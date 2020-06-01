УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6615 відвідувачів онлайн
Новини
26 779 180

Ордени для вати. Як Міноборони нагороджує любителя "русского мира" Вілкула. ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує, як так вийшло, що медалі за сприяння українським Збройним Силам може чи не кожен ватник або сепаратист. Днями міністр оборони України Андрій Таран нагородив медаллю "За сприяння збройним силам" не кого іншого, як Юрія Вілкула, батька Олександра Вілкула.

Як батько, так і син, вперто не помічають присутності російських військ на Донбасі. А одержувач медалі Юрій Вілкул взагалі стверджував, що на Донбас напали... ветерани АТО. Що ж такого хорошого зробив Юрій Вілкул, що назбиралось на медаль?

Чи вистачить у його земляка Андрія Тарана медалі ще й для Вілкула-молодшого? І чому загравання з кланом Вілкула не допоможуть міністру оборони утримати посаду?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.


Автор: 

Вілкул Олександр (329) нагорода (1258) Вілкул Юрій (38) Данилюк-Ярмолаєва (362) Таран Андрій (267)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+94
Коллаборанты награждаю вату, чему удивляться ?
показати весь коментар
01.06.2020 20:38
+49
и ссутся от девченок : та самая кляуза "потерпилого" вислюка оманського:

Ордени для вати. Як Міноборони нагороджує любителя "русского мира" Вілкула - Цензор.НЕТ 2143
показати весь коментар
01.06.2020 20:52
+47
кацап маларосу друг таваріщь і брат...
показати весь коментар
01.06.2020 20:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
По поводу того что 90% было украдено есть решение суда? Если нет, то зачем ты об этом говоришь? Ты готов быть свидетелем?
показати весь коментар
01.06.2020 21:48 Відповісти
Тогда давай уже каждому начальнику жека за отремонтированный трубопровод медали вручать, не?
показати весь коментар
02.06.2020 20:20 Відповісти
Якби це Петя зробив, то тут би настрочили тисячі 2 гнівних каментів.
показати весь коментар
01.06.2020 21:09 Відповісти
Якбы це пєтя зробыв,то тут бы настрочилы
тисячи коментив в пидтрымку святого пэтра.
показати весь коментар
01.06.2020 21:17 Відповісти
Начинай ты, https://censor.net/user/310038, постить в поддержку Оманского и награждения, что станет ещё одним аргументом против "святого пэтра".
показати весь коментар
01.06.2020 22:00 Відповісти
Незабаром мертвечук отримає героя України - за звільнення полонених.
Зеля вже готує документ.
показати весь коментар
01.06.2020 21:08 Відповісти
no comment........
показати весь коментар
01.06.2020 21:08 Відповісти
01.06.20 12:02 https://censor.net/news/3199207/kuleba_ermak_reznikov_i_taran_zavtra_posetyat_berlin_dlya_peregovorov_po_donbassu_i_krymu_mid_ukrainy
показати весь коментар
01.06.2020 21:09 Відповісти
Верх цинизма.
показати весь коментар
01.06.2020 21:12 Відповісти
КоронвиRUSом и рюсским миром больны 90 % стада баранов...
показати весь коментар
01.06.2020 21:20 Відповісти
Т.е. Порошенко не помогает медикам защищаться от короновируса, а только пиарится на помощи?
показати весь коментар
01.06.2020 22:06 Відповісти
Так ******* именно так и заявляют... В том числе и медики, которые за бубочку жопу рвут... При этом от власти не получившие ни одного костюма и других средств защиты...
показати весь коментар
02.06.2020 01:17 Відповісти
Смех-смехом, а пздец-пздцом. Все это звенья одной цепи.
Отпускают Ефремова
Покупают электроэнергию у РФ
Сажают волонтеров
Собираются изменять языковой закон
Отправляют военнослужащего нести службу без оружия
… … … … Вручают награду Вилкулу от ВСУ
Возвращение Януковича ждем?
показати весь коментар
01.06.2020 21:20 Відповісти
Навіщо?
У нас молодий, популярний в народі губернатор.
показати весь коментар
01.06.2020 21:22 Відповісти
хм??а что президентом,,малороссии"думаеш его не назначат??или такая ,,должность"в раше не предусмотрена??(во пацан попадает!!с преза в губеры!!)
показати весь коментар
01.06.2020 23:02 Відповісти
Очевидно одно уже и хорошо. Похоже дело идёт к классике жанра в подобной конфигурации всех событий этих и других. Это всегда называлось:*Пора к арсеналам!*. Очень не охота конечно---НО!
показати весь коментар
01.06.2020 21:58 Відповісти
Удивительные совпадения, одного из первых, если не первого, засудили оппозиционера Антончика, за оскорбления Луки Мудищева, гориллы незаконно врываются в здание ВС Беларуси и избивают депутатов оппозиции, который протестовали против референдума на тему, чтобы было понятно, напишу так - "какая разница" и "герои, которые устраивают всех", проводится куча референдумов для того, чтобы отдалить Беларусь от Европы...
показати весь коментар
01.06.2020 22:12 Відповісти
Забыл- Липецкая Ф.
показати весь коментар
02.06.2020 01:14 Відповісти
Они будут все делать ровно столько, сколько им позволит украинский нарід. Не нравится, значит хватит терпеть
показати весь коментар
02.06.2020 06:58 Відповісти
Захисник убивці Гандзюк адвокат Болдін хоче стати членом громадської ради при ДБР

Не лише захисник прав убивць, але й співучасник рейдерів Національного одеського медичного університету. Одіозний адвокат Максим Болдін бере участь у конкурсі на посаду члена Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань.

Максим Болдін Фото: КП
Онлайн-голосування за кандидатів розпочалось сьогодні і триватиме до 2 червня, 14:00.

Зазначимо, Болдін - фігурант не одного гучного скандалу. Зокрема, в поле зору "СтопКору" він потрапляв під час жорсткого рейдерства Національного одеського медичного університету.

Максим Болдін "засвітився" у рейдерському захопленні ОНМедУ
Окрім того, Болдін - адвокат підозрюваного у вбивстві Катерини Гандзюк Ігоря Павловського. І є побоювання, що він вводив суд в оману щодо проблем зі здоров'ям у його підзахисного, у такий спосіб затягуючи процес та намагаючись "відмазати" ймовірного вбивцю.

Доказом цьому був випадок, коли відпущеного з-під арешту через стан здоров'я Павловського помітили на футбольному матчі в Одесі.

Сам адвокат якось заявив ЗМІ, що його «не мучить совість».

Примітно, що на його рахунку також звинувачення за трьома стаття Кримінального кодексу, підозри в розкраданнях і організації корупційних схем.

У 2011 році Болдіну було пред'явлено звинувачення за ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою, в особливо великих розмірах. Пізніше до звинувачення додалися ще дві статті - перевищення влади або службових повноважень (ч. 1 ст. 365 КК України) та службова недбалість (ст. 367 КК України).
показати весь коментар
01.06.2020 21:21 Відповісти
Треба переймати ******** амереканський досвіт боротьби за ПРАВА
Під лежачому камені тільки зелені ЖАБИ водяться
показати весь коментар
01.06.2020 22:32 Відповісти
Уже зовсім скоро Володимир Зеленський вийде перед телекамери, поправить краватку-метелика, здмухне невидимий пил з лацкану білого як сніг піджака і голосно, з гордістю заявить:
- Мєня зовут Владимир Зєлєнский и я принес Вам мир!
Загадково посміхнеться і добавить:
-Русскій мір!
показати весь коментар
01.06.2020 21:21 Відповісти
Обнулененый Путлер уже год призидент УРКАины...
показати весь коментар
01.06.2020 21:23 Відповісти
Прикольно, главнокомандующий - уклонист, он же Президент - ну, нет, он не клоун, а профессиональний энтетейнер, министр обороны - прорусский ватник, главный "переговорщик" с врагом - завхоз-любитель, падкий на деньги и, видимо, не сильно переборчивый со спонсорами. Довыбирались, блин. Ну, ну.
показати весь коментар
01.06.2020 21:24 Відповісти
Советую вам перечитать Мертвые Души Н.В.Гоголя.Только внимательно читайте и себя 73 % узнайте
показати весь коментар
01.06.2020 21:26 Відповісти
Достаточно это прочитать:
"- Мы к вам, профессор, - заговорил тот из них, у кого на голове возвышалась на четверть аршина копна густейших вьющихся волос, - вот по какому делу...
- Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую погоду, - перебил его наставительно Филипп Филиппович, - во-первых, вы простудитесь, а, во-вторых, вы наследили мне на коврах, а все ковры у меня персидские. Тот, с копной, умолк и все четверо в изумлении уставились на Филиппа Филипповича. Молчание продолжалось несколько секунд и прервал его лишь стук пальцев Филиппа Филипповича по расписному деревянному блюду на столе.
- Во-первых, мы не господа, - молвил, наконец, самый юный из четверых, персикового вида.
- Во-первых, - перебил его Филипп Филиппович, - вы мужчина или женщина? Четверо вновь смолкли и открыли рты. На этот раз опомнился первый тот, с копной.
- Какая разница, товарищ? - спросил он горделиво.
- Я - женщина, - признался персиковый юноша в кожаной куртке и сильно покраснел. Вслед за ним покраснел почему-то густейшим образом один из вошедших - блондин в папахе.
- В таком случае вы можете оставаться в кепке, а вас, милостивый государь, прошу снять ваш головной убор, - внушительно сказал Филипп Филиппович.
- Я вам не милостивый государь, - резко заявил блондин, снимая папаху.
- Мы пришли к вам, - вновь начал черный с копной.
- Прежде всего - кто это мы?
- Мы - новое домоуправление нашего дома, - в сдержанной ярости заговорил черный. - Я - Швондер, она - Вяземская, он - товарищ Пеструхин и Шаровкин. И вот мы...
- Это вас вселили в квартиру Федора Павловича Саблина?
- Нас, - ответил Швондер.
- Боже, пропал калабуховский дом! - в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками.
- Что вы, профессор, смеетесь?
- Какое там смеюсь?! Я в полном отчаянии, - крикнул Филипп Филиппович, - что же теперь будет с паровым отоплением?
- Вы издеваетесь, профессор Преображенский?
- По какому делу вы пришли ко мне? Говорите как можно скорее, я сейчас иду обедать.
- Мы, управление дома, - с ненавистью заговорил Швондер, - пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома...
- Кто на ком стоял? - крикнул Филипп Филиппович, - потрудитесь излагать ваши мысли яснее.
- Вопрос стоял об уплотнении.:"
показати весь коментар
01.06.2020 22:22 Відповісти
Теперь я видел все... Жду награждение беркутов за участие в Майдане.
показати весь коментар
01.06.2020 21:27 Відповісти
73/43%зебілів, ви це забезпечили всі разом
показати весь коментар
01.06.2020 21:41 Відповісти
Добавлю - вітаю
показати весь коментар
02.06.2020 07:08 Відповісти
обесценивают госнаграды ... до грамот, продающихся в каждом магазине канцтоваров...
показати весь коментар
01.06.2020 21:28 Відповісти
Ордени для вати. Як Міноборони нагороджує любителя "русского мира" Вілкула - Цензор.НЕТ 6382
показати весь коментар
01.06.2020 21:32 Відповісти
зепил, тебе об отсутствии претензий Петя сказал? Зепил кода открывает рот начинается пердеж
показати весь коментар
01.06.2020 21:43 Відповісти
Претензії були.
А от інструменту, яким можна було взяти за шкірку - не було. Може, у вас, зебілів, десь завалявся "по беспределу"?
показати весь коментар
01.06.2020 21:44 Відповісти
Всегда в очереди за медалями и орденами становиться сброд который любит погремушки!!!
Боевые парни не могут дождаться годами наград!!
показати весь коментар
01.06.2020 21:39 Відповісти
Спасибо Сулиме Ивану за резидента-наркомана...
показати весь коментар
01.06.2020 21:44 Відповісти
Он за Юлю.
показати весь коментар
01.06.2020 22:18 Відповісти
А Юля была во втором туре?
показати весь коментар
01.06.2020 22:25 Відповісти
Так он во втором и не голосовал.
показати весь коментар
01.06.2020 22:27 Відповісти
Интересно... если, например, кто-то воюет против Украины, то он не союзник паРаши?
показати весь коментар
01.06.2020 22:31 Відповісти
Союзник параши твой сцарек лукашенко.Всегда в оон парашу поддерживает
показати весь коментар
01.06.2020 22:35 Відповісти
Таваріщ Путєн пріказал наградіть. Дальше бедєт інтєрєснєє
показати весь коментар
01.06.2020 21:46 Відповісти
Почти в эту тему добавлю пожелание тем кто умеет это быстро сделать. Покопать и выложить лауреатов получивших орденки церковные от наших пастырей главных особо в период 2010--13гг. Ох там и стёб-умора. В смысле имена тварюк и рядом названия этих орденов. Там просто запредельно. Ну например как Гепуцию харьковскому выдали Андрея Первозванного, а бздобе с тех же мест Михаила Архистратига! Ну как?
показати весь коментар
01.06.2020 21:46 Відповісти
Самое время напустить на него портнова - и до полного оргазма.
показати весь коментар
01.06.2020 21:47 Відповісти
Ордени для вати. Як Міноборони нагороджує любителя "русского мира" Вілкула - Цензор.НЕТ 7246
показати весь коментар
01.06.2020 21:47 Відповісти
млять, кругом одні 3,14дараси, шо я 3,14...сів не знаю - як сказав один ******** український класик.
показати весь коментар
01.06.2020 21:54 Відповісти
Нащо вам з Вілкулом розмінюватися на дрібниці, давайте вже зразу рашефюреру чіпляйте медаль на грудь, за Донбас, за Крим.
СРАМОТА!!!
Ордени для вати. Як Міноборони нагороджує любителя "русского мира" Вілкула - Цензор.НЕТ 5616
показати весь коментар
01.06.2020 22:03 Відповісти
Ну що ж, все логічно. Риги створюють умови для нападу кацапів, збройні сили в умовах війни покращують свою якість. Чим не "сприяння".
показати весь коментар
01.06.2020 22:30 Відповісти
Сьогоднішні події в Штатах будуть виглядати дитячою забавкою в порівнянні з тим, що очікує зелену чуму
показати весь коментар
01.06.2020 22:36 Відповісти
Крч под бурные авации стадиона
показати весь коментар
01.06.2020 22:37 Відповісти
мені здається що це добре:
проходить ватний туман і все ясніше видно хто є хто.
Боротьба продовжується і ворога треба бачити ясно і чітко.
показати весь коментар
01.06.2020 22:43 Відповісти
зелена пліснява поглинає Україну. Невже за це вмирали люди на Майдані? За це матері ховали своїх вбитих у російсько-українській війні синів? За таке майбутнє України?? Та хай згорить синім полум'ям таке майбутнє.
Українці, справжні українці свого часу били мордяку вілкулу молодшому, обливали його зеленкою, показово, чи не так? Щоб тепер всіх ******* зеленкою зелена шмаркля нагороджував нагородами, до яких вони ніколи не мали ніякого відношення, тих, хто був згоден втопити країну в крові українців? Світ перевернувся до гори дригом.
показати весь коментар
01.06.2020 22:44 Відповісти
ПЗДЦ БЛД
показати весь коментар
01.06.2020 23:05 Відповісти
открою вам секрет. еслиб ЦВК и прочие правоохранительные органы работали как нужно. то Вилкул не был бы мером....

2016 год. после 2х туров выборов мэра. изза аномальной явки в одном и районов назначаеться повторное проведение голосования. ( там у Вилкула и второго кандидата разрыв в голосах был небольшой)

дальше Вилкул как мэр через бюджет города раздает (если неошибусь дет 50млн гривен) на помощь малоимущим..

следствие------ в разы повышаеться явка . если первые два тура на учатсках посути было пустота..

то после раздач помощи (или проведения агитации, что вот будет вилкул мером деньги вам точно придут)-- толпы пенсионеров голосуют сами знаете за кого...

результат ---- спасибо патриотам у власти (Пети Луценку и кто еще кричит что рыгов гоняли.....) за мэра регионала.

сдесь лично "благодарен" Пети..

обо он только и орет что рыгов гонял.....вся риторика этих "патриотов" гоняли рыгов гоняли рыгов..

а я вот уверен что и Трухановы и прочие рыговские мэры также стали меэраи......
а еслиб по закону.. то как минимум как мне кажеться их бы сняли с выборов..
показати весь коментар
01.06.2020 23:06 Відповісти
Дибил, с манией величия, еще раз, мер - должность выборная, и "гонять" его должно народо-население данного города, а не Президент или Ген.прокурор. Гражданское общество? Понимаешь?
показати весь коментар
02.06.2020 08:54 Відповісти
встречный риторический вопрос-ответ продажному дебилу за 30 копеек.

а начерта нам штук 6 правоорханительных служб????
а начерта нам законы про выборы???

а начерта нам ответственность за нарушения на выборах???
то что мэр -- должность выборная. это НЕОСВОБОЖДАЕТ от отвественности перед законом..

или у вас продажных шлюх. раз мэр---> так может нарушать законы???. тоесть мэр любого города может выйти и с автоматом растрелять всех и ему ничего не будет?)))

"граждансткое общество понимаешь"...ты само хоть поняло что сморозило??

можєет граждансткое общество без судов. будет ловить мєра и делать суд.. и собирать адвокатов и прокуроров..

вас де набрали то???
показати весь коментар
02.06.2020 18:43 Відповісти
Пациент псих.больницы, у тебя есть факты нарушения на выборах? есть факты нарушения законов? Ну так приведи их! Ты написал заявление в прокуратуру? заявление в суд? Нет? А что так? Умеешь только в инете вонять? или санитары не отпускают?
Ты, тварь тупая, в принципе не понимаешь термина "гражданское общество", его функции и права. Так что сиди, урод, и не воняй.
показати весь коментар
02.06.2020 20:46 Відповісти
оо. ватноголовый в стиле " а где же ваши даказательства"

ты реально даун*???

реально думаешь что никто из других кандидатов не оспаривал????
думаешь в чесном реформированом суде никто не обжаловал???

или отрабатуешь свои 30 *******.

на закуску

https://dnipro.depo.ua/rus/dnipro/u-krivomu-rozi-viborchkom-ne-pobachiv-pidkupu-vibortsiv-v-10032016111500 В Кривом Роге избирком не увидел подкупа избирателей в "бюджетной гречке" Вилкула
Открытки с уведомлением о выдаче материальной помощи признали агитацией за Вилкула

Как известно, https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/yak-v-krivomu-rozi-trolyat-byudzhetnu-grechku-vilkula-01022016124000 решение о выдаче по 500 грн. 100 тысяч малообеспеченных семей приняла сессия Криворожского городского совета . Местные активисты назвали такой способ раздачи бюджетных средств, "предвыборной гречкой" перед повторными выборами мэра Кривого Рога, которые состоятся 27 марта.

у меня такое чуство что ольгенских тролей набрали за пороха. видно крепль вам бабло не платит..

п.с а ты как умное патриотичное создание сколько жалоб подало?
показати весь коментар
03.06.2020 00:01 Відповісти
ООО! кацап проснуться! А ну розкажи нам о распятых мальчиках и плачущих коровах. Давно не слышали.
показати весь коментар
05.06.2020 21:34 Відповісти
министр обороны Украины Андрей Таран наградил медалью "За содействие вооруженным силам" не кого иного, как Юрия Вилкула, отца Александра Вилкула. . Источник: https://censor.net/n3199349
ЗА ЧТО .....?? Что он сделал для ВСУ полезного??
Ордени для вати. Як Міноборони нагороджує любителя "русского мира" Вілкула - Цензор.НЕТ 8669.
показати весь коментар
01.06.2020 23:24 Відповісти
Ордени для вати. Як Міноборони нагороджує любителя "русского мира" Вілкула - Цензор.НЕТ 936
показати весь коментар
02.06.2020 00:08 Відповісти
Приїхали.
показати весь коментар
02.06.2020 00:18 Відповісти
Могу сказать только одно , если эти подонки сдладут Украину , им не поможет ни Аваков , ни Путин , ни сам Господь Бог - могут не успеть и убежать!
показати весь коментар
02.06.2020 00:36 Відповісти
Они ее УЖЕ сдают день за днем, шаг за шагом. Медленно варят лягушку...
показати весь коментар
02.06.2020 00:47 Відповісти
Какая власть ---такие и герои
показати весь коментар
02.06.2020 00:48 Відповісти
Ему награды, этому коррумпировонному уроду Юрасику Вилкулу? Ну, блин, мы что в совке?
город Кривой Рог - в дно превратил, а меру - медали. Нет слов! Он же коррупционер номер один в городе! По нему тюрьма давно плачет. Какой ужас.

Ну предупреждали же что при этом совковом прокацапленом министре Таране будет только хуже... это только цветочки, а дальше все увидите сами....
показати весь коментар
02.06.2020 00:56 Відповісти
А что Таран с ...Кривого Рога.??....Это жопа...толку не будет.
показати весь коментар
02.06.2020 06:08 Відповісти
Країна де влада оксиморон.
показати весь коментар
02.06.2020 06:37 Відповісти
Добавлю - вітаю
показати весь коментар
02.06.2020 07:12 Відповісти
Таран ты говно, эбанулся на всю голову 🥺🤦🙇 Где Вилкул ,а где ВСУ ,😬 Вилкул в 13-14-м титушню организовывал против Майдана ,раскачивал ситуацию в Днепре организовывал митинги фашизм не пройдет, только прошел Рашизм🙁
показати весь коментар
02.06.2020 10:17 Відповісти
Вілкул старший, як "дарагой Лєонід Ілліч" любить збирати нагороди. Це, у нього не перша в колекції. Хоча, як тепер синок буде дивитися в очі своїм виборцям? Це ж, формений шкандаль! Хоча синок начебто за папу не відповідає але в той час, коли "доблесні сини" новоотсосії гинуть, папа підносить снаряди хунті!
показати весь коментар
02.06.2020 10:25 Відповісти
Хотілося написати коментар до цього, але крім матів, нічого не виходить.
показати весь коментар
02.06.2020 11:40 Відповісти
Слуга Народа постепенно превращается в слугу ОПЗЖ. Махровые сепаратисты из ОПЗЖ укрепляют связи с малоросами из слуги Народа. Не удивлюсь если они выступят единым фронтом против граждан Украины, патриотов и ветеранов АТО.
показати весь коментар
02.06.2020 12:30 Відповісти
Байстрята безродні керують Україною, цинічне, паскудне бидло!
показати весь коментар
02.06.2020 13:22 Відповісти
Что еще должна натворить нынешняя продажная власть, чтобы люди поняли, НАКОНЕЦ, что это ВРАГИ УКРАИНЫ?! Доколе терпеть будете?
показати весь коментар
02.06.2020 13:43 Відповісти
Хватит ли у его земляка Андрея Тарана медали еще и для Вилкула-младшего?
и не только для вилкулов, но и для гиркина,путина и для всех росоккупантов. и эта власть такая же продажная как и предыдущая
показати весь коментар
02.06.2020 14:03 Відповісти
Це свідома девальвація і знецінення державних нагород України.
показати весь коментар
02.06.2020 14:39 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 