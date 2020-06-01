29 неповнолітніх українців засуджено за участь в НЗФ "ЛДНР" на Донбасі, - Офіс Генпрокурора
Департаментом щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про чергові факти порушення законів та звичаїв війни у ході збройного конфлікту на сході України (ч. 1 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Встановлено, що ватажками незаконних збройних формувань, контрольованих Російською Федерацією, починаючи з 2014 року, масово застосовується практика вербування та залучення неповнолітніх з тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей до участі в бойових діях проти підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань.
Відповідно до ст. 4 Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах, ратифікованого як Україною, так і РФ, держави-учасниці мають забезпечити, щоб особи, які не досягли 18-річного віку, не брали участі у військових діях.
Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено Головному управлінню СБУ в Донецькій та Луганській областях.
На цей час вироками судів 29 неповнолітніх громадян України засуджено за участь у збройному конфлікті у складі незаконних збройних формувань.
Зокрема, у вересні 2014 року ватажки одного з незаконних збройних формувань залучили неповнолітнього, якому на той час виповнилося лише 16 років, до участі у діяльності цього формування. Йому видали вогнепальну зброю та визначили завдання з охорони і патрулювання захопленої бойовиками будівлі Управління СБ України в Донецькій області. Крім того, неповнолітнього залучали до участі у веденні безпосередньо бойових дій проти підрозділів сил АТО в районі Донецького міжнародного аеропорту. Вироком суду його засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки 2 місяці.
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Уявіть який це йому зашквар перед кацапами.
Топив за них топив, а тут хоп і нагорода. )
А ще у змі написати, що дали за шпигунську діяльність.
так что если грамотно поступить, то из низ будет 5 полковников, 1 генерал и прочие майоры.
Я реально говорю - в совке еще было неплохо в плане "всеврагимыхарошыя"
Є і відмінні події, і не без участі про-української молоді !!! Величезний Величний напис "СЛАВА УКРАЇНІ"! У шкільному дворі окупованого кремлівськими фашистами )(уйла м. Суходольська спровокував серед кремлівських окупантів, терористів ..и їх прихильників бандитів -сепаратистів "в лугандонії- орло" страшну бурю обурення. Цей патріотичний український напис, викликав не тільки звірину ненависть російських фашистів окупантів, але і жахливу паніку і переполох у боягузливих обдристаних суходольських "ватників -колаборантів".
А що ж не так з цим патріотичним написом , який написали українці в Українській державі, на святій українській землі, правда тимчасово окупованої кремлем, українським написом, який на українській мові славить Україну?
Так після а вже швидкого звільнення тимчасово окупованих Донбасу а потім і Криму, українські стяги і патріотичні написи масово будуть вже всюди по всіх цих звільнених від лютого ворога окупанта українських територіях. Якщо нашу Українську мову і атрибути держави не замінять на ворожі на окупаційні, ці прокляті кремлівські холуї виродки ЗЕбіли -капітулянти .