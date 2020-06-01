Понад 390 людей повернулися з окупованої частини Донбасу за програмою "На тебе чекають вдома", - СБУ

За п’ять років - від 2015-го до початку 2020-го - програмою Служби безпеки України "На тебе чекають вдома", яка передбачає повернення осіб з окупованої частини Донбасу, скористалися понад 390 осіб.

Як повідомили в СБУ у відповіді на запит проєкту Радіо Свобода "Радіо Донбас.Реалії", всіх, хто повертається за цією програмою, після ретельної перевірки звільняють від кримінальної відповідальності, передає Цензор.НЕТ.

Мова, зокрема, про зняття (у судовому порядку) відповідальності за ч. 2 ст. 253-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) та ч. 6 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

"Програма поширюється на осіб, які бажають повернутися на підконтрольну Україні територію та добровільно відмовилися від участі в діяльності терористичних груп та НЗФ, не брали участі у вбивствах, тортурах, зґвалтуваннях, нападах на адміністративні будівлі та інших тяжких злочинах: готові сприяти в розкритті злочинів та припиненні діяльності незаконних збройних формувань", – повідомили у пресслужбі СБУ.

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У відомстві також запевнили, що жоден зі звільнених у рамках обміну утримуваними особами у квітні 2020 року не є учасником програми "На тебе чекають вдома".

Під час останнього обміну полоненими, який відбувся 16 квітня, багато родичів тих, хто не був звільнений, заявляли, що у списки на обмін потрапили особи, які скористалися програмою і не мають нічого спільного з "засудженими" окупаційними адміністраціями за так званими "політичними статтями".