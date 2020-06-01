Фракція "Слуги народу" підтримала кандидатуру нардепа Ткаченка на посаду міністра культури, - Качура
Фракція "Слуги народу" підтримала кандидатуру нардепа Олександра Ткаченка на посаду міністра культури.
Про це у своєму telegram-каналі повідомив депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.
"Новим міністром культури стане Олександр Ткаченко. Фракція підтримала практично одноголосно", - написав він.
Нагадаємо, 31 травня Олександр Ткаченко оголосив про намір брати участь у праймеріз "Слуги народу" до виборів мера Києва. Про такі ж плани повідомили його колеги Олександр Дубинський і Олександр Качура.
Зазначимо, що до виборів у Верховну Раду Ткаченко був гендиректором групи телеканалів "1+1 Media", яка належить олігарху Ігорю Коломойському.
Топ коментарі
+42 Гыг с Вами
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+32 константен
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+32 Шимус
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Ткаченко,якого зелене кодло сватає у міністри культури,заявив що буде переглядати питання мови,релігії та історії.
Все як путєн хотів.
Ось так. Крок за кроком "акакаяразніца" нищить Україну.
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https://twitter.com/Wh0Know5/status/1267529492987330567 11 год
Київрада перейменувала вулицю Маршала Жукова на вулицю Кубанської України.
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Київрада перейменувала вулицю Маршала Жукова у Деснянському районі столиці на вулицю Кубанської України, повідомляє офіційний портал Києва.
«Нову назву обрано для відновлення історичної пам'яті про козаче державне утворення на Кубані», - пояснили в Київраді.
Я їх не потребую.
https://twitter.com/donikroman
Роман Донік
@donikroman
Слугам мудрого нарида мало что Ткаченко рейдернул одесскую киностудию и банкротит Довженко-Центр, они его министром культуры тянут? Круто. Все будет коломойский. Игорь Валерьевич отжимает последние ликвидные активы. Не те деньги конечно, но за неимением гербовой, пишет на простой
а чего не в меры Нью-Йорка ?
Любимая БЕНИНА ЖОПА - Дубинский оказался вне конкуренции.