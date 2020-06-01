Глава Нацполіції Києва Крищенко веде переговори з чоловіком, який погрожує підірвати міст Метро, - Геращенко
Начальник ГУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко веде переговори з чоловіком, який погрожує підірвати міст Метро в столиці.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
"Зараз відомо, що чоловік зателефонував на 102, з нецензурною лайкою, до речі, заявив, що у нього є вибухівка і він хоче підірвати міст Метро", - зазначив він.
За словами Геращенка, на місці перебуває керівник поліції Києва Андрій Крищенко. "Він особисто веде переговори з чоловіком, який заявляє про можливість здійснення терористичного акту", - повідомив заступник голови МВС.
Геращенко додав: "Сподіваюся, що всі будуть живі і здорові".
Нагадаємо, в Києві перекрито міст Метро. На мосту стоїть чоловік з пакетом і погрожує підірвати споруду.
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Грохнути його та і по всьому.
закрытия дурдомов - здравоохранение - Супрун - порошенко !!!
расчёт окончен
обоссанжирного омбудсмена к нему пошлите. Видно, взгрустнулось чуваку, так повеселите его вашим цирком!
Мост Метро в Киеве может рухнуть в любой момент, - проектировщик Росновский
https://images.cnscdn.com/images/f/d/b/7/fdb74abb8f01f711eb96c1020a58740f/original.jpg5 ноября 1965 года этот мост был принят в эксплуатацию. Сегодня, как считает Георгий Росновский, он на грани обрушения.
Об этом в эфире "https://hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/most-metro-v-kyeve-mozhet-ruhnut-v-******-moment-soavtor-proekta-mosta Громадському радіо " рассказал Георгий Росновский, проектировщик мостов, соавтор проекта моста Метро в Киеве, передает https://censor.net/.
"Этот мост должен был простоять 100 лет, если за ним следить. Но этот мост Метро уже через лет 30 начал вызывать большие опасения. Потому что обследование показало, что там много трещин и арматура в плохом состоянии. Почему все это происходит? Во время строительства две полуарки стягивают стяжкой, в которой находятся напрягаемые пучки арматур, так вот эти пучки арматур как следует не изолировали. Стяжка железобетонных элементов стянута этими пучками, а они поржавели. Их нужно было капитально мотать специальной изолентой, или же разместить трубки в каналы, а потом заполнить раствором, но этого не сделали. Из-за этого мост в очень плохом состоянии", - рассказал проектировщик.
Проектант не сказав ...?
Чего ты к мосту прииэббался - только метро запустили.
Блін... А переговорщиків простих не знайшлося ?
Чи це після броварських подій відпрацьовує ??