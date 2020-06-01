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Новини Агресія Росії проти України
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1 воїна поранено, найманці РФ обстріляли ділянку розведення сил біля Петрівського і позиції біля Гнутового, - пресцентр ОС

1 воїна поранено, найманці РФ обстріляли ділянку розведення сил біля Петрівського і позиції біля Гнутового, - пресцентр ОС

Упродовж 1 червня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши при цьому гранатомети різних систем і безпілотний літальний апарат.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", біля Гнутового противник на світанку відкривав вогонь із гранатометів різних систем. Згодом агресор поблизу цього ж населеного пункту задіяв БПЛА для скидання пострілів ВОГ-17.

Внаслідок обстрілу з боку російських найманців одного військовослужбовця Об'єднаних сил було поранено.

Також читайте: "З Україною нас кинули. У 2014 році нам обіцяли гроші бойові. Ми під бомбардуванням вивозили поранених з території України", - медики російського Гукового. ВIДЕО

Крім того, збройні формування РФ цілеспрямовано двічі обстріляли ділянку розведення №3 "Петрівське". Близько 11.00 з непідконтрольних українському уряду населених пунктів Вікторівка і Петрівське агресор застосував великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Підсумки за минулу добу

31 травня збройні формування РФ тричі порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об'єднаних сил із мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Ворожа вогнева активність була зафіксована біля населених пунктів Новотроїцьке, Оріхове і Водяне.

За даними розвідки, 31 травня українські військовослужбовці знищили одного і поранили двох російських окупантів.

За минулу добу представники Національної поліції зі складу Об'єднаних сил розкрили 5 крадіжок та 31 факт незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 43 адміністративні правопорушення. Лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду громадяни не перетинали.

Читайте також: Українського воїна поранено внаслідок обстрілу позицій найманцями РФ на Донбасі, - штаб ООС

Автор: 

обстріл (28228) поранення (2794) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725) розведення сил (141)


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Топ коментарі
+14
Потерпевший Бубочка опять отмалчивается?!!
Оно же обещало тут же ВЕРНУТЬ ВОЙСКА на позиции при любом инциденте!
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01.06.2020 18:18
+9
1 воин ранен, наемники РФ обстреляли участок разведения сил возле Петровского и позиции возле Гнутово, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9268
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01.06.2020 18:22
+8
Путлер уже дал слуге кремля 3Енуковичу медаль?
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01.06.2020 18:17
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Путлер уже дал слуге кремля 3Енуковичу медаль?
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01.06.2020 18:17 Відповісти
1 воин ранен, наемники РФ обстреляли участок разведения сил возле Петровского и позиции возле Гнутово, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9268
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01.06.2020 18:22 Відповісти
;россія нє нарушаєт граніц- ана іх проста пєрєдвігаєт!;
В. А Зєлєнскій. 2014 рік.
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01.06.2020 18:26 Відповісти
Викрадення українського солдата на лінії розмежування з Кримом, обстріли ділянок розведення, це сигнал від путіна що він не хоче мирного врегулювання. Прийшов час вводити воєнний стан!
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01.06.2020 18:37 Відповісти
Ні ба на сє!
Та ти ж психував тут коли Порошенко ВС вводив.
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01.06.2020 18:38 Відповісти
Интересно. Когда Петя ВС вводил? Перед выборами?
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01.06.2020 18:43 Відповісти
вже неминуче буде бах..?

https://twitter.com/antegotovina69 Ante Gotovina @antegotovina69

Ніяк не заспокоюсь.
Війська РФ на Донбасі та на Криму приведені до підвищеної бойової готовності, в ордло оголошено мобілізацію.
Відповідь Моніки Оманської можна розцінювати як жарт рівня 95 кварталу.
У БІЙЦІВ НА ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ В ЧОНГАРІ-ЗАБРАЛИ ЗБРОЮ!!!! Б
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01.06.2020 18:26 Відповісти
https://twitter.com/UA_CIbercat_ Хатуль Мадан @UA_CIbercat_

а до речі, хтось із офіційних осіб хоч шось промурмотів про викрадення там військового?
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01.06.2020 18:27 Відповісти
Потерпевший Бубочка опять отмалчивается?!!
Оно же обещало тут же ВЕРНУТЬ ВОЙСКА на позиции при любом инциденте!
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01.06.2020 18:18 Відповісти
мало розвели?
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01.06.2020 18:21 Відповісти
Війська російських терористів відновлюють свої колишні позиції на лінії розмежування поблизу селища Петровське в Донецькій області.

Про це з посиланням на дані спостерігачів ОБСЄ заявив представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, передає Укрінформ.

За його словами, спостерігачами були зафіксовані земляні та будівельні роботи на колишніх позиціях бойовиків на ділянці розведення в Петровському.

1 воїна поранено, найманці РФ обстріляли ділянку розведення сил біля Петрівського і позиції біля Гнутового, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5346
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01.06.2020 18:24 Відповісти
Одужання хлопцю........
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01.06.2020 18:25 Відповісти
Шо? Байрактары? Какие Байрактары? Моника ничeго не слышал ни за какие Байрактары. Отстаньте от мальчика со своими Байрактарами!
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01.06.2020 18:25 Відповісти
Для полноценного применения Байрактаров их должно быть не 6 штук а неменее 20-30 а лучше 60. Кроме того они применяются в комплексе с дронами-разведчиками и дронами погашения вражеской РЕБ. Иначе их просто собьют еще за 50км до цели и 50лямов коту под хвост. Потому что нужно было не Ахметову скармливать миллиарды долларов за *зеленые тарифы* а покупать новую военную технику. А теперь пускай те кто дрочил на Ахметова и его ветряные мельницы пуская берут в руки вила и камни и идут на фронт защищать Украину
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01.06.2020 18:48 Відповісти
"дронами погашения вражеской РЕБ" А с этого места можно по-подробнее?
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01.06.2020 20:11 Відповісти
Одужання нашому воїну.
https://censor.net/news/3199207/kuleba_ermak_reznikov_i_taran_zavtra_posetyat_berlin_dlya_peregovorov_po_donbassu_i_krymu_mid_ukrainy
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01.06.2020 18:26 Відповісти
влада хоче прийняти законопроєкт, який передбачає нову статтю Кримінального кодексу - покарання воєнних керівників, у випадку, якщо їх підлеглі «ведуть агресивну війну».
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01.06.2020 18:29 Відповісти
весь этот мусор будет отменён пакетным голосованием новой Рады..
хай принимают
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01.06.2020 18:31 Відповісти
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01.06.2020 18:36 Відповісти
Зеленский когда там уже твои друзья перестанут стелять?
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01.06.2020 18:30 Відповісти
зрадомесы 5 лет ныли о геноциде и где-то наверху их просьбы услышали
1 воїна поранено, найманці РФ обстріляли ділянку розведення сил біля Петрівського і позиції біля Гнутового, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3359
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01.06.2020 18:36 Відповісти
А я перед виборами писав що ще голод буде. Мене тоді деактивували.
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01.06.2020 18:40 Відповісти
https://twitter.com/login

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https://twitter.com/5channel 5 канал https://twitter.com/5channel @5channel https://twitter.com/5channel/status/1267443220381749248 2 ч

Міністр оборони Зеленського хоче прибрати з погон зорю Скоропадського і замінити на "штото друґоє" - https://twitter.com/haidukevych @haidukevych

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1 воїна поранено, найманці РФ обстріляли ділянку розведення сил біля Петрівського і позиції біля Гнутового, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9307
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01.06.2020 18:39 Відповісти
Двоголового бройлера- мутанта?
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01.06.2020 18:40 Відповісти
кажуть, міністром культури хочуть зробити ткаченка.
він вже навіть заявив, зо буде цензурувати інформаційний простір.
не виключено, що нам прийдеться попрощатись з цензором.
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01.06.2020 20:45 Відповісти
Фракция "Слуги народа" поддержала кандидатуру нардепа Александра Ткаченко на должность министра культуры.
Об этом в своем https://t.me/kachuratut/928 telegram-канале сообщил депутат от "Слуги народа" Александр Качура, передает https://censor.net/.
"Новым министром культуры станет Александр Ткаченко. Фракция поддержала практически единогласно", - написал он. Источник: https://censor.net/n3199343
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01.06.2020 21:26 Відповісти
1 воїна поранено, найманці РФ обстріляли ділянку розведення сил біля Петрівського і позиції біля Гнутового, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8961
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01.06.2020 18:42 Відповісти
тимчасом награда хєроя знайшла

1 воїна поранено, найманці РФ обстріляли ділянку розведення сил біля Петрівського і позиції біля Гнутового, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 910
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01.06.2020 18:50 Відповісти
1 воїна поранено, найманці РФ обстріляли ділянку розведення сил біля Петрівського і позиції біля Гнутового, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7661
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01.06.2020 18:58 Відповісти
Жэсть
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01.06.2020 20:27 Відповісти
По-другому никак, иначе с России снимут санкции.
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01.06.2020 20:34 Відповісти
не знімуть, ще додадуть.
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01.06.2020 20:35 Відповісти
 
 