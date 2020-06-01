1 воїна поранено, найманці РФ обстріляли ділянку розведення сил біля Петрівського і позиції біля Гнутового, - пресцентр ОС
Упродовж 1 червня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши при цьому гранатомети різних систем і безпілотний літальний апарат.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", біля Гнутового противник на світанку відкривав вогонь із гранатометів різних систем. Згодом агресор поблизу цього ж населеного пункту задіяв БПЛА для скидання пострілів ВОГ-17.
Внаслідок обстрілу з боку російських найманців одного військовослужбовця Об'єднаних сил було поранено.
Крім того, збройні формування РФ цілеспрямовано двічі обстріляли ділянку розведення №3 "Петрівське". Близько 11.00 з непідконтрольних українському уряду населених пунктів Вікторівка і Петрівське агресор застосував великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Підсумки за минулу добу
31 травня збройні формування РФ тричі порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об'єднаних сил із мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Ворожа вогнева активність була зафіксована біля населених пунктів Новотроїцьке, Оріхове і Водяне.
За даними розвідки, 31 травня українські військовослужбовці знищили одного і поранили двох російських окупантів.
За минулу добу представники Національної поліції зі складу Об'єднаних сил розкрили 5 крадіжок та 31 факт незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 43 адміністративні правопорушення. Лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду громадяни не перетинали.
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В. А Зєлєнскій. 2014 рік.
Та ти ж психував тут коли Порошенко ВС вводив.
https://twitter.com/antegotovina69 Ante Gotovina @antegotovina69
Ніяк не заспокоюсь.
Війська РФ на Донбасі та на Криму приведені до підвищеної бойової готовності, в ордло оголошено мобілізацію.
Відповідь Моніки Оманської можна розцінювати як жарт рівня 95 кварталу.
У БІЙЦІВ НА ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ В ЧОНГАРІ-ЗАБРАЛИ ЗБРОЮ!!!! Б
а до речі, хтось із офіційних осіб хоч шось промурмотів про викрадення там військового?
Оно же обещало тут же ВЕРНУТЬ ВОЙСКА на позиции при любом инциденте!
Про це з посиланням на дані спостерігачів ОБСЄ заявив представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, передає Укрінформ.
За його словами, спостерігачами були зафіксовані земляні та будівельні роботи на колишніх позиціях бойовиків на ділянці розведення в Петровському.
https://censor.net/news/3199207/kuleba_ermak_reznikov_i_taran_zavtra_posetyat_berlin_dlya_peregovorov_po_donbassu_i_krymu_mid_ukrainy
хай принимают
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Міністр оборони Зеленського хоче прибрати з погон зорю Скоропадського і замінити на "штото друґоє" - https://twitter.com/haidukevych @haidukevych
.
він вже навіть заявив, зо буде цензурувати інформаційний простір.
не виключено, що нам прийдеться попрощатись з цензором.
Об этом в своем https://t.me/kachuratut/928 telegram-канале сообщил депутат от "Слуги народа" Александр Качура, передает https://censor.net/.
"Новым министром культуры станет Александр Ткаченко. Фракция поддержала практически единогласно", - написал он. Источник: https://censor.net/n3199343