Фракція "Слуги народу" підтримала кандидатуру нардепа Ткаченка на посаду міністра культури, - Качура

Фракція "Слуги народу" підтримала кандидатуру нардепа Олександра Ткаченка на посаду міністра культури.

Про це у своєму telegram-каналі повідомив депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.

"Новим міністром культури стане Олександр Ткаченко. Фракція підтримала практично одноголосно", - написав він.

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Нагадаємо, 31 травня Олександр Ткаченко оголосив про намір брати участь у праймеріз "Слуги народу" до виборів мера Києва. Про такі ж плани повідомили його колеги Олександр Дубинський і Олександр Качура.

Зазначимо, що до виборів у Верховну Раду Ткаченко був гендиректором групи телеканалів "1+1 Media", яка належить олігарху Ігорю Коломойському.