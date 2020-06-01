19 нардепів-мільйонерів "Слуги народу" орендують житло за бюджетні кошти, - КВУ. ПЕРЕЛІК
Комітет виборців проаналізував декларації народних депутатів, які отримують бюджетну компенсацію для оренди житла або винайму готельного номера. Загалом у квітні 2020 року компенсацію з бюджету на оренду житла отримали 52 народні депутати. Із них, відповідно до даних декларацій, 25 депутатів є мільйонерами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Комітету виборців України.
"Тобто вони мають у власності грошових активів (розділ 12 декларацій) на суму понад один мільйон гривень. Йдеться про готівкові кошти, а також кошти, які перебувають на рахунках у банківських установах. Дані без урахування грошових активів, які перебувають у власності дружин та чоловіків депутатів, а також без врахування позичених коштів. Кошти, наявні у валюті, під час обрахунків було переведено в гривневий еквівалент", - пояснили в КВУ.
Більшість депутатів-мільйонерів, які орендують житло за бюджетні кошти, – члени фракції "Слуга народу". Йдеться про 19 нардепів.
Серед них:
- Олександр Трухін – задекларував 21,7 млн грн;
- Артем Кунаєв – 9,9 млн грн;
- Степан Чернявський – 9,6 млн грн;
- Павло Якименко – 9,4 млн грн;
-Олександр Салійчук – 8,6 млн грн;
- Євген Петруняк – 7 млн грн;
- Олексій Ковальов – 6,9 млн грн;
- Федір Веніславський – 6,8 млн грн;
- Богдан Торохтій – 6,4 млн грн;
- Андрій Костін – 4, 8 млн грн;
- Олександр Аліксійчук – 4,3 млн грн;
- Геннадій Касай – 4,1 млн грн;
- Олександр Горобець – 2,9 млн грн;
- Ганна Лічман – 2,6 млн грн;
- Артем Чорноморов – 2,5 млн грн;
- Максим Зуєв – 2 млн грн;
- Едуард Прощук – 1,9 млн грн;
- Дмитро Нальотов – 1,6 млн грн;
- Олена Копанчук – 1,2 млн грн.
"З урахуванням грошових активів дружини та позичених коштів, до переліку депутатів-мільйонерів, які орендують житло за бюджетні кошти, варто додати Максима Бужанського ("Слуга народу"). У декларації депутата вказано 332 тис. доларів коштів, позичених третім особам. Ще 218 тис. доларів готівкових коштів перебуває у власності дружини", - йдеться в повідомленні.
"Вказані цифри показують, що кожен другий депутат, який отримує компенсацію на оренду житла, є мільйонером. Це означає, що такі депутати могли б самостійно оплачувати проживання в м. Києві без отримання бюджетних коштів", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.
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―Кто на ком стоял? (с)
а у остальных субсидия ?!
"выбирая Зелемойского"
іноді цікаво дізнатись, що я повинен знати, та за кого я голосував..
Источник: https://censor.net/n3199244"
В данном случае речь идет только о деньгах...в наличных и безналичных...
Таких нужно садить за мошенничество!
шо це таке?!
Украина ведь богатая, посмотрите сколько накрали за годы независимости, у бедной страны столько красть нечего. Со многими большими европейскими странами Украина может соперничать по количеству миллиардеров и мульти-миллионеров.
Вот, читайте.
Источник - сам Цензор
https://biz.censor.net.ua/news/3095298/pochti_120_nardepovmillionerov_oformili_poluchenie_kompensatsii_na_arendu_jilya_video
https://censor.net.ua/news/390503/deputatmillioner_solvar_poluchil_gosudarstvennuyu_kompensatsiyu_na_jile_glavkom
когда я в афгане охранял границы совка, гепа под магазином уже крутил наперстки, ******** таких как я
самі винуваті
але ж воно **** полізло до влади!
"Сделали это вместе"
главные жополизы Зеленского (Гордон, Шустер и Саакашвили) передают контент что они точно знают, что эти не крадут )))