У першому кварталі цього року зареєстровано 204 провадження за фактами навмисних вбивств неповнолітніх, 40 - за фактами зґвалтувань, - Офіс Генпрокурора
Офіс Генерального прокурора готовий стати драйвером реформування системи захисту прав дитини.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
"Рішенням Генерального прокурора Ірини Венедіктової у структурі Офісу створено Департамент захисту інтересів дітей та протидії насильству. Його завдання – стати двигуном у створенні повноцінної національної системи ювенальної юстиції на основі найкращих світових практик", - йдеться в повідомленні.
За даними Офісу Генпрокурора, в 2019 році неповнолітніми було скоєно понад 4 тисячі злочинів. А близько 6 тисяч дітей постраждали від насильства, 45% з них не досягли 14 років. Вже у першому кварталі цього року лише за фактами умисних вбивств неповнолітніх зареєстровано 204 кримінальних провадження. 40 проваджень відкрито за фактами зґвалтувань, 117 – щодо злочинів проти статевої свободи та недоторканості. За цими категоріями злочинів органи прокуратури фіксують динаміку зростання - 30% та 15% відповідно у порівнянні з січнем-березнем минулого року.
"Система повинна містити такі основні та важливі для держави та її майбутнього напрями, як соціальна реінтеграція дитини, впровадження єдиних стандартів допиту неповнолітніх з урахуванням вікових, статевих, психоемоційних особливостей та статусу дитини. Крім того, є нагальна потреба у розвитку мережі центрів соціальної адаптації, запровадження оновленої пробації та поширення принципів відновного правосуддя", - наголошує куруючий за цим напрямом заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов.
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то есть с насировами и прочими ахметками разобрались уже?
Обмудсмен есть на это дело, а не ..... ***** в костюмах.
т.е. кто-то становится богаче.
мне смешны как вопли тех кто заПО так и тех кто заЗЕ. по факту - бла-бла-бла.
но ПАП чет там для армии хорошо делал вроде. а, и для попов.
Что это за преступления? Кто знает?