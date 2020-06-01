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Новини
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Понад 390 людей повернулися з окупованої частини Донбасу за програмою "На тебе чекають вдома", - СБУ

Понад 390 людей повернулися з окупованої частини Донбасу за програмою

За п’ять років - від 2015-го до початку 2020-го - програмою Служби безпеки України "На тебе чекають вдома", яка передбачає повернення осіб з окупованої частини Донбасу, скористалися понад 390 осіб.

Як повідомили в СБУ у відповіді на запит проєкту Радіо Свобода "Радіо Донбас.Реалії", всіх, хто повертається за цією програмою, після ретельної перевірки звільняють від кримінальної відповідальності, передає Цензор.НЕТ.

Мова, зокрема, про зняття (у судовому порядку) відповідальності за ч. 2 ст. 253-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) та ч. 6 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

"Програма поширюється на осіб, які бажають повернутися на підконтрольну Україні територію та добровільно відмовилися від участі в діяльності терористичних груп та НЗФ, не брали участі у вбивствах, тортурах, зґвалтуваннях, нападах на адміністративні будівлі та інших тяжких злочинах: готові сприяти в розкритті злочинів та припиненні діяльності незаконних збройних формувань", – повідомили у пресслужбі СБУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 29 неповнолітніх українців засуджено за участь в НЗФ "ЛДНР" на Донбасі, - Офіс Генпрокурора

У відомстві також запевнили, що жоден зі звільнених у рамках обміну утримуваними особами у квітні 2020 року не є учасником програми "На тебе чекають вдома".

Під час останнього обміну полоненими, який відбувся 16 квітня, багато родичів тих, хто не був звільнений, заявляли, що у списки на обмін потрапили особи, які скористалися програмою і не мають нічого спільного з "засудженими" окупаційними адміністраціями за так званими "політичними статтями".

Автор: 

СБУ (12774) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+6
Забули додати - терористів, вбивць українців!
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01.06.2020 20:24
+6
Не бывает бывших наркоманов.... как и не бывает бывших сепаратистов.хотя их понять можно : рузький мир их просто использовал как durex
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01.06.2020 20:31
+5
390 в минуса из сепаро войск
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01.06.2020 20:27
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Забули додати - терористів, вбивць українців!
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01.06.2020 20:24 Відповісти
390 упоротых ватанов избежали наказания...
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01.06.2020 20:25 Відповісти
390 в минуса из сепаро войск
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01.06.2020 20:27 Відповісти
Нету сепаро войск !,есть росийские наемники и армия рф
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01.06.2020 20:30 Відповісти
я их так называю ну не будешь же туту писать как мы их называем там- грибожопые самое мягкое
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01.06.2020 20:31 Відповісти
Сепаров там мало.идейные давно уже сидят или в одной бригаде с дегенералом и телефоном.служат рукожопые алканоиды за 15К рублей добровольцы из кацапии и соответственно войска кацапской федерации .
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01.06.2020 20:34 Відповісти
ну алколоиды но могут иногда доставлять проблем а ещё с нынешним нашим руководством с бубочкой 2 жды потерпевшим
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01.06.2020 20:36 Відповісти
И плюс к "вате" внутри страны.
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01.06.2020 21:16 Відповісти
Так звані «збройні сили» угруповань «ЛНР» і «ДНР» складаються з першого і другого «армійських корпусів», які орудують в Донецькій і Луганській областях. За даними української розвідки, сьогодні їхня загальна чисельність досягла майже 35 тисяч осіб.

Если постоянная численность 35 тыс. то эти 390 просто капля в море.
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01.06.2020 20:31 Відповісти
вычти обслугу то там боевых 10 тыс вроде и много но на такой фронт
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01.06.2020 20:34 Відповісти
Во время последнего обмена пленными, который состоялся 16 апреля, многие родственники тех, кто не был освобожден, заявляли, что в списки на обмен попали лица, воспользовавшиеся программой и не имеющие ничего общего с "осужденными" оккупационными администрациями по так называемым "политическим статьям". Источник: https://censor.net.ua/n3199347
Цього достатньо!
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01.06.2020 20:31 Відповісти
Не бывает бывших наркоманов.... как и не бывает бывших сепаратистов.хотя их понять можно : рузький мир их просто использовал как durex
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01.06.2020 20:31 Відповісти
сколько важного они слили- по их данным глушили склады с бк и ком пункты ну если шо то не мы то негры с бтров и Паладины сионистов
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01.06.2020 20:35 Відповісти
Руцкий мир и есть durex,только из бересты
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01.06.2020 20:37 Відповісти
Точнее вся их жизнь - ходячая реклама безопасного секса
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01.06.2020 20:41 Відповісти
Мало нам коронавірусних "повертанців", ще й сєпарню треба "інфільтрувати".
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01.06.2020 20:36 Відповісти
відать, процес ускорілся

https://twitter.com/Hlopak_

https://twitter.com/Hlopak_ Выживший в уме @Hlopak_

https://twitter.com/Hlopak_ https://twitter.com/Hlopak_



Россия остановила финансирование ДНР-ЛНР.
Из-за падения цен на нефть и газ денег в бюджете осталось на несколько недель.

https://twitter.com/finanzru

https://twitter.com/finanzru Finanz.ru @finanzru

https://twitter.com/finanzru https://twitter.com/finanzru



Денег осталось на несколько недель:
Регионы встречают кризис с пустой казной
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01.06.2020 20:40 Відповісти
Зря вернулись, их теперь может наше Минобороны сдать обратно или продать выдать обратно в ДЫРУ...
Они уже открытых врагов Украины медалями награждают, преследуют добровольцев/ волонтеров/активистов...
Нужно сепаркам задуматься и не сдаваться, а подождать!
Глядись и т.ж. или наградят или повышенную пенсию, как потерпевшим от правосеков/хунты/нациков, дадут!
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01.06.2020 21:08 Відповісти
На 390 опзжопников и зебеней стало в Украине больше.
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01.06.2020 21:14 Відповісти
Практически полная Верховная Рада следующего созыва! Поднажмите еще немного - чуток недобор.
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01.06.2020 23:00 Відповісти
 
 