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Вечірко, водій вантажівки, що в'їхала у натовп у Міннесоті - громадянин США, його українське походження перевіряється, - посольство

Вечірко, водій вантажівки, що в'їхала у натовп у Міннесоті - громадянин США, його українське походження перевіряється, - посольство

35-річний Богдан Вечірко, що в'їхав вантажівкою у натовп протестувальників поблизу Міннеаполіса, має громадянство Сполучених Штатів.

Про це повідомили у відповідь на інформаційний запит Укрінформу в пресслужбі Посольства України в США, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними, які українські консули отримали від офіційних органів охорони правопорядку штату Міннесота, Богдан Вечірко є громадянином Сполучених Штатів", - зазначили в українському посольстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протести в США: Національну гвардію Міннесоти повністю мобілізують вперше після Другої світової війни

Інформація про можливе українське походження Богдана Вечірка з'ясовується. Зокрема, наразі здійснюється перевірка, чи перебував раніше пан Вечірко на консульському обліку в закордонних дипломатичних установах України в США.

Нагадаємо, 31 травня автомобіль з цистерною проїхав через натовп протестувальників, які загородили ділянку автостради I-35W поблизу Міннеаполіса. При цьому вантажівка гучно сигналила людям на дорозі. Мітингувальники змусили автомобіль зупинитися та витягли з нього водія, який одразу був затриманий поліцією.

25 травня в Міннеаполісі під час жорсткого затримання поліцією загинув 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. У мережу потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати.

Це спричинило масові протести, безлади та сутички з поліцією протестувальників по всій території Сполучених Штатів. З метою угамування ситуації в чотирьох десятках великих міст на території США, у тому числі в американській столиці, в ніч проти понеділка була введена комендантська година. Губернатори штатів посилили сили правопорядку підрозділами Національної гвардії США.

Читайте також: Масові протести в США: Трьох людей застрелили, сім штатів викликали Національну гвардію, комендантську годину введено в 25 містах. ВIДЕО

Автор: 

посольство України (284) США (22525)


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Топ коментарі
+22
Це теж саме, що якось паралельно дивився на білих, а потім побачив росіян в Сирії🧐
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01.06.2020 19:39
+20
Убили негра, а почему-то грабятся магазины, странные "протестующие"
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01.06.2020 19:40
+16
Якби вантажівка в'їхала в натовп, то фрагменти тіл збирали в околицях Мінеаполісу ще б до цього часу.
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01.06.2020 19:39
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А чого їм їхати =з дому=, Алі ?
Куди діти місцевих ?
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01.06.2020 21:18 Відповісти
https://censor.net/user/133794 Грабували переважно темношкірі.
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01.06.2020 21:34 Відповісти
Вже два вечора поспіль три місцеві новинні канали Чикаго, транслюють в Online, про події, я б сказав про погроми магазинів. І аж ніяк не можна протести порівнювати з мародерством. Вчора трохи від'їхав з дому по справах, то на власні очі зіштохнувся з цим насиллям. На відрізку півгодинної їзди по крайній мірі бачив як мінімум коли, як в нас кажуть афроамериканці, в прямому смислі "бомбили" магазини. Буквально коробками, хто в руках , хто машиною виносили, та вивозили награбоване. Скажу вам, що такого я ще не ніколи не спостерігав. Просто поліція старається бути занадто коректною, і складається враження, що вона безсила. А вся сволота, лиш дай їм повід "шари". Комендантська година в нас вже діє дві доби, 9 вечора до 6 ранку.
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02.06.2020 04:55 Відповісти
Саме так і в інших містах.
Такі ж саме мародери вже майже гастролюють між містами навколо мене. У двох з п'яти міст штату, на цей час, вони грабували malls навіть не згадуючи "протести".

До шостого міста встигли стягти нацгвардію і, як кажуть у твітері, гастролери там лише швиденько "попротестували" бо нічого вже не світить.
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02.06.2020 07:07 Відповісти
Біля мого знайомого розташований магазин CVS Pharmacy, то в неділю на протязі п'яти годин він з балкона спостерігав, як темношкірі грабували цей магазин, під'їзджали на машинах, і це сотні машин, грузили в них все що попадало під руки, а копи декілька разів теж туди навідувалися, але ніхто ні на кого не звертав увагу. Одні собі файно"отоварювалися" а інші (маю наувазі поліцейських) їм не завважали. Це повний "беспрєдєл". Що за демократія, не розумію? Яке відношення має мародерство до протестів?
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02.06.2020 16:03 Відповісти
Так, у неділю довбні багато накоїли.

https://dailycaller.com/2020/06/02/brian-bartels-pittsburgh-riot-antifa-amazon/ Дуже дивують білі довбні, як ось оце 20-річне курча, ("антифашист" воно, ти диви, та ще й співробітник Амазону), якого навіть власні батьки привели до поліції.
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03.06.2020 07:32 Відповісти
Почуття провини втовкмачують білим людям родичі отієї маланки еліш, які стоять за ісламізацією європи. Бо білі люди заважають їм бабло косити по всьому світу. Глобально. Ну і мстивість за те, що родичів тієї еліш колись білі люди ганяли підсрачниками по всій європі. Never forgive, never forget - це їхнє гасло. (самі ж вони білими себе не вважають, вони - б-гообрані). Колись був такий глобалізатор на прізвище Калергі. Тепер з фонду його імені муркельша в 2016 році отримала премію. 100% за те, що запустила в Німеччину мільйони муслімів. Тож насправді все дуже просто. Ніякої містики тут немає. Є конкретні людці з конкретною метою: знищити білу цивілізацію. І серед їхніх маріонеток - великий друг саудитів джустін peoplekind трюдо.
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02.06.2020 07:23 Відповісти
Мавп на баржу i в Африку.
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01.06.2020 21:02 Відповісти
Между тем Байден присоединился к протестующим в США.

Вечірко, водій вантажівки, що в'їхала у натовп у Міннесоті - громадянин США, його українське походження перевіряється, - посольство - Цензор.НЕТ 484
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01.06.2020 21:14 Відповісти
Ось про Богдана детальніше.
https://www.insider.com/bogdan-vechirko-minneapolis-trucker-has-criminal-past-gave-to-trump-2020-6
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01.06.2020 21:17 Відповісти
не ясно почему ему до сих пор адвоката не назначили...
пацан прав на 100%!
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01.06.2020 22:55 Відповісти
Нормальний хлопець, яке там, ****, кримінальне минуле? Що таке disorderly behaviour? Кричав і матюкався? Ніфуясобі злочин! Ще та газетка, типово лівацька.
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02.06.2020 07:27 Відповісти
ряху ему поправили конечно, но хорошо хоть не убили
Вечірко, водій вантажівки, що в'їхала у натовп у Міннесоті - громадянин США, його українське походження перевіряється, - посольство - Цензор.НЕТ 3208
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01.06.2020 22:08 Відповісти
А шо ти, гнидо радієш?
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02.06.2020 07:28 Відповісти
Хто підтримує цих протестувальників.Повинен ось так робити: це буде справедливо.

https://twitter.com/svecha62/status/1267518443596677121
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01.06.2020 22:29 Відповісти
З*явився висновок розтину від двох спеціалістів, найнятих сімейкою. Приколює, що в продажних змі їхні reports класифікують =незалежними= ... Звичайно, сімейка найняла, а вони всі з себе "незалежні".
Вгадайте висновок з трьох раз.
Так: задушили ... Хто б сумнівався.
Зате: The county said that fentanyl and methamphetamine use were among "significant conditions," but its report didn't say how much of either drug was in Floyd's system or how that may have contributed.

Я писала, що дуже не хочеться, щоб поліцейський став розмінною монетою у цих розбірках і щоб йому приписали цього подохшого нарика-рецивіста через шалений тиск негроти.
Якщо їм вдасться - вони підуть на все, щоб добитися звинувачення у навмисному вбивстві.
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02.06.2020 02:47 Відповісти
Сьогодні доречі знайомий розказував, чи то читав, чи то з ТБ довідався, чи то хтось йому говорив, що цей самий поліцейський мав давно "приватні" відносини з цим наркошою. Те що вони давно знайомі , то я сам читав. А тут така цікава деталь "сплила". Виявляється, що цей темношкірий чувак мав статеві відносини з дружиною цього поліцейського. За інфу не можу гарантувати, але таке сьогодні мав нагоду чути. Якщо так, тоді дійсно в поліцейського була явна злість на потерпівшого. І чого тільки не наробиш зі злості.
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03.06.2020 06:26 Відповісти
Це вже роман якийсь виходить ...
Стежимо.
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03.06.2020 07:45 Відповісти
А це наші монреальські дебіли ... вирішили наслідувати приклад своїх братів по примітивності з Штатів ...
Теж побили-пограбували ...
https://montreal.ctvnews.ca/legault-calls-on-*********-to-fight-racism-but-denies-existence-of-systemic-racism-in-******-1.4962620
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02.06.2020 02:59 Відповісти
Про нашего водителя сейчат, что он запаниковал, когда увидел беснующуюся толпу и не справился с управлением. Умысла, повредить демонстрантам у него не было. Любой нормальный человек запаникует, если увидит банды мародеров на улицах Америки сегодня. Это разграбление магазинов не имеет ничего общего с протестами и первой поправкой к Конституции. Давно пора прекратить это безобразие.
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02.06.2020 18:21 Відповісти
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