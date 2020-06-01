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Крищенко про "мінера" ​​моста Метро: У нього була безладна мова, конкретних вимог не було, "бомба" виявилася муляжем із землею

Крищенко про

У чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві і якого затримали правоохоронці, не було вибухового пристрою, повідомив керівник поліції Києва Андрій Крищенко.

"У нього була безладна мова, якихось певних вимог не було, тому, коли була можливість, коли його увагу відволікли, спрацював спецпідрозділ, його затримали", - розповів Крищенко журналістам після затримання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він підкреслив, що після огляду предмета, яким чоловік погрожував підірвати міст Метро, ​​виявилося, що це був муляж із землею.

"Затриманого доставлено до райуправління, викликано медиків, зокрема бригаду психіатричної допомоги", - зазначив начальник главку Києва.

Читайте також: Мінера моста Метро в Києві затримано. ВIДЕО

Нагадаємо, в Києві перекрито міст Метро. На мосту стоїть чоловік із пакетом і погрожував підірвати споруду. Пізніше мінера моста Метро в Києві затримали.

Автор: 

Метрополітен (1415) мінування (1217) міст (1231) Нацполіція (15132) Крищенко Андрій (344)


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Топ коментарі
+26
Крищенко о "минере" моста Метро: У него была бессвязная речь, определенных требований не было, "бомба" оказалась муляжом с землей - Цензор.НЕТ 9480
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01.06.2020 16:35
+13
Чувак требовал билет на 95й квартал и 10 грамм кокаина
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01.06.2020 16:28
+12
Крищенко о "минере" моста Метро: У него была бессвязная речь, определенных требований не было, "бомба" оказалась муляжом с землей - Цензор.НЕТ 5502
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01.06.2020 16:46
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01.06.2020 16:25 Відповісти
Крищенко о "минере" моста Метро: У него была бессвязная речь, определенных требований не было, "бомба" оказалась муляжом с землей - Цензор.НЕТ 9480
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01.06.2020 16:35 Відповісти
Крищенко о "минере" моста Метро: У него была бессвязная речь, определенных требований не было, "бомба" оказалась муляжом с землей - Цензор.НЕТ 5502
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01.06.2020 16:46 Відповісти
Так воно й є.
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01.06.2020 16:52 Відповісти
Он псих и ему ничего не будет
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01.06.2020 17:27 Відповісти
Чувак требовал билет на 95й квартал и 10 грамм кокаина
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01.06.2020 16:28 Відповісти
Да не. Мешок рошенок.
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01.06.2020 16:40 Відповісти
Убогое, ты уже свой мешок выжрало?
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01.06.2020 17:35 Відповісти
Сериал "Мост Метро" серия 2
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01.06.2020 16:29 Відповісти
Постоянная узда людей на грани выживания и доводит, в основном, до этого. Правительству пофиг жизнь людей. У них одна олигархическая мысль - как бы быстрей наворовать.
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01.06.2020 16:29 Відповісти
Крищенко о "минере" моста Метро: У него была бессвязная речь, определенных требований не было, "бомба" оказалась муляжом с землей - Цензор.НЕТ 5509
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01.06.2020 16:32 Відповісти
китилёк у Ильича знатный,аглицкага сукна..
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01.06.2020 17:23 Відповісти
"англичанка гадит" же)
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01.06.2020 17:30 Відповісти
может с зоны только как, вот и теперь там будет по кликухе Мостовик-Землебомб.
готовился к земле мол
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01.06.2020 16:31 Відповісти
Мостовик-Зелебомб
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01.06.2020 16:41 Відповісти
да эт гон все новости превращать в срачи на политику.
кому это выгодно?
ну вот окажется напр. как с тем что воевал - и шо? айда - пойду под другой новостью писать про зеле или поро
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01.06.2020 16:46 Відповісти
Не звучит. Мешок-порошок лучше.
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01.06.2020 16:54 Відповісти
Убогое ,чего страдаешь - нет денежек на сладкое? Научись, ублюдочное, работать.
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01.06.2020 17:38 Відповісти
Навіть якби там бімба була в кульку, то він би хіба дірку в перилах моста зробив і все...
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01.06.2020 16:34 Відповісти
странно. А зачем ему маска на лице? Медицинская?
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01.06.2020 16:36 Відповісти
Ну просто чел карантин блюдьот. Да и аваков сказал, шоб без маски мост не минировал. Послушный, чьо...))).
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01.06.2020 16:45 Відповісти
Він при виконанні. Людина служива. Начальник відділку сказал ходити в масках
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01.06.2020 16:47 Відповісти
а вы говорили с ним что осуждаете? мож у него ребенок болен или он за вас болезных и армию переживает, а донести до народа 73% неможет, или инфу имеет лечь невстать, вам пукнуть в чат главное, где там киевские независимые автомайданы, пусть поедут спросят, может человек нас всех предупредить хочет, спросите где сми, человек задержан, вы все просто дебилы
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01.06.2020 16:38 Відповісти
Тут навіть коню зрозуміло, що ця вистава вчергове розіграна комік-трупою МВС України, так завжди робиться при Аваківських зашкварах, тобто створюється інфошум.
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01.06.2020 16:44 Відповісти
мо зразу скажете звання та чин...
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01.06.2020 16:45 Відповісти
Крищенко : було задіяно 300 (!) спецслужбовців . Питання - скільки було задіяно в Броварах ?Режисер _ Аваков .
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01.06.2020 16:45 Відповісти
ну я знаю человека который искренне себя бензином обливал чтоб людей предупредить что зеленский это пи?дец
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01.06.2020 16:46 Відповісти
хорошо не кислотой.
и потом - если кто-то вдалбливает тупо шо кто-то - "редиска", то закономерно отвращение(мол - че, я сам не могу думать то?)
то же читаю у антиколорадоса в коментах - помимо обзываний, пишут: "надо их учить за кого голосовать"
этим достигается сов. противоположный результат.
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01.06.2020 16:49 Відповісти
Возможно душевнобольной. Протестовал против открытия метро и распространения вируса.
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01.06.2020 16:57 Відповісти
спитайте, будьласка, хто може у зеленського,
чи сподобалася йому ця вистава від потужного міністра..

і на скільки ще місяців на посаді цей міністр натужився ?
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01.06.2020 17:07 Відповісти
Так у нас тюрьмы и психушки распустили по домам из за сокращения штата и диджитализации. Теперь ловите по всей стране по всех мостах и в ваших квартирах *гостей* нежданных и не гаданных
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01.06.2020 17:08 Відповісти
Если клоун прошел на президента, то и аваковский титушка пройдет на минера.
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01.06.2020 17:09 Відповісти
дались вам эти мосты , пля, - на Богомольца,10 сразу пи..дуйте , "подрывники", ёпт..
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01.06.2020 17:39 Відповісти
Медійний шум щоб заглушити скандали з Кагарликом, Борисполем.
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01.06.2020 18:00 Відповісти
Реклама дерьма двигатель торговли КоронвиRUSom..,а Кагарлык то шутка 95 квартала...Коих за 15 лет насобиралось Тьма.Хлеба и хрелищ юбыдлу...
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01.06.2020 18:08 Відповісти
А зачем его били при задержании? Он сопротивления не оказывал. Хотятите как в США? Может человек просто психически болен, и это вина нашей медицины уже.
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01.06.2020 18:26 Відповісти
Ну чем ещё отвлечь народ от деяний мусоров-насильников? Специально держали этого придурка про запас.
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01.06.2020 18:41 Відповісти
 
 