когда верхи уже не могут, а низы уже не хотят". Первая часть уже явно в наличии, вопрос лишь в том - спустят пар массовыми кадровыми заменами и перевыборами или будут ждать когда "котел рванет".
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03.06.2020 12:46 Відповісти
А Порошенко изменник Родины, только сажать его будут именно как барыгу - так проще и с доказательной базой и с внешнеполитической точки зрения. Нет, сажать будет не Зеленский, оно сказало "Президентов не саджают", посадит тот, кто сменит Зеленского, которого и самого могут арестовать и посадит, благо одного просчета с масками, защитными костюмами и дружбаном Радуцким достаточно.
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03.06.2020 12:48 Відповісти
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