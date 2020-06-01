"Укрзалізниця" відновила рух 439 приміських поїздів. Дозволи на поїздки поки не дали п'ять областей, - Юрик

"Укрзалізниця" 1 червня почала перший етап відновлення курсування приміських поїздів. Від сьогодні відновили рух 439 приміських поїздів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці", про це повідомив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

Так, з 1 червня у філії "Донецька залізниця" почнуть курсувати 38 поїздів, "Львівська залізниця" — 30 поїздів, "Одеська залізниця" — 84 поїзди, "Південна залізниця" — 156 поїздів, "Придніпровська залізниця" — 22 поїзди, "Південно-Західна залізниця" — 109 поїздів.

"Закликаємо пасажирів бути свідомими та виконувати рекомендації під час проїзду залізничним транспортом. Зокрема, дотримуватися соціальної дистанції, вдягати маску, а в разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби — залишатися вдома. На час дії карантинних обмежень у кожному приміському поїзді перебуватиме провідник, який стежитиме за дотриманням цих норм", — зазначив керівник компанії.

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Станом на 1 червня Укрзалізниця ще не отримала рішення про послаблення карантину від регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській, Рівненській, Чернівецькій областях. У Хмельницькій області є дозвіл курсування тільки на двох напрямках: Жмеринка — Гречани та Хмельницький — Волочиськ.

Нагадаємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 №392 "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів" призначення приміських поїздів здійснюється відповідно до прийнятих рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій по кожній області окремо.

У разі прийняття в подальшому відповідних рішень регіональними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій призначення приміських поїздів буде продовжуватися.

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З розкладом електропоїздів, котрі відновили курсування, можна ознайомитись на вебсайтах регіональних філій Укрзалізниці.