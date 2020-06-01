Травень 2020 року в Києві став найхолоднішим від початку століття, а Карпати в перший день літа засипало снігом. ФОТО
Травень 2020 року в Києві виявився найхолоднішим за 20 років.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у Facebook.
"Двадцятий травень у XXI столітті виявився найхолоднішим, тому метеорологічне літо до столиці так і не завітало", - йдеться в повідомленні.
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря травня у Києві становила +12,4°С, що на 2,8°С нижче за кліматичну норму.
"Найхолодніше у Києві було 13 травня, коли мінімальна температура під ранок опустилася до +2,0°С, а найтепліше – 11 травня, коли максимальна температура після опівдня піднялася до +27,6°С. Травень, як і рік тому, виявився щедрим на опади, яких на проспекті Науки, 37 випало 122 мм, або 230% кліматичної норми. Він трохи компенсував недобір опадів, який у столиці спостерігався з минулого літа. У рейтингу найвологіших цьогорічний травень став шостим", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, на вихідні загальна кількість опадів, що випали в Києві, перевищила показники за останні 129 років.
Водночас, як повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook, у високогір'ї Карпат у перший день літа лежить сніг.
На вершині гори Піп Іван Чорногірський низька видимість - до 50 метрів, зі швидкістю шість метрів у секунду дме північно-західний вітер. Температура повітря - нуль градусів за Цельсієм.
Також наголошується, що сніг почав падати ще вчора, 31 травня, разом з погіршенням погоди. Пориви вітру досягали 20 метрів на секунду.
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как это получается - меньше выбросов - больше парников, или меньше, или как?
ну вот как так - тогда Гринпис и прочих - ******** шоле?
(Если про ***** подумали - зря! Никто так много полезного для Украины не сделал как *****: сплотил украинцев, помог РФ в жопу загнать и надеюсь добьёт её)
Вы Гидрометеоцентр попросите еше раз температуру перепроверить.
Правда, в Мельбурне, Австралия, апрель был такой, что *па отнерзала, и за 27 лет жизни в Мельбурне я не помню такой холодины, но все мы ошибаемся, а вот Грета Тумблер нет!
Раз сказано, что "глобальное потепление", то так оно и есть если даже повсеместно имеет место быть локальное похолодание.
P.S. Первый день зимы в Мельбурне отмечен температрой +11. Топимся.
Но, поскольку сказано, что тепло, то, значит тепло, а это просто градусник за окном не в курсе.
Montreal breaks May temperature record as heatwave grips Canada
Первый раз в жизни такой холодный май и июнь)))
Сидит девочка в песочнице в платьице.Подходит мужчина и спрашивает:
-Девочка а какое сейчас время года?
-Лето!
-Как лето? Посмотри кругом-снег сугробы!
-Вот такое хреновое лето!
😂😂😂
Негр после учебы в России возвращается к себе на родину.
Обступившие прибывшего соплеменники допытываются:
- Ну, как тебе знаменитая русская зима?
- Та, которая с травой и листьями, еще терпимо. А та, что со снегом - просто кошмар какой-то...
😂😂😂