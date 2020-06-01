Відповідальність за дотримання норм карантину на залізниці несуть провідники і пасажири, - Юрик

Як пояснив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик, людей у потяги будуть пускати в масках, також їм будуть вимірювати температуру.

Відповідальність за дотримання норм буде на провідниках і пасажирах, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

"Перед тим, як іти на потяг, людина має виміряти вдома температуру, щоб перед посадкою не було сюрпризів. Адже людину з температурою до посадки не допускатимуть, ми не можемо ризикувати здоров’ям інших людей".

Він додав, що квитки людина може повернути до посадки на потяг.

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Також, за словами Юрика, вони запускають і плацкартні вагони. У них, так само як і в купе, будуть доступні лише 50% місць. Наприклад, дві верхні полиці, чи дві нижні.

Що ж до дезинфекції, Юрик обіцяє, що її робитимуть щогодини (йдеться про туалет та коридор, що ж до обробки купе — чи його дезинфікуватимуть протягом поїздки директор УЗ не пояснив).

В Інтерсіті додатково проводитимуть ще й кварцування.

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Також Юрик пояснив, що у разі, коли їде родина, їх можуть розмістити в одному купе:

"Ми пішли на зустріч пасажирам і намагатимемося розмістити родину в одному купе, адже вони жили до цього в одному приміщенні", — пояснив Юрик.

Що ж до цін на пасажирські перевезення, то вони можуть бути трохи вищими — наприклад замість 600 гривень 800, проте це означає, що людина поїде у якіснішому вагоні.

Нагадаємо, з 1 червня Україна перейшла на наступний, третій, етап ослаблення карантину. З урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, дозволені, зокрема, робота басейнів і спортзалів; відвідування освітніх занять в групах не більше 10 осіб, пасажирське залізничне сполучення і міжобласні перевезення автотранспортом.

"Укрзалізниця" запустила пасажирські поїзди. У той же час, підприємство буде реалізовувати тільки 50% місць.