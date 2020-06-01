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Інцидент із бійцем, тіло якого виявлено в Херсонській області, не пов'язаний зі зникненням Євгена Добринського, - Військова служба правопорядку

Інцидент із бійцем, тіло якого виявлено в Херсонській області, не пов'язаний зі зникненням Євгена Добринського, - Військова служба правопорядку

У Херсонській області виявили тіло українського військового - це солдат 95-ї ОДШБр ЗСУ. Інцидент не пов'язаний зі зникненням на адмінмежі з окупованим Кримом іншого бійця бригади - Євгена Добринського.

Про це повідомив Крим.Реалії начальник пресслужби Головного управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України Володимир Потапов, передає Цензор.НЕТ.

"Військовослужбовець мертвий. Перевіряються дві версії - вбивство і самогубство. Ведеться слідство. Це військовослужбовець 95-ї бригади", - сказав Потапов.

За словами керівника пресслужби, український військовий перебував при виконанні службових обов'язків.

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Потапов зазначив, що на місці події працюють представники Військової служби правопорядку у Збройних силах України та правоохоронних органів.

Нагадаємо, 30 травня біля півострова Чонгар на адмінмежі з окупованим Кримом зник український військовослужбовець. Пошукові заходи не дали результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала Військова служба правопорядку у Збройних силах України, "неподалік від наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", тому в ЗСУ припустили, що військовослужбовця під час несення служби було викрадено.

Зниклим виявився військовослужбовець 95-ї десантно-штурмової бригади Євген Добринський.

1 червня в Херсонській області було виявлено тіло військовослужбовця 95-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Автор: 

95 окрема десантно-штурмова бригада (126) Військова служба правопорядку ВСП (50) Херсонська область (5705)


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Топ коментарі
+17
Что-то идет не так. Настораживает растущее кол-во убитых и пропавших из ВСУ.
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01.06.2020 18:59
+16
Один убит, другой в плену. Но в глазах ***** Моника продолжает видеть желание мира....
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01.06.2020 19:00
+14
и все равно...что-то...аж в воздухе витает...искрит.... не все там легко объяснимо...
за два дня два ЧП... у 95-ки...что-то как-то...фуу!
какой-то мутняк, однозначно!!!
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01.06.2020 19:13
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Наконец-то, разродились информацией
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01.06.2020 18:58 Відповісти
Что-то идет не так. Настораживает растущее кол-во убитых и пропавших из ВСУ.
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01.06.2020 18:59 Відповісти
Один убит, другой в плену. Но в глазах ***** Моника продолжает видеть желание мира....
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01.06.2020 19:00 Відповісти
https://twitter.com/antegotovina69 Ante Gotovina @antegotovina69

Ніяк не заспокоюсь.
Війська РФ на Донбасі та на Криму приведені до підвищеної бойової готовності, в ордло оголошено мобілізацію.
Відповідь Моніки Оманської можна розцінювати як жарт рівня 95 кварталу.
У БІЙЦІВ НА ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ В ЧОНГАРІ-ЗАБРАЛИ ЗБРОЮ!!!! Б
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01.06.2020 19:05 Відповісти
Как вы, ублюдки фсбные, достали со своей моникой
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01.06.2020 20:12 Відповісти
ублюдков фсб ты легко и просто можeшь найти в #ОПЕ. Напр. агент Козырь, он же дермак.
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01.06.2020 20:14 Відповісти
украинский военный находился при исполнении служебных обязанностей ... как и в предыдущем случает oдин и без oружияИсточник: https://censor.net/n3199326
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01.06.2020 19:00 Відповісти
Инцидент с бойцом, тело которого обнаружено в Херсонской области, не связан с исчезновением Евгения Добринского, - Военная служба правопорядка - Цензор.НЕТ 5082
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01.06.2020 19:01 Відповісти
Походу Добринский не только дезертир но и душегуб.
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01.06.2020 19:06 Відповісти
Прізвище загиблого навіть встановити не можуть. Навіть не додумалися звірити зі списками горе-шерлокхолмси. А скоріше за все брешуть. Дуже страшно, що рідні десантника/ів навіть компенсацію не отримають.
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01.06.2020 19:07 Відповісти
и все равно...что-то...аж в воздухе витает...искрит.... не все там легко объяснимо...
за два дня два ЧП... у 95-ки...что-то как-то...фуу!
какой-то мутняк, однозначно!!!
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01.06.2020 19:13 Відповісти
Так отож. Якась заздалегідь спланована напруга зависла у повітрі.
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01.06.2020 19:17 Відповісти
сочиняют легенды, походу...но как-то неубедительно
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01.06.2020 19:21 Відповісти
Так ведь сценаристы одноразовые и "квартальные".
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01.06.2020 19:23 Відповісти
Все проводиться продумане ху@лом з конкретними вказівками янелоху для максимальної деморалізації української армії. Чому обрали 95-ту? напевно щоб був максимальний результат. Інакше як пояснити знаходження солдата на хай спостережному посту без зброї в тисячі метрів від ворожої армії, це дурдом і абсурд повний. Керівник підрозділу напевно аватар інакше він хрен би заснув будучи нормальним командиром.
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01.06.2020 22:34 Відповісти
 
 