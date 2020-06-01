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Новини
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Травень 2020 року в Києві став найхолоднішим від початку століття, а Карпати в перший день літа засипало снігом. ФОТО

Травень 2020 року в Києві став найхолоднішим від початку століття, а Карпати в перший день літа засипало снігом. ФОТО

Травень 2020 року в Києві виявився найхолоднішим за 20 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у Facebook.

"Двадцятий травень у XXI столітті виявився найхолоднішим, тому метеорологічне літо до столиці так і не завітало", - йдеться в повідомленні.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря травня у Києві становила +12,4°С, що на 2,8°С нижче за кліматичну норму.

"Найхолодніше у Києві було 13 травня, коли мінімальна температура під ранок опустилася до +2,0°С, а найтепліше – 11 травня, коли максимальна температура після опівдня піднялася до +27,6°С. Травень, як і рік тому, виявився щедрим на опади, яких на проспекті Науки, 37 випало 122 мм, або 230% кліматичної норми. Він трохи компенсував недобір опадів, який у столиці спостерігався з минулого літа. У рейтингу найвологіших цьогорічний травень став шостим", - йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, на вихідні загальна кількість опадів, що випали в Києві, перевищила показники за останні 129 років.

Водночас, як повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook, у високогір'ї Карпат у перший день літа лежить сніг.

На вершині гори Піп Іван Чорногірський низька видимість - до 50 метрів, зі швидкістю шість метрів у секунду дме північно-західний вітер. Температура повітря - нуль градусів за Цельсієм.

Травень 2020 року в Києві став найхолоднішим від початку століття, а Карпати в перший день літа засипало снігом 01

Травень 2020 року в Києві став найхолоднішим від початку століття, а Карпати в перший день літа засипало снігом 02
Травень 2020 року в Києві став найхолоднішим від початку століття, а Карпати в перший день літа засипало снігом 03
Травень 2020 року в Києві став найхолоднішим від початку століття, а Карпати в перший день літа засипало снігом 04

Також наголошується, що сніг почав падати ще вчора, 31 травня, разом з погіршенням погоди. Пориви вітру досягали 20 метрів на секунду.

Травень 2020 року в Києві став найхолоднішим від початку століття, а Карпати в перший день літа засипало снігом 05

Травень 2020 року в Києві став найхолоднішим від початку століття, а Карпати в перший день літа засипало снігом 06

Автор: 

Карпати (260) клімат (180) погода (789)


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Топ коментарі
+4
зиму вкрали, весну згидили, тепер літо паскудять...
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01.06.2020 15:20
+3
Поговорка "Закрой дверь,не май месяц" уже не актуальна.Надо новую "Закрой дверь,май месяц все-таки"
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01.06.2020 15:26
+3
Было холодное лето 1953 года, когда сдох Сталин. Надеюсь холодное лето 2020 года для Украины тоже будет полезным.
(Если про ***** подумали - зря! Никто так много полезного для Украины не сделал как *****: сплотил украинцев, помог РФ в жопу загнать и надеюсь добьёт её)
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01.06.2020 15:35
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зиму вкрали, весну згидили, тепер літо паскудять...
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01.06.2020 15:20 Відповісти
А якби вчасно посадили Порошенка, то такого б не було.
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01.06.2020 15:23 Відповісти
100%
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01.06.2020 15:27 Відповісти
Поговорка "Закрой дверь,не май месяц" уже не актуальна.Надо новую "Закрой дверь,май месяц все-таки"
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01.06.2020 15:26 Відповісти
Не нужно было останавливать заводы и транспорт, который вызывали парниковый ефект. Вот что значит двухмесячный Коронавирус и карантин сделал в 1000 раз больше чем все так называемые екологи вместе взятые за 100 лет
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01.06.2020 15:27 Відповісти
то эффект вызывают выбросами, а то теперь уже сбросами, вы уж бы оперделился - что к чему, не?
как это получается - меньше выбросов - больше парников, или меньше, или как?
ну вот как так - тогда Гринпис и прочих - ******** шоле?
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01.06.2020 16:11 Відповісти
.....задолбал ХОЛОД , сегодня снова включу ОТОПЛЕНИЕ , люблю когда тепло , на ДВОРЕ лето ))))
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01.06.2020 15:30 Відповісти
Ну вас на хер с такими рекордами! У меня сегодня утром +9.7 градусов во Львовской области.
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01.06.2020 15:30 Відповісти
А мы тут при чем?
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01.06.2020 15:35 Відповісти
Ваш рекорд, а страдают все
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01.06.2020 19:19 Відповісти
Было холодное лето 1953 года, когда сдох Сталин. Надеюсь холодное лето 2020 года для Украины тоже будет полезным.
(Если про ***** подумали - зря! Никто так много полезного для Украины не сделал как *****: сплотил украинцев, помог РФ в жопу загнать и надеюсь добьёт её)
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01.06.2020 15:35 Відповісти
Май какой был...такой и остался. Хотите можно жара, хотите холод. От жары вы фсье умрете, а от холода нет. Правда ничего не растет кроме сорняков, ну так ...делайте повсюду мини- теплички. Массово скупайте агроволокно.
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01.06.2020 15:36 Відповісти
І хто нам розповідає про глобальне потепління?))))
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01.06.2020 15:38 Відповісти
Да не может быть.
Вы Гидрометеоцентр попросите еше раз температуру перепроверить.
Правда, в Мельбурне, Австралия, апрель был такой, что *па отнерзала, и за 27 лет жизни в Мельбурне я не помню такой холодины, но все мы ошибаемся, а вот Грета Тумблер нет!
Раз сказано, что "глобальное потепление", то так оно и есть если даже повсеместно имеет место быть локальное похолодание.

P.S. Первый день зимы в Мельбурне отмечен температрой +11. Топимся.
Но, поскольку сказано, что тепло, то, значит тепло, а это просто градусник за окном не в курсе.
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01.06.2020 15:43 Відповісти
Ех, при Петрові такої херні не було
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01.06.2020 15:48 Відповісти
С точностью как раз наоборот

Montreal breaks May temperature record as heatwave grips Canada
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01.06.2020 15:48 Відповісти
Ну и чудненько! Дождливо и прохладно - вся рассада прижилась!
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01.06.2020 15:58 Відповісти
....жрать что зимой будешь ЧУДНЕНЬКО ???
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01.06.2020 16:01 Відповісти
Говядину. А в чём проблема?
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01.06.2020 17:11 Відповісти
дожди -холод , них....не ростет в огороде (((( вирус этот , что за **....ЫЙ год ????
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01.06.2020 16:00 Відповісти
После 21 мая 2019 года началась какая-то хня
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01.06.2020 17:30 Відповісти
ехал вчера ночью на машине ПЕЧЬКУ включил ))) а сегодня днем уже в доме ))))
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01.06.2020 16:03 Відповісти
Та же фигня. Живу на юге. Первый день лета, сижу возле обогревателя))))
Первый раз в жизни такой холодный май и июнь)))
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01.06.2020 16:55 Відповісти
Прогоните пьяных операторов с HAARP`a!!!
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01.06.2020 17:20 Відповісти
Анекдот в тему
Сидит девочка в песочнице в платьице.Подходит мужчина и спрашивает:
-Девочка а какое сейчас время года?
-Лето!
-Как лето? Посмотри кругом-снег сугробы!
-Вот такое хреновое лето!
😂😂😂
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01.06.2020 17:23 Відповісти
И еще анекдот:
Негр после учебы в России возвращается к себе на родину.
Обступившие прибывшего соплеменники допытываются:
- Ну, как тебе знаменитая русская зима?
- Та, которая с травой и листьями, еще терпимо. А та, что со снегом - просто кошмар какой-то...
😂😂😂
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01.06.2020 17:25 Відповісти
 
 