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Нацполіція розглядає кілька версій за фактом загибелі нардепа Давиденка: вбивство, самогубство і доведення до самогубства

Нацполіція розглядає кілька версій за фактом загибелі нардепа Давиденка: вбивство, самогубство і доведення до самогубства

В ході розслідування обставин загибелі народного депутата Валерія Давиденка розглядається кілька версій, серед них - і версія про можливе доведення до самогубства.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Степан Довгун.

"Слідство розглядає три версії: вбивство, самогубство і доведення до самогубства, а також нещасний випадок. Зараз призначено низку експертиз, вивчаються всі обставини, які передували тому, що сталося", - зазначив він.

Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, що вдалося встановити із записів з камер спостереження, чи були в той день в офісі, де загинув політик, інші люди, заступник начальника ГСУ, сказав, що того дня народний депутат перебував в офісному приміщенні один. Туди вже після його загибелі заходила тільки прибиральниця, яка його і виявила.

Також читайте: Смерть нардепа Давиденка: У "Слузі народу" закликали представників всіх партій утриматися від спекуляцій і необґрунтованих версій

Нагадаємо, народного депутата групи "Довіра" Валерія Давиденка знайшли 23 травня в офісі з вогнепальним пораненням голови. Нацполіція почала кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. В Офісі Генпрокурора повідомили, що поруч із тілом знайдено пістолет.

Автор: 

Нацполіція (15132) розслідування (2267) Давиденко Валерій (14)


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Топ коментарі
+2
Очень бы хотелось услышать версию о несчастном случае.
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01.06.2020 15:39
+2
Та байдуже , проїхали . Здох на параші, закопали і забули .
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01.06.2020 15:41
+2
главное, шо при любой из этих версий ни один человек не пострадал.
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01.06.2020 15:44
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Очень бы хотелось услышать версию о несчастном случае.
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01.06.2020 15:39 Відповісти
Есть еще версия! ИНОПЛАНЕТЯНЕ! Это все они!!!
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01.06.2020 15:44 Відповісти
" после его гибели заходила только уборщица". А до - они проверить не хотят? Думаю, что не хотят, и правильно делают. А то выйдут, внезапно... отнюдь не на инопланетян.
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01.06.2020 16:29 Відповісти
О! Тут вони прокололись! Бо коли хтось ствердно заявляє про те в чому він, по-ідеї, не може бути впевненим, то таки він впевнено знає і, відповідно, бреше
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01.06.2020 22:55 Відповісти
Та байдуже , проїхали . Здох на параші, закопали і забули .
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01.06.2020 15:41 Відповісти
главное, шо при любой из этих версий ни один человек не пострадал.
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01.06.2020 15:44 Відповісти
Зважаючи на суми вкраденого цим чуваком не виключена і четверта версія цієї події - Чутки про його смерть були злегка перебільшені 😕
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01.06.2020 15:47 Відповісти
китайцям подали утку, а сам діпутат, смєнів імя, внєшность і пол, остался в строю
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01.06.2020 16:06 Відповісти
Схоже на те, що китайців розвели як котят...
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01.06.2020 22:27 Відповісти
Смерть не щадит никого .
Забирает лучших .

А вот Петр Лексеич только хорошеет ...
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01.06.2020 16:16 Відповісти
Идиоты , самоубийство можете не рассматривать Я за истину , если Кожара убийца , то должен сесть пожизненно , если Довиденко убили , ищите преступника, не может человек так само убиться
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01.06.2020 18:32 Відповісти
Наши правоохранители предпочитают идти по пути наименьшего сопротивления:-самоубийство и дело на полку...Так оно проще...
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01.06.2020 20:33 Відповісти
 
 