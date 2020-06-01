Антоненко розповів про тиск на нього в СІЗО: забороняли теплі речі, засоби гігієни, були "підсадки"
Підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко розповів, що в СІЗО на нього чинили тиск.
Зокрема, в інтерв'ю "Бабелю" він повідомив, що на нього чинили тиск, передає Цензор.НЕТ.
"Тиск був - забороняли теплі речі, засоби гігієни (помитися, підстригтися). Не надавали медичну допомогу, наприклад, стоматологічну. До речі, зараз її теж не надають. Із цього приводу я написав кілька заяв, отримав відписки з узгодженням, але не допомогло. Цим керує слідчий [Василь] Бирко. Ще мені не давали побачень із рідними", - сказав Антоненко.
Видання зазначає, що згідно із законом, підозрюваний - з дозволу органу або особи, яка веде кримінальне провадження - має право мінімум на три короткострокові побачення на місяць.
За словами підозрюваного, в січні до нього в камеру підселили людину з нацистською літературою.
"Він зайшов у камеру з двома такими книгами. Я очманів. Пояснив йому в двох словах ситуацію, і на цьому ми поставили крапку. Того ж дня розповів про цей випадок слідчому та адвокату. Що стосується інших "підсадок". У перший же день мене посадили в камеру, де сидів так званий "с#ка" - так називають тих, хто співпрацює зі слідством. Але оскільки я не причетний до злочину і приховувати мені нічого, ніякої корисної інформації вони не отримали", - розповів Антоненко.
Він додав, що одного разу до нього підсів чоловік і відразу, між іншим, сказав, що у нього знайшли дві гранати.
"Думаю, це теж була провокація щодо якоїсь вибухівки. Але результат знову був ніякий", - зазначив Антоненко.
Зараз, за його словами, в камері тільки він і сусід: "умови не домашні, але й не критичні".
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.
12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.
22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.
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Незабаром самі сядуть.
Суки, вы запись телефонных переговоров слышали? Какие могут быть сомнения?
Что вы из себя целок строите? Невинность затраханая.
ЦИТАТА, ФОТО тоже:
так шо куда уж там уж.
я за это и написал.
Обосрались по-видимому знатно. Хотеось бы почитать оправдания пропагандистов Райха.
мол - был бобр, но теперь стал очень зол.
по крайней мере, если пока не удается их вытащить оттуда, то пусть "сидят" в человеческих условиях..
Их должны выпустить!!! Никаких тюрем!!!!
Они не должны вообще сидеть !!!
есть подпись = 10 лет? да?
а если невиновен, то
Или ты один, а голосов в башке как минимум ... тоже один, но это не Один?
Что такое "зебил"?
ОК?
хотя.... кому ты нужен то. мужик никогда не будет так вести ся в Сети
https://natribu.org/ua/
А то, что вы тут исходите на ******* характеризует вас как людей лживых и двуличных. Своим вы прощаете все. Так не построить страну? Закон один для всех - это главная причина.
если это дело на контроле журналистов, то можно было мусорам еще подсадить педофила, или собачника.
сам же себя опускает, жалуясь. (повторяю - журналисты то отслеживают)
2) У "хорошего человека" была чёрная вдова и куда-то пропало около миллиона евро.
Как говорил Иван Грозный боярам - я вас, суки, насквозь вижу!
ПРИВІВ.
ЙОГО.
ДО.
ВЛАДИ.
Возрадуйтесь же дебилы, вы за это проголосовали!