"Станом на 17:00 маємо понад 35 тис. порушень швидкості, зафіксованих в автоматичному режимі", - заступник начальника департаменту патрульної поліції Білошицький

У перший день роботи система автоматичної фіксації порушень ПДР вже зафіксувала 35 тис. випадків перевищення швидкості.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 17:00 маємо понад 35 000 порушень швидкості, зафіксованих в автоматичному режимі. Більш ніж 5 600 - опрацьовано і щодо них ухвалено рішення", - написав поліцейський.

Нагадуємо, з 1 червня 2020 року в Києві та Київській області розпочали роботу 50 камер автоматичної фіксації порушень ПДР.