За минулий тиждень кількість безробітних в Україні зросла на 16,6 тис. осіб - до 511,2 тис., - Держстат
Кількість безробітних за минулий тиждень зросла на 16,6 тис. осіб - до 511,267 тис. осіб, що майже на 69% більше порівняно з показником на 1 червня 2019-го.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила Державна служба зайнятості.
Повідомляється, що 424,9 тис. українців отримують допомогу з безробіття.
Всього з початку карантину (з 12 березня) служба зареєструвала 249,028 тис. безробітних, що майже на 80% більше порівняно з аналогічним періодом 2019 року. З них 191,253 тис. безробітних почали отримувати допомогу з безробіття - це на 98% більше порівняно з торішнім показником за аналогічний період.
Топ коментарі
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ШлемазлаШмигаля, которій обещал в мае 500 тищ новіх рабочих мест и даже сказал, шо они уже есть