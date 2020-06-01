У податковій під головуванням Любченка за 18 днів пройшли скрутки на 700 млн, - нардеп "Голосу" Железняк

Всього за 18 днів після призначення Олексія Любченка головою Державної податкової служби України 29 квітня, держбюджет недоотримав близько 700 млн грн унаслідок так званих "скруток" з податку на додану вартість (ПДВ).

Про це заявив на засіданні погоджувальної Ради нардеп, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"На жаль, через недолугу роботу Уряду у нас значно впали надходження до будь-яких бюджетів. Для розуміння: місцеві бюджети за 4 місяці недоотримали 11 млрд грн. Центральний бюджет – мінус 42 млрд грн. Це інформація, яка повинна нас насторожувати незалежно від того, чи ти належиш до влади чи опозиції, тому що це призведе до підвищення податків, до скорочення виплат, до зупинки будь-яких інфраструктурних проектів і, на жаль, до зупинки виплати зарплат", - сказав він.

"Ми бачимо, що у новій податковій, яку "оновив" нам Уряд, вже за 18 днів почалися ті самі скрутки, про які ми говорили, на 700 млн грн. Ми як фракція "Голос" будемо перевіряти цю інформацію, і не дай Боже, якщо ці факти підтвердяться, то це привід не тільки для політичної відповідальності, а й до кримінальної", - підкреслив Ярослав Железняк.

"Зараз якщо ми не будемо рятувати бюджет, Уряд до осені доведе нас до катастрофи", - підсумував він.

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Нагадаємо, 29 квітня рішенням Кабміну Олексія Любченка було призначено головою Державної податкової служби.

У 2009-2011 роках Любченко обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації.