Фракція "Слуга народу" затвердила кандидатуру Кичуна на посаду члена Конституційного суду, - Качура

Парламентська фракція "Слуга народу" схвалила кандидатуру Віктора Кичуна на посаду судді Конституційного суду України (КС).

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура за підсумками засідання фракції в понеділок.

"Кичун Віктор Іванович, схвалений фракцією "Слуга народу" на посаду судді Конституційного суду замість Мельника, який подав у відставку", - написав він.

Як повідомлялося, суддю КС Миколу Мельника відправили у відставку у зв'язку з поданням ним заяви про відставку 24 грудня 2019 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Віцепрем'єром з євроінтеграції стане гендиректор профільного урядового офісу Стефанишина, - "слуга народу" Качура