УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5130 відвідувачів онлайн
Новини
1 613 13

У першому кварталі цього року зареєстровано 204 провадження за фактами навмисних вбивств неповнолітніх, 40 - за фактами зґвалтувань, - Офіс Генпрокурора

У першому кварталі цього року зареєстровано 204 провадження за фактами навмисних вбивств неповнолітніх, 40 - за фактами зґвалтувань, - Офіс Генпрокурора

Офіс Генерального прокурора готовий стати драйвером реформування системи захисту прав дитини.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Рішенням Генерального прокурора Ірини Венедіктової у структурі Офісу створено Департамент захисту інтересів дітей та протидії насильству. Його завдання – стати двигуном у створенні повноцінної національної системи ювенальної юстиції на основі найкращих світових практик", - йдеться в повідомленні.

За даними Офісу Генпрокурора, в 2019 році неповнолітніми було скоєно понад 4 тисячі злочинів. А близько 6 тисяч дітей постраждали від насильства, 45% з них не досягли 14 років. Вже у першому кварталі цього року лише за фактами умисних вбивств неповнолітніх зареєстровано 204 кримінальних провадження. 40 проваджень відкрито за фактами зґвалтувань, 117 – щодо злочинів проти статевої свободи та недоторканості. За цими категоріями злочинів органи прокуратури фіксують динаміку зростання - 30% та 15% відповідно у порівнянні з січнем-березнем минулого року.

Читайте: Для іноземних пар необхідно закривати ринок сурогатного материнства, - дитячий омбудсмен Кулеба

"Система повинна містити такі основні та важливі для держави та її майбутнього напрями, як соціальна реінтеграція дитини, впровадження єдиних стандартів допиту неповнолітніх з урахуванням вікових, статевих, психоемоційних особливостей та статусу дитини. Крім того, є нагальна потреба у розвитку мережі центрів соціальної адаптації, запровадження оновленої пробації та поширення принципів відновного правосуддя", - наголошує куруючий за цим напрямом заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Автор: 

діти (5044) Мамедов Гюндуз (102) Венедіктова Ірина (829) Офіс Генпрокурора (3239)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Офис Генерального прокурора готов стать драйвером реформирования системы защиты прав ребенка. Источник: https://censor.net/n3199290\\\\\\\\\\\\


то есть с насировами и прочими ахметками разобрались уже?
Обмудсмен есть на это дело, а не ..... ***** в костюмах.
показати весь коментар
01.06.2020 16:37
+2
Украинские законы, написанные олигархами и их прихвостнями не борятся с преступностью, а распространяют и множат ее. Все эти сроки по 4 года за убийство, все эти амнистии убийцам и досрочные освобождения за "хорошее поведение", все эти сокращения тюрем и их распродажа до хорошего не приводят. Власть не заинтересована в уменьшении преступности, в эффективной борьбе с нею, ей выгодно, чтобы люди были запуганы преступностью и мало обращали внимание на отвратительную работу самой власти.В мутной воде рыбку ловят, твари.
показати весь коментар
01.06.2020 16:49
+1
рост - 30% и 15% соответственно по сравнению с январем-мартом прошлого года Этого достаточно чтобы сделать выводы о работе МВД Украины
показати весь коментар
01.06.2020 16:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Офис Генерального прокурора готов стать драйвером реформирования системы защиты прав ребенка. Источник: https://censor.net/n3199290\\\\\\\\\\\\


то есть с насировами и прочими ахметками разобрались уже?
Обмудсмен есть на это дело, а не ..... ***** в костюмах.
показати весь коментар
01.06.2020 16:37 Відповісти
Украинские законы, написанные олигархами и их прихвостнями не борятся с преступностью, а распространяют и множат ее. Все эти сроки по 4 года за убийство, все эти амнистии убийцам и досрочные освобождения за "хорошее поведение", все эти сокращения тюрем и их распродажа до хорошего не приводят. Власть не заинтересована в уменьшении преступности, в эффективной борьбе с нею, ей выгодно, чтобы люди были запуганы преступностью и мало обращали внимание на отвратительную работу самой власти.В мутной воде рыбку ловят, твари.
показати весь коментар
01.06.2020 16:49 Відповісти
так видим шо теперь уж вообще законы дополнили к тому шо было.
т.е. кто-то становится богаче.
мне смешны как вопли тех кто заПО так и тех кто заЗЕ. по факту - бла-бла-бла.
но ПАП чет там для армии хорошо делал вроде. а, и для попов.
показати весь коментар
01.06.2020 16:53 Відповісти
100% !
показати весь коментар
01.06.2020 17:10 Відповісти
рост - 30% и 15% соответственно по сравнению с январем-мартом прошлого года Этого достаточно чтобы сделать выводы о работе МВД Украины
показати весь коментар
01.06.2020 16:39 Відповісти
Де грошей вони на це візьмуть,з ефіру?
показати весь коментар
01.06.2020 16:43 Відповісти
а шо на вихлопє???
показати весь коментар
01.06.2020 16:50 Відповісти
>преступлениях против половой свободы

Что это за преступления? Кто знает?
показати весь коментар
01.06.2020 16:50 Відповісти
Зная , каких трудов стоит ментов заставить завести дело и их уникальную способность эти дела спускать на тормозах , то реальная картина в разы , в разы страшнее ...
показати весь коментар
01.06.2020 17:11 Відповісти
Если это направление курирует Гюндюз, то делу гюнда !
показати весь коментар
01.06.2020 17:12 Відповісти
ОГПУ зарах в змозі тільки відосики плодити! Судячи з призначення чільниці, лошара взагалі з глузду з'їхав
показати весь коментар
01.06.2020 17:20 Відповісти
204 за квартал. За рік - 800. Якесь безумство.
показати весь коментар
01.06.2020 18:13 Відповісти
Поддерживаю Венедиктову в таком решении. Насилия над детьми - это самые страшные преступления.
показати весь коментар
02.06.2020 15:30 Відповісти
 
 