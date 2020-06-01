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Новини
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Фракція "Слуга народу" затвердила кандидатуру Кичуна на посаду члена Конституційного суду, - Качура

Фракція

Парламентська фракція "Слуга народу" схвалила кандидатуру Віктора Кичуна на посаду судді Конституційного суду України (КС).

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура за підсумками засідання фракції в понеділок.

"Кичун Віктор Іванович, схвалений фракцією "Слуга народу" на посаду судді Конституційного суду замість Мельника, який подав у відставку", - написав він.

Як повідомлялося, суддю КС Миколу Мельника відправили у відставку у зв'язку з поданням ним заяви про відставку 24 грудня 2019 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Віцепрем'єром з євроінтеграції стане гендиректор профільного урядового офісу Стефанишина, - "слуга народу" Качура

Автор: 

КС (1427) Качура Олександр (170)


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Топ коментарі
+4
Фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру Кичуна на должность члена Конституционного суда, - Качура - Цензор.НЕТ 7488
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01.06.2020 19:38
+2
вислюку оманському срочно нужно протащить в Конституцию Украине - договорняки с фуйлом..
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01.06.2020 19:34
+2
кляуза "потерпилого" вислюка оманського на дівчат
Фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру Кичуна на должность члена Конституционного суда, - Качура - Цензор.НЕТ 6695
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01.06.2020 19:54
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вислюку оманському срочно нужно протащить в Конституцию Украине - договорняки с фуйлом..
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01.06.2020 19:34 Відповісти
Фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру Кичуна на должность члена Конституционного суда, - Качура - Цензор.НЕТ 7488
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01.06.2020 19:38 Відповісти
кляуза "потерпилого" вислюка оманського на дівчат
Фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру Кичуна на должность члена Конституционного суда, - Качура - Цензор.НЕТ 6695
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01.06.2020 19:54 Відповісти
Лицо Обиженное Хулиганом?
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01.06.2020 21:01 Відповісти
,,Схемы" и ,,Бигус " ,как всегда, не в теме?Ну почему так?
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01.06.2020 19:47 Відповісти
Ну и шо нового,один член уже не может,другой исчо хочет,членососия какая-то...
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01.06.2020 19:52 Відповісти
Кореш Вениславского по юракадемии. Вениславский - представитель Зе в Конст.суде. Работа пойдет, да, зелёненькие?)))))
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01.06.2020 20:15 Відповісти
Колесник Виктор Павлович, тоже оттуда.. скоро всю кафедру конст права из Юрки соберут..
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01.06.2020 20:28 Відповісти
Общество с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма "Процесс"

Адрес: ул. Коломенская, 3, эт.4, г. Харьков, 61166, Украина

Телефон:+38(057) 759-12-43, 759-12-45 Генеральный директор - Кичун Виктор Иванович
Сфера деятельности:
- юридическиу услуги;
- консультации по вопросам законодательства;
- представление интересов клиента в суде
- регистрация предприятий http://www.rada.com.ua/rus/catalog/26956/
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01.06.2020 20:30 Відповісти
Кичун Віктор Іванович https://uristy.ua/ua/lawyers/harkiv Адвокат Харків
Адреса основного робочого місця та номери засобів зв'язку Адреса: 61166, Харківська обл., Дзержинський р-н., вул. Коломенська, буд. 27, кв. 32

Форми адвокатської діяльності. Індивідуальна адвокатська діяльність Найменування, адреса, номери засобів зв'язку Адреса: 61023, Харківська обл., Харків, р-н Шевченківський, вул. Сумська, буд. 114, кв. 15
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01.06.2020 20:33 Відповісти
"
Фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру Кичуна на должность члена Конституционного суда..."

В цьому заголовку слова "Конституционного суда" зайві😜
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01.06.2020 22:26 Відповісти
ДА ДАЙТЕ ДЕНЕГ ЗА БОШКУ ПУТИНА И ОН ЗДОХНЕТ В МУКАХ !!!
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01.06.2020 22:56 Відповісти
Тю,тільки одного?От барига коні мочив-призначив аж чотирьох(Мойсика,Колесника,Головатого,Лемака).Крім того ще й хряків Тупицький-його креатура.
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02.06.2020 05:44 Відповісти
 
 