Відсторонений за "грубі недоліки і прорахунки" глава поліції Вінниччини Педос став радником Клименка: відповідатиме за ведення інституту дізнання
Відстороненого від виконання посадових обов'язків начальника Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Юрія Педоса призначили радником голови Нацполіції.
Про це 1 червня у Вінниці повідомив журналістам голова Національної поліції України Ігор Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Генерал Педос призначений радником голови Національної поліції і буде відповідати за ведення інституту дізнання на території Західно-центрального округу", - сказав Клименко.
За його словами, стосовно решти працівників апарату ГУ НП у Вінницькій області, які у п’ятницю, 29 травня, були відсторонені і звільненні після подій у Броварах, "службове розслідування продовжується, роль кожного буде оцінена, і ми цю інформацію теж доведемо".
Як повідомлялося, раніше керівника поліції Вінницької області Юрія Педоса було відсторонено від виконання обов'язків. Його заступника - начальника кримінальної поліції та керівника оперативної служби - звільнено із обійманих посад.
Як зауважили у Міністерстві внутрішніх справ, причиною таких управлінських рішень стали грубі недоліки та прорахунки, допущені у службовій діяльності та в організації роботи оперативних підрозділів.
Вранці 29 травня у м. Бровари на Київщині сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку за участю близько 100 осіб. Тоді на місці працівники поліції затримали 11 учасників інциденту. Під час подальших оперативно-розшукових заходів затримано ще 17 правопорушників. Особи ще 39-ох встановлені. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, один автобус з озброєними людьми приїхав з Вінниці, інша група на трьох мікроавтобусах прибула зі столиці. "Київські перевізники покликали так званих тітушок, запросивши їх зі столиці та Вінницької області", - зазначив Аваков. За інформацією міністра, група з Вінниччини – співробітники однієї з охоронних фірм.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Вторая стадия кражи гуся, - холодно заметил Остап. - Третья стадия начнется после поимки виновного. Она сопровождается чувствительными побоями.(с)
Авакову просто нужно было поставить над Винницкой областью мента-антимайдановца.
https://www.facebook.com/romabra?__cft__[0]=AZVobUNMvcFCcZP9qp1FruNfHviTKnRmn-SjC3-qCG43idVLVQuwPKxbQyTdT8D-QqVH2T0qSH8JKyBwE4bdDd8-DRatIvR53Gf3x96P-gfehR-BuTK2hR1ltt9aBRZfSkk&__tn__=-UC%2CP-R Roman Sinicyn
https://www.facebook.com/romabra/posts/10206821717419627?__cft__[0]=AZVobUNMvcFCcZP9qp1FruNfHviTKnRmn-SjC3-qCG43idVLVQuwPKxbQyTdT8D-QqVH2T0qSH8JKyBwE4bdDd8-DRatIvR53Gf3x96P-gfehR-BuTK2hR1ltt9aBRZfSkk&__tn__=%2CO%2CP-R 30 травня о 12:56 ·
Знайомтесь Іван Іщенко.
В понеділок, за моєю інформацією, його представлятимуть у Вінниці, як керівника місцевої поліції (ГУНП області).
Замість звільненого вчора нєкоєго Педоса.
2 травня 2014 року в Одесі - Іщенко з Фучеджи та іншими мусорами стояли на одному боці з проросійськими та російськими найманцями, які з автоматичної зброї розстрілювали протестувальників. Допомагали та координували сєпарів.
Ось скрін з відео з Іщенко і сєпарами, які стріляють в натовп з-за спин мусорів, доказів насправді більше, але цей чорт не у в'язниці і не втік в Придністров'я.
Більш того, Іщенко стрімко ріс кар'єрною мусорською драбиною при главмусорі одещини Головіну.
Кричат судьи. На том решили все согласно.
И Щуку бросили - в реку! (с) Крылов
Думаю, что специально поднимают тему языка, так как скоро местные выборы, в том числе мэров. Всегда перед любыми выборами в Украине начинают за языки вспоминать, всегда.
Кто начинает это поднимать тот популист, запомните, кто поднимает тему языка - тот популист и готовится к выборам. Через неделю после выборов о языковой теме никто и не вспомнит, до следующих. Зато будет сидеть на потоках и откатах, благодаря тупому избирателю, ведущемуся на тему языка, религии и такого прочего.
прикиньте, с такой фамилией и до генерала дослужится. чувак знает дело туго))))))