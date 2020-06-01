На мосту Метро стоїть чоловік з пакетом і погрожує підірвати споруду, - КМДА. ФОТО (оновлено)
У Києві перекритий міст Метро. На мосту стоїть чоловік з пакетом і погрожує його підірвати.
Про це повідомляє КМДА в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Міст метро перекрито. На мосту стоїть чоловік з пакетом і погрожує підірвати споруду! На місці вже працює поліція. Правоохоронці закрили проїзд мостом", - йдеться в повідомленні.
Пізніше ЗМІ оприлюднили фото чоловіка на мосту Метро
Топ коментарі
+17 Molli
показати весь коментар01.06.2020 14:55
+16 Злий Грицько
показати весь коментар01.06.2020 14:59
+10 лео лео #465707
показати весь коментар01.06.2020 14:59
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Таким образом размещенная взрывчатка "поцарапает" асфальт и не более
те, що може поміститися у звичайний пакет, не зможе зруйнувати таку споруду.
дурнику невідомо, що мости знищуються шляхом закладення зарядів у спеціальні полості під опорами та їх вага може складати загалом декілька сот кг
На дорозі до Попаски є міст, який сепари намагалися підірвати у 14 році, але не знали, як це зроюити, тому заряд лише потрощив середину полотна, зробивши великий отвір. Так його й називали - "дирявий міст", автівки по ньому проїздили, а от важка техніка йшла обхідним шляхом повз мосту..
так шо не помилка. - мостова споруда, нібито застосовується такий вислів?
а то шо через транслейт - так іноді такі "перли" видають в новинах
Будівля, будинок - строение, дом
МАЛЕНЬКИМ ПАКЕТИКОМ ПОДОРВАТЬ МОСТ ?
Аваков просто не учился в институте 😀😀😀
он еще бы высрал шо у него в пакете тактический заряд 5кт.
Авакова в отставку
"Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру действующего главы ведомства Арсена Авакова".
чакаваков самотужки нейтралізує злочинця і підтвердить звання "патужнава міністра"
Если пакет денег и вертолет, то давайте - у нас этого добра, как грязи теперь
Так воно і сталось.)
... достал спички и начал себя «поджигать» со словами: «СУ*А! ДЕРЬМО! НЕ ГОРИТ, НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, ДЕРЬМО…» Произнеся ключевое слово, молодой человек полез в штаны, насрал себе в руку и продемонстрировал говно публике.