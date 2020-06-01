Зеленський змінив склад Нацради з антикорупційної політики та особисто її очолив
Президент Володимир Зеленський 1 червня затвердив новий склад Національної ради з антикорупційної політики, підвищивши її статус, оскільки до її складу увійшли перші особи держави.
Про це йдеться в указе №207/2020, передає Цензор.НЕТ.
Тепер її головою буде безпосередньо президент, а не профільний заступник Офісу Президента, як раніше.
Також до складу увійшли глава Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова СБУ Іван Баканов, директор НАБУ Артем Ситник, антикорупційний прокурор Назар Холодницький, глава антикорупційного агентства Олександр Новіков, Генпрокурор Ірина Венедіктова, секретар РНБО Олексій Данілов, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр розвитку громад Олексій Чернишов, голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський, глава Державної податкової служби Олексій Любченко та інші топчиновники.
Як і раніше, дозволено брати участь у роботі Нацради міжнародним спостерігачам Девіду Бернстайну зі Світового банку, Гарту Віллісу з USAID, Назару Грому з ПРООН, Андрію Кухаруку з OECD, Еці Ткашелашвілі з антикорупційної ініціативи ЄС, Лоуренсу Хелду із SACCI, Стефані Холмс із посольства США.
Нагадаємо, Нацрада з питань антикорупційної політики була створена у вересні 2015 року.
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Президент создал Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики?
14 октября 2014
Президент Украины подписал Указ о создании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики как консультативно-совещательного органа при Президенте. Об этом сообщает его пресс-служба.
Вновь созданный Нацсовет будет "готовить Президенту Украины предложения относительно определения и совершенствования антикоррупционной стратегии, осуществлять системный анализ предотвращения и противодействия коррупции, эффективности реализации антикоррупционной стратегии, мер, предпринимаемых для предотвращения и противодействия коррупции", - говорится в сообщении на сайте главы государства.
Также этот орган будет оценивать, как выполняются рекомендации Группы государств против коррупции (GRECO), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и других соответствующих международных организаций.
В состав Национального совета будут входить 17 членов. 9 из них будут представлять общественность - это 6 представителей общественных объединений, которые имеют опыт подготовки антикоррупционных предложений, представитель Всеукраинской ассоциации местного самоуправления и 2 представителя объединения предпринимателей. Также в состав Национального совета войдут представители Совета судей, Кабинета Министров и Верховной Рады.
Национальный совет будет проводить свои заседания один раз в два месяца.
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