Звільнення голови поліції Вінниччини Педоса було плановим і ухвалювалося кілька тижнів тому, - Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляє, що звільнення керівника вінницького управління поліції Юрія Педоса було плановим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Так Геращенко 1 червня відповів на питання кореспондента Радіо Свобода щодо того, чому Педоса після відсторонення призначили радником голови Нацполіції.

"Рішення щодо його звільнення було ухвалено декілька тижнів тому. Це планова заміна керівника", – сказав Геращенко.

Стосовно відповідальності Педоса, то заступник міністра додав: "Відповідати за Бровари будуть ті, хто винні у цьому злочині".

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Подробиць він не навів.

Як повідомлялося, раніше керівника поліції Вінницької області Юрія Педоса було відсторонено від виконання обов'язків. Його заступника - начальника кримінальної поліції та керівника оперативної служби - звільнено із обійманих посад.

Пізніше відсторонений за "грубі недоліки і прорахунки" глава поліції Вінниччини Педос став радником глави Нацполіції Клименка.