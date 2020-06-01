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На псевдомінера моста Метро спустили бойового пса, зловмисника затримали блискавично, - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко опублікував детальнішу інформацію про затримання 1 червня псевдомінера на мосту Метро в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Шевченко зазначив: "Київ, міст метро Дежа вю. На відміну від подій вересня минулого року з військовослужбовцем ССО Бельком, цього разу у зловмисника-псевдомінера 1988 року народження уродженця Києво-Святошинського району не було ні військового досвіду, ні зброї, ні вибухівки. А чисто її муляж з балонів, землі, проводів і пульта управління. І під час спілкування - повний сумбур у мотивах і вимогах".

Він продовжив: "Тому Національна поліція України після переговорів провела ефективне затримання і тепер розслідуватиме кримінальне провадження за фактом неправдивого повідомлення про замінування - 259 КК. З огляду на потенційні загрози, до ситуації поставилися як і минулого разу - серйозно: були і снайпери, і поліцейські човни, і бронетехінка - всього 300 поліцейських.

Також читайте: Крищенко про "мінера" ​​моста Метро: У нього була безладна мова, конкретних вимог не було, "бомба" виявилася муляжем із землею

Добре спрацював під час затримання спецпідрозділ Департаменту "Корпус оперативно-раптової дії" (КОРД) Національної поліції України: бійці спустили на "мінера" ​​штурмового пса. Тварина і вогонь у повітря відігнали його від великої валізи з псевдовибухівкою. Потім його блискавично затримали".

"Дуже раджу журналістам не приділяти зайвої уваги особі зловмисника, адже це може провокувати інших психологічно нестійких або хворих осіб на повторення такої затії. Добре, що все добре закінчилося", - резюмував Шевченко.

Читайте також: Момент затримання мінера моста Метро в Києві. ВIДЕО


Відео затримання

На псевдомінера моста Метро спустили бойового пса, зловмисника затримали блискавично, - МВС 01

"Псевдомінер"

.На псевдомінера моста Метро спустили бойового пса, зловмисника затримали блискавично, - МВС 02

Склад "бомби" - балони, земля, дроти і пульт.


На псевдомінера моста Метро спустили бойового пса, зловмисника затримали блискавично, - МВС 03

Підготовка до штурму

На псевдомінера моста Метро спустили бойового пса, зловмисника затримали блискавично, - МВС 04

Перекритий міст

На псевдомінера моста Метро спустили бойового пса, зловмисника затримали блискавично, - МВС 05

Пресконфреренція керівника київської поліції А.Крищенка

На псевдомінера моста Метро спустили бойового пса, зловмисника затримали блискавично, - МВС 06

Бойовий пес МВС

На псевдомінера моста Метро спустили бойового пса, зловмисника затримали блискавично, - МВС 07

Повертаються після успішної спецоперації на мосту метро зліва направо: командир спецпідрозділу "КОРД" Києва - Д.; начальник Патрульної поліції Києва - Юрій Зозуля; заступник начальника поліції столиці з превенції Руслан Кузьменко, начальник поліції Києва генерал поліції ІІІ рангу Андрій Крищенко і його заступник по кримінальній поліції Герман Приступа.

Нагадаємо, в Києві перекрито міст Метро. На мосту стоїть чоловік із пакетом і погрожував підірвати споруду. Пізніше мінера моста Метро в Києві затримали.

Автор: 

Київ (19419) хибна тривога (68) мінування (1217) Шевченко Артем (222)


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Топ коментарі
+69
до речі, а як того песика кличуть?..

На псевдоминера моста Метро был спущен боевой пес, злоумышленник был задержан молниеносно, - МВД - Цензор.НЕТ 2829
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01.06.2020 18:54
+35
Аваков шоу, виключно для піару за рахунок довбнів.
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01.06.2020 18:55
+32
Такие псевдооперации делают спецом что б общество отвлечь от кагарлыцкой темы ..А то что получается мы платим полиции зарплату 10500 грн и носки Корду по 430 грн за пару а они нихера не делают даже хуже насилуют людей в помещении где наоборот должны сидеть насильники ..Вот МВД подумало и решило ..спецоперация с мостам ,мож и прокатит
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01.06.2020 19:01
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У собаки розмова коротка.
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02.06.2020 09:23 Відповісти
выдать собачке дополнительную порцию мяса-заслужил!
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02.06.2020 14:13 Відповісти
шо-то я не понЯл...собака в каске и форме и на задних ногах ходит?
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02.06.2020 11:27 Відповісти
так, займає посаду міністра МВС
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02.06.2020 17:09 Відповісти
"Возвращаются после успешной спецоперации" против безоружного.
А эта операция еще могла быть не успешной, что ли?
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02.06.2020 12:57 Відповісти
Якась вистава. Чергові маски-шоу.
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02.06.2020 13:30 Відповісти
Якийсь дивний "терорист" з рюкзаком землі на мості Патона...
Буквально після Броварів.
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02.06.2020 14:02 Відповісти
І Кагарлика...
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02.06.2020 14:03 Відповісти
Взяли сумасшедшего. С кулею дерьма вместе тротилла. И пишут об этом второй день. Налогоплательшики аплодируют.
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02.06.2020 14:13 Відповісти
Работал ротвейлер, Овчарка только пиарилась.
Как и в нашей политике)))
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02.06.2020 14:17 Відповісти
Dog is friend of man!
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02.06.2020 16:16 Відповісти
Ага, "молниеносно арестовали". Они еще секунды три стояли, пока сообразили. Врут, как песню поют. Если б не собака, до сих пор бы стояли.
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02.06.2020 17:26 Відповісти
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