Вечірко, водій вантажівки, що в'їхала у натовп у Міннесоті - громадянин США, його українське походження перевіряється, - посольство
35-річний Богдан Вечірко, що в'їхав вантажівкою у натовп протестувальників поблизу Міннеаполіса, має громадянство Сполучених Штатів.
Про це повідомили у відповідь на інформаційний запит Укрінформу в пресслужбі Посольства України в США, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними, які українські консули отримали від офіційних органів охорони правопорядку штату Міннесота, Богдан Вечірко є громадянином Сполучених Штатів", - зазначили в українському посольстві.
Інформація про можливе українське походження Богдана Вечірка з'ясовується. Зокрема, наразі здійснюється перевірка, чи перебував раніше пан Вечірко на консульському обліку в закордонних дипломатичних установах України в США.
Нагадаємо, 31 травня автомобіль з цистерною проїхав через натовп протестувальників, які загородили ділянку автостради I-35W поблизу Міннеаполіса. При цьому вантажівка гучно сигналила людям на дорозі. Мітингувальники змусили автомобіль зупинитися та витягли з нього водія, який одразу був затриманий поліцією.
25 травня в Міннеаполісі під час жорсткого затримання поліцією загинув 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. У мережу потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати.
Це спричинило масові протести, безлади та сутички з поліцією протестувальників по всій території Сполучених Штатів. З метою угамування ситуації в чотирьох десятках великих міст на території США, у тому числі в американській столиці, в ніч проти понеділка була введена комендантська година. Губернатори штатів посилили сили правопорядку підрозділами Національної гвардії США.
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Куди діти місцевих ?
Такі ж саме мародери вже майже гастролюють між містами навколо мене. У двох з п'яти міст штату, на цей час, вони грабували malls навіть не згадуючи "протести".
До шостого міста встигли стягти нацгвардію і, як кажуть у твітері, гастролери там лише швиденько "попротестували" бо нічого вже не світить.
https://dailycaller.com/2020/06/02/brian-bartels-pittsburgh-riot-antifa-amazon/ Дуже дивують білі довбні, як ось оце 20-річне курча, ("антифашист" воно, ти диви, та ще й співробітник Амазону), якого навіть власні батьки привели до поліції.
https://www.insider.com/bogdan-vechirko-minneapolis-trucker-has-criminal-past-gave-to-trump-2020-6
пацан прав на 100%!
https://twitter.com/svecha62/status/1267518443596677121
Вгадайте висновок з трьох раз.
Так: задушили ... Хто б сумнівався.
Зате: The county said that fentanyl and methamphetamine use were among "significant conditions," but its report didn't say how much of either drug was in Floyd's system or how that may have contributed.
Я писала, що дуже не хочеться, щоб поліцейський став розмінною монетою у цих розбірках і щоб йому приписали цього подохшого нарика-рецивіста через шалений тиск негроти.
Якщо їм вдасться - вони підуть на все, щоб добитися звинувачення у навмисному вбивстві.
Стежимо.
Теж побили-пограбували ...
https://montreal.ctvnews.ca/legault-calls-on-*********-to-fight-racism-but-denies-existence-of-systemic-racism-in-******-1.4962620