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Відсторонений за "грубі недоліки і прорахунки" глава поліції Вінниччини Педос став радником Клименка: відповідатиме за ведення інституту дізнання

Відсторонений за

Відстороненого від виконання посадових обов'язків начальника Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Юрія Педоса призначили радником голови Нацполіції.

Про це 1 червня у Вінниці повідомив журналістам голова Національної поліції України Ігор Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Генерал Педос призначений радником голови Національної поліції і буде відповідати за ведення інституту дізнання на території Західно-центрального округу", - сказав Клименко.

За його словами, стосовно решти працівників апарату ГУ НП у Вінницькій області, які у п’ятницю, 29 травня, були відсторонені і звільненні після подій у Броварах, "службове розслідування продовжується, роль кожного буде оцінена, і ми цю інформацію теж доведемо".

Дивіться: Ексзаступника голови поліції Одеської області Іщенка призначено керівником поліції Вінниччини. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, раніше керівника поліції Вінницької області Юрія Педоса було відсторонено від виконання обов'язків. Його заступника - начальника кримінальної поліції та керівника оперативної служби - звільнено із обійманих посад.

Як зауважили у Міністерстві внутрішніх справ, причиною таких управлінських рішень стали грубі недоліки та прорахунки, допущені у службовій діяльності та в організації роботи оперативних підрозділів.

Вранці 29 травня у м. Бровари на Київщині сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку за участю близько 100 осіб. Тоді на місці працівники поліції затримали 11 учасників інциденту. Під час подальших оперативно-розшукових заходів затримано ще 17 правопорушників. Особи ще 39-ох встановлені. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, один автобус з озброєними людьми приїхав з Вінниці, інша група на трьох мікроавтобусах прибула зі столиці. "Київські перевізники покликали так званих тітушок, запросивши їх зі столиці та Вінницької області", - зазначив Аваков. За інформацією міністра, група з Вінниччини – співробітники однієї з охоронних фірм.

Автор: 

Вінницька область (1010) призначення (2272) Нацполіція (15132) Клименко Ігор (481) Педос Юрій (2)


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Топ коментарі
+32
..круговорот говна в природе..
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01.06.2020 13:40
+15
ЗЕвлада долає все нові вершини ідіотизму.
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01.06.2020 13:41
+15
в институт дознания нужно взять весь состав с кагарлыка
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01.06.2020 13:43
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..круговорот говна в природе..
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01.06.2020 13:40 Відповісти
Нет это операция прикрытия собакова
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01.06.2020 14:12 Відповісти

- Вторая стадия кражи гуся, - холодно заметил Остап. - Третья стадия начнется после поимки виновного. Она сопровождается чувствительными побоями.(с)
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01.06.2020 14:17 Відповісти
Точно! А в Украине ни одного "сантехника"...
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01.06.2020 14:16 Відповісти
Ну и фамилия)))
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01.06.2020 13:40 Відповісти
ЗЕвлада долає все нові вершини ідіотизму.
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01.06.2020 13:41 Відповісти
зарплату подняли, надеюсь.
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01.06.2020 13:41 Відповісти
круговорот дерьма...
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01.06.2020 13:41 Відповісти
Койки двигают в барделе, а шляхи как были поюзаные так и остались.
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01.06.2020 13:41 Відповісти
Педос....Из песни слова не выкинешь!
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01.06.2020 13:41 Відповісти
Юрий ******.
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01.06.2020 13:42 Відповісти
Пока нє сядєт Порошенко - мудрому нариду житья нє будєт!!!
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01.06.2020 13:42 Відповісти
в институт дознания нужно взять весь состав с кагарлыка
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01.06.2020 13:43 Відповісти
Не турборежимь! Всьо будет как ви наголосовалі, нє пєрєживай.
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01.06.2020 13:45 Відповісти
***!!!!!!На роботі за грубі прорахунки робочого звільняють,а не ставлять радником директора з економічних питань!Скільки це ******** буде продовжуватись???
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01.06.2020 13:51 Відповісти
Пока не сдєлають останнього зебіла. А з огляду на реальність сьогодення, з вірогідністю в 146% можна сказати, що це не закінчиться ніколи так як ніколи не закінчаться й самі зебіли.
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01.06.2020 13:56 Відповісти
Країна абсурду!
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01.06.2020 14:00 Відповісти
Ні. Просто особєнності мєнталітєта. Принаймні у 73% народонасєлєнія.
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01.06.2020 14:07 Відповісти
ми ж и есть эта краина абсурду. или вы думаете из кого она состоит?
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01.06.2020 14:29 Відповісти
Очередной развод лохов.
Авакову просто нужно было поставить над Винницкой областью мента-антимайдановца.

https://www.facebook.com/romabra?__cft__[0]=AZVobUNMvcFCcZP9qp1FruNfHviTKnRmn-SjC3-qCG43idVLVQuwPKxbQyTdT8D-QqVH2T0qSH8JKyBwE4bdDd8-DRatIvR53Gf3x96P-gfehR-BuTK2hR1ltt9aBRZfSkk&__tn__=-UC%2CP-R Roman Sinicyn
https://www.facebook.com/romabra/posts/10206821717419627?__cft__[0]=AZVobUNMvcFCcZP9qp1FruNfHviTKnRmn-SjC3-qCG43idVLVQuwPKxbQyTdT8D-QqVH2T0qSH8JKyBwE4bdDd8-DRatIvR53Gf3x96P-gfehR-BuTK2hR1ltt9aBRZfSkk&__tn__=%2CO%2CP-R 30 травня о 12:56 ·

Знайомтесь Іван Іщенко.

В понеділок, за моєю інформацією, його представлятимуть у Вінниці, як керівника місцевої поліції (ГУНП області).

Замість звільненого вчора нєкоєго Педоса.

2 травня 2014 року в Одесі - Іщенко з Фучеджи та іншими мусорами стояли на одному боці з проросійськими та російськими найманцями, які з автоматичної зброї розстрілювали протестувальників. Допомагали та координували сєпарів.




Ось скрін з відео з Іщенко і сєпарами, які стріляють в натовп з-за спин мусорів, доказів насправді більше, але цей чорт не у в'язниці і не втік в Придністров'я.

Більш того, Іщенко стрімко ріс кар'єрною мусорською драбиною при главмусорі одещини Головіну.
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01.06.2020 13:55 Відповісти
https://scontent.fiev22-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/101521104_10206821697419127_1904011121744936960_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=730e14&_nc_oc=AQnrPInSmzJhrOOtj-hKKl5ZAgjSI3xcrRhblwbF_mEiMy-ka2yB5G7PKj6v-WCpv2s&_nc_ht=scontent.fiev22-2.fna&oh=79f367267227896cdfbc027b965d56e7&oe=5EFA5302
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01.06.2020 13:55 Відповісти
"Отстраненный за "грубые недостатки и просчеты" глава полиции Виннитчины Педос" - неужто просчитал круговорот бабосов по эллиптической орбите и приложил вектор не кравшей руки
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01.06.2020 13:56 Відповісти
‎...Так утопить ее в реке».- «Прекрасно!»
Кричат судьи. На том решили все согласно.
‎И Щуку бросили - в реку! (с) Крылов
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01.06.2020 14:00 Відповісти
Если учитывать всех, то нужно под 50 различных языков рассматривать.
Думаю, что специально поднимают тему языка, так как скоро местные выборы, в том числе мэров. Всегда перед любыми выборами в Украине начинают за языки вспоминать, всегда.
Кто начинает это поднимать тот популист, запомните, кто поднимает тему языка - тот популист и готовится к выборам. Через неделю после выборов о языковой теме никто и не вспомнит, до следующих. Зато будет сидеть на потоках и откатах, благодаря тупому избирателю, ведущемуся на тему языка, религии и такого прочего.
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01.06.2020 14:02 Відповісти
Чувак с такой фамилией - находка для зеленой власти,это ее главные кадры.
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01.06.2020 14:07 Відповісти
А в полиции всегда так: отдуваются стрелочники, а начальники остаются или идут на повышение. Например, ДТП в тех же Броварах в сентябре 2019 года, когда пьяный полицейский въехал в остановку, в результате чего один человек погиб, двое получили травмы. И что? Все начальники остались на местах.
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01.06.2020 14:16 Відповісти
Ценный кадр, хорошо заносил Арсенчику.
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01.06.2020 14:20 Відповісти
НЕ чего удивительного, Аваков так поступает со всеми своими ставниками - СВОИХ Аваков не сдаёт, БРОСИЛ щуку в бурную реку. А таперяче как отреагируют НАШИ народные депутаты, ИЛИ молча проглотят.
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01.06.2020 14:22 Відповісти
Вы над кем издеваетесь !!!??
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01.06.2020 14:25 Відповісти
над нами, лохами
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01.06.2020 14:28 Відповісти
Уже так откровенно и неприкрыто срать на головы граждан - это ******! Впрочем, лохторат всё стерпит и проглотит, как и всегда, и они это знают, иначе так быстро и открыто это не делали бы.
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01.06.2020 14:27 Відповісти
Зубожілі проплатять
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01.06.2020 14:48 Відповісти
Покарання від Рюкзакова з Зеленським або по другому настрашив бжоли медом!
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01.06.2020 14:48 Відповісти
А что Педосу в знак "благодарности" за эту перестрелку в Броварах вместо увольнения присвоили ещё и звание генерала полиции? На фото он ещё с погонами полковника! У нас в Украине наказание высоких чиновников превращают в перевод на другое место работы с условиями, не худшими прежних. Браво! А почему в органы дознания в наказание не перевели бывших "опытных дознавателей" из Кагарлыка? Но перед этим им нужно минусовать тот орган, который они всовывают при дознании, чтобы свидетельнице было "приятней". Все эти "переводы" на другие места работы - продолжение системной коррупции, когда "своих" не сдают! Реформа полиции так и не состоялась, кроме создания патрульной службы, куда попристроили болтающуюся без работы молодежь, но при этом без согласования с народом почему-то расформировали такой профилактический орган, как участковые. А на руководящих должностях остались "бывшие" из старой системы издевательств и наваривания бабок.. в которой не существовало такого понятия, как ответственность.
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01.06.2020 14:50 Відповісти
мусорилі тим показали усій країні, що їм нічого ніхто не зробить і плювати вони ходіли на справедливість
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01.06.2020 15:09 Відповісти
Вора -полицианта не справившегося с областью, перевели на понижение, в Киев! ВО!!! Аваков!!! Красава!! Так Держать!!! Всех воров- полицаев, поближе к себе, в Киев!!
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01.06.2020 15:10 Відповісти
Вора -полицианта не справившегося с областью, перевели на понижение, в Киев! ВО!!! Аваков!!! Красава!! Так Держать!!! Всех воров- полицаев, поближе к себе, в Киев!!
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01.06.2020 15:12 Відповісти
І ... щуку кінули у річку. Навіть на підвищення пішов, мало того, що злочинець, хабарник і бандит, так він буде ще і радити , як треба тітушню в штурмові загони зліплювати. Я дурію від такої кадроваої політики в державі.
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01.06.2020 15:31 Відповісти
А шо, с такой фамилией дознания проводить самое оно...
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01.06.2020 15:37 Відповісти
Гнилі мафіозі...
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01.06.2020 16:42 Відповісти
да уж, из песни слова не выбросишь. педос ,он и в африке педос. это сокращенное от слова гей ?)))))
прикиньте, с такой фамилией и до генерала дослужится. чувак знает дело туго))))))
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01.06.2020 19:14 Відповісти
 
 