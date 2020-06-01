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У справі про зґвалтування в Кагарлицькому відділенні поліції можуть з'явитися нові підозрювані, - "слуга народу" Монастирський

У справі про зґвалтування в Кагарлицькому відділенні поліції можуть з'явитися нові підозрювані, -

Кількість підозрюваних у справі про зґвалтування у відділенні поліції в Кагарлику може збільшитися.

Про це заявив глава парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Найближчим часом однозначно перелік підозрюваних у цій справі розшириться: там не тільки двоє осіб підозрюваних, - можливі й щодо інших справи", - сказав Монастирський журналістам після засідання комітету в понеділок у Києві.

Він повідомив, що в "Кагарлицькій справі" оцінюють кожного посадовця міського відділення поліції, "від керівника до чергового", на відповідність їхньої діяльності службовим обов'язкам, які вони мали виконувати.

За словами Монастирського на засіданні комітету також розглядали обставини стрілянини в Броварах.

Читайте також: Реакція правоохоронної системи на події в Кагарлику була адекватною, - "слуга народу" Монастирський

Автор: 

зґвалтування (383) Нацполіція (15132) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+13
По делу об изнасиловании в Кагарлыкском отделении полиции могут появиться новые подозреваемые, – "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 3911По делу об изнасиловании в Кагарлыкском отделении полиции могут появиться новые подозреваемые, – "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 9213
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01.06.2020 18:57
+10
Чекайте, ще ;виявиться; що мєнти не винні.
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01.06.2020 18:56
+10
не удивлюсь, если насиловали всем отделением
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01.06.2020 19:09
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Чекайте, ще ;виявиться; що мєнти не винні.
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01.06.2020 18:56 Відповісти
типу...вона сами прийшла і запропонувала ???
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01.06.2020 19:15 Відповісти
Так, звісно. Всьому відділку. Протягом 12 годин переходила з кабінету до кабінету і пропонувала.
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02.06.2020 11:32 Відповісти
По делу об изнасиловании в Кагарлыкском отделении полиции могут появиться новые подозреваемые, – "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 3911По делу об изнасиловании в Кагарлыкском отделении полиции могут появиться новые подозреваемые, – "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 9213
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01.06.2020 18:57 Відповісти
Арсен Борисович, вроде, не насиловал...
Хотя, кто там знает...
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01.06.2020 19:08 Відповісти
Реформа поліції у всій красі.
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01.06.2020 19:09 Відповісти
не удивлюсь, если насиловали всем отделением
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01.06.2020 19:09 Відповісти
шо, аваков тоже?
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01.06.2020 19:10 Відповісти
"стреляли из табельного в отделении".....
Рили? это или "кто-то(Зинка?) подставил мусоров", либо там такое обычное дело.

В/на месте Авакова я бы ...... ну, сказал бы шо стреляли из "травмата", и все - нормально.
Просто в отделениях так принято - не удалось прикурить сигарету - паль в потолок, вот такие они. А даже если из табельного - связанные бандиты угрожали душевному спокойствию тов. члентенанта, плюс жена отбросила вчера - поднять и простить(он же православный, пойдет покается)
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01.06.2020 19:11 Відповісти
трудяги - поліцаї добре вміють ламати людей
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01.06.2020 19:23 Відповісти
Нет никакой милиции .
Есть бандюки в форме , следящие за тем , чтобы простые люди не стали защищать себя сами , походя крышуя бандюков без формы .
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01.06.2020 19:30 Відповісти
" новые подозреваемые" - это, в том числе, уже и нынешняя система власти. Зеленочку незаметно смыть не удастся.
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01.06.2020 19:34 Відповісти
Большую ответственность должны мусора,которые знали,но не упредили.
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01.06.2020 19:54 Відповісти
Пр фото-конкретно забуханнннный...
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01.06.2020 20:04 Відповісти
Це добре
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02.06.2020 11:31 Відповісти
 
 