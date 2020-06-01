Фракція "Слуга народу" затвердила кандидатуру Кичуна на посаду члена Конституційного суду, - Качура
Парламентська фракція "Слуга народу" схвалила кандидатуру Віктора Кичуна на посаду судді Конституційного суду України (КС).
Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура за підсумками засідання фракції в понеділок.
"Кичун Віктор Іванович, схвалений фракцією "Слуга народу" на посаду судді Конституційного суду замість Мельника, який подав у відставку", - написав він.
Як повідомлялося, суддю КС Миколу Мельника відправили у відставку у зв'язку з поданням ним заяви про відставку 24 грудня 2019 року.
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Фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру Кичуна на должность члена Конституционного суда..."
В цьому заголовку слова "Конституционного суда" зайві😜