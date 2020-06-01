19 нардепів-мільйонерів "Слуги народу" орендують житло за бюджетні кошти, - КВУ. ПЕРЕЛІК

Комітет виборців проаналізував декларації народних депутатів, які отримують бюджетну компенсацію для оренди житла або винайму готельного номера. Загалом у квітні 2020 року компенсацію з бюджету на оренду житла отримали 52 народні депутати. Із них, відповідно до даних декларацій, 25 депутатів є мільйонерами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Комітету виборців України.

"Тобто вони мають у власності грошових активів (розділ 12 декларацій) на суму понад один мільйон гривень. Йдеться про готівкові кошти, а також кошти, які перебувають на рахунках у банківських установах. Дані без урахування грошових активів, які перебувають у власності дружин та чоловіків депутатів, а також без врахування позичених коштів. Кошти, наявні у валюті, під час обрахунків було переведено в гривневий еквівалент", - пояснили в КВУ.

Більшість депутатів-мільйонерів, які орендують житло за бюджетні кошти, – члени фракції "Слуга народу". Йдеться про 19 нардепів.

Серед них:

- Олександр Трухін – задекларував 21,7 млн грн;

- Артем Кунаєв – 9,9 млн грн;

- Степан Чернявський – 9,6 млн грн;

- Павло Якименко – 9,4 млн грн;

-Олександр Салійчук – 8,6 млн грн;

- Євген Петруняк – 7 млн грн;

- Олексій Ковальов – 6,9 млн грн;

- Федір Веніславський – 6,8 млн грн;

- Богдан Торохтій – 6,4 млн грн;

- Андрій Костін – 4, 8 млн грн;

- Олександр Аліксійчук – 4,3 млн грн;

- Геннадій Касай – 4,1 млн грн;

- Олександр Горобець – 2,9 млн грн;

- Ганна Лічман – 2,6 млн грн;

- Артем Чорноморов – 2,5 млн грн;

- Максим Зуєв – 2 млн грн;

- Едуард Прощук – 1,9 млн грн;

- Дмитро Нальотов – 1,6 млн грн;

- Олена Копанчук – 1,2 млн грн.

"З урахуванням грошових активів дружини та позичених коштів, до переліку депутатів-мільйонерів, які орендують житло за бюджетні кошти, варто додати Максима Бужанського ("Слуга народу"). У декларації депутата вказано 332 тис. доларів коштів, позичених третім особам. Ще 218 тис. доларів готівкових коштів перебуває у власності дружини", - йдеться в повідомленні.

"Вказані цифри показують, що кожен другий депутат, який отримує компенсацію на оренду житла, є мільйонером. Це означає, що такі депутати могли б самостійно оплачувати проживання в м. Києві без отримання бюджетних коштів", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

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