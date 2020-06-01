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Новини Убивство Шеремета
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Антоненко розповів про тиск на нього в СІЗО: забороняли теплі речі, засоби гігієни, були "підсадки"

Антоненко розповів про тиск на нього в СІЗО: забороняли теплі речі, засоби гігієни, були

Підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко розповів, що в СІЗО на нього чинили тиск.

Зокрема, в інтерв'ю "Бабелю" він повідомив, що на нього чинили тиск, передає Цензор.НЕТ.

"Тиск був - забороняли теплі речі, засоби гігієни (помитися, підстригтися). Не надавали медичну допомогу, наприклад, стоматологічну. До речі, зараз її теж не надають. Із цього приводу я написав кілька заяв, отримав відписки з узгодженням, але не допомогло. Цим керує слідчий [Василь] Бирко. Ще мені не давали побачень із рідними", - сказав Антоненко.

Видання зазначає, що згідно із законом, підозрюваний - з дозволу органу або особи, яка веде кримінальне провадження - має право мінімум на три короткострокові побачення на місяць.

За словами підозрюваного, в січні до нього в камеру підселили людину з нацистською літературою.

Читайте також: МВС підготувало 38 томів копій матеріалів розслідування підозрюваним і захисту у справі Шеремета. ВIДЕО

"Він зайшов у камеру з двома такими книгами. Я очманів. Пояснив йому в двох словах ситуацію, і на цьому ми поставили крапку. Того ж дня розповів про цей випадок слідчому та адвокату. Що стосується інших "підсадок". У перший же день мене посадили в камеру, де сидів так званий "с#ка" - так називають тих, хто співпрацює зі слідством. Але оскільки я не причетний до злочину і приховувати мені нічого, ніякої корисної інформації вони не отримали", - розповів Антоненко.

Він додав, що одного разу до нього підсів чоловік і відразу, між іншим, сказав, що у нього знайшли дві гранати.

"Думаю, це теж була провокація щодо якоїсь вибухівки. Але результат знову був ніякий", - зазначив Антоненко.

Зараз, за ​​його словами, в камері тільки він і сусід: "умови не домашні, але й не критичні".

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Також читайте: Суд продовжив арешт Антоненкові на 2 місяці

Автор: 

СІЗО (723) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+34
Тварі.
Незабаром самі сядуть.
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01.06.2020 18:37
+26
Антоненко розповів про тиск на нього в СІЗО: забороняли теплі речі, засоби гігієни, були "підсадки" - Цензор.НЕТ 6041
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01.06.2020 18:52
+23
З нацистською літературою? Все ще хочуть пришити наполовину євреєві Антоненку "велич арійської раси"?
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01.06.2020 18:40
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Тварі.
Незабаром самі сядуть.
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01.06.2020 18:37 Відповісти
Антоненко розповів про тиск на нього в СІЗО: забороняли теплі речі, засоби гігієни, були "підсадки" - Цензор.НЕТ 2273
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01.06.2020 19:03 Відповісти
Типовий представник зе- влади
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01.06.2020 19:05 Відповісти
Только почему-то при пораженко в Одессе был самым крутым.
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02.06.2020 10:59 Відповісти
А, так ось чому янелох залишим авакова міністром МВС і призначив його підлеглого іщенко, зам. нач. управління в Одеській області? Зрозуміло
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02.06.2020 11:12 Відповісти
Президент не может назначать или снимать министра внутренних дел, вот в чём проблема. Аваков - феодальный князь в Украине, а президент ничего с ним сделать не может. Верховная зРада назначает премьера и всех остальных министров. Уволить любого из них глава государства не может - это прерогатива депутатов. Читай Конституцию, ст. 106.
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02.06.2020 11:48 Відповісти
Хіба? То Порошекно був забов'язаний, за вашим твердженням, порушити Конституцію, а Зеленський, ні? Вже другий Кабмін, за рік правління, та аваков незмінний. Чому? Можливо тому ... https://news.liga.net/politics/news/kolomoyskiy-zelenskiy-nasha-obschaya-s-avakovym-pobeda Коломойский: Зеленский - наша общая с Аваковым победа
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02.06.2020 12:37 Відповісти
За моїм твердженням? Якім?
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02.06.2020 23:24 Відповісти
Вот такие типы- герои шмаркли.
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01.06.2020 21:22 Відповісти
Чем вы отличаетесь от тех дебилов, которые утверждают что Боинг сбила Украина?
Суки, вы запись телефонных переговоров слышали? Какие могут быть сомнения?
Что вы из себя целок строите? Невинность затраханая.
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01.06.2020 22:27 Відповісти
Аваков - мусор!
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01.06.2020 18:39 Відповісти
квакваков - говно
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01.06.2020 18:46 Відповісти
З нацистською літературою? Все ще хочуть пришити наполовину євреєві Антоненку "велич арійської раси"?
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01.06.2020 18:40 Відповісти
ахаха, был один зашквар.
ЦИТАТА, ФОТО тоже:
Антоненко розповів про тиск на нього в СІЗО: забороняли теплі речі, засоби гігієни, були "підсадки" - Цензор.НЕТ 7971

так шо куда уж там уж.
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01.06.2020 18:49 Відповісти
До речі, цей солдат (якого позиціонували, як супер-пупер-арійця) мав єврейське коріння...
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01.06.2020 19:24 Відповісти
Exactly!
я за это и написал.
Обосрались по-видимому знатно. Хотеось бы почитать оправдания пропагандистов Райха.
мол - был бобр, но теперь стал очень зол.
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01.06.2020 19:28 Відповісти
И фейс больше похож на финский, чем на нормандский...
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01.06.2020 19:29 Відповісти
Гнати в шию! І рюкзакана з лизоблюдом! І оманську лошару який його кришує!
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01.06.2020 18:43 Відповісти
ні, не в шию, а на кічу
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01.06.2020 18:50 Відповісти
нужно организовать флешмоб, собрать всем миром деньги, и оплатить Антоненко и другим типа "подозреваемым" по делу Шеремета, платные камеры с улучшенными условиями в СИЗО..
по крайней мере, если пока не удается их вытащить оттуда, то пусть "сидят" в человеческих условиях..
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01.06.2020 18:44 Відповісти
На снайпера толкового надо собирать.
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01.06.2020 18:46 Відповісти
Это значило бы согласиться с фактом их ареста.
Их должны выпустить!!! Никаких тюрем!!!!
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01.06.2020 18:48 Відповісти
это абсолютно неверный вывод!.. на уголовно-правовую квалификацию факт нахождения вплатной Малюськиной камере никак не влияет.. зато здоровье Антоненко и другие, сохранят для дальнейшей борьбы с режимом Зеленой сепарни..
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01.06.2020 18:50 Відповісти
Это будет выглядеть так, как общество уже согласилось с фактом ареста!!!
Они не должны вообще сидеть !!!
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01.06.2020 18:53 Відповісти
А есть хоть какие доказательства?
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01.06.2020 21:14 Відповісти
Починаються зебільні провокації, бо іншого не приходиться чекати від напівтоталітарної влади.
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01.06.2020 18:44 Відповісти
Антоненко розповів про тиск на нього в СІЗО: забороняли теплі речі, засоби гігієни, були "підсадки" - Цензор.НЕТ 6041
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01.06.2020 18:52 Відповісти
Да. Не умеют менты работать. Откуда умение? Сейчас менты только по предпринимателям ходят, бабло срубают, называя их между собой терпилами. Получают долю с квартирных краж и грабежей. Ну и у старушек семечки отбирают.
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01.06.2020 18:44 Відповісти
т.е. ты за НКВД?
есть подпись = 10 лет? да?
а если невиновен, то
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01.06.2020 18:47 Відповісти
ты сам понял что накакал? И не тыкай мне зебил.
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02.06.2020 01:20 Відповісти
Вас там двое или больше? извините. приветик врачу вашему.
Или ты один, а голосов в башке как минимум ... тоже один, но это не Один?
Что такое "зебил"?
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02.06.2020 07:17 Відповісти
зебил это ты. сцикливое, подлое, гнилое существо.
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02.06.2020 15:19 Відповісти
если нет - то серир башка?
ОК?
хотя.... кому ты нужен то. мужик никогда не будет так вести ся в Сети
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02.06.2020 15:35 Відповісти
слушай петушара, я тебе не мужик.
https://natribu.org/ua/
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02.06.2020 21:20 Відповісти
извините, бабы, я не знал что вы не мужики. найдите се мужиков, шоб не пялиться на три буквы
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03.06.2020 14:04 Відповісти
Козлов он и есть козлов.
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03.06.2020 19:45 Відповісти
Врешь. Наоборот ,видна очень качественная работа. Запись разговоров, которые вели убийцы стопудово доказывает их вину. Стрельба в Броварах - тут же все арестованы. Изнасилование - все арестованы. В данном случае речь может идти о неотвратимости наказания, не смотря ни на какие прошлые заслуги.
А то, что вы тут исходите на ******* характеризует вас как людей лживых и двуличных. Своим вы прощаете все. Так не построить страну? Закон один для всех - это главная причина.
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01.06.2020 22:31 Відповісти
Закон один для всех? Фантазер. Продажней ментов только зе. Ты мне тут единичные и резонансные случаи для пиара не пиарь.
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02.06.2020 01:19 Відповісти
Америкасы сегодня в бунтовливом настроении? Так Америка велика, там и бунтуйте во здравие хваленой американской демократии! Какого х... сюда нос суешь!
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02.06.2020 09:08 Відповісти
Твари. За 100 лет ничего не поменялось ((
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01.06.2020 18:45 Відповісти
да, любой суд примет трезвый разговор, если и записанный, то с нарушением всего и вся, когда можно сказать что вынудили, или заставили, или что "нарезка".

если это дело на контроле журналистов, то можно было мусорам еще подсадить педофила, или собачника.
сам же себя опускает, жалуясь. (повторяю - журналисты то отслеживают)
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01.06.2020 18:45 Відповісти
"В первый же день меня посадили в камеру, где сидел так называемый "с#ка". Кто из них?

Антоненко рассказал о давлении на него в СИЗО: запрещали теплые вещи, средства гигиены, были "подсадки" - Цензор.НЕТ 7211
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01.06.2020 18:46 Відповісти
**** он сам, убивших подло хорошего человека. Это он сейчас из себя овечку невинную строит. По хорошему таких вешать надо, но не принято.
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01.06.2020 22:33 Відповісти
1) Пока нет приговора ЕСПЧ- он невиновен.
2) У "хорошего человека" была чёрная вдова и куда-то пропало около миллиона евро.
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01.06.2020 22:46 Відповісти
Цікаво, що інтерв'ю опублікував сайт Бабель, який належить слузі народа Ткаченку - тому самому, що 1+1 очолював... Зелені вирішили копати під Авакова?
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01.06.2020 18:46 Відповісти
Наконец-то решили от него избавиться
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01.06.2020 18:50 Відповісти
аваковская шваль готова чесного человека упрятать в тюрьму лишь бы отчитаться о проделанной работе
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01.06.2020 18:47 Відповісти
Цікаво як Антоненко міг "дізнатись" про сокамерника-інформатора? Він сам представився? Чи співробітник СБУ правильно проконсультував, як Бучу?
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01.06.2020 18:54 Відповісти
А зачем интересуешься?
Как говорил Иван Грозный боярам - я вас, суки, насквозь вижу!
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01.06.2020 18:56 Відповісти
Скільки місяців тому ти повернувся в Горлівку?
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01.06.2020 18:58 Відповісти
Цікаво також те, що зробив цей коментатор проти українців🙄
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01.06.2020 19:01 Відповісти
Чи можливо він просто не тупий, а справа шита білими нитками?
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01.06.2020 19:00 Відповісти
Шансів нуль. Адже визнати їх невинними- то буде суіцид бубочки.
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01.06.2020 18:58 Відповісти
Шота мне сдается, шо ватная жопа потерпевшего рано иди поздно тоже откажется на нарах. В лучшем случае - в ростове.
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01.06.2020 21:52 Відповісти
Зеленський ще буде депутатом Госдуми РФ і даватиме концерти в Лужніках.
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01.06.2020 21:55 Відповісти
Ага, на рояле.
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01.06.2020 21:58 Відповісти
его вину доказали? почему человек сидит пол года.
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01.06.2020 19:37 Відповісти
Який сором.
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01.06.2020 20:38 Відповісти
зегнида конченый подонок
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01.06.2020 21:22 Відповісти
Зєля - російський шпигун. Зєлю геть. Дострокові.
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01.06.2020 21:26 Відповісти
ТИ.
ПРИВІВ.
ЙОГО.
ДО.
ВЛАДИ.
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01.06.2020 21:55 Відповісти
Це ти привів його до влади, продажний троль російського шпигуна Порошенка. І продовжуєш гадити під Україну, коли ділиш українців на два мерзотних сорта - мародери і зебіли. Насправді не існує таких. Всім українцям треба сильна, заможна і щаслива Україна.
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02.06.2020 05:37 Відповісти
Ні, шиза. До влади його привів ти. Так що жери тепер лайно повними пригорщами.
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02.06.2020 06:12 Відповісти
А для сепаров и реальных барыг-коррупционеров камеры со всеми удобствами по цене ниже самой задрыпаной норы в каком-нибудь Мухосранске.
Возрадуйтесь же дебилы, вы за это проголосовали!
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01.06.2020 22:35 Відповісти
Все это пригодится для иска против ЗЕ в ЕСПЧ.
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01.06.2020 23:01 Відповісти
Аваков и Зеленский, чтоб вы оба, мрази, были прокляты, сгнили в тюрьме и стали там инвалидами, сдыхали медленно и мучительно!
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02.06.2020 11:01 Відповісти
 
 