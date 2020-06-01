Суди торік закрили 80% справ про порушення фінансування партій, - ЧЕСНО. ІНФОГРАФІКА

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за 2019 рік передало до суду майже 1200 справ про порушення фінансування політичних партій. Суди ухвалили рішення про закриття справ майже у 80% розглянутих випадків.

Таку відповідь, як повідомляє Цензор.НЕТ, від НАЗК отримав рух "ЧЕСНО" у відповідь на запит.

Уповноважені особи НАЗК 2019 року склали та подали на розгляд до суду 1174 протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 212-15 та 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Суди ухвалили рішення про закриття 630 справ, тобто майже у 80% розглянутих випадків.

Із них 122 справи закрили у зв’язку зі спливом строку (підтверджено провину та склад адміністративного правопорушення), 265 – через закінчення строку (без визначення провини та складу адмінправопорушення), а 243 – у зв’язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення.

"Фактично 4 з 5 проваджень, відкритих за протоколами НАЗК, суди з різних причин закривають. І навіть у разі підтвердження провини та складу правопорушення санкції не застосовуються через закінчення строків. Через це розгляд половини справ утрачає будь-який сенс, адже санкції до порушників застосовані не будуть", - говориться в повідомленні.

381 справу ще розглядають суди (судові рішення цих справах до НАЗК поки що не надходили).

У НАЗК зазначили, що 2019 року склали та передали до суду:

902 протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 212-15 (порушення порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для партій та здійснення виборчої кампанії);

272 протоколи за статтею 212-21 (порушення порядку подання фінансового звіту про надходження й використання коштів виборчого фонду, звіту партії про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру) Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Рух ЧЕСНО звернувся до НАЗК з проханням роз’яснити, чому такий значний відсоток справ, які веде НАЗК, суди закривають. У департаменті запобігання політичній корупції називають одразу два типи проблем, які впливають на це.

"Перша проблема – процедурна. НАЗК зобов’язане ознайомити порушників з матеріалами протоколу й лише після цього передавати його до суду. Уже на цьому етапі процес затягується, адже правопорушники або не з'являються на виклик, або уникають отримання кореспонденції. Процедурна проблема стосується й розгляду протоколів у судах, адже, за статистикою, наданою НАЗК, у судах ці справи розглядають від 1,5 до 6 місяців.

Друга проблема, на яку звертають увагу в НАЗК, пов'язана із самими судовими рішеннями. Наприклад, типовим порушенням минулого року було здійснення внеску партії особою, яка має податковий борг. Судові рішення в таких справах, згідно з поясненнями НАЗК, спираються на відсутність умислу або ж на те, що особа не була поінформована про наявність у неї податкового боргу. Також є проблеми з трактуванням того, хто є суб'єктом адміністративного правопорушення – сама партія чи посадова особа партії", - повідомили в русі "ЧЕСНО".

За підрахунками "ЧЕСНО", у 2019 році партії повернули донорам або перерахували до держбюджету щонайменше 173 мільйони гривень. Типовою причиною повернення внеску була саме наявність у донора податкового боргу. Це понад 10% загальних надходжень на рахунки партій минулого року (для аналізу було взято звіти 13 найактивніших політсил).