"Станом на 17:00 маємо понад 35 тис. порушень швидкості, зафіксованих в автоматичному режимі", - заступник начальника департаменту патрульної поліції Білошицький
У перший день роботи система автоматичної фіксації порушень ПДР вже зафіксувала 35 тис. випадків перевищення швидкості.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 17:00 маємо понад 35 000 порушень швидкості, зафіксованих в автоматичному режимі. Більш ніж 5 600 - опрацьовано і щодо них ухвалено рішення", - написав поліцейський.
Нагадуємо, з 1 червня 2020 року в Києві та Київській області розпочали роботу 50 камер автоматичної фіксації порушень ПДР.
Топ коментарі
+10 Nikita Shulga
показати весь коментар01.06.2020 19:53
+9 Andre2014
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+8 burunduk
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Вангую это оно и есть.
Будут указывать только количество штрафов, чтобы не смущать народ)))
думаю, что это сделано еще давно.
или вы реально верите, что зеле, бене, ахмету и прочим гандонам штрафы присылать будут?
Даже в Румынии наши чиста крутые ПДД не нарушают. Бабки они считать умеют.
Короче иду и перехожу минипроезд через тротуар в спальную зону по диагонали повернувшись в сторону пятиэтажек...спешил и почти бежал...вдруг ссзади визг тормозов...и сдоровый дебил на иномарке начинает на меня кидаться...я даже не успеваю снять рюкзак инструмент инструмент достать чтобы либо молотком либо отверткой в пузо впаять..оно прет "..тебе черт сельской сразу рыло набить ...тварь"..и ствол достал ..я ему сразу ментов вызвать..он прет дальше...и мне пришлось отступить...он уехал... а у меня ствола нет((((
Такто.