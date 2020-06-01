Травень 2020 року в Києві став найхолоднішим від початку століття, а Карпати в перший день літа засипало снігом. ФОТО

Травень 2020 року в Києві виявився найхолоднішим за 20 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у Facebook.

"Двадцятий травень у XXI столітті виявився найхолоднішим, тому метеорологічне літо до столиці так і не завітало", - йдеться в повідомленні.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря травня у Києві становила +12,4°С, що на 2,8°С нижче за кліматичну норму.

"Найхолодніше у Києві було 13 травня, коли мінімальна температура під ранок опустилася до +2,0°С, а найтепліше – 11 травня, коли максимальна температура після опівдня піднялася до +27,6°С. Травень, як і рік тому, виявився щедрим на опади, яких на проспекті Науки, 37 випало 122 мм, або 230% кліматичної норми. Він трохи компенсував недобір опадів, який у столиці спостерігався з минулого літа. У рейтингу найвологіших цьогорічний травень став шостим", - йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, на вихідні загальна кількість опадів, що випали в Києві, перевищила показники за останні 129 років.

Водночас, як повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook, у високогір'ї Карпат у перший день літа лежить сніг.

На вершині гори Піп Іван Чорногірський низька видимість - до 50 метрів, зі швидкістю шість метрів у секунду дме північно-західний вітер. Температура повітря - нуль градусів за Цельсієм.







Також наголошується, що сніг почав падати ще вчора, 31 травня, разом з погіршенням погоди. Пориви вітру досягали 20 метрів на секунду.