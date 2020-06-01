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Глава Нацполіції Києва Крищенко веде переговори з чоловіком, який погрожує підірвати міст Метро, - Геращенко

Глава Нацполіції Києва Крищенко веде переговори з чоловіком, який погрожує підірвати міст Метро, - Геращенко

Начальник ГУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко веде переговори з чоловіком, який погрожує підірвати міст Метро в столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Зараз відомо, що чоловік зателефонував на 102, з нецензурною лайкою, до речі, заявив, що у нього є вибухівка і він хоче підірвати міст Метро", - зазначив він.

За словами Геращенка, на місці перебуває керівник поліції Києва Андрій Крищенко. "Він особисто веде переговори з чоловіком, який заявляє про можливість здійснення терористичного акту", - повідомив заступник голови МВС.

Дивіться: У Києві введено спецоперацію через повідомлення про мінування мосту Метро, ​​- поліція. ФОТОрепортаж

Геращенко додав: "Сподіваюся, що всі будуть живі і здорові".

Нагадаємо, в Києві перекрито міст Метро. На мосту стоїть чоловік з пакетом і погрожує підірвати споруду.

Автор: 

Київ (19415) мінування (1217) міст (1231) Геращенко Антон (935) Крищенко Андрій (344)


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Топ коментарі
+7
Аваков инсценирует пабеду над поеступностью?
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01.06.2020 15:22
+3
Результат закрытия дурдомов.
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01.06.2020 15:23
+2
аваков введет войска нацгвардии, 3 дивизии, самолеты, вертолеты, чтоб видели- аваков нужен стране
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01.06.2020 15:26
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Аваков инсценирует пабеду над поеступностью?
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01.06.2020 15:22 Відповісти
Аваков звонит
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01.06.2020 15:23 Відповісти
А началось всё так хорошо…
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01.06.2020 15:35 Відповісти
Якщо не виконає свою обіцянку, то я з упевненістю можу сказати за кого він голосував)
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01.06.2020 15:23 Відповісти
Про що можна балакати з терористом?!
Грохнути його та і по всьому.
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01.06.2020 15:23 Відповісти
па тєлефону ?
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01.06.2020 15:24 Відповісти
Це не терорист. Це ІДІОТ... клінічний...
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01.06.2020 15:25 Відповісти
- За решётку его!
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01.06.2020 15:30 Відповісти
Результат закрытия дурдомов.
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01.06.2020 15:23 Відповісти
ведём цепочку дальше :

закрытия дурдомов - здравоохранение - Супрун - порошенко !!!

расчёт окончен
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01.06.2020 15:26 Відповісти
мда... не стоило закрывать дурки. столько идиотов на цензоре развелось...
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01.06.2020 16:19 Відповісти
Вообще жилось там как в раю. Можете себе кричать, реветь, петь, плакать, блеять, визжать, прыгать, молиться, кувыркаться, ходить на четвереньках, скакать на одной ноге, бегать кругом, танцевать, мчаться галопом, по целым дням сидеть на корточках или лезть на стену, и никто к вам не подойдёт и не скажет: «Послушайте, этого делать нельзя, это неприлично, стыдно, ведь вы культурный человек».
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01.06.2020 15:27 Відповісти
Ага, в нормандском формате еще с ним поговорите, обоссан жирного омбудсмена к нему пошлите. Видно, взгрустнулось чуваку, так повеселите его вашим цирком!
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01.06.2020 15:24 Відповісти
Опаньки!!! А от и Тоха виліз
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01.06.2020 15:24 Відповісти
По правде сказать, я не знаю, почему эти сумасшедшие сердятся, что их там держат. Там разрешается ползать нагишом по полу, выть шакалом, беситься и кусаться. Если бы кто-нибудь проделал то же самое на улице, так прохожие диву бы дались. Но там это - самая обычная вещь.
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01.06.2020 15:25 Відповісти
Зеленський очолив антикорупційну нацраду і ввів туди Авакова
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01.06.2020 15:25 Відповісти
аваков, та тож честь, ум , совесть всея галактики, уместе с сынкай
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01.06.2020 15:30 Відповісти
Погубил свою репутацию!
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01.06.2020 15:43 Відповісти
Чака срочно вызывайте. Можно Бруса Вылеза или Сталоне, но нужно действовать срочно! Ибо мир в опастности!
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01.06.2020 15:25 Відповісти
опять....Глава Нацполици Киева Крищенко ведет переговоры с человеком, угрожающим взорвать мост Метро, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7954
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01.06.2020 15:25 Відповісти
До речі, це на ЦН писали про Метроміст два роки тому...

Мост Метро в Киеве может рухнуть в любой момент, - проектировщик Росновский
https://images.cnscdn.com/images/f/d/b/7/fdb74abb8f01f711eb96c1020a58740f/original.jpg5 ноября 1965 года этот мост был принят в эксплуатацию. Сегодня, как считает Георгий Росновский, он на грани обрушения.

Об этом в эфире "https://hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/most-metro-v-kyeve-mozhet-ruhnut-v-******-moment-soavtor-proekta-mosta Громадському радіо " рассказал Георгий Росновский, проектировщик мостов, соавтор проекта моста Метро в Киеве, передает https://censor.net/.

"Этот мост должен был простоять 100 лет, если за ним следить. Но этот мост Метро уже через лет 30 начал вызывать большие опасения. Потому что обследование показало, что там много трещин и арматура в плохом состоянии. Почему все это происходит? Во время строительства две полуарки стягивают стяжкой, в которой находятся напрягаемые пучки арматур, так вот эти пучки арматур как следует не изолировали. Стяжка железобетонных элементов стянута этими пучками, а они поржавели. Их нужно было капитально мотать специальной изолентой, или же разместить трубки в каналы, а потом заполнить раствором, но этого не сделали. Из-за этого мост в очень плохом состоянии", - рассказал проектировщик.
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01.06.2020 15:26 Відповісти
А як же нагляд проектанта за будівництвом ?
Проектант не сказав ...?
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01.06.2020 17:52 Відповісти
аваков введет войска нацгвардии, 3 дивизии, самолеты, вертолеты, чтоб видели- аваков нужен стране
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01.06.2020 15:26 Відповісти
- Не могу ли я помочь вам считать?
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01.06.2020 15:37 Відповісти
уже усе кончилось, и даже покрасоваться не пришлось, на броне танка
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01.06.2020 15:39 Відповісти
Я сам всегда с удовольствием читаю рубрику о пьяных и об их бесчинствах.
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01.06.2020 15:41 Відповісти
3 дивізії ? Точно три ? Точно дивізії ?
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01.06.2020 17:53 Відповісти
давно казав - мости треба охороняти..
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01.06.2020 15:27 Відповісти
- Не очень-то здесь распространяйся...
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01.06.2020 15:32 Відповісти
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01.06.2020 15:34 Відповісти
Видите ли, начальник нашего отдела справлял свои именины и позвал нас в винный погребок, потом мы попали в другой, в третий, в четвёртый, в пятый, в шестой, в седьмой, в восьмой, в девятый…
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01.06.2020 15:36 Відповісти
- Не могу ли я помочь вам считать? - вызвался Швейк.- Я в этих делах разбираюсь. Как-то раз я за одну ночь побывал в двадцати восьми местах, но, к чести моей будь сказано, нигде больше трех кружек пива не пил.
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01.06.2020 15:53 Відповісти
Подставной минёр, Аваков набивает себе цену.
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01.06.2020 15:30 Відповісти
Мне самоубийцы очень нравятся.
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01.06.2020 15:33 Відповісти
....а где ГЕРОЙ аваков ???? всех ПОБЕДЮ !!!
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01.06.2020 15:32 Відповісти
Читателям газет это очень понравится.
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01.06.2020 15:40 Відповісти
народ , а как это ВЗЯТЬ пакет с бутылками , стать на МОСТ и кричать ???? я б ПОСТЕСНЯЛСЯ б ))))) а когда еще СРОК светит , то вообще )))) ему просто жить негде !!!
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01.06.2020 15:34 Відповісти
Это уже в порядке вещей, лучше не обращайте внимания. Людей с подмоченной репутацией на свете, пожалуй, раз в десять больше, чем с незапятнанной. Это сущая ерунда.
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01.06.2020 15:45 Відповісти
Він же тільки одужав після вірусу, може заразити тероріста.
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01.06.2020 15:35 Відповісти
Это уж как пить дать.
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01.06.2020 15:44 Відповісти
Реальный человек с требованиями пошёл подрывать Кончу-Заспу, на худой конец - кабмин.
Чего ты к мосту прииэббался - только метро запустили.
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01.06.2020 15:36 Відповісти
- Вы думаете, что это появится… в газетах?
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01.06.2020 15:38 Відповісти
пакетом підірвати моста? Знущаєтеся? Стрельніть йому в пакта щоб висипався пісок.
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01.06.2020 16:04 Відповісти
Сам начальник Київської поліції ???
Блін... А переговорщиків простих не знайшлося ?
Чи це після броварських подій відпрацьовує ??
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01.06.2020 17:56 Відповісти
 
 