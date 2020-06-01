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На мосту Метро стоїть чоловік з пакетом і погрожує підірвати споруду, - КМДА. ФОТО (оновлено)

На мосту Метро стоїть чоловік з пакетом і погрожує підірвати споруду, - КМДА. ФОТО (оновлено)

У Києві перекритий міст Метро. На мосту стоїть чоловік з пакетом і погрожує його підірвати.

Про це повідомляє КМДА в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Міст метро перекрито. На мосту стоїть чоловік з пакетом і погрожує підірвати споруду! На місці вже працює поліція. Правоохоронці закрили проїзд мостом", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: У Києві замінували міст Метро: рух поїздів і транспорту зупинено. ФОТОрепортаж (оновлено)

Пізніше ЗМІ оприлюднили фото чоловіка на мосту Метро

На мосту Метро стоїть чоловік з пакетом і погрожує підірвати споруду, - КМДА 01

На мосту Метро стоїть чоловік з пакетом і погрожує підірвати споруду, - КМДА 02

Автор: 

КМДА (2365) Київ (19415) мінування (1217) міст (1231)


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Топ коментарі
+17
Тот самый, что и в прошлый раз?
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01.06.2020 14:55
+16
И Шо? В прицел снайпера его не видно? Снимали бы таких упырей то и у других желания бы не было. А так наверняка справка из дурки в кармане лежит или нарик обкуренный...
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01.06.2020 14:59
+10
снайпера и стреляйте в правое яйцо, чтоб живым остался и чтобы дебилов не плодил
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01.06.2020 14:59
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Тот самый, что и в прошлый раз?
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01.06.2020 14:55 Відповісти
Наверное не... Тот покруче был, на кАлёсах и под кАлёсами с винтовкой. А этот так... пешкодрал
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01.06.2020 15:02 Відповісти
так конфисковали ж. А тут дурки закрывают и его выпустили))
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01.06.2020 15:08 Відповісти
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01.06.2020 15:15 Відповісти
Разве, чтобы подорвать мост не нужно привязывать взрывчатку в его опорам?
Таким образом размещенная взрывчатка "поцарапает" асфальт и не более
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01.06.2020 15:53 Відповісти
То хай підриває. Потім віником підмести міст від того сміття що від нього залишиться.
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01.06.2020 14:58 Відповісти
Нехай Авак до нього підійде на переговори, а потім вже можна тиснути на кнопку ліфта Земля-Проксіма Центавра.
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01.06.2020 15:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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01.06.2020 15:20 Відповісти
пiдмiтати не треба. асфальт перекласти та й усе... ну ще перила пофарбувати.
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01.06.2020 15:20 Відповісти
дрон в небе? или то последний был?
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01.06.2020 14:58 Відповісти
ну, зовсім хвантазії катма, знов косплейщик...
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01.06.2020 14:59 Відповісти
Да пусть уже взрывает, раз собрался! Надоело...
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01.06.2020 14:59 Відповісти
😀😀😀
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01.06.2020 15:03 Відповісти
...с пакетом, не с мешком? Ну, удачи ему.
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01.06.2020 14:59 Відповісти
фігня,не підірве.
те, що може поміститися у звичайний пакет, не зможе зруйнувати таку споруду.
дурнику невідомо, що мости знищуються шляхом закладення зарядів у спеціальні полості під опорами та їх вага може складати загалом декілька сот кг
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01.06.2020 14:59 Відповісти
https://censor.net/user/84540 Вполне можно, если будет С4, но заложить надо под опору. Сверху, даже пластидом, не выйдет.
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01.06.2020 15:15 Відповісти
Не треба так вже демонізувати той С4, не така вже то й ядерна бонба.
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01.06.2020 15:23 Відповісти
В пластиде только 80% гексогена или октогена, и 20% жвачки...лучше А-9-II ...там 80 гексогена, 15 алюминия и 5 флегматизатора (парафин+церезин) для слипания порошка
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01.06.2020 15:26 Відповісти
не під, а навколо, якщо це про пластид..
На дорозі до Попаски є міст, який сепари намагалися підірвати у 14 році, але не знали, як це зроюити, тому заряд лише потрощив середину полотна, зробивши великий отвір. Так його й називали - "дирявий міст", автівки по ньому проїздили, а от важка техніка йшла обхідним шляхом повз мосту..
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01.06.2020 15:29 Відповісти
хайпануть решил
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01.06.2020 14:59 Відповісти
И Шо? В прицел снайпера его не видно? Снимали бы таких упырей то и у других желания бы не было. А так наверняка справка из дурки в кармане лежит или нарик обкуренный...
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01.06.2020 14:59 Відповісти
снайпера и стреляйте в правое яйцо, чтоб живым остался и чтобы дебилов не плодил
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01.06.2020 14:59 Відповісти
а с левого только умные плодятся?
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01.06.2020 15:02 Відповісти
Ти, мабуть, з правого, мавпячого.
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01.06.2020 15:17 Відповісти
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01.06.2020 15:23 Відповісти
апять гугл-транслит. пiдiрвати споруду - "взорвать здание".
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01.06.2020 15:00 Відповісти
воздвигнуть мост = спорудити міст

так шо не помилка. - мостова споруда, нібито застосовується такий вислів?

а то шо через транслейт - так іноді такі "перли" видають в новинах
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01.06.2020 15:03 Відповісти
сооружение? не, не слышал.
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01.06.2020 15:04 Відповісти
Споруда - сооружение
Будівля, будинок - строение, дом
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01.06.2020 15:33 Відповісти
АВАКОВ РЕШИЛ УСТРОИТЬ ШОУ?
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01.06.2020 15:00 Відповісти
Полиция около реки носиться, сиренами народ пугает

МАЛЕНЬКИМ ПАКЕТИКОМ ПОДОРВАТЬ МОСТ ?

Аваков просто не учился в институте 😀😀😀
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01.06.2020 15:02 Відповісти
Аваков уже мчится спасать Киевлян???
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01.06.2020 15:00 Відповісти
Ну да, решил сопливым мальчикам и девочкам в Раде показать свою незаменимость 😀😀😀
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01.06.2020 15:02 Відповісти
ммм, так тогда можно взять коробку спичек и пригрозить взорвать чью-то машину)
он еще бы высрал шо у него в пакете тактический заряд 5кт.
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01.06.2020 15:01 Відповісти
Сейчас Аваков всех спасёт и будет об этом гудеть еще неделю
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01.06.2020 15:02 Відповісти
Гудеть будет его жирный раб геращенко, отвратный и мерзкий жополиз
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01.06.2020 15:05 Відповісти
А ПОЧЕМУ МВД НЕ ОХРАНЯЕТ МОСТЫ В ПЕРИОД ВОЙНЫ ?

Авакова в отставку
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01.06.2020 15:04 Відповісти
щас Аваков героически спасёт мост, о чём и отчитается перед Радой. наверное, потому и перенесли его спич.
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01.06.2020 15:07 Відповісти
Предлагаешь шмонать всех при подходах к мостам?
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01.06.2020 15:22 Відповісти
Знову якийсь "ахтивіст".
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01.06.2020 15:06 Відповісти
Упс...
На мосту Метро стоїть чоловік з пакетом і погрожує підірвати споруду, - КМДА - Цензор.НЕТ 600
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01.06.2020 15:07 Відповісти
Тут должно быть фото Зелебенского. Именно он дважды протащил Авакова на пост министра внутренних дел. Причем дважды. Поэтому и спрашивать нужно с Зеленого
"Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру действующего главы ведомства Арсена Авакова".

На мосту Метро стоїть чоловік з пакетом і погрожує підірвати споруду, - КМДА - Цензор.НЕТ 14
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01.06.2020 15:24 Відповісти
Что с него спрашивать? Он никому ничего не должен!
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01.06.2020 15:28 Відповісти
черговому довбню закортіло популярним стати
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01.06.2020 15:07 Відповісти
главное, шо в маске. 17 тыщ содрать нипалучица.
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01.06.2020 15:11 Відповісти
Фигня, что подорвётся. Зато не заразится.
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01.06.2020 15:13 Відповісти
как народ запугали, за теракт не так боится наказания, как за отсутствие маски.
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01.06.2020 15:26 Відповісти
зараз чак аваков самотужки нейтралізує злочинця і підтвердить звання "патужнава міністра"
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01.06.2020 15:12 Відповісти
Главное, что маску одел. На 17 тыс. не оштрафуют.
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01.06.2020 15:12 Відповісти
да шлепнете его. Или в аваковской ментовке уже и снайперов не осталось. Вы ушли в рэкет?
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01.06.2020 15:14 Відповісти
нельзя у него в руке пульт от телевизора "березка".
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01.06.2020 15:23 Відповісти
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01.06.2020 15:25 Відповісти
Зебіл, ***.
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01.06.2020 15:16 Відповісти
Вы ошиблись. Петик, хороший парень.
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01.06.2020 15:21 Відповісти
маска на лице , как никак кстати ((((
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01.06.2020 15:17 Відповісти
А йому пропонували згоду на підрив? Він бі напевно в шоці був би...
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01.06.2020 15:18 Відповісти
.....концерты квартала ПРОДОЛЖАЮТСЯ , когда АНТРАКТ , народ ???
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01.06.2020 15:19 Відповісти
завинтить ему пулю в лоб!
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01.06.2020 15:20 Відповісти
...
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01.06.2020 15:20 Відповісти
Ну хоть бы требования этого террарюги кто спросил?
Если пакет денег и вертолет, то давайте - у нас этого добра, как грязи теперь
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01.06.2020 15:20 Відповісти
Что за идиот, от снайпера его спасает только то что никто не верит в бомбу а так бы уже давно лежал рядом со своим пакетом с дыркой в тупой башке.
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01.06.2020 15:20 Відповісти
Багато експертів говорили, що в декого карантин вилізе боком, тобто психічними розладами та спалахом агресії по всьому світу.
Так воно і сталось.)
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01.06.2020 15:21 Відповісти
Це посланець Авакова.
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01.06.2020 15:21 Відповісти
Ще один дармоїд в тепло, на казенні харчі захотів...
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01.06.2020 15:22 Відповісти
Если он не ветеран и не наркоман, то посадят.
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01.06.2020 15:23 Відповісти
Кто там из зеленых министров собирался "пожизненников" порядочных на работу брать? Это не из них случайно?
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01.06.2020 15:24 Відповісти
Как в прошлый раз прилетит Капитан Армения и спасет мост))
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01.06.2020 15:24 Відповісти
сезонне загострення, колегі ну ви мене зрозуміли.
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01.06.2020 15:28 Відповісти
РЕФОРМА СУПРУН РАБОТАЕТ,ПСИХОВ ВЫПУСТИЛИ НА УЛИЦЫ СТРАНЫ
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01.06.2020 15:26 Відповісти
Или в стране где президент клоун, министр МВД устраивает шоу "Борьба с террором"
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01.06.2020 15:42 Відповісти
ХОТЬ ОДНУ РЕФОРМУ ДОВЕЛИ ДО КОНЦА)))
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01.06.2020 15:26 Відповісти
Це тероризм. Стріляти в голову негайно.
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01.06.2020 15:26 Відповісти
Це говоряща голова і маску шкода втратити, тільки по ногах.
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01.06.2020 15:30 Відповісти
Ну от нехай буде у замовників наступного разу "проблємка" де знайти самогубця.
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01.06.2020 15:37 Відповісти
чергова хероїчєска спецоперація авакова....
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01.06.2020 15:28 Відповісти
Одному черту надо срочно рейтинг приподнять, а то уже в минус пошел
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01.06.2020 15:29 Відповісти
що сам піде на затримання.
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01.06.2020 15:30 Відповісти
ага. тiльки Мрiю з пiдгузками з Китаю дочекається.
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01.06.2020 15:34 Відповісти
https://korzik.net/other/49478-perfomans-poluchilsja-govennym.html Вот так правильно мост надо взрывать
... достал спички и начал себя «поджигать» со словами: «СУ*А! ДЕРЬМО! НЕ ГОРИТ, НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, ДЕРЬМО…» Произнеся ключевое слово, молодой человек полез в штаны, насрал себе в руку и продемонстрировал говно публике.

На мосту Метро стоїть чоловік з пакетом і погрожує підірвати споруду, - КМДА - Цензор.НЕТ 1232

На мосту Метро стоїть чоловік з пакетом і погрожує підірвати споруду, - КМДА - Цензор.НЕТ 9153
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01.06.2020 15:30 Відповісти
дайте киевлянам за него подержаться
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01.06.2020 15:37 Відповісти
Уже ж было такое и там вроде потом выяснилось, что Аваков разыграл спектакль и штрих минер подчиненный Авакова был или что то такое или служил там где то в Аваковских войсках, уже не помню. А сейчас уверен на 100%, что это опять, когда Авакова отставку требует вся страна, то он сейчас дубль 2 концерт с мостом решил закатить. И Аваков типа спасет город от взрыва моста и минера этого и типа продолжит дальше МВД управлять! хер он угадал! Это должно еще больше пойти против Авакова! Еще выяснится, что заказчик этого Аваков и Авакова за это судить надо еще дополнительно!
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01.06.2020 15:38 Відповісти
аваков повторяется.....
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01.06.2020 15:43 Відповісти
мост это здание?
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01.06.2020 15:48 Відповісти
Главное,в маске стоит,чтобы вирус не схватить при взрыве,ушлепок хренов
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01.06.2020 16:03 Відповісти
одни дебилы и маргиналы в стране.
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01.06.2020 17:32 Відповісти
 
 