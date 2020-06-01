Відпрацьовано 5600 порушень. Серед лідерів - мерседес, що їхав зі швидкістю 208 км/год, - Аваков про перший день роботи камер на дорогах
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував попередні результати першого дня роботи камер, які автоматично фіксують порушення правил дорожнього руху.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Аваков зазначив: " Підсумок перших 17 год.роботи системи автофіксації порушень ПДР у Києві:зафіксовано 35762 події,відпрацьовано 5620."Лідери перегонів":Mercedes рухався містом зі швидкістю 208 км/год та BMW проїхав 3 камери поспіль зі швидкостю 200 км/год,водій отримає 3 штрафи. Dura lex sed lex! (Суворий закон, але закон!)"
Топ коментарі
+18 Борис Козлов #446474
показати весь коментар01.06.2020 20:32
+16 Igor Lemke #390467
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+15 Марк Муржи
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Водят, хуже чем в Африке.
А вообще этих оленей, которые по 200 в городе гасают, их надо не штрафовать, а отсреливать
У нас платять всі, якщо ти при житті не розплатився з боргом то твої діти будуть платити, але рано чи пізно будь-який штраф буде сплачено Принаймні у нас так, ймовірно також і в Україні буде - такий же алгоритм оплати штрафу, який переростає в борг державі при несплаті
Принаймні у нас - так.
Такшта "не всё так однозначно", это вам не германии какие.
за шо купив за то продав
Інша справа, коли ловлять бухого і забирають права - там уже люди шукають спосіб домовитися!
В течение последних нескольких лет застройщик ООО "Валяр" под видом противоаварийных работ достроил 5 этажей под жилым домом на улице Ярославов вал в Киеве. При строительстве были повреждены несущие стены здания, в котором живут люди. При этом работы проходили в буферной зоне объекта всемирного наследия UNESCO - национального заповедника "София Киевская". В Институте археологии говорят о миллионах гривен ущерба, однако точная цифра пока неизвестна.
Данный дом расположен в пределах буферной зоны объекта всемирного наследия UNESCO Национального заповедника "София Киевская" (приказ Министерства культуры молодежи и спорта Украины от 31.01.2020 № 412), на территории памятника археологии национального значения - культурный слой "Города Ярослава" IX-XII вв., XI-Xll ст. (постановление КМУ от 03.09.2009, № 928, охранный номер 260028-H).
"Таким образом, бандой Маргулиса (Артур Маргулис - столичный предприниматель - http://kievvlast.com.ua/ KV ) был уничтожен один из самых ценных участков древнерусского города, чем был нанесен значительный материальный ущерб государству", - говорится в сообщении.
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аваков?
Середина девяностых...
Италия... первые такие камеры...
Мужику приписали, что-то больше ста км...
А прикол в том, что он ехал на тракторе, что-то типа нашего Т25 (если не ошибаюсь, в общем, маленькие красненькие такие были)...
Мужик оправдывается, мол, он с горки сорок км максимум наберёт , а вы сотку ему прыписываете
А оказалось, его в это время мерседес обогнал... фото трактора, скорость мэрса...
но ни в коем случае не наши.
Злякався???
Для безработных 225 гр. При оплате . в течении 10 суток. 50 % скидка.
Тогда и будет порядок.
Из полученных штрафов. 50 % в бюджет . а 50% на развитие Видеофиксации скорости.
Я бы предпочел увидеть отставку Авакова, вопросы проваленых реформ и конкретного плана действи по сокращению затрат и раздутого штата в эру цфиры, расследование черного нала парковок, транспортной мафии, вопросы легализации, но Пока я вижу только темы по увеличению баблища зачисляющегося