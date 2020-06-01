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Звільнення голови поліції Вінниччини Педоса було плановим і ухвалювалося кілька тижнів тому, - Геращенко

Звільнення голови поліції Вінниччини Педоса було плановим і ухвалювалося кілька тижнів тому, - Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляє, що звільнення керівника вінницького управління поліції Юрія Педоса було плановим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Так Геращенко 1 червня відповів на питання кореспондента Радіо Свобода щодо того, чому Педоса після відсторонення призначили радником голови Нацполіції.

"Рішення щодо його звільнення було ухвалено декілька тижнів тому. Це планова заміна керівника", – сказав Геращенко.

Стосовно відповідальності Педоса, то заступник міністра додав: "Відповідати за Бровари будуть ті, хто винні у цьому злочині".

Читайте: Відсторонений за "грубі недоліки і прорахунки" глава поліції Вінниччини Педос став радником Клименка: відповідатиме за ведення інституту дізнання

Подробиць він не навів.

Як повідомлялося, раніше керівника поліції Вінницької області Юрія Педоса було відсторонено від виконання обов'язків. Його заступника - начальника кримінальної поліції та керівника оперативної служби - звільнено із обійманих посад.

Пізніше відсторонений за "грубі недоліки і прорахунки" глава поліції Вінниччини Педос став радником глави Нацполіції Клименка.

Автор: 

Нацполіція (15132) Геращенко Антон (935) Педос Юрій (2)


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Топ коментарі
+11
Жирний як завжди бреше, подонок товстопузий Геращенко...
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01.06.2020 17:03
+6
Брехливіших та склерозніших за цих ще не було.
Вони навіть не пам'ятають, що брехали вчора.

Руководителя полиции Виннитчины Педоса отстранили за "грубые недостатки и просчеты", - МВД



"Сегодня, 29 мая, руководство Национальной полиции Украины приняло решение об отстранении от исполнения обязанностей начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педосы. Его заместитель - начальник криминальной полиции и руководитель оперативной службы отстранен от занимаемых должностей", - говорится в сообщении.



https://censor.net/news/3198811/rukovoditelya_politsii_vinnitchiny_pedosa_otstranili_za_grubye_nedostatki_i_proschety_mvd
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01.06.2020 17:06
+6
Увольнение главы полиции Виннитчины Педоса было плановым и принималось несколько недель назад, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7222Новий просто зайчик.
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01.06.2020 17:18
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Жирний як завжди бреше, подонок товстопузий Геращенко...
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01.06.2020 17:03 Відповісти
Увольнение главы полиции Виннитчины Педоса было плановым и принималось несколько недель назад, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7222Новий просто зайчик.
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01.06.2020 17:18 Відповісти
Виявляєтся що це не покарання мусора, а планове звільнення з метою переведення на більш хлібну посаду! Мудак Зе з Рюкзаковим пробиває дно за дном!
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01.06.2020 18:11 Відповісти
а повышение сколько стоило?
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01.06.2020 17:05 Відповісти
майже як у кацапів..
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01.06.2020 17:06 Відповісти
Геращенко может. Эта жирная сопля врёт как дышит
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01.06.2020 17:06 Відповісти
Брехливіших та склерозніших за цих ще не було.
Вони навіть не пам'ятають, що брехали вчора.

Руководителя полиции Виннитчины Педоса отстранили за "грубые недостатки и просчеты", - МВД



"Сегодня, 29 мая, руководство Национальной полиции Украины приняло решение об отстранении от исполнения обязанностей начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педосы. Его заместитель - начальник криминальной полиции и руководитель оперативной службы отстранен от занимаемых должностей", - говорится в сообщении.



https://censor.net/news/3198811/rukovoditelya_politsii_vinnitchiny_pedosa_otstranili_za_grubye_nedostatki_i_proschety_mvd
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01.06.2020 17:06 Відповісти
Педос - *** в нос...

а шо сразу? Коломийка...
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01.06.2020 17:11 Відповісти
Здравствуй руцький мир . Как это похоже на их вояк - "уволились", "находились в отпуске". Вы еще расскажи что он сам рапорт добровольно об увольнении написал
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01.06.2020 17:13 Відповісти
Какой то советник решает кого увольнять.. звиздец
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01.06.2020 17:14 Відповісти
да ни фига антонинка членососик уже замминистра )))) насосал должность)))
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01.06.2020 19:03 Відповісти
у них вся верхівка пі.доси! гнати в шию, починаючи з рюкзакова та лизоблюда!
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01.06.2020 17:28 Відповісти
Вероятность что в ряды МВД затесался нормальный человек минимальна.
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01.06.2020 17:41 Відповісти
С такой фамилией и ставить не стоило.
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01.06.2020 17:57 Відповісти
О, от его брехни даже ментовский сайт сдох.
Скажут - кибератака.
https://www.npu.gov.ua/
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01.06.2020 18:01 Відповісти
Вся система в Україні відбору держслужбовців заточена на відбір лайна від достойних кандидатів і пропихання його наверхи влади.
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01.06.2020 18:05 Відповісти
Ти бач яке співпадіння, Висловився прямо як московський Кисельов!
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01.06.2020 18:26 Відповісти
И поставили сепара у которого украинская кровь на руках.
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01.06.2020 18:39 Відповісти
мусора кругом, мусора)))))))
кто то верит, что нормальный , воспитанный и образованный человек пойдет работать в мусарню к собакову?)))))
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01.06.2020 19:06 Відповісти
Все як і при міліції було. При будь якому зальоті, звільняють заднім числом, щоб честь мундира не забруднити.
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01.06.2020 19:43 Відповісти
Угу нападение в Броварах тоже было плановым ...
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01.06.2020 23:00 Відповісти
 
 