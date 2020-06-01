Глава Нацполіції Києва Крищенко веде переговори з чоловіком, який погрожує підірвати міст Метро, - Геращенко

Начальник ГУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко веде переговори з чоловіком, який погрожує підірвати міст Метро в столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Зараз відомо, що чоловік зателефонував на 102, з нецензурною лайкою, до речі, заявив, що у нього є вибухівка і він хоче підірвати міст Метро", - зазначив він.

За словами Геращенка, на місці перебуває керівник поліції Києва Андрій Крищенко. "Він особисто веде переговори з чоловіком, який заявляє про можливість здійснення терористичного акту", - повідомив заступник голови МВС.

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Геращенко додав: "Сподіваюся, що всі будуть живі і здорові".

Нагадаємо, в Києві перекрито міст Метро. На мосту стоїть чоловік з пакетом і погрожує підірвати споруду.