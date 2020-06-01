Вечірко, водій вантажівки, що в'їхала у натовп у Міннесоті - громадянин США, його українське походження перевіряється, - посольство

35-річний Богдан Вечірко, що в'їхав вантажівкою у натовп протестувальників поблизу Міннеаполіса, має громадянство Сполучених Штатів.

Про це повідомили у відповідь на інформаційний запит Укрінформу в пресслужбі Посольства України в США, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними, які українські консули отримали від офіційних органів охорони правопорядку штату Міннесота, Богдан Вечірко є громадянином Сполучених Штатів", - зазначили в українському посольстві.

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Інформація про можливе українське походження Богдана Вечірка з'ясовується. Зокрема, наразі здійснюється перевірка, чи перебував раніше пан Вечірко на консульському обліку в закордонних дипломатичних установах України в США.

Нагадаємо, 31 травня автомобіль з цистерною проїхав через натовп протестувальників, які загородили ділянку автостради I-35W поблизу Міннеаполіса. При цьому вантажівка гучно сигналила людям на дорозі. Мітингувальники змусили автомобіль зупинитися та витягли з нього водія, який одразу був затриманий поліцією.

25 травня в Міннеаполісі під час жорсткого затримання поліцією загинув 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. У мережу потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати.

Це спричинило масові протести, безлади та сутички з поліцією протестувальників по всій території Сполучених Штатів. З метою угамування ситуації в чотирьох десятках великих міст на території США, у тому числі в американській столиці, в ніч проти понеділка була введена комендантська година. Губернатори штатів посилили сили правопорядку підрозділами Національної гвардії США.

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