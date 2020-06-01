Звільнення голови поліції Вінниччини Педоса було плановим і ухвалювалося кілька тижнів тому, - Геращенко
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляє, що звільнення керівника вінницького управління поліції Юрія Педоса було плановим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Так Геращенко 1 червня відповів на питання кореспондента Радіо Свобода щодо того, чому Педоса після відсторонення призначили радником голови Нацполіції.
"Рішення щодо його звільнення було ухвалено декілька тижнів тому. Це планова заміна керівника", – сказав Геращенко.
Стосовно відповідальності Педоса, то заступник міністра додав: "Відповідати за Бровари будуть ті, хто винні у цьому злочині".
Подробиць він не навів.
Як повідомлялося, раніше керівника поліції Вінницької області Юрія Педоса було відсторонено від виконання обов'язків. Його заступника - начальника кримінальної поліції та керівника оперативної служби - звільнено із обійманих посад.
Пізніше відсторонений за "грубі недоліки і прорахунки" глава поліції Вінниччини Педос став радником глави Нацполіції Клименка.
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Вони навіть не пам'ятають, що брехали вчора.
Руководителя полиции Виннитчины Педоса отстранили за "грубые недостатки и просчеты", - МВД
"Сегодня, 29 мая, руководство Национальной полиции Украины приняло решение об отстранении от исполнения обязанностей начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педосы. Его заместитель - начальник криминальной полиции и руководитель оперативной службы отстранен от занимаемых должностей", - говорится в сообщении.
https://censor.net/news/3198811/rukovoditelya_politsii_vinnitchiny_pedosa_otstranili_za_grubye_nedostatki_i_proschety_mvd
а шо сразу? Коломийка...
Скажут - кибератака.
https://www.npu.gov.ua/
кто то верит, что нормальный , воспитанный и образованный человек пойдет работать в мусарню к собакову?)))))