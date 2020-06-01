Протитанкові їжаки і трактор: Коломойський "сховав" офіс державної компанії "Центренерго" під Києвом

Олігарх Ігор Коломойський "сховав" весь адміністративний персонал офісу державної компанії "Центренерго" після того, як держава спробувала повернути контроль над підприємством.

Про це повідомляють журналісти програми Наші Гроші, пише Дзеркало тижня.

Охорона в київському офісі повідомила про те, що керівництво "Центренерго" переїхало в Козин під Києвом. Журналісти знайшли компанію в лісі, а дорога до неї була перегороджена трактором. Виявилося, що компанію вивезли в санаторій, який обслуговував її працівників. Зовні територія схожа на базу відпочинку, однак по периметру обтягнута колючим дротом.

Фонд державного майна, який володіє основною часткою "Центренерго", разом з експрем'єром Олексієм Гончаруком почав зміну лояльного до Коломойського керівництва енергокомпанії. Однак поки цей процес тривав у судах, "Центренерго" встигло переїхати і забарикадуватися.

А трактор, як зазначають журналісти, це не тільки спосіб маскувати дорогу, а символ того, як Ігор Коломойський намагався захистити держпідприємство від держави.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" було призначено новий менеджмент, який пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського.

За інформацією видання "Цензор.НЕТ", державне "Центренерго" почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи "Приват" - Нікопольський і Запорізький завод феросплавів, "Дніпроазот", а також трейдера "Юнайтед Енерджі".

Крім того, в серпні 2020 року "Центренерго" підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ "Нафта Форс", засновник і директор якої був оператором на АЗС ANP (входить до групи Приват) у Києві. За інформацією видання "Цензор.НЕТ", вугілля поставлялося за ціною 3165 грн за тонну, що вдвічі більше ринкової на той момент - 1741 грн за тонну.

За підсумками 2019 року збитки держкомпанії становили 2,5 млрд грн, хоча 2018 рік компанія закінчила з 1,4 млрд грн прибутку.

У середині травня тимчасова виконувачка обов'язків міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець розкритикувала дії "Центренерго", яка почала купувати і використовувати на теплоелектростанціях газ компанії "Юнайтед Енерджі" замість вугілля українських шахт.

20 травня президент України Володимир Зеленський пообіцяв організувати успішну приватизацію "Центренерго" навіть попри збитки, які виникли в результаті управління компанією людьми Коломойського.

Як повідомив телеграм-канал "Всі ходи записані", після тривалих переговорів Зеленського з Коломойським було ухвалено рішення про зміну керівництва компанії. Наприкінці травня Фонд держмайна призначив в.о. глави "Центренерго" Олександра Корчинського замість близького до групи "Приват" Володимира Потапенка. Однак при цьому комерційним директором компанії як і раніше залишається Олександр Уваров, який пов'язаний з групою "Приват".