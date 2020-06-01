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Новини
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Протитанкові їжаки і трактор: Коломойський "сховав" офіс державної компанії "Центренерго" під Києвом

Протитанкові їжаки і трактор: Коломойський

Олігарх Ігор Коломойський "сховав" весь адміністративний персонал офісу державної компанії "Центренерго" після того, як держава спробувала повернути контроль над підприємством.

Про це повідомляють журналісти програми Наші Гроші, пише Дзеркало тижня.

Охорона в київському офісі повідомила про те, що керівництво "Центренерго" переїхало в Козин під Києвом. Журналісти знайшли компанію в лісі, а дорога до неї була перегороджена трактором. Виявилося, що компанію вивезли в санаторій, який обслуговував її працівників. Зовні територія схожа на базу відпочинку, однак по периметру обтягнута колючим дротом.

Фонд державного майна, який володіє основною часткою "Центренерго", разом з експрем'єром Олексієм Гончаруком почав зміну лояльного до Коломойського керівництва енергокомпанії. Однак поки цей процес тривав у судах, "Центренерго" встигло переїхати і забарикадуватися.

А трактор, як зазначають журналісти, це не тільки спосіб маскувати дорогу, а символ того, як Ігор Коломойський намагався захистити держпідприємство від держави.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" було призначено новий менеджмент, який пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського.

За інформацією видання "Цензор.НЕТ", державне "Центренерго" почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи "Приват" - Нікопольський і Запорізький завод феросплавів, "Дніпроазот", а також трейдера "Юнайтед Енерджі".

Крім того, в серпні 2020 року "Центренерго" підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ "Нафта Форс", засновник і директор якої був оператором на АЗС ANP (входить до групи Приват) у Києві. За інформацією видання "Цензор.НЕТ", вугілля поставлялося за ціною 3165 грн за тонну, що вдвічі більше ринкової на той момент - 1741 грн за тонну.

За підсумками 2019 року збитки держкомпанії становили 2,5 млрд грн, хоча 2018 рік компанія закінчила з 1,4 млрд грн прибутку.

У середині травня тимчасова виконувачка обов'язків міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець розкритикувала дії "Центренерго", яка почала купувати і використовувати на теплоелектростанціях газ компанії "Юнайтед Енерджі" замість вугілля українських шахт.

20 травня президент України Володимир Зеленський пообіцяв організувати успішну приватизацію "Центренерго" навіть попри збитки, які виникли в результаті управління компанією людьми Коломойського.

Як повідомив телеграм-канал "Всі ходи записані", після тривалих переговорів Зеленського з Коломойським було ухвалено рішення про зміну керівництва компанії. Наприкінці травня Фонд держмайна призначив в.о. глави "Центренерго" Олександра Корчинського замість близького до групи "Приват" Володимира Потапенка. Однак при цьому комерційним директором компанії як і раніше залишається Олександр Уваров, який пов'язаний з групою "Приват".

Автор: 

Коломойський Ігор (3122) Центренерго (548)


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Топ коментарі
+42
https://biz.censor.net/news/3199223/ubytki_tsentrenergo_prevycili_2_milliarda_fond_gosimuschestvahttps://biz.censor.net/news/3199223/ubytki_tsentrenergo_prevycili_2_milliarda_fond_gosimuschestva
меньше года у власти вислюк оманський и его хозяин беня и вместо прибыли - убытки во ВСЕХ отраслях, министерствах и ведомствах...
то-то вислюк оманский возглавил Нацсовет по антикоррупционной политике и лично его возглавил - чтобы не только получать дополнительную зарплату, имитируя антикоррупцию, но и покрывать коррупцию - отмазывая беню и Ко..
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01.06.2020 15:55
+34
Коломойскй вывез и запрятал всю учетную и регламентную документацию "Центрэнерго". После таких действий при Порошенко он сидел и подвывал в уголочке тихо и долго. Посмотрим, кто будет подвывать сейчас. Почему-то думаю, что Зеленский.
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01.06.2020 15:59
+31
Государство в государстве?...
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01.06.2020 15:55
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Государство в государстве?...
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01.06.2020 15:55 Відповісти
...продолжение перестрелки в Броварах
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01.06.2020 16:06 Відповісти
Противотанковые ежи и трактор: Коломойский "спрятал" офис государственной компании "Центрэнерго" под Киевом - Цензор.НЕТ 2517
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01.06.2020 16:09 Відповісти
А чого башта від ТиграІ? Простіше знайти від т-64
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01.06.2020 16:43 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3199223/ubytki_tsentrenergo_prevycili_2_milliarda_fond_gosimuschestvahttps://biz.censor.net/news/3199223/ubytki_tsentrenergo_prevycili_2_milliarda_fond_gosimuschestva
меньше года у власти вислюк оманський и его хозяин беня и вместо прибыли - убытки во ВСЕХ отраслях, министерствах и ведомствах...
то-то вислюк оманский возглавил Нацсовет по антикоррупционной политике и лично его возглавил - чтобы не только получать дополнительную зарплату, имитируя антикоррупцию, но и покрывать коррупцию - отмазывая беню и Ко..
показати весь коментар
01.06.2020 15:55 Відповісти
Противотанковые ежи и трактор: Коломойский "спрятал" офис государственной компании "Центрэнерго" под Киевом - Цензор.НЕТ 4636
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01.06.2020 15:58 Відповісти
А от грабителей прибытки бывают только у самих грабителей вообще-то.
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01.06.2020 16:01 Відповісти
Как сообщалось, летом 2019 году в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, которого связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского.
По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год компании закончила с 1,4 млрд грн прибыли.Источник:https://censor.net/n3199277
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01.06.2020 16:22 Відповісти
Протитанкові їжаки і трактор: Коломойський "сховав" офіс державної компанії "Центренерго" під Києвом - Цензор.НЕТ 3387
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01.06.2020 16:32 Відповісти
Про Беню пора говорить писать так, как Немцов говорил о пуйле...
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01.06.2020 15:57 Відповісти
вот туда дбр- обосрутся
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01.06.2020 15:57 Відповісти
И шо вы ему сделаете,он на вас всех обрез ложил.
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01.06.2020 15:59 Відповісти
ну там той покладки, см 3
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01.06.2020 16:00 Відповісти
Вот пасуда!
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01.06.2020 15:59 Відповісти
шо эта ***** выделывает? когда вы уже покажете место, этой свинье и загоните в стойло
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01.06.2020 15:59 Відповісти
Коломойскй вывез и запрятал всю учетную и регламентную документацию "Центрэнерго". После таких действий при Порошенко он сидел и подвывал в уголочке тихо и долго. Посмотрим, кто будет подвывать сейчас. Почему-то думаю, что Зеленский.
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01.06.2020 15:59 Відповісти
сидел где?
под санкциями? под ордером "********"? где сидел то?

все так всьо знают, но по-сути - "семья" бабло то вывела и гейпрокуроры ни ку-ку
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01.06.2020 16:02 Відповісти
зебил, в Израидле ныкалось твой беня и ссалось приехать не только в Украину, но и в другие страны.. И лишь зебилы с вислюком оманським дали возможность бене вернуться в Украину и продолжать её грабить
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01.06.2020 16:04 Відповісти
понимаешь ли(за "зебила" опускаю), если справедливо и "обгрунтовано" открыли бы дело/а, то сидела бы Беня в Швейцарии, и не бежала бы в израиль от ФБР, а потом в Украину "навстречу суду".

его хотя бы раз вызвали и судили?
а, "незебил"?
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01.06.2020 16:08 Відповісти
зебил, откуда тебе знать - что как Швейцария, так и Израиль - выдает преступников.. Поэтому единственная надежда бени - спрятаться в Украине при "своей" кукле, которую избрали такие как ты ватники.. Заодно и подоить вас, устроив дефолт - под вопли из зомбоящика "так всем лучше будет!")
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01.06.2020 16:22 Відповісти
за шо и говорю - были бы тут "железные" дела, то Швейцария бы нам выдала этого мужчину.

\\\\\\\\\\\\\\Заодно и подоить вас, устроив дефолт\\\\\\\\\\\\\\\

нас, нас, но только что вы тут забыл то? умник такой нашелся. ты обосрался. и кстати если тебе так зудит - а не за П. и не за З.
Посмотри ролики Шапошникова и не смерди тут с дурацкими "если бы" да "как бы бы"
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01.06.2020 16:35 Відповісти
зебил, железные дела даже в США делают многие годы.. только откуда "потерпевшему" козлову об этом знать - оно отлично знает как обосраться, а о судах и доказательствах - полный ноль))
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01.06.2020 17:04 Відповісти
и да, откуда зебилу козлову "помнить" о делах на беню.. в т.ч. и в Украине, которые резко стали закрывать - когда вислюк оманський был посажен в кресло...)
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01.06.2020 16:23 Відповісти
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01.06.2020 19:27 Відповісти
да-да, ахметовым на пару подвывали, высунуться боялись....
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02.06.2020 04:12 Відповісти
Вроде верующий а такое делает хореть иму в аду, прямо возле Мать Терезы(ибо судя по писсаниям, в "рай" попадают только те кто прожил всего минуту, да и то, кричишь = "хулишь боха")
Игорь Валерье.вич, что же вы делаешь то? вы же не Ахметов какой-нибудь шоб обижать православных? прокляну!!111 онафему этому человеку! Попа сюда - проклинай!
- (считает бабло) а почему я? вон, пусть Его негры из Мумба-Тугумба проклинают(садится в джип)
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01.06.2020 16:00 Відповісти
НАРОД ВДУМАЙТЕСЬ ШО ВЫ ЧИТАЕТЕ - ОДИН РЕДИСКА КИДАЕТ ПРЯМОЙ ВЫЗОВ ГОСУДАРСТВУ УКРАИНА - НУ НУ ПОСМОТРИМ КАК С ЭТИМ МОНИКА СПРАВИТЬСЯ - А ВООБЩЕ БРЕД КАКОЙ ТО
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01.06.2020 16:01 Відповісти
и генка корбан на танке круги нарезает, это что? израиль уже землю купил?
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01.06.2020 16:01 Відповісти
Где там наш крутой спецназ в трусах носках по 1000грн?
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01.06.2020 16:05 Відповісти
Противотанковые ежи и трактор: Коломойский "спрятал" офис государственной компании "Центрэнерго" под Киевом - Цензор.НЕТ 1971
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01.06.2020 16:09 Відповісти
Музеи штурмует и повестки Пороху носит.
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01.06.2020 18:17 Відповісти
так бутусов же отрапортовал что бубочка всех поменял
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01.06.2020 16:06 Відповісти
а Порох лох, не додумался противотанковые мины на дверях на выставку повесить !

это все смех, но идет ДЕЛИГИТИМИЗАЦИЯ ВЛАСТИ !
она икнется Зеленскому не только Майданом и Ростовом, это уже ясно всем,
но и всякими бандюками, которые уже повылазизи в Броварах и Коломойским,

опять будет сепарня, опять потери....
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01.06.2020 16:10 Відповісти
дпд..... у нас есть "Ольха-М"......
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01.06.2020 16:14 Відповісти
і шо наш смєлий скаже з даного приводу????
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01.06.2020 16:19 Відповісти
а ведь предупреждал Порошенко,что это голоколомойский.
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01.06.2020 16:23 Відповісти
По информации издания "Цензор.НЕТ", государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи".

Это энергоемкие предприятия и с нынешними зелеными тарифами они скорее всего станут банкротами.
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01.06.2020 16:24 Відповісти
та щаззз)) вислюк оманський им по 0.58 грн за 1 кВт с июля/ноября 2019 дал указание отпускать э/э
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01.06.2020 16:30 Відповісти
тарифи продажу середньозважені, а зелені, атомні чи теплові це відпускні
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01.06.2020 18:03 Відповісти
нуну и что вава- герорйски побёг к ребе чтобы тот их с беней рассудил
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01.06.2020 16:27 Відповісти
Коломудского зачекалися натому світі
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01.06.2020 16:31 Відповісти
Мне напомнило двух персонажей с мультика: осел оманский Мальвиний это Глот, бебеня это весяльчак-у
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01.06.2020 16:36 Відповісти
Я же говорил что проблема исключительно в бене. Все остальные события это производная от его деятельности.
Бутусов недавно хвалил клоуна якобы за смелость в решении вопроса, но как я и говорил, проблема в другом. И эта проблема ещё больше поставила клоуна на растяжку. Теперь нужно возвращать госпредприятие силой. Пойдет ли на это зе?
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01.06.2020 16:39 Відповісти
В 2014- 2016 Ігорьвалерієвичу не дали володарювати. Образившись, він закорішив з фуйлом. Побачимо що буде зараз
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01.06.2020 17:16 Відповісти
хватай хто що хоче ...
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01.06.2020 17:48 Відповісти
Ага, попробуй захоти.🙂 Хватать могут только те, кому позволено.
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01.06.2020 18:13 Відповісти
А у зебубочки нет больше проблем как расправиться с Порошенком. Ему Порох в страшных снах снится наверное. Вот же злобное и мстительное мелкое существо. Хоть бы не позорился на весь мир.
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01.06.2020 18:12 Відповісти
а де ж аваківські космонавти з кордами та іншими пЬОрдами?
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01.06.2020 18:44 Відповісти
Вони в "напрязі". Там не музей, ломом не візьмеш.
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01.06.2020 18:52 Відповісти
Лойяльноє до клм держпідприємство, Карл!
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01.06.2020 19:07 Відповісти
После таких действий даже те, кто раньше защищал Коломойского понимают, что он превратился в неадекватного террориста, который угрожает целостности государства. Или государство убирает (физически) возникшую на своем пути движения вперед преграду или преграда со временем станет непреодолимой и развалит государство.
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01.06.2020 19:40 Відповісти
Пианист решил что вошёл в силу и отдаляет спонсора, не делая резких движений-спонсор то одноплеменник- одноверец. Но как идеи Маркса жили в кодлане Ленина, так идеи Коломойского живут в кодлане из его слуг, поставленных править Украиной. Главная идея -продать всё еще не проданное в Украине.Кому-не важно, деньги не пахнут.А потом ,с деньгами, из холодной Украины перебраться к теплу - как Табачник, Ставицкий и прочие.
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01.06.2020 20:26 Відповісти
Підтвердження того, що Бубочка, як він висловився, фізіологічно відрізняється від Порошенка.

По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год компании закончила с 1,4 млрд грн прибыли. Источник: https://censor.net/n3199277
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01.06.2020 22:20 Відповісти
А чого ДБР не штурмувало? Чи у нього вузька спеціалізація по музею Гончара?
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01.06.2020 22:25 Відповісти
ТАК ИСПЫТАЙТЕ ОПЯТЬ НЕПТУН !) ТАКИХ ЧЕРТЕЙ ТОЛЬКО БИТЬ НАДО !!!
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01.06.2020 23:12 Відповісти
Так вот кто у нас презедент
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02.06.2020 08:02 Відповісти
 
 