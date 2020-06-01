УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5152 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 541 33

29 неповнолітніх українців засуджено за участь в НЗФ "ЛДНР" на Донбасі, - Офіс Генпрокурора

29 неповнолітніх українців засуджено за участь в НЗФ

Департаментом щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про чергові факти порушення законів та звичаїв війни у ході збройного конфлікту на сході України (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Встановлено, що ватажками незаконних збройних формувань, контрольованих Російською Федерацією, починаючи з 2014 року, масово застосовується практика вербування та залучення неповнолітніх з тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей до участі в бойових діях проти підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань.

Відповідно до ст. 4 Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах, ратифікованого як Україною, так і РФ, держави-учасниці мають забезпечити, щоб особи, які не досягли 18-річного віку, не брали участі у військових діях.

Читайте також: 1 воїна поранено, найманці РФ обстріляли ділянку розведення сил біля Петрівського і позиції біля Гнутового, - пресцентр ОС

Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено Головному управлінню СБУ в Донецькій та Луганській областях.

На цей час вироками судів 29 неповнолітніх громадян України засуджено за участь у збройному конфлікті у складі незаконних збройних формувань.

Зокрема, у вересні 2014 року ватажки одного з незаконних збройних формувань залучили неповнолітнього, якому на той час виповнилося лише 16 років, до участі у діяльності цього формування. Йому видали вогнепальну зброю та визначили завдання з охорони і патрулювання захопленої бойовиками будівлі Управління СБ України в Донецькій області. Крім того, неповнолітнього залучали до участі у веденні безпосередньо бойових дій проти підрозділів сил АТО в районі Донецького міжнародного аеропорту. Вироком суду його засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки 2 місяці.

Читайте також: Прокуратура Праги висунула обвинувачення в тероризмі чеху та білорусу, які воювали проти України на Донбасі, - посол Перебийніс

Автор: 

діти (5044) неповнолітні (76) Донбас (22354) найманці рф (2043) Офіс Генпрокурора (3239)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Нащо нам ці покидьки? Депортувати їх в Росію з їх бидло папашами і мамашами.
показати весь коментар
01.06.2020 18:05
+7
утопить, мож эта мразота в лагере исправится? расстрелять мразоту
показати весь коментар
01.06.2020 18:02
+6
Путь один, удобрения.
показати весь коментар
01.06.2020 18:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
утопить, мож эта мразота в лагере исправится? расстрелять мразоту
показати весь коментар
01.06.2020 18:02 Відповісти
Путь один, удобрения.
показати весь коментар
01.06.2020 18:08 Відповісти
*********** рудники, выжигать глаза или самовар делать без рук без ног, убить это одна выплата, сделать инвалидом первой группы это подрыв системы, пленных калечить
показати весь коментар
01.06.2020 18:11 Відповісти
так это я давно мечтаю
показати весь коментар
01.06.2020 18:16 Відповісти
...с одобрения родителей мальішей
показати весь коментар
01.06.2020 18:02 Відповісти
технологія вербування дітей-солдатів "сволота" показана тут https://www.youtube.com/watch?v=dTA00694TyE
показати весь коментар
01.06.2020 18:07 Відповісти
Нащо нам ці покидьки? Депортувати їх в Росію з їх бидло папашами і мамашами.
показати весь коментар
01.06.2020 18:05 Відповісти
А с чего ты взял, что они, эти УКРАИНЦЫ, хотят уезжать со СВОЕЙ земли? Давай тебя в вввв Зимбабве депортируем.
показати весь коментар
01.06.2020 19:55 Відповісти
Почему цифра такая маленькая? Где дела и сроки? Вы издеваетесь?
показати весь коментар
01.06.2020 18:05 Відповісти
тут награда хєроя нашла...

https://twitter.com/gun_rob RobGun https://twitter.com/gun_rob @gun_rob https://twitter.com/gun_rob/status/1267214004369448963 17 ч

Уявіть який це йому зашквар перед кацапами.
Топив за них топив, а тут хоп і нагорода. )
А ще у змі написати, що дали за шпигунську діяльність.

29 несовершеннолетних украинцев осуждены за участие в НВФ "ЛДНР" на Донбассе, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 1604
показати весь коментар
01.06.2020 18:05 Відповісти
б*же, если почитаете о С.Корее.... то этим пацанчикам хватило 10% такой пропаганды, чтобы даже(Зевс спас) стать террористом, но не простым, а Бум-шайтаном на машине.

так что если грамотно поступить, то из низ будет 5 полковников, 1 генерал и прочие майоры.

Я реально говорю - в совке еще было неплохо в плане "всеврагимыхарошыя"
показати весь коментар
01.06.2020 18:08 Відповісти
в пресс хату, хотят жить вне закона, получите, надеюсь надзиратели воевали
показати весь коментар
01.06.2020 18:08 Відповісти
Срок деокупации должен быть равен сроку оккупации.
показати весь коментар
01.06.2020 18:10 Відповісти
Сидел бы дома или по шмонькам бегал.и что теперь ..... трёшка или поди помер от тубика пневмонии цирроза или пули украинского снайпера.запомните : сепаратизм - это чума намного хуже чем ковид или СПИД с триппером
показати весь коментар
01.06.2020 18:11 Відповісти
Так у подобной публики и так был выбор невелик: или спиться, или сколоться или быть убитым в пьяной драке.
показати весь коментар
01.06.2020 18:18 Відповісти
Типичное гопбольшинство донбасса..... вот она и романтика рузького мира - пить пока невыпито,а как опорожниться - открыть еще.
показати весь коментар
01.06.2020 18:37 Відповісти
За вмешательство в Омериканские выборы РАБссию следует посадитьь в ГУЛАГ Трампа.За вмешательство в украинские выборы,плешивому Хмырю кремля Зеля даст премию.
показати весь коментар
01.06.2020 18:11 Відповісти
Странно что Путлер и Зеленский получили на выборах по 73 %,разница в сотых...Совпадение? Не думаю... Одна контора,одни бараны...
показати весь коментар
01.06.2020 18:19 Відповісти
З цієї малої купки лайна виросте велике лайно, так краще його зразу змити кудись , чи закопати.
показати весь коментар
01.06.2020 18:20 Відповісти
Ах да,мышиодиннарод,я совсем забыл...
показати весь коментар
01.06.2020 18:23 Відповісти
Если правительство или человек защищает уголовный элемент, то это уже не правительство и не человек.
показати весь коментар
01.06.2020 18:25 Відповісти
Так и есть.с 26 октября 1917 года быдло защищае быдло по сей день,ты прав
показати весь коментар
01.06.2020 18:28 Відповісти
Вироки судів є, але де самі неповнолітні терористи?
показати весь коментар
01.06.2020 18:29 Відповісти
Яку дитину? Тебе, кацапоїдний людиноподібний примат?
показати весь коментар
01.06.2020 18:33 Відповісти
А чого це? Він же не розпятий в трусіках з снігурами зїдений? І раби мовчать.
показати весь коментар
01.06.2020 18:37 Відповісти
Честно врать и правду сочинять много ума не надо.Все это заканчивается Крахом,так было в 1917,1991 году,так будет дальше ...в час ИКС....
показати весь коментар
01.06.2020 18:34 Відповісти
Хай у ВУЗи України вступають. Цежнашлюдь. Таким вже шість років, пряма дорога, поза конкурсами ЗНО.
показати весь коментар
01.06.2020 18:35 Відповісти
29 неповнолітніх українців засуджено за участь в НЗФ "ЛДНР" на Донбасі, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6176
показати весь коментар
01.06.2020 18:37 Відповісти
-
Є і відмінні події, і не без участі про-української молоді !!! Величезний Величний напис "СЛАВА УКРАЇНІ"! У шкільному дворі окупованого кремлівськими фашистами )(уйла м. Суходольська спровокував серед кремлівських окупантів, терористів ..и їх прихильників бандитів -сепаратистів "в лугандонії- орло" страшну бурю обурення. Цей патріотичний український напис, викликав не тільки звірину ненависть російських фашистів окупантів, але і жахливу паніку і переполох у боягузливих обдристаних суходольських "ватників -колаборантів".
А що ж не так з цим патріотичним написом , який написали українці в Українській державі, на святій українській землі, правда тимчасово окупованої кремлем, українським написом, який на українській мові славить Україну?
Так після а вже швидкого звільнення тимчасово окупованих Донбасу а потім і Криму, українські стяги і патріотичні написи масово будуть вже всюди по всіх цих звільнених від лютого ворога окупанта українських територіях. Якщо нашу Українську мову і атрибути держави не замінять на ворожі на окупаційні, ці прокляті кремлівські холуї виродки ЗЕбіли -капітулянти .
показати весь коментар
01.06.2020 18:41 Відповісти
Сейчас пришло время талантливых людей типа Илан Маск в США или Сельчук Байрактар в Туриции Время идет вперед а не 1941 год или 45 Дороги в прошлое не бывает Чуваки...
показати весь коментар
01.06.2020 18:37 Відповісти
І що ви хочете цим сказати?.Пожаліти,дати цукерочку і відпустити?
показати весь коментар
01.06.2020 18:56 Відповісти
 
 