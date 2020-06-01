1 воїна поранено, найманці РФ обстріляли ділянку розведення сил біля Петрівського і позиції біля Гнутового, - пресцентр ОС

Упродовж 1 червня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши при цьому гранатомети різних систем і безпілотний літальний апарат.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", біля Гнутового противник на світанку відкривав вогонь із гранатометів різних систем. Згодом агресор поблизу цього ж населеного пункту задіяв БПЛА для скидання пострілів ВОГ-17.

Внаслідок обстрілу з боку російських найманців одного військовослужбовця Об'єднаних сил було поранено.

Також читайте: "З Україною нас кинули. У 2014 році нам обіцяли гроші бойові. Ми під бомбардуванням вивозили поранених з території України", - медики російського Гукового. ВIДЕО

Крім того, збройні формування РФ цілеспрямовано двічі обстріляли ділянку розведення №3 "Петрівське". Близько 11.00 з непідконтрольних українському уряду населених пунктів Вікторівка і Петрівське агресор застосував великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Підсумки за минулу добу

31 травня збройні формування РФ тричі порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об'єднаних сил із мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Ворожа вогнева активність була зафіксована біля населених пунктів Новотроїцьке, Оріхове і Водяне.

За даними розвідки, 31 травня українські військовослужбовці знищили одного і поранили двох російських окупантів.

За минулу добу представники Національної поліції зі складу Об'єднаних сил розкрили 5 крадіжок та 31 факт незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 43 адміністративні правопорушення. Лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду громадяни не перетинали.

Читайте також: Українського воїна поранено внаслідок обстрілу позицій найманцями РФ на Донбасі, - штаб ООС