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19 нардепів-мільйонерів "Слуги народу" орендують житло за бюджетні кошти, - КВУ. ПЕРЕЛІК

19 нардепів-мільйонерів

Комітет виборців проаналізував декларації народних депутатів, які отримують бюджетну компенсацію для оренди житла або винайму готельного номера. Загалом у квітні 2020 року компенсацію з бюджету на оренду житла отримали 52 народні депутати. Із них, відповідно до даних декларацій, 25 депутатів є мільйонерами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Комітету виборців України.

"Тобто вони мають у власності грошових активів (розділ 12 декларацій) на суму понад один мільйон гривень. Йдеться про готівкові кошти, а також кошти, які перебувають на рахунках у банківських установах. Дані без урахування грошових активів, які перебувають у власності дружин та чоловіків депутатів, а також без врахування позичених коштів. Кошти, наявні у валюті, під час обрахунків було переведено в гривневий еквівалент", - пояснили в КВУ.

Більшість депутатів-мільйонерів, які орендують житло за бюджетні кошти, – члени фракції "Слуга народу". Йдеться про 19 нардепів.

Серед них:

- Олександр Трухін – задекларував 21,7 млн грн;
- Артем Кунаєв – 9,9 млн грн;
- Степан Чернявський – 9,6 млн грн;
- Павло Якименко – 9,4 млн грн;
-Олександр Салійчук – 8,6 млн грн;
- Євген Петруняк – 7 млн грн;
- Олексій Ковальов – 6,9 млн грн;
- Федір Веніславський – 6,8 млн грн;
- Богдан Торохтій – 6,4 млн грн;
- Андрій Костін – 4, 8 млн грн;
- Олександр Аліксійчук – 4,3 млн грн;
- Геннадій Касай – 4,1 млн грн;
- Олександр Горобець – 2,9 млн грн;
- Ганна Лічман – 2,6 млн грн;
- Артем Чорноморов – 2,5 млн грн;
- Максим Зуєв – 2 млн грн;
- Едуард Прощук – 1,9 млн грн;
- Дмитро Нальотов – 1,6 млн грн;
- Олена Копанчук – 1,2 млн грн.

"З урахуванням грошових активів дружини та позичених коштів, до переліку депутатів-мільйонерів, які орендують житло за бюджетні кошти, варто додати Максима Бужанського ("Слуга народу"). У декларації депутата вказано 332 тис. доларів коштів, позичених третім особам. Ще 218 тис. доларів готівкових коштів перебуває у власності дружини", - йдеться в повідомленні.

"Вказані цифри показують, що кожен другий депутат, який отримує компенсацію на оренду житла, є мільйонером. Це означає, що такі депутати могли б самостійно оплачувати проживання в м. Києві без отримання бюджетних коштів", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС визнав неконституційним скасування забезпечення суддів службовим житлом

Автор: 

депутат (1770) житло (1057) КВУ (135) компенсації (689) Слуга народу (2810)


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Топ коментарі
+29
Це ви ще декларацію Разумкова не бачили...там є епічна фраза "дав у борг 1 мільйон доларів і отримав матеріальну допомогу понад 10 тисяч гривень
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01.06.2020 14:00
+24
слуги уродов
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01.06.2020 13:59
+20
19 нардепов-миллионеров "Слуги народа" арендуют жилье за бюджетные средства, - КИУ - Цензор.НЕТ 4684
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01.06.2020 14:00
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Правила форума Рада форумчан
слуги уродов
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01.06.2020 13:59 Відповісти
―Мы к вам, профессор, вот по какому делу. Мы, управление нашего дома, пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома.
―Кто на ком стоял? (с)
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01.06.2020 14:14 Відповісти
ски
а у остальных субсидия ?!
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01.06.2020 13:59 Відповісти
19 нардепов-миллионеров "Слуги народа" арендуют жилье за бюджетные средства, - КИУ - Цензор.НЕТ 4684
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01.06.2020 14:00 Відповісти
Це ви ще декларацію Разумкова не бачили...там є епічна фраза "дав у борг 1 мільйон доларів і отримав матеріальну допомогу понад 10 тисяч гривень
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01.06.2020 14:00 Відповісти
жлобьё..
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01.06.2020 14:01 Відповісти
А ты будто не знал, выбирая Зелемойского, что Лена попросила субсидию в тот год, когда на счёт Зелемойского в офшоре на Кипре было выведено 47 миллионов Долларов США.
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01.06.2020 14:07 Відповісти
"А ты будто не знал"
"выбирая Зелемойского"
іноді цікаво дізнатись, що я повинен знати, та за кого я голосував..
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01.06.2020 14:35 Відповісти
Так выборы сфальсифицированы, если теперь невозможно найти тех, кто голосовал за Зелемойского!
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01.06.2020 15:06 Відповісти
може й так..
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01.06.2020 15:30 Відповісти
19 нардепов-миллионеров "Слуги народа" арендуют жилье за бюджетные средства, - КИУ - Цензор.НЕТ 7303
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01.06.2020 14:02 Відповісти
это сладкое слово халява.
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01.06.2020 14:02 Відповісти
19 нардепов-миллионеров "Слуги народа" арендуют жилье за бюджетные средства, - КИУ - Цензор.НЕТ 9657
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01.06.2020 14:03 Відповісти
19 нардепов-миллионеров "Слуги народа" арендуют жилье за бюджетные средства, - КИУ - Цензор.НЕТ 4116
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01.06.2020 14:03 Відповісти
Кажется они принципиально грабят зебилов.
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01.06.2020 14:04 Відповісти
аби ж тільки зебілів
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01.06.2020 14:09 Відповісти
головне шо не барига!!!!
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01.06.2020 14:04 Відповісти
19 нардепів-мільйонерів "Слуги народу" орендують житло за бюджетні кошти, - КВУ - Цензор.НЕТ 1319
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01.06.2020 14:29 Відповісти
А у нас миллионерами считаются все кто имеют имущество более чем на 1млн грн? Тогда мы все миллионеры )
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01.06.2020 14:04 Відповісти
"Речь идет о наличных средства, а также средствах, находящихся на счетах в банковских учреждениях.
Источник: https://censor.net/n3199244"
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01.06.2020 14:09 Відповісти
Ты читать не умеешь..или прочел но смог понять прочитанного??
В данном случае речь идет только о деньгах...в наличных и безналичных...
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01.06.2020 14:10 Відповісти
Все как и всегда!
Таких нужно садить за мошенничество!
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01.06.2020 14:04 Відповісти
Ех, нєт на ніх Голобородька. Вот будь он прізєдєнтом - показал би ім кузькіну мать!
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01.06.2020 14:04 Відповісти
Клоун Зєлєнскій вбив свого брата Голобородька і зайняв його місце. І сестру свою, Еріку теж вбив, щоб сліди замести...
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01.06.2020 14:35 Відповісти
я вже тут питав, як українською слово "слуга"?
шо це таке?!
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01.06.2020 14:05 Відповісти
"Cлуга" по-українськи це "наймит"
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01.06.2020 15:08 Відповісти
Ни первые и не последние. Так делали почти все "избранники", и ярые "патриоты" в вышиванках и из секты "Вона", и любители "сывочолого гетьмана", и из оккупационной платформы вместе с рыгоаналами. И при кучме и при Ющенко такие были. Это, к сожалению, не новость.
Украина ведь богатая, посмотрите сколько накрали за годы независимости, у бедной страны столько красть нечего. Со многими большими европейскими странами Украина может соперничать по количеству миллиардеров и мульти-миллионеров.
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01.06.2020 14:08 Відповісти
Называй фамилии, а не бла-бла-бла.
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01.06.2020 14:10 Відповісти
Пожалуйста.
Вот, читайте.
Источник - сам Цензор
https://biz.censor.net.ua/news/3095298/pochti_120_nardepovmillionerov_oformili_poluchenie_kompensatsii_na_arendu_jilya_video

https://censor.net.ua/news/390503/deputatmillioner_solvar_poluchil_gosudarstvennuyu_kompensatsiyu_na_jile_glavkom
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01.06.2020 14:47 Відповісти
это наши сироты
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01.06.2020 14:09 Відповісти
це кінець епохи бідності, чи кінець епохи жадібності?
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01.06.2020 14:10 Відповісти
Це епоха жлобства.
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01.06.2020 14:38 Відповісти
О, яка краса! А півтора роки тому весь ютуб і ТБ рвали собі сраки криками про "непомірну ЖАДІБНІСТЬ Пороха"!
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01.06.2020 14:11 Відповісти
сироты ...19 нардепов-миллионеров "Слуги народа" арендуют жилье за бюджетные средства, - КИУ - Цензор.НЕТ 6403...
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01.06.2020 14:12 Відповісти
Зеленое стадо это сборище моральных уродов и дегенератов...
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01.06.2020 14:13 Відповісти
зелені ненажерливі свині
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01.06.2020 14:13 Відповісти
ох, хитрожопі жиди, слугі, ***
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01.06.2020 14:14 Відповісти
А по мне ТО тут нет не какой новости!, уже НА протяжении десяток лет народные депутаты разных партий являлись миллионерами И не только в гривнах, И снимали жильё ЗА счёт государства, другой вопрос КОГДА народные депутаты имеют жильё в Киеве, и получают при этом государственные деньги на жильё - ВОТ ЭТО УЖЕ УРОДЫ.
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01.06.2020 14:14 Відповісти
19 нардепів-мільйонерів "Слуги народу" орендують житло за бюджетні кошти, - КВУ - Цензор.НЕТ 5886
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01.06.2020 14:16 Відповісти
не обращайте внимания . за то не барыги
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01.06.2020 14:17 Відповісти
"Слуги наріду"- мільйонери? А це як? Нарід же голосував за простих, своїх, знову таки, нарідних мальчіков і девочек
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01.06.2020 14:18 Відповісти
Скоты безрогие Не будет жизни с ними
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01.06.2020 14:22 Відповісти
"ну так если дают, и другие берут, то чем я хуже??"
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01.06.2020 14:22 Відповісти
Сколько можно кормить этих свиней ?
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01.06.2020 14:23 Відповісти
Тому вони й мільйонери...
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01.06.2020 14:27 Відповісти
эх! народ... никак не поймет что он гой, а слуги его - иудеи
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01.06.2020 14:31 Відповісти
https://youtu.be/nnU7Ri-a4ow КВН Этому видео уже 30 лет. Ничего не поменялось...
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01.06.2020 14:34 Відповісти
я физически живу на скифских курганах, жиди их сровняли с лицом Земли, стерли, нахер, как и не было
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01.06.2020 14:43 Відповісти
Довірливий народ вибирає депутатами бідних сиріток, а ті враз стають мілліонерами.
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01.06.2020 14:44 Відповісти
и что же они не воруют?
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01.06.2020 14:50 Відповісти
ЗЕмародери....
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01.06.2020 14:51 Відповісти
наша проблема, действительно, в доверчивости.
когда я в афгане охранял границы совка, гепа под магазином уже крутил наперстки, ******** таких как я
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01.06.2020 15:00 Відповісти
вы думаете что жиды будут вести себя по-другому в нынешней ситуации?
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01.06.2020 15:08 Відповісти
19 нардепів-мільйонерів "Слуги народу" орендують житло за бюджетні кошти, - КВУ - Цензор.НЕТ 9767
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01.06.2020 15:10 Відповісти
ну, ЯК!!! жид став керувати Україною?
самі винуваті
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01.06.2020 15:17 Відповісти
ну, жили б собі ці євреї спокійно посеред нас - нема питань.
але ж воно **** полізло до влади!
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01.06.2020 15:20 Відповісти
не були б вони мільйонерами, якби копійочку до копієчки не економили - вони те житло ше й субаренду здають по ринковій ціні
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01.06.2020 15:43 Відповісти
30 серебренников иудеям, а гоям веру в воскрешение
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01.06.2020 16:02 Відповісти
обмен ********
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01.06.2020 16:09 Відповісти
может еще зеркальци и бусы?
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01.06.2020 16:16 Відповісти
Зебилы голосовали за "слугу народа", и не заметили как стали слугами урода.
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01.06.2020 16:33 Відповісти
73% лохов готовы платить....
"Сделали это вместе"
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01.06.2020 16:35 Відповісти
Правильно делают.
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01.06.2020 18:46 Відповісти
не может быть!!!

главные жополизы Зеленского (Гордон, Шустер и Саакашвили) передают контент что они точно знают, что эти не крадут )))
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01.06.2020 20:36 Відповісти
Пока субсидию начислят ( хозяевам этих слуг ) душу вымотают,копейки проверяют.Миллионерам назначают компенсации и на доходы не обращают внимания.Ни один, хотя бы десяток масок купил или помог онкологическому ребенку на операцию.Было бы правильно,вернуть эти деньги и пустить их на благотворительность.
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01.06.2020 21:01 Відповісти
Я не здивуюсь, якщо вони ще талони на харчування отримують.
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01.06.2020 22:58 Відповісти
Обычно этими упырями декларируется до 5-10% - и то для отмазки. Вот и считайте этих миллионеров согласно такой пропорции.
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02.06.2020 15:39 Відповісти
 
 