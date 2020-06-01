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Новини Коронавірус і карантин
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Відповідальність за дотримання норм карантину на залізниці несуть провідники і пасажири, - Юрик

Відповідальність за дотримання норм карантину на залізниці несуть провідники і пасажири, - Юрик

Як пояснив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик, людей у потяги будуть пускати в масках, також їм будуть вимірювати температуру.

Відповідальність за дотримання норм буде на провідниках і пасажирах, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

"Перед тим, як іти на потяг, людина має виміряти вдома температуру, щоб перед посадкою не було сюрпризів. Адже людину з температурою до посадки не допускатимуть, ми не можемо ризикувати здоров’ям інших людей".

Він додав, що квитки людина може повернути до посадки на потяг.

Також читайте: "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків у плацкартні вагони, продаватимуть половину місць, - Юрик

Також, за словами Юрика, вони запускають і плацкартні вагони. У них, так само як і в купе, будуть доступні лише 50% місць. Наприклад, дві верхні полиці, чи дві нижні.

Що ж до дезинфекції, Юрик обіцяє, що її робитимуть щогодини (йдеться про туалет та коридор, що ж до обробки купе — чи його дезинфікуватимуть протягом поїздки директор УЗ не пояснив).

В Інтерсіті додатково проводитимуть ще й кварцування.

Також дивіться: "Укрзалізниця" відновила пасажирські перевезення між деякими областями, - Криклій. ІНФОГРАФІКА

Також Юрик пояснив, що у разі, коли їде родина, їх можуть розмістити в одному купе:

"Ми пішли на зустріч пасажирам і намагатимемося розмістити родину в одному купе, адже вони жили до цього в одному приміщенні", — пояснив Юрик.

Що ж до цін на пасажирські перевезення, то вони можуть бути трохи вищими — наприклад замість 600 гривень 800, проте це означає, що людина поїде у якіснішому вагоні.

Нагадаємо, з 1 червня Україна перейшла на наступний, третій, етап ослаблення карантину. З урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, дозволені, зокрема, робота басейнів і спортзалів; відвідування освітніх занять в групах не більше 10 осіб, пасажирське залізничне сполучення і міжобласні перевезення автотранспортом.

"Укрзалізниця" запустила пасажирські поїзди. У той же час, підприємство буде реалізовувати тільки 50% місць.

Автор: 

карантин (18172) Укрзалізниця (6826) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Іван Юрик (40)


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Топ коментарі
+2
самое интересное, как будет в туалетах? ведь то засратое и обдертое ухлебище ни отмыть ни отчистить
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01.06.2020 15:50
+2
То такой антидот от ковида
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01.06.2020 15:52
+2
как же простите за соблюдением карантина должен смотреть человек без сан эпид образования, как простите они должны следить?, собирать эпиданамнез? контролировать процентность и свежесть эпид расстворов? брать смывы с стенок и сидений?, ааааа надеть маску три месяца назад купленную и иметь в руках флакон с неизвестной жидкостью с надписью антисептик, когда эта падла на новый год заявила что идет, я понял что пропал дом в калабуховском переулке
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01.06.2020 15:55
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Ответственность за соблюдение норм будет на проводниках и пассажирах, логично а то могли всю ответственность свалить на стрелочника.
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01.06.2020 15:45 Відповісти
А в вагоне-ресторане нет проводника и постоянных пассажиров - поэтому там ни ответственности, ни карантина, ни вируса)))
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01.06.2020 15:49 Відповісти
самое интересное, как будет в туалетах? ведь то засратое и обдертое ухлебище ни отмыть ни отчистить
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01.06.2020 15:50 Відповісти
То такой антидот от ковида
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01.06.2020 15:52 Відповісти
Будут срать в тамбуре. Кто сумеет в окно
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01.06.2020 16:37 Відповісти
Тот случай, когда занимаешь в плацкарте два места вместо одного. Но где здесь безопасность?
Ответственность за соблюдение норм карантина на железной дороге несут проводники и пассажиры, - Юрик - Цензор.НЕТ 9605
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01.06.2020 15:51 Відповісти
Сначала прочитал "Юзик" и подумал что квартальный свинопотам уже АО "Укрзализныця" крышует.
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01.06.2020 15:53 Відповісти
как же простите за соблюдением карантина должен смотреть человек без сан эпид образования, как простите они должны следить?, собирать эпиданамнез? контролировать процентность и свежесть эпид расстворов? брать смывы с стенок и сидений?, ааааа надеть маску три месяца назад купленную и иметь в руках флакон с неизвестной жидкостью с надписью антисептик, когда эта падла на новый год заявила что идет, я понял что пропал дом в калабуховском переулке
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01.06.2020 15:55 Відповісти
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих
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01.06.2020 15:57 Відповісти
А где же ваши карантинные стукачки - волонтеры?
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01.06.2020 15:59 Відповісти
Карантин и поездки в поездах как-то совсем не стыкуются ...
То ли абсурд , то ли оксюморон , то ли всё вместе ...
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01.06.2020 16:11 Відповісти
За кожним ******* повинна літати...Вірус несправляться
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01.06.2020 16:33 Відповісти
Приговоренные должны добровольно идти на расстрел , помогать друг другу и следить, как бы кто не сбежал, а дважды расстреляют! И ведь стадо самоконтролируется, забивая смельчаков!
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01.06.2020 17:43 Відповісти
 
 