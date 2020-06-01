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Новини Агресія Росії проти України
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На Луганщині виявлено частини реактивного вогнемета "МРАО-А", що перебуває на озброєнні армії РФ, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці задокументували черговий факт поставки Російською Федерацією озброєння підконтрольним їй незаконним збройним формуванням на тимчасово окупованій території Луганської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

На Луганщині виявлено частини реактивного вогнемета МРАО-А, що перебуває на озброєнні армії РФ, - прокуратура 01

"Поблизу лінії розмежування між населеними пунктами Гірське і Золоте Луганської області виявлено корпус двигуна малогабаритного реактивного вогнемета "МРАО-А" калібру 72 мм", - сказано в повідомленні.

За даними слідства, цей засіб ураження перебуває на озброєнні військових частин Збройних сил Російської Федерації. Вогнемет застосовується підконтрольними РФ незаконними збройними формуваннями в Луганській області для здійснення військової агресії проти Збройних Сил України.

На Луганщині виявлено частини реактивного вогнемета МРАО-А, що перебуває на озброєнні армії РФ, - прокуратура 02

Отримані речові докази долучено до матеріалів кримінального провадження розпочатого за фактами ведення агресивної війни і порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 КК України). Надалі їх передаватимуть в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду з метою доказу причетності РФ до збройного конфлікту на території нашої держави.

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Автор: 

армія рф (17216) зброя (7435) прокуратура (3667) операція Об’єднаних сил (6725) Луганська область (4874)


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Топ коментарі
+9
Брехня! Внутрішній громадянський конфлікт! То свинарчуки купили і підкинули, щоб зробити підставу проти вялікіх і скрєпних! Не вірите? Спитайте сивуху! Та й найвеличніший бачив мир в очах у вбивці, а в його туманній голові війна вже закінчена...
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01.06.2020 19:32
+4
Ну да.... упалчленцы их в шахте нашли или у укропов в карты выиграли.... а рузьких ихтамнет.....
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01.06.2020 19:29
+3
На Луганщине обнаружены части реактивного огнемета "МРАО-А", состоящего на вооружении армии РФ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4206
фыфселжоти!!!111 Друх Фофа сказал што Ихътамнетути(проверяет время на часах "Командирские")
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01.06.2020 19:32
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Ну да.... упалчленцы их в шахте нашли или у укропов в карты выиграли.... а рузьких ихтамнет.....
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01.06.2020 19:29 Відповісти
Брехня! Внутрішній громадянський конфлікт! То свинарчуки купили і підкинули, щоб зробити підставу проти вялікіх і скрєпних! Не вірите? Спитайте сивуху! Та й найвеличніший бачив мир в очах у вбивці, а в його туманній голові війна вже закінчена...
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01.06.2020 19:32 Відповісти
На Луганщине обнаружены части реактивного огнемета "МРАО-А", состоящего на вооружении армии РФ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4206
фыфселжоти!!!111 Друх Фофа сказал што Ихътамнетути(проверяет время на часах "Командирские")
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01.06.2020 19:32 Відповісти
Даже если вы поймаете в ОРДЛО ***** с автоматом и на танке все равно все наши колаборанты да и сам ***** будут визжать что в Украине гражданская война. Неужели вы еще не поняли что ***** хвастается что он гопник. А как известно, гопник ето тот кто всегда будет отрицать свою вину даже если его поймали на горячем.
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01.06.2020 19:36 Відповісти
пААвстанцы в военторге купили....
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01.06.2020 19:40 Відповісти
Войска Орды -оккупанты.Резников предложил переговоры по Донбассу в формате США,Великобритания ,Украина без приглашения Орды.Думаю,нормальный ход.Пролёт В1-В над Украиной именно в русле этих переговоров.
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01.06.2020 19:44 Відповісти
Какое-то новое оружие, Гугл про такое не знает.
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01.06.2020 20:01 Відповісти
Потому что называется это МРО-А, а не МРАО-А. Таки чисто российское оружие.
Больше интересно, что за боеприпас. Ставлю на дымовой (кстати, он с белым фосфором) или что-то в таком репертуаре.
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01.06.2020 20:36 Відповісти
Тщательное изучение второй фотографии под чарку оковитой дало все основания полагать, что это таки боеприпас от Шмали Шмеля.
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01.06.2020 21:02 Відповісти
Судя по заводскому номеру - боеприпас РПО-А.
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01.06.2020 21:50 Відповісти
Да, есть контакт. Это оболочка капсулы от РПО-А Шмель. Немного геометрии в Paint при нормализации изображения дает калибр 90 мм плюс/минус погрешность при измерении, пусть будет 5 мм. Таким образом, это может быть как Шмель, так и Шмель-М.
Гораздо интереснее, почему оболочка настолько целая. Ее лишь слегка приплюснуло в области обтекателя. Что это - дымовой боеприпас с выносом белого фосфора на заданной высоте или же просто очень плохо сработавший боеприпас, сказать не могу.
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01.06.2020 22:55 Відповісти
я тоже не специалист в этой области, никогда из РПО не стрелял.
В порядке гипотезы: нештатное срабатывание боеприпаса?
Что можно сказать совершенно точно, год выпуска - 91-й.
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02.06.2020 02:05 Відповісти
О, как раз год выпуска подходит под гипотезу о том, что просто ЦРЗ решил не сдетонировать, а сгореть. С последующим выносом обтекателя и термобарических смеси без взрыва.
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02.06.2020 02:31 Відповісти
А ці все докази причетності ********** до війни шукають. Це теж саме що доводити що землю освітлює сонце, а не якась альфа-центавра.
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01.06.2020 20:04 Відповісти
Видимо эксперементальный огнемет, секретное оружее, дальнейшее развитие МРО-А
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01.06.2020 20:44 Відповісти
 
 