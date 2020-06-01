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Новини Коронавірус і карантин
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За минулий тиждень кількість безробітних в Україні зросла на 16,6 тис. осіб - до 511,2 тис., - Держстат

За минулий тиждень кількість безробітних в Україні зросла на 16,6 тис. осіб - до 511,2 тис., - Держстат

Кількість безробітних за минулий тиждень зросла на 16,6 тис. осіб - до 511,267 тис. осіб, що майже на 69% більше порівняно з показником на 1 червня 2019-го.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила Державна служба зайнятості.

Повідомляється, що 424,9 тис. українців отримують допомогу з безробіття.

Всього з початку карантину (з 12 березня) служба зареєструвала 249,028 тис. безробітних, що майже на 80% більше порівняно з аналогічним періодом 2019 року. З них 191,253 тис. безробітних почали отримувати допомогу з безробіття - це на 98% більше порівняно з торішнім показником за аналогічний період.

Також читайте: За минулий тиждень кількість безробітних в Україні зросла на 19,6 тис., - Держслужба зайнятості

Автор: 

безробіття (542) карантин (18172) Держстат (1604) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+9
За прошедшую неделю количество безработных в Украине выросло на 16,6 тыс. чел. - до 511,2 тыс., - Госстат - Цензор.НЕТ 1530
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01.06.2020 14:48
+7
таки "сделал" пол милиона рабочих мест ...
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01.06.2020 14:49
+6
А де ж 100500 робочих місць які обіцяли узеленські?
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01.06.2020 14:49
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За прошедшую неделю количество безработных в Украине выросло на 16,6 тыс. чел. - до 511,2 тыс., - Госстат - Цензор.НЕТ 1530
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01.06.2020 14:48 Відповісти
А де ж 100500 робочих місць які обіцяли узеленські?
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01.06.2020 14:49 Відповісти
таки "сделал" пол милиона рабочих мест ...
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01.06.2020 14:49 Відповісти
73% из них голосовали за блазня! Очень рад за них!
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01.06.2020 14:50 Відповісти
Шмыгаль: «В мае мы создадим 500 тыс. рабочих мест для украинцев». Может эти 16,6 тыс. человек евреи? Бедные хлопці !
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01.06.2020 14:51 Відповісти
И што скажет господин Соврамши ?
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01.06.2020 14:52 Відповісти
ни за что я не отвечаю- я не несу ответственности ( из последней типа пресс-коференц...)
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01.06.2020 15:16 Відповісти
я про Шлемазла Шмигаля, которій обещал в мае 500 тищ новіх рабочих мест и даже сказал, шо они уже есть
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01.06.2020 15:19 Відповісти
Это уже конец эпохи бедности...или опять еще нет???
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01.06.2020 14:59 Відповісти
просто конец
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01.06.2020 15:00 Відповісти
десь тихо заплакав пан шміхаль
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01.06.2020 15:00 Відповісти
5 000 грн - і на будівництво зЄ-банів...- тих хто за зЄбЄ проголосував
За минулий тиждень кількість безробітних в Україні зросла на 16,6 тис. осіб - до 511,2 тис., - Держстат - Цензор.НЕТ 6516
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01.06.2020 15:15 Відповісти
Треба терміновий відосік знімати про папередніков
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01.06.2020 15:16 Відповісти
 
 