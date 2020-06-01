Нацполіція розглядає кілька версій за фактом загибелі нардепа Давиденка: вбивство, самогубство і доведення до самогубства

В ході розслідування обставин загибелі народного депутата Валерія Давиденка розглядається кілька версій, серед них - і версія про можливе доведення до самогубства.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Степан Довгун.

"Слідство розглядає три версії: вбивство, самогубство і доведення до самогубства, а також нещасний випадок. Зараз призначено низку експертиз, вивчаються всі обставини, які передували тому, що сталося", - зазначив він.

Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, що вдалося встановити із записів з камер спостереження, чи були в той день в офісі, де загинув політик, інші люди, заступник начальника ГСУ, сказав, що того дня народний депутат перебував в офісному приміщенні один. Туди вже після його загибелі заходила тільки прибиральниця, яка його і виявила.

Також читайте: Смерть нардепа Давиденка: У "Слузі народу" закликали представників всіх партій утриматися від спекуляцій і необґрунтованих версій

Нагадаємо, народного депутата групи "Довіра" Валерія Давиденка знайшли 23 травня в офісі з вогнепальним пораненням голови. Нацполіція почала кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. В Офісі Генпрокурора повідомили, що поруч із тілом знайдено пістолет.