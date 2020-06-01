Інцидент із бійцем, тіло якого виявлено в Херсонській області, не пов'язаний зі зникненням Євгена Добринського, - Військова служба правопорядку
У Херсонській області виявили тіло українського військового - це солдат 95-ї ОДШБр ЗСУ. Інцидент не пов'язаний зі зникненням на адмінмежі з окупованим Кримом іншого бійця бригади - Євгена Добринського.
Про це повідомив Крим.Реалії начальник пресслужби Головного управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України Володимир Потапов, передає Цензор.НЕТ.
"Військовослужбовець мертвий. Перевіряються дві версії - вбивство і самогубство. Ведеться слідство. Це військовослужбовець 95-ї бригади", - сказав Потапов.
За словами керівника пресслужби, український військовий перебував при виконанні службових обов'язків.
Потапов зазначив, що на місці події працюють представники Військової служби правопорядку у Збройних силах України та правоохоронних органів.
Нагадаємо, 30 травня біля півострова Чонгар на адмінмежі з окупованим Кримом зник український військовослужбовець. Пошукові заходи не дали результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала Військова служба правопорядку у Збройних силах України, "неподалік від наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", тому в ЗСУ припустили, що військовослужбовця під час несення служби було викрадено.
Зниклим виявився військовослужбовець 95-ї десантно-штурмової бригади Євген Добринський.
1 червня в Херсонській області було виявлено тіло військовослужбовця 95-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ.
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Ніяк не заспокоюсь.
Війська РФ на Донбасі та на Криму приведені до підвищеної бойової готовності, в ордло оголошено мобілізацію.
Відповідь Моніки Оманської можна розцінювати як жарт рівня 95 кварталу.
У БІЙЦІВ НА ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ В ЧОНГАРІ-ЗАБРАЛИ ЗБРОЮ!!!! Б
за два дня два ЧП... у 95-ки...что-то как-то...фуу!
какой-то мутняк, однозначно!!!