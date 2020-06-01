За минулий тиждень кількість безробітних в Україні зросла на 16,6 тис. осіб - до 511,2 тис., - Держстат

Кількість безробітних за минулий тиждень зросла на 16,6 тис. осіб - до 511,267 тис. осіб, що майже на 69% більше порівняно з показником на 1 червня 2019-го.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила Державна служба зайнятості.

Повідомляється, що 424,9 тис. українців отримують допомогу з безробіття.

Всього з початку карантину (з 12 березня) служба зареєструвала 249,028 тис. безробітних, що майже на 80% більше порівняно з аналогічним періодом 2019 року. З них 191,253 тис. безробітних почали отримувати допомогу з безробіття - це на 98% більше порівняно з торішнім показником за аналогічний період.

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