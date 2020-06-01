Крищенко про "мінера" моста Метро: У нього була безладна мова, конкретних вимог не було, "бомба" виявилася муляжем із землею
У чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві і якого затримали правоохоронці, не було вибухового пристрою, повідомив керівник поліції Києва Андрій Крищенко.
"У нього була безладна мова, якихось певних вимог не було, тому, коли була можливість, коли його увагу відволікли, спрацював спецпідрозділ, його затримали", - розповів Крищенко журналістам після затримання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він підкреслив, що після огляду предмета, яким чоловік погрожував підірвати міст Метро, виявилося, що це був муляж із землею.
"Затриманого доставлено до райуправління, викликано медиків, зокрема бригаду психіатричної допомоги", - зазначив начальник главку Києва.
Нагадаємо, в Києві перекрито міст Метро. На мосту стоїть чоловік із пакетом і погрожував підірвати споруду. Пізніше мінера моста Метро в Києві затримали.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
готовился к земле мол
кому это выгодно?
ну вот окажется напр. как с тем что воевал - и шо? айда - пойду под другой новостью писать про зеле или поро
и потом - если кто-то вдалбливает тупо шо кто-то - "редиска", то закономерно отвращение(мол - че, я сам не могу думать то?)
то же читаю у антиколорадоса в коментах - помимо обзываний, пишут: "надо их учить за кого голосовать"
этим достигается сов. противоположный результат.
чи сподобалася йому ця вистава від потужного міністра..
і на скільки ще місяців на посаді цей міністр натужився ?