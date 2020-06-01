На Луганщині виявлено частини реактивного вогнемета "МРАО-А", що перебуває на озброєнні армії РФ, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці задокументували черговий факт поставки Російською Федерацією озброєння підконтрольним їй незаконним збройним формуванням на тимчасово окупованій території Луганської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

"Поблизу лінії розмежування між населеними пунктами Гірське і Золоте Луганської області виявлено корпус двигуна малогабаритного реактивного вогнемета "МРАО-А" калібру 72 мм", - сказано в повідомленні.

За даними слідства, цей засіб ураження перебуває на озброєнні військових частин Збройних сил Російської Федерації. Вогнемет застосовується підконтрольними РФ незаконними збройними формуваннями в Луганській області для здійснення військової агресії проти Збройних Сил України.

Отримані речові докази долучено до матеріалів кримінального провадження розпочатого за фактами ведення агресивної війни і порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 КК України). Надалі їх передаватимуть в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду з метою доказу причетності РФ до збройного конфлікту на території нашої держави.

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