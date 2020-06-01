Антоненко розповів про тиск на нього в СІЗО: забороняли теплі речі, засоби гігієни, були "підсадки"

Підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко розповів, що в СІЗО на нього чинили тиск.

Зокрема, в інтерв'ю "Бабелю" він повідомив, що на нього чинили тиск, передає Цензор.НЕТ.

"Тиск був - забороняли теплі речі, засоби гігієни (помитися, підстригтися). Не надавали медичну допомогу, наприклад, стоматологічну. До речі, зараз її теж не надають. Із цього приводу я написав кілька заяв, отримав відписки з узгодженням, але не допомогло. Цим керує слідчий [Василь] Бирко. Ще мені не давали побачень із рідними", - сказав Антоненко.

Видання зазначає, що згідно із законом, підозрюваний - з дозволу органу або особи, яка веде кримінальне провадження - має право мінімум на три короткострокові побачення на місяць.

За словами підозрюваного, в січні до нього в камеру підселили людину з нацистською літературою.

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"Він зайшов у камеру з двома такими книгами. Я очманів. Пояснив йому в двох словах ситуацію, і на цьому ми поставили крапку. Того ж дня розповів про цей випадок слідчому та адвокату. Що стосується інших "підсадок". У перший же день мене посадили в камеру, де сидів так званий "с#ка" - так називають тих, хто співпрацює зі слідством. Але оскільки я не причетний до злочину і приховувати мені нічого, ніякої корисної інформації вони не отримали", - розповів Антоненко.

Він додав, що одного разу до нього підсів чоловік і відразу, між іншим, сказав, що у нього знайшли дві гранати.

"Думаю, це теж була провокація щодо якоїсь вибухівки. Але результат знову був ніякий", - зазначив Антоненко.

Зараз, за ​​його словами, в камері тільки він і сусід: "умови не домашні, але й не критичні".

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

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