У податковій під головуванням Любченка за 18 днів пройшли скрутки на 700 млн, - нардеп "Голосу" Железняк
Всього за 18 днів після призначення Олексія Любченка головою Державної податкової служби України 29 квітня, держбюджет недоотримав близько 700 млн грн унаслідок так званих "скруток" з податку на додану вартість (ПДВ).
Про це заявив на засіданні погоджувальної Ради нардеп, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
"На жаль, через недолугу роботу Уряду у нас значно впали надходження до будь-яких бюджетів. Для розуміння: місцеві бюджети за 4 місяці недоотримали 11 млрд грн. Центральний бюджет – мінус 42 млрд грн. Це інформація, яка повинна нас насторожувати незалежно від того, чи ти належиш до влади чи опозиції, тому що це призведе до підвищення податків, до скорочення виплат, до зупинки будь-яких інфраструктурних проектів і, на жаль, до зупинки виплати зарплат", - сказав він.
"Ми бачимо, що у новій податковій, яку "оновив" нам Уряд, вже за 18 днів почалися ті самі скрутки, про які ми говорили, на 700 млн грн. Ми як фракція "Голос" будемо перевіряти цю інформацію, і не дай Боже, якщо ці факти підтвердяться, то це привід не тільки для політичної відповідальності, а й до кримінальної", - підкреслив Ярослав Железняк.
"Зараз якщо ми не будемо рятувати бюджет, Уряд до осені доведе нас до катастрофи", - підсумував він.
Нагадаємо, 29 квітня рішенням Кабміну Олексія Любченка було призначено головою Державної податкової служби.
У 2009-2011 роках Любченко обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації.
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податок з обороту знищує складні виробництва, залишаючи лише торгівлю імпортом і експорт сировини. от ці галузі виграють.
Можливо...
Тільки би їх назваит би уманськими скрутками...
Хоча: не факт, що там все законно. Можливо, і знайдуть щось таке... З-за зебільної влади можливо все.
податок з обороту знищує складні виробництва, залишаючи лише торгівлю імпортом і експорт сировини. от ці галузі виграють, податкове навантаження на них упаде. у виграші будуть короткі бізнесові цикли: купив-продав, викопав-продав.
Так і працює наша новообрана влада. Трускавецьке образованіє - це мощний ричаг шоби все перевернути догори дном. І тоді -вперед і вверх!
тепер бюджетні гроші пропадуть не даром
Считаю что это хужая власть за всю историю Украины.
обрали клоунів, ті за собою підтягнули ідіотів... в результаті держапарат відчув безконтрольність і безкарність. дерибан суспільних фінансів на всіх рівнях просто казковий...
А пока... Включаю телевизор и слышу как политики рассказывают про Украину - сверхдержаву. Мы и космические, мы мегапромышленны, мегаавиационные, мега-военные. Только вот в космос не летаем, самолеты не выпускаем, а оккупированные территории освободить не можем и бюджет наполнить тоже не можем...
И вот слушаю я этот бред и вижу, что политики не видят смысла что-то раикально менять (при чем почти все наши политики), ведь и так все зашибись. Мы ведь мега-супер-пупер. Просто подштукатурить, подмазать и зашибись! А в реальности колеса совсем не едут уже....