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Фракція "Слуги народу" підтримала кандидатуру нардепа Ткаченка на посаду міністра культури, - Качура

Фракція "Слуги народу" підтримала кандидатуру нардепа Олександра Ткаченка на посаду міністра культури.

Про це у своєму telegram-каналі повідомив депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.

"Новим міністром культури стане Олександр Ткаченко. Фракція підтримала практично одноголосно", - написав він.

Фракція Слуги народу підтримала кандидатуру нардепа Ткаченка на посаду міністра культури, - Качура 01

Читайте також: Вибори мера Києва: "слуга народу" Ткаченко братиме участь у праймеріз. ВIДЕО

Нагадаємо, 31 травня Олександр Ткаченко оголосив про намір брати участь у праймеріз "Слуги народу" до виборів мера Києва. Про такі ж плани повідомили його колеги Олександр Дубинський і Олександр Качура.

Зазначимо, що до виборів у Верховну Раду Ткаченко був гендиректором групи телеканалів "1+1 Media", яка належить олігарху Ігорю Коломойському.

Автор: 

Міністерство культури (754) Ткаченко Олександр (509) Слуга народу (2810) Качура Олександр (170)


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Топ коментарі
+42
Фракция "Слуги народа" поддержала кандидатуру нардепа Ткаченко на должность министра культуры, - Качура - Цензор.НЕТ 1232
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01.06.2020 20:18
+32
Самолайк
Фракция "Слуги народа" поддержала кандидатуру нардепа Ткаченко на должность министра культуры, - Качура - Цензор.НЕТ 5595
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01.06.2020 20:15
+32
Фракція "Слуги народу" підтримала кандидатуру нардепа Ткаченка на посаду міністра культури, - Качура - Цензор.НЕТ 4662
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01.06.2020 20:29
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Когда уже эту совдеповскую должность ликвидируют.
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01.06.2020 23:28 Відповісти
очередной ковид от власти
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02.06.2020 00:30 Відповісти
Еще один марионетка коломойского во власть направляется. Беня пытается все захватить. Если не будет кого то нормального, то придется голосовать за педалика.
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02.06.2020 00:51 Відповісти
И это жополижущее существо будет минитсром культуры страны??? ПОЗОР Слугам народа!!!! Таки нет мозгов у этой банды идиотов....
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02.06.2020 03:24 Відповісти
Министр российской культуры в Украине
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02.06.2020 09:29 Відповісти
КУЛЬТУРА и ОБРАЗОВАННОСТЬ ( образование в более широком смысле) это не разрывное и посему- объединить два министерства. Только ТАК !!!
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02.06.2020 06:05 Відповісти
В Украине легко обьединяют министерства энергетики и охраны окружающей среды и назначают министром достойную мадам! Да здравствуют теплоэлектроцентрали и защита окружающей среды!
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02.06.2020 08:55 Відповісти
Тупо уничтожают все УКРАИНСКИЕ культурные центры.
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02.06.2020 07:07 Відповісти
Майбутній "министр" культурно віджав Одеську кіностудію.
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02.06.2020 07:18 Відповісти
Все буде все буде квартал, все буде 1+1, все буде Бєня, все буде...
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02.06.2020 07:58 Відповісти
Капець кіностудії Довженко.
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02.06.2020 08:12 Відповісти
https://twitter.com/MarianSereda @MarianSereda

Ткаченко,якого зелене кодло сватає у міністри культури,заявив що буде переглядати питання мови,релігії та історії.

Все як путєн хотів.
Ось так. Крок за кроком "акакаяразніца" нищить Україну.
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02.06.2020 08:55 Відповісти
Київрада правильного мера.

https://twitter.com/Wh0Know5
https://twitter.com/Wh0Know5 @Wh0Know5
https://twitter.com/Wh0Know5/status/1267529492987330567 11 год

Київрада перейменувала вулицю Маршала Жукова на вулицю Кубанської України.

*
Київрада перейменувала вулицю Маршала Жукова у Деснянському районі столиці на вулицю Кубанської України, повідомляє офіційний портал Києва.

«Нову назву обрано для відновлення історичної пам'яті про козаче державне утворення на Кубані», - пояснили в Київраді.
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02.06.2020 09:05 Відповісти
Фантазії Середи тримайте в собі.
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02.06.2020 10:08 Відповісти
Тримайте в собі свої поради.
Я їх не потребую.
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02.06.2020 10:14 Відповісти
Ну... ! ...................За КУЛЬТУРУ ...............
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02.06.2020 08:58 Відповісти
не чокаясь!
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02.06.2020 09:03 Відповісти
Министр культуры - Табачник-сиквел!
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02.06.2020 11:08 Відповісти
Ткаченко як одіозний шабес-гой, піджидок і манкурт має змінити прізвище, зробити обрізвання і негайно репатріюватися в "землю обітованну"!
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02.06.2020 11:33 Відповісти
Это полный трындец - руцкая культура к нам идет. Лучше бы завклубшу из села поставили - был бы толк.
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02.06.2020 12:44 Відповісти
Міністерство "Г+Г"...
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02.06.2020 12:58 Відповісти
Это козломордое существо будет руководить культурой? Это лучшая шутка от 95 квартала.
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02.06.2020 13:00 Відповісти
Фракция врагов народа может поставить министром культуры только врага народа . Все закономерно...
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02.06.2020 13:21 Відповісти
https://twitter.com/donikroman
https://twitter.com/donikroman

Роман Донік

@donikroman


Слугам мудрого нарида мало что Ткаченко рейдернул одесскую киностудию и банкротит Довженко-Центр, они его министром культуры тянут? Круто. Все будет коломойский. Игорь Валерьевич отжимает последние ликвидные активы. Не те деньги конечно, но за неимением гербовой, пишет на простой
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02.06.2020 13:43 Відповісти
В течение года клоун и Ко систематично и целенаправленно уничтожают государственность Украины. Когда в союзное государство с РФ попроситесь???
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02.06.2020 13:47 Відповісти
Для чого переглядати мову, віру, історію? Хай буде так, як є. Какая разніца? Чи може президент не так казав? То попередня влада акцентувала на цих питаннях увагу. Яка все робила неправильно. Чого ці акцентують, коли їм какая разніца?
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02.06.2020 13:53 Відповісти
слуги урода ?
а чего не в меры Нью-Йорка ?
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02.06.2020 13:57 Відповісти
Второй табачник,земеля ткаченко по маланской родине.Можно представить куда пойдет культура.Театр 95 анал,кино 95анал ,ну Г+Г канал №1 для зедебилов.
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02.06.2020 14:32 Відповісти
Получается , что ПРАЙМЕРИЗ на мера Киева в БЕНИНОМ СОРТИРЕ не прошел?
Любимая БЕНИНА ЖОПА - Дубинский оказался вне конкуренции.
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02.06.2020 14:35 Відповісти
Шо? Уже дрюкают? Где?
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02.06.2020 15:14 Відповісти
Блаженный Александр
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02.06.2020 15:52 Відповісти
Капец, стырет с беней и клоуном всё что осталось.
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02.06.2020 15:59 Відповісти
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