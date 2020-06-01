У справі про зґвалтування в Кагарлицькому відділенні поліції можуть з'явитися нові підозрювані, - "слуга народу" Монастирський

Кількість підозрюваних у справі про зґвалтування у відділенні поліції в Кагарлику може збільшитися.

Про це заявив глава парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Найближчим часом однозначно перелік підозрюваних у цій справі розшириться: там не тільки двоє осіб підозрюваних, - можливі й щодо інших справи", - сказав Монастирський журналістам після засідання комітету в понеділок у Києві.

Він повідомив, що в "Кагарлицькій справі" оцінюють кожного посадовця міського відділення поліції, "від керівника до чергового", на відповідність їхньої діяльності службовим обов'язкам, які вони мали виконувати.

За словами Монастирського на засіданні комітету також розглядали обставини стрілянини в Броварах.

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