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Зеленський змінив склад Нацради з антикорупційної політики та особисто її очолив

Зеленський змінив склад Нацради з антикорупційної політики та особисто її очолив

Президент Володимир Зеленський 1 червня затвердив новий склад Національної ради з антикорупційної політики, підвищивши її статус, оскільки до її складу увійшли перші особи держави.

Про це йдеться в указе №207/2020, передає Цензор.НЕТ.

Тепер її головою буде безпосередньо президент, а не профільний заступник Офісу Президента, як раніше.

Також до складу увійшли глава Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова СБУ Іван Баканов, директор НАБУ Артем Ситник, антикорупційний прокурор Назар Холодницький, глава антикорупційного агентства Олександр Новіков, Генпрокурор Ірина Венедіктова, секретар РНБО Олексій Данілов, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр розвитку громад Олексій Чернишов, голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський, глава Державної податкової служби Олексій Любченко та інші топчиновники.

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Як і раніше, дозволено брати участь у роботі Нацради міжнародним спостерігачам Девіду Бернстайну зі Світового банку, Гарту Віллісу з USAID, Назару Грому з ПРООН, Андрію Кухаруку з OECD, Еці Ткашелашвілі з антикорупційної ініціативи ЄС, Лоуренсу Хелду із SACCI, Стефані Холмс із посольства США.

Нагадаємо, Нацрада з питань антикорупційної політики була створена у вересні 2015 року.

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) корупція (4676)


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Топ коментарі
+37
Зеленський змінив склад Нацради з антикорупційної політики та особисто її очолив - Цензор.НЕТ 557
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01.06.2020 14:28
+36
Зеленский изменил состав Нацсовета по антикоррупционной политике и лично его возглавил - Цензор.НЕТ 7065
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01.06.2020 14:08
+34
а медалью себя наградил?
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01.06.2020 14:07
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о зелене лайно відтепер і очолив корупцію...
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01.06.2020 20:11 Відповісти
Очолив корупцію
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01.06.2020 20:13 Відповісти
Ну всьо ,тепер і кредити не потрібні і МВФ можна куди подалі заслати . Бережись гідра корупційна , батько нації в наступ їде .
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01.06.2020 20:25 Відповісти
Судя по количеству комментов, барыга кость своим псам кинул. Запомните идиоты, шоколадное чмо вошло в историю как вор, барыга и брехло, так что не тужтесь.
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01.06.2020 20:34 Відповісти
Мы запомним тебя как идиота, КАЦАПОИДА под прокси.
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01.06.2020 20:50 Відповісти
и нафиг эту дырявую мокшу запоминать?
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01.06.2020 21:12 Відповісти
Хороший вопрос, лучше просто спамить.
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01.06.2020 21:21 Відповісти
Для чого поросячу гнилу відбивну згадуеш-пЕСи її тільки й чекають.
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01.06.2020 23:24 Відповісти
Імітація на найвищому рівні. Це зелені вміють.
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01.06.2020 21:18 Відповісти
некомпетентне
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01.06.2020 21:44 Відповісти
На дворе год 2020 и что изменилось с тех пор, как Порошено:
Президент создал Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики?

14 октября 2014

Президент Украины подписал Указ о создании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики как консультативно-совещательного органа при Президенте. Об этом сообщает его пресс-служба.
Вновь созданный Нацсовет будет "готовить Президенту Украины предложения относительно определения и совершенствования антикоррупционной стратегии, осуществлять системный анализ предотвращения и противодействия коррупции, эффективности реализации антикоррупционной стратегии, мер, предпринимаемых для предотвращения и противодействия коррупции", - говорится в сообщении на сайте главы государства.
Также этот орган будет оценивать, как выполняются рекомендации Группы государств против коррупции (GRECO), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и других соответствующих международных организаций.
В состав Национального совета будут входить 17 членов. 9 из них будут представлять общественность - это 6 представителей общественных объединений, которые имеют опыт подготовки антикоррупционных предложений, представитель Всеукраинской ассоциации местного самоуправления и 2 представителя объединения предпринимателей. Также в состав Национального совета войдут представители Совета судей, Кабинета Министров и Верховной Рады.
Национальный совет будет проводить свои заседания один раз в два месяца.
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01.06.2020 23:20 Відповісти
ты это .... держи вкурсе зеля ....я прям в предвкушении успехов....
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01.06.2020 21:47 Відповісти
Грустно это все. И стыдно ((
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01.06.2020 21:49 Відповісти
Президент Владимир Зеленский 1 июня утвердил новый состав Национального совета по антикоррупционной политике, повысив его статус, так как в его состав вошли первые лица государства. Источник: https://censor.net/n3199245

Чим би дітя не тішилось, аби тільки Україну не захищало
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01.06.2020 21:51 Відповісти
Зе против Зе - это какой-то сюр, но такова наша политическая реальность.
Голосовали на выборах президента, а он решил стать председателем. Получается, что сегодня, 1 июня - день защиты от президента. Зе подписал отставку с поста президента, понизив себя в должности до председателя, и совместив т.о. две ветви власти, - грядут перевыборы.
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01.06.2020 22:40 Відповісти
Зае.....ллл! Зелене лайно!
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01.06.2020 22:44 Відповісти
Нарешті сядуть всі?(сарказм)
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01.06.2020 23:29 Відповісти
Зеленський змінив склад Нацради з антикорупційної політики та особисто її очолив - Цензор.НЕТ 9489
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02.06.2020 02:15 Відповісти
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