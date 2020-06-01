На мосту Метро стоїть чоловік з пакетом і погрожує підірвати споруду, - КМДА. ФОТО (оновлено)

У Києві перекритий міст Метро. На мосту стоїть чоловік з пакетом і погрожує його підірвати.

Про це повідомляє КМДА в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Міст метро перекрито. На мосту стоїть чоловік з пакетом і погрожує підірвати споруду! На місці вже працює поліція. Правоохоронці закрили проїзд мостом", - йдеться в повідомленні.

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