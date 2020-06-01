УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6615 відвідувачів онлайн
Новини
33 317 181

Відпрацьовано 5600 порушень. Серед лідерів - мерседес, що їхав зі швидкістю 208 км/год, - Аваков про перший день роботи камер на дорогах

Відпрацьовано 5600 порушень. Серед лідерів - мерседес, що їхав зі швидкістю 208 км/год, - Аваков про перший день роботи камер на дорогах

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував попередні результати першого дня роботи камер, які автоматично фіксують порушення правил дорожнього руху.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Аваков зазначив: " Підсумок перших 17 год.роботи системи автофіксації порушень ПДР у Києві:зафіксовано 35762 події,відпрацьовано 5620."Лідери перегонів":Mercedes рухався містом зі швидкістю 208 км/год та BMW проїхав 3 камери поспіль зі швидкостю 200 км/год,водій отримає 3 штрафи. Dura lex sed lex! (Суворий закон, але закон!)"

Читайте також: "Станом на 17:00 маємо понад 35 тис. порушень швидкості, зафіксованих в автоматичному режимі", - заступник начальника департаменту патрульної поліції Білошицький

Відпрацьовано 5600 порушень. Серед лідерів - мерседес, що їхав зі швидкістю 208 км/год, - Аваков про перший день роботи камер на дорогах 01

Автор: 

Аваков Арсен (2189) порушення (604) ПДР (475) штраф (1852)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
Отработано 5600 нарушений. Среди лидеров - мерседес, ехавший со скоростью 208 км/ч, - Аваков о первом дне работы камер на дорогах - Цензор.НЕТ 2623
Аваков, с днем кого-то там тя!
показати весь коментар
01.06.2020 20:32
+16
208 кмг у мiстi !Карл!Вiн iпанутий ? Яки курва три штрафа ??За таке перевищення забираються посвiдчення водiя !
показати весь коментар
01.06.2020 20:56
+15
Давно пора этих шумахеров прищучить!!! Дал бог им пару копеек, так теперь пусть потратят их на штрафы!! может так дойдёт до мозгов, у кого они есть!!
показати весь коментар
01.06.2020 20:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Причем тут гонщик. Я тоже не в восторге что по городу летают 200км. Но в Украине есть закон что наказания не суммируются а большее преступление перекрывает меньшее. Почему к автомобилистам совсем по другому относится закон? И не радуйся что сегодня штрафанули мажора 3 раза летевшего 200. Завтра три мусора с камерами сфотографируют тебя ехавшего 65 под знак 40 спрятанный в кустах и выпишут кругленький счет
показати весь коментар
01.06.2020 21:03 Відповісти
Не суммируются сроки, это из уголовного кодекса. В админ.правонарушениях такого понятия как поглощение наказаний нет.
показати весь коментар
01.06.2020 21:15 Відповісти
500 евро не хотел и год лишения . Это же не водители , а убийцы летают. 3 километра за минуту, никакая реакция не спасет. Я бы лишал прав и на 14 суток общественных работ
показати весь коментар
01.06.2020 20:48 Відповісти
Та понятно, шо беспредел! Хорошо что 208км/час не предел!
показати весь коментар
01.06.2020 20:51 Відповісти
Давно пора этих шумахеров прищучить!!! Дал бог им пару копеек, так теперь пусть потратят их на штрафы!! может так дойдёт до мозгов, у кого они есть!!
показати весь коментар
01.06.2020 20:42 Відповісти
ехавший/ да хоть низко летевший.Недолго Авакову властью наслаждаться .И не из-за безобразий в полиции.А из-за шашней Моники с Ахметовым.
показати весь коментар
01.06.2020 20:43 Відповісти
1 миллион за 20 дней. По 300 гривен, в среднем итого 400 лямов в месяц. И это только скорость.
показати весь коментар
01.06.2020 20:44 Відповісти
И главное - не нужно зарплаты ппс-никам платить
показати весь коментар
02.06.2020 10:23 Відповісти
Толк будет только если каждый последующий штраф будет в 2 раза больше чем предыдущий.
показати весь коментар
01.06.2020 20:47 Відповісти
Пункты нужны, все уже 100 лет как придумано. Вот только депутаты этого бояться. Потому что кто впервую очередь бухими ездят и не адекватно. Кому все по херу
показати весь коментар
01.06.2020 20:50 Відповісти
А первый - 10% от стоимости этого авто нового в автосалоне.
показати весь коментар
01.06.2020 22:43 Відповісти
Он их обоссыт и ментам в рыло кинет))) Потом с тех же ментов поимиет 33 на госзакупках, проверках или невыплатах))))
показати весь коментар
01.06.2020 20:48 Відповісти
Самое смешное будет когда все *нарушители* начнут подавать в суд на обжалование штрафа. Тут судебной систме и п***да придет.
показати весь коментар
01.06.2020 20:48 Відповісти
Оспаривать фотовидеофиксацию ой как тяжело)! Думаете не предусмотрели такой поворот событий?)) Почему так долго вводили эти камеры ?) Нужно было юридические вопросы подогнать под эти камеры! А ежели какие-то чинуши будут привышать скорость или ещё чьи-то дети,то будут стараться чтоб это все тихо проходило без лишнего шума! Они этого ой как боятся)) потому что на их должность всегда есть кандидат!
показати весь коментар
01.06.2020 21:54 Відповісти
А якщо до камер спарити кулемети? Фіксація вийде набагато дієвіша!
показати весь коментар
02.06.2020 09:26 Відповісти
треба судовий збір платити 420 приблизно грн.
показати весь коментар
02.06.2020 07:50 Відповісти
проще будет порешать в раде чтобы увеличили скоростной режим, чем с судами заморачиваться. одно дело ехать по спальному району и 50 ехать по трассам...
показати весь коментар
02.06.2020 09:24 Відповісти
Ну, еще на судебном сборе государство заработает. Подумаешь.
показати весь коментар
02.06.2020 10:25 Відповісти
З такою кількістю порушень все це утоне в судах, да і заблокує взагалі суди. Розрахунок що всі побіжать сплачувати по скидці ой який не точний.
показати весь коментар
01.06.2020 20:51 Відповісти
Вот ежели вы попадете под привышение скорости) вы пойдете оспаривать решение в суде?)
показати весь коментар
01.06.2020 21:57 Відповісти
В Европе ж не тонет, схерали в Украине должно утонуть?
показати весь коментар
02.06.2020 00:48 Відповісти
Ну это действительно полезная штука
Водят, хуже чем в Африке.
А вообще этих оленей, которые по 200 в городе гасают, их надо не штрафовать, а отсреливать
показати весь коментар
01.06.2020 20:52 Відповісти
а какие рычаги воздействия что бы гонщики еще и сплатили эти штрафы иначе просто письмо выбросят и все
показати весь коментар
01.06.2020 20:56 Відповісти
За ідеєю через два тижні приходить другий лист, але вже з більшою сумою штрафу, ще через два тижні третє ,з ще більшою сумою штрафу з попередженням про конфіскацію, якщо і на цей разу не сплатив, приходять додому конфіскують, телевізор, холодильник, комп і тд . на суму штрафу.
У нас платять всі, якщо ти при житті не розплатився з боргом то твої діти будуть платити, але рано чи пізно будь-який штраф буде сплачено Принаймні у нас так, ймовірно також і в Україні буде - такий же алгоритм оплати штрафу, який переростає в борг державі при несплаті
показати весь коментар
01.06.2020 21:05 Відповісти
в Германии согласен сам платил 25 евро превысил на 11 км )) там все законопослушные .а в Украине вопрос
показати весь коментар
01.06.2020 21:07 Відповісти
Та не в тому справа що всi законослухняні, просто ніхто не хоче платити (тому як платять усі і завжди, по iншому тут не прокатить). Хочеш бути не законослухняним - не питання - плати і будь)
показати весь коментар
01.06.2020 21:12 Відповісти
ні накладуть арешт на все майно, захоче щось купити продати, машину, нерухомість піде і заплатить
показати весь коментар
02.06.2020 07:52 Відповісти
208 кмг у мiстi !Карл!Вiн iпанутий ? Яки курва три штрафа ??За таке перевищення забираються посвiдчення водiя !
показати весь коментар
01.06.2020 20:56 Відповісти
Ашто если это ошибка камеры, га?
показати весь коментар
01.06.2020 21:08 Відповісти
Не питання ,можеш оскаржити це в суді, копи повинні надати останній актуальний тест перевірку камери, якщо все ок ,посвідчення водія на стіл і пока пока, проходиш ідіоттен тест ( з першого разу хрен його здати), знову вчишся і знову здаєш на посвiдчення.
Принаймні у нас - так.
показати весь коментар
01.06.2020 21:20 Відповісти
У нас тутачки не так давно остановка 100кмч ездила на сертифицированных радарах.

Такшта "не всё так однозначно", это вам не германии какие.
показати весь коментар
01.06.2020 21:28 Відповісти
Кстате 208 - это на Киев-Чоп, житомирская трасса. Немало, конешно, но и не в городе.
показати весь коментар
01.06.2020 21:13 Відповісти
Там ж на картинці написано, що 208 - на трасі Київ-Чоп))
показати весь коментар
01.06.2020 21:25 Відповісти
***Лидеры гонки": Mercedes двигался по городу со скоростью 208 км / ч***
за шо купив за то продав
показати весь коментар
02.06.2020 12:22 Відповісти
А воно там є?????Так само як і *моцкі*.....
показати весь коментар
02.06.2020 09:29 Відповісти
Кто бы там о законе мычал...но только не ты...
показати весь коментар
01.06.2020 20:58 Відповісти
Мерседес збере таку пачку штрафів. Потім завезе від 15-50% від загальної вартості штрафів і вони всі дісапеар))) Чи просто подзвонить кому треба. І вони безкоштовно дісапеар...
показати весь коментар
01.06.2020 20:58 Відповісти
Ось тому Українi до Європи ще йти років 70-80, тому що все можна *порешать *
показати весь коментар
01.06.2020 21:08 Відповісти
70-80 ,це занадто оптимістично !!!))))
показати весь коментар
01.06.2020 21:18 Відповісти
Не бачу сенсу завозити 50% вартості, бо якщо платиш штраф у перші 10 днів, то і так 50% знижка. Це так давно вже і камери тут ні до чого! А так ще домовлятися з ким треба, рішати - легше швидко в неті оплатити...

Інша справа, коли ловлять бухого і забирають права - там уже люди шукають спосіб домовитися!
показати весь коментар
01.06.2020 21:24 Відповісти
А коли взяли бухого то тут діє програма доставка на дім))) Тебе довезуть бухого на мусоровозці, а машину безпечно поставлять під під'їзд.
показати весь коментар
01.06.2020 21:42 Відповісти
Але дорого...
показати весь коментар
01.06.2020 21:42 Відповісти
Застройщик под видом противоаварийных работ достроил 5 этажей под жилым домом на улице Ярославов вал в Киеве и уничтожил памятник археологии периода Киевской Руси.

В течение последних нескольких лет застройщик ООО "Валяр" под видом противоаварийных работ достроил 5 этажей под жилым домом на улице Ярославов вал в Киеве. При строительстве были повреждены несущие стены здания, в котором живут люди. При этом работы проходили в буферной зоне объекта всемирного наследия UNESCO - национального заповедника "София Киевская". В Институте археологии говорят о миллионах гривен ущерба, однако точная цифра пока неизвестна.

Данный дом расположен в пределах буферной зоны объекта всемирного наследия UNESCO Национального заповедника "София Киевская" (приказ Министерства культуры молодежи и спорта Украины от 31.01.2020 № 412), на территории памятника археологии национального значения - культурный слой "Города Ярослава" IX-XII вв., XI-Xll ст. (постановление КМУ от 03.09.2009, № 928, охранный номер 260028-H).
"Таким образом, бандой Маргулиса (Артур Маргулис - столичный предприниматель - http://kievvlast.com.ua/ KV ) был уничтожен один из самых ценных участков древнерусского города, чем был нанесен значительный материальный ущерб государству", - говорится в сообщении.
ФОТО, ВИДЕО http://kievvlast.com.ua/news/zastrojshhik-pod-vidom-protivoavarijnyh-rabot-dostroil-5-e-tazhej-pod-zhilym-domom-na-ulitse-yaroslavov-val-v-kieve-video-dokumenty
показати весь коментар
01.06.2020 21:01 Відповісти
зато вибрали слуг, яких страшно "цікавить" все національне, вже за мову беруться
показати весь коментар
02.06.2020 18:20 Відповісти
а как там ситуация в броворах? кагарлыком?
аваков?
показати весь коментар
01.06.2020 21:08 Відповісти
Аваков, ты шо охренел, жоповозку Зели фоткать? В отставку.
показати весь коментар
01.06.2020 21:23 Відповісти
За 200 км/год по городу надо бы по-хорошему прав на год лишать.
показати весь коментар
01.06.2020 21:27 Відповісти
На трассе дело біло, см картинко
показати весь коментар
01.06.2020 21:41 Відповісти
теперь ещё камеры на пешеходные переходы бы поставить, что бы тупорылых пешеходов фоткала. бабла на три ВВП хватило бы.
показати весь коментар
01.06.2020 21:30 Відповісти
С пешкадрала увы, взять нечего. Номеров, опятьжеж, нет. Вот если как в мацкве бы, да кюер на каждый выход на улецу. И ведь допросяцца, умники. Водилы им ять спать не дают.
показати весь коментар
01.06.2020 21:43 Відповісти
это тебе так кажется
показати весь коментар
01.06.2020 22:45 Відповісти
Тогда вам в Китай, там система распознования лиц и социальный рейтинг.
показати весь коментар
02.06.2020 13:13 Відповісти
Вспомнил историю...
Середина девяностых...
Италия... первые такие камеры...
Мужику приписали, что-то больше ста км...
А прикол в том, что он ехал на тракторе, что-то типа нашего Т25 (если не ошибаюсь, в общем, маленькие красненькие такие были)...
Мужик оправдывается, мол, он с горки сорок км максимум наберёт , а вы сотку ему прыписываете
А оказалось, его в это время мерседес обогнал... фото трактора, скорость мэрса...
показати весь коментар
01.06.2020 21:43 Відповісти
Системы видеофиксации и радары с середины 90х во всем мире поменялись чуть менее, чем полностью, а Тесла научилась водить грамотнее водителей со стажем до года
показати весь коментар
02.06.2020 14:56 Відповісти
Соблюдайте правила, не надо превращать страну в сомали
показати весь коментар
01.06.2020 21:55 Відповісти
Зачем нам кредит МВФ?
показати весь коментар
01.06.2020 22:11 Відповісти
Собирать штрафы должны американцы, канадцы, норвежцы, японцы,турки -
но ни в коем случае не наши.
показати весь коментар
01.06.2020 22:12 Відповісти
Остался вопрос? На какой офшорный счёт перечисляются всё штрафы? Такой прибыльный бизнес!
показати весь коментар
01.06.2020 22:33 Відповісти
бюджетний
показати весь коментар
02.06.2020 08:00 Відповісти
Ничуть не жаль скотов летающих на скорости 200 км/ч. Для того чтоб СКОТЫ поняли, что не надо нарушать ПДД, надо ввести умножающий коэффициент к штрафу от стоимости авто или просто от мощности двигателя. Чудят на дорогах владельцы суперкаров.
показати весь коментар
01.06.2020 22:47 Відповісти
Відпрацьовано 5600 порушень. Серед лідерів - мерседес, що їхав зі швидкістю 208 км/год, - Аваков про перший день роботи камер на дорогах - Цензор.НЕТ 1407
показати весь коментар
01.06.2020 23:32 Відповісти
Чому на комітет не пішов???
Злякався???
показати весь коментар
01.06.2020 23:46 Відповісти
вообще-то надо ментов штрафовать за то, что вместо того, чтобы упреждать, они прячутся по кустам и ждут нарушения... или просто при*бываются к водителю в этой стране беззакония....
показати весь коментар
02.06.2020 05:29 Відповісти
а ти не порушуй
показати весь коментар
02.06.2020 08:01 Відповісти
як в тому кіно - "тебя посодють, а ты не воруй"... а по великому рахунку, менти давно сіли своїми сраками на шиї українців, а українці мовчать... менти повинні служити народу, а не народ ментам...
показати весь коментар
02.06.2020 11:53 Відповісти
кому б вони не служили, це не дає права порушувати ПДР
показати весь коментар
02.06.2020 13:04 Відповісти
Почему-то все обсуждают превышения скорости, но не обсуждают саму проблему. Все дело в том, что этих камер катастрофически мало. Их должно быть минимум в 10 раз больше. Только тогда можно добиться более или менее приемлемого вождения в масштабах страны.
показати весь коментар
02.06.2020 09:51 Відповісти
Стесняюсь спросить: "Отработано" - это как? Система автоматическая или украинско-автоматическая? (Это когда каждую фоточку мент сидит и анализирует). 5 620 фото/17 часов=330 фото за час. Т.е. сидит 10 операторов и за час каждый анализирует по 33 фото. Так получается? И за это заплачено 100М?
показати весь коментар
02.06.2020 10:49 Відповісти


Відпрацьовано 5600 порушень. Серед лідерів - мерседес, що їхав зі швидкістю 208 км/год, - Аваков про перший день роботи камер на дорогах - Цензор.НЕТ 1858
показати весь коментар
02.06.2020 11:16 Відповісти
А каждого идиота со склонностью к мародёрству можно очень выгодно распродать на органы. Но я этого не говорил.
показати весь коментар
02.06.2020 22:22 Відповісти
Уверен -- герои найдутся! Страна полна ими.
показати весь коментар
03.06.2020 09:19 Відповісти
Аваков, а_вам_на_куй!
показати весь коментар
02.06.2020 11:23 Відповісти
Цена штрафа. должна быть .прямо пропорциональна ..Зарплате..5%
Для безработных 225 гр. При оплате . в течении 10 суток. 50 % скидка.
Тогда и будет порядок.
Из полученных штрафов. 50 % в бюджет . а 50% на развитие Видеофиксации скорости.
показати весь коментар
02.06.2020 11:24 Відповісти
Та не, так дела не будет, у нас евробляхеры все безработные, а сколько дармоедов официально безработных на мерсах и других дорогих иномарках катается?. Штраф от стоимости авто. База стоимости давно есть в таможнях. Вот это было бы норм.
показати весь коментар
02.06.2020 12:05 Відповісти
Интересное расположение камер, до от Столички до КончаЗаспы ниодной.
Я бы предпочел увидеть отставку Авакова, вопросы проваленых реформ и конкретного плана действи по сокращению затрат и раздутого штата в эру цфиры, расследование черного нала парковок, транспортной мафии, вопросы легализации, но Пока я вижу только темы по увеличению баблища зачисляющегося
показати весь коментар
02.06.2020 12:47 Відповісти
Это вообще борьба с евробляхерами. . а не со штрафами. Безработный евробляхер получит штраф тот на ком зарегистрировано ТС. Да и безработные .. мажоры.. так же регистрация на ..папиков.. Через год . сами будем давать МВФ в долг.
показати весь коментар
02.06.2020 13:22 Відповісти
интересно на чем отпрыски Арсена ездить и где и как?)))
показати весь коментар
02.06.2020 11:48 Відповісти
Мерс вроде. Как хотят, естественно, крепкие хозяйственники это всегда коррупция и кумовство.
показати весь коментар
02.06.2020 13:10 Відповісти
Забавный факт нештрафуемая скорость примерно 70, а не 80 как все едут, выше только на разделенных полосах и под соответствующими знаками.
показати весь коментар
02.06.2020 13:08 Відповісти
Ощущения двоякие. С одной стороны виварий на украинских дорогах надо немного остепенять. С другой стороны у этих рехварматоров сраных никогда ещё ничего нормально не получалось.
показати весь коментар
02.06.2020 17:55 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 