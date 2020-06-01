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Новини
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У податковій під головуванням Любченка за 18 днів пройшли скрутки на 700 млн, - нардеп "Голосу" Железняк

У податковій під головуванням Любченка за 18 днів пройшли скрутки на 700 млн, - нардеп

Всього за 18 днів після призначення Олексія Любченка головою Державної податкової служби України 29 квітня, держбюджет недоотримав близько 700 млн грн унаслідок так званих "скруток" з податку на додану вартість (ПДВ).

Про це заявив на засіданні погоджувальної Ради нардеп, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"На жаль, через недолугу роботу Уряду у нас значно впали надходження до будь-яких бюджетів. Для розуміння: місцеві бюджети за 4 місяці недоотримали 11 млрд грн. Центральний бюджет – мінус 42 млрд грн. Це інформація, яка повинна нас насторожувати незалежно від того, чи ти належиш до влади чи опозиції, тому що це призведе до підвищення податків, до скорочення виплат, до зупинки будь-яких інфраструктурних проектів і, на жаль, до зупинки виплати зарплат", - сказав він.

"Ми бачимо, що у новій податковій, яку "оновив" нам Уряд, вже за 18 днів почалися ті самі скрутки, про які ми говорили, на 700 млн грн. Ми як фракція "Голос" будемо перевіряти цю інформацію, і не дай Боже, якщо ці факти підтвердяться, то це привід не тільки для політичної відповідальності, а й до кримінальної", - підкреслив Ярослав Железняк.

"Зараз якщо ми не будемо рятувати бюджет, Уряд до осені доведе нас до катастрофи", - підсумував він.

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Нагадаємо, 29 квітня рішенням Кабміну Олексія Любченка було призначено головою Державної податкової служби.

У 2009-2011 роках Любченко обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації.

Автор: 

податкова (705) Железняк Ярослав (549)


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Топ коментарі
+15
не хвилюйтеся, Віва особисто очолив антикорупційний комітет
тепер бюджетні гроші пропадуть не даром
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01.06.2020 18:22
+13
верной дорогой к *******
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01.06.2020 18:14
+13
Эти слуги воруют безбожно.
Считаю что это хужая власть за всю историю Украины.
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01.06.2020 18:25
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Какие скрутки? Обналились, ибо так завещал великий НКУ
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01.06.2020 18:10 Відповісти
За 28 років держава так і не змогла нормально адмініструвати ПДВ, як результат мільярдні оборудки і махінації! 200 млрд. грн Україна повертає експортерам у вигляді відшкодування ПДВ! Це пістець! Вихід може бути тільки один - ліквідація ПДВ і введення податку на продажі який будуть сплачувати абсолютно всі без жодних взаємозаліків!
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01.06.2020 18:44 Відповісти
цей податок тільки для вимивання грошей з бюджету і створювався, гарна і ефективна схема для "своїх" !!!
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01.06.2020 20:14 Відповісти
дурня!
податок з обороту знищує складні виробництва, залишаючи лише торгівлю імпортом і експорт сировини. от ці галузі виграють.
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01.06.2020 22:50 Відповісти
барыги
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01.06.2020 18:14 Відповісти
верной дорогой к *******
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01.06.2020 18:14 Відповісти
В налоговой под председательством Любченко за 18 дней прошли скрутки на 700 млн, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 2147
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01.06.2020 18:16 Відповісти
В налоговой под председательством Любченко за 18 дней прошли скрутки на 700 млн, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 1053
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01.06.2020 18:24 Відповісти
какой из них ндс?
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01.06.2020 19:34 Відповісти
а що, компенсації ПДВ експортерам нині називаються скрутками?
Можливо...
Тільки би їх назваит би уманськими скрутками...

Хоча: не факт, що там все законно. Можливо, і знайдуть щось таке... З-за зебільної влади можливо все.
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01.06.2020 18:16 Відповісти
НДС должен быть отмене как таковой ! Это коррупционный налог, кого не поставь во главе налоговой, все равно будут красть на этой теме !
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01.06.2020 18:17 Відповісти
Тогда никакой евроинтеграции? Это же любимый налог тамошних бюрократов
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01.06.2020 18:29 Відповісти
дурня!
податок з обороту знищує складні виробництва, залишаючи лише торгівлю імпортом і експорт сировини. от ці галузі виграють, податкове навантаження на них упаде. у виграші будуть короткі бізнесові цикли: купив-продав, викопав-продав.
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01.06.2020 22:55 Відповісти
Любченко такий же хабарник, барига і казнокрад як і азіров,клименко,насіров! Лошара який його призначив, лошара по життю, або суперефективний менеджер на свою власну кишеню!!!
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01.06.2020 18:18 Відповісти
- А осьо ця червона кнопка для чого?.. А оця пі*дюліна - шо воно таке?..
Так і працює наша новообрана влада. Трускавецьке образованіє - це мощний ричаг шоби все перевернути догори дном. І тоді -вперед і вверх!
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01.06.2020 18:20 Відповісти
...догори дригом.
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01.06.2020 22:56 Відповісти
та хай крадуть! наш народ так рішив, головне шоб не барига
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01.06.2020 18:21 Відповісти
не хвилюйтеся, Віва особисто очолив антикорупційний комітет
тепер бюджетні гроші пропадуть не даром
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01.06.2020 18:22 Відповісти
Если бы эти деньги не спёрли зебилы, это бы сделали солдаты НАТО.
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01.06.2020 18:24 Відповісти
Эти слуги воруют безбожно.
Считаю что это хужая власть за всю историю Украины.
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01.06.2020 18:25 Відповісти
хужайшая из хужаящих
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01.06.2020 19:12 Відповісти
До них прям никто не крал Вот вы смешить умеете. Крали да еще и больше Просто кормовая база заканчивается. Нечего уже красть, поэтому так и бросается в глаза...
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01.06.2020 22:32 Відповісти
зеленодупі не стільки крадуть, скільки просирають...
обрали клоунів, ті за собою підтягнули ідіотів... в результаті держапарат відчув безконтрольність і безкарність. дерибан суспільних фінансів на всіх рівнях просто казковий...
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01.06.2020 23:05 Відповісти
Боюсь с просиранием тоже преуспели все. Пока Украина - страна огромных просранных возможностей. Для начала нашим политикам неплохо бы признать это, а потом начать вгребать.
А пока... Включаю телевизор и слышу как политики рассказывают про Украину - сверхдержаву. Мы и космические, мы мегапромышленны, мегаавиационные, мега-военные. Только вот в космос не летаем, самолеты не выпускаем, а оккупированные территории освободить не можем и бюджет наполнить тоже не можем...
И вот слушаю я этот бред и вижу, что политики не видят смысла что-то раикально менять (при чем почти все наши политики), ведь и так все зашибись. Мы ведь мега-супер-пупер. Просто подштукатурить, подмазать и зашибись! А в реальности колеса совсем не едут уже....
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02.06.2020 10:17 Відповісти
Вавині слуги розуміють, що скоро лафа закінчиться і крадуть як в останній раз кохаються
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01.06.2020 18:31 Відповісти
Але ж і друзям дають кормушку у користування))) по декілька штук на хлібне місце, нє?(((
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01.06.2020 18:53 Відповісти
если такие дела будут с бюджетом, зеленая команда к осени свалит
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01.06.2020 20:35 Відповісти
Это диагноз и без хирургии не обойтись
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01.06.2020 21:18 Відповісти
У податковій під головуванням Любченка за 18 днів пройшли скрутки на 700 млн, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 36
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02.06.2020 01:05 Відповісти
 
 