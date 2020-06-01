Ордени для вати. Як Міноборони нагороджує любителя "русского мира" Вілкула. ВIДЕО
У новому випуску "Без цензури" журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує, як так вийшло, що медалі за сприяння українським Збройним Силам може чи не кожен ватник або сепаратист. Днями міністр оборони України Андрій Таран нагородив медаллю "За сприяння збройним силам" не кого іншого, як Юрія Вілкула, батька Олександра Вілкула.
Як батько, так і син, вперто не помічають присутності російських військ на Донбасі. А одержувач медалі Юрій Вілкул взагалі стверджував, що на Донбас напали... ветерани АТО. Що ж такого хорошого зробив Юрій Вілкул, що назбиралось на медаль?
Чи вистачить у його земляка Андрія Тарана медалі ще й для Вілкула-молодшого? І чому загравання з кланом Вілкула не допоможуть міністру оборони утримати посаду?
Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.
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тисячи коментив в пидтрымку святого пэтра.
Зеля вже готує документ.
Отпускают Ефремова
Покупают электроэнергию у РФ
Сажают волонтеров
Собираются изменять языковой закон
Отправляют военнослужащего нести службу без оружия
… … … … Вручают награду Вилкулу от ВСУ
Возвращение Януковича ждем?
У нас молодий, популярний в народі губернатор.
Не лише захисник прав убивць, але й співучасник рейдерів Національного одеського медичного університету. Одіозний адвокат Максим Болдін бере участь у конкурсі на посаду члена Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань.
Максим Болдін Фото: КП
Онлайн-голосування за кандидатів розпочалось сьогодні і триватиме до 2 червня, 14:00.
Зазначимо, Болдін - фігурант не одного гучного скандалу. Зокрема, в поле зору "СтопКору" він потрапляв під час жорсткого рейдерства Національного одеського медичного університету.
Максим Болдін "засвітився" у рейдерському захопленні ОНМедУ
Окрім того, Болдін - адвокат підозрюваного у вбивстві Катерини Гандзюк Ігоря Павловського. І є побоювання, що він вводив суд в оману щодо проблем зі здоров'ям у його підзахисного, у такий спосіб затягуючи процес та намагаючись "відмазати" ймовірного вбивцю.
Доказом цьому був випадок, коли відпущеного з-під арешту через стан здоров'я Павловського помітили на футбольному матчі в Одесі.
Сам адвокат якось заявив ЗМІ, що його «не мучить совість».
Примітно, що на його рахунку також звинувачення за трьома стаття Кримінального кодексу, підозри в розкраданнях і організації корупційних схем.
У 2011 році Болдіну було пред'явлено звинувачення за ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою, в особливо великих розмірах. Пізніше до звинувачення додалися ще дві статті - перевищення влади або службових повноважень (ч. 1 ст. 365 КК України) та службова недбалість (ст. 367 КК України).
Під лежачому камені тільки зелені ЖАБИ водяться
- Мєня зовут Владимир Зєлєнский и я принес Вам мир!
Загадково посміхнеться і добавить:
-Русскій мір!
"- Мы к вам, профессор, - заговорил тот из них, у кого на голове возвышалась на четверть аршина копна густейших вьющихся волос, - вот по какому делу...
- Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую погоду, - перебил его наставительно Филипп Филиппович, - во-первых, вы простудитесь, а, во-вторых, вы наследили мне на коврах, а все ковры у меня персидские. Тот, с копной, умолк и все четверо в изумлении уставились на Филиппа Филипповича. Молчание продолжалось несколько секунд и прервал его лишь стук пальцев Филиппа Филипповича по расписному деревянному блюду на столе.
- Во-первых, мы не господа, - молвил, наконец, самый юный из четверых, персикового вида.
- Во-первых, - перебил его Филипп Филиппович, - вы мужчина или женщина? Четверо вновь смолкли и открыли рты. На этот раз опомнился первый тот, с копной.
- Какая разница, товарищ? - спросил он горделиво.
- Я - женщина, - признался персиковый юноша в кожаной куртке и сильно покраснел. Вслед за ним покраснел почему-то густейшим образом один из вошедших - блондин в папахе.
- В таком случае вы можете оставаться в кепке, а вас, милостивый государь, прошу снять ваш головной убор, - внушительно сказал Филипп Филиппович.
- Я вам не милостивый государь, - резко заявил блондин, снимая папаху.
- Мы пришли к вам, - вновь начал черный с копной.
- Прежде всего - кто это мы?
- Мы - новое домоуправление нашего дома, - в сдержанной ярости заговорил черный. - Я - Швондер, она - Вяземская, он - товарищ Пеструхин и Шаровкин. И вот мы...
- Это вас вселили в квартиру Федора Павловича Саблина?
- Нас, - ответил Швондер.
- Боже, пропал калабуховский дом! - в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками.
- Что вы, профессор, смеетесь?
- Какое там смеюсь?! Я в полном отчаянии, - крикнул Филипп Филиппович, - что же теперь будет с паровым отоплением?
- Вы издеваетесь, профессор Преображенский?
- По какому делу вы пришли ко мне? Говорите как можно скорее, я сейчас иду обедать.
- Мы, управление дома, - с ненавистью заговорил Швондер, - пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома...
- Кто на ком стоял? - крикнул Филипп Филиппович, - потрудитесь излагать ваши мысли яснее.
- Вопрос стоял об уплотнении.:"
А от інструменту, яким можна було взяти за шкірку - не було. Може, у вас, зебілів, десь завалявся "по беспределу"?
Боевые парни не могут дождаться годами наград!!
СРАМОТА!!!
проходить ватний туман і все ясніше видно хто є хто.
Боротьба продовжується і ворога треба бачити ясно і чітко.
Українці, справжні українці свого часу били мордяку вілкулу молодшому, обливали його зеленкою, показово, чи не так? Щоб тепер всіх ******* зеленкою зелена шмаркля нагороджував нагородами, до яких вони ніколи не мали ніякого відношення, тих, хто був згоден втопити країну в крові українців? Світ перевернувся до гори дригом.
2016 год. после 2х туров выборов мэра. изза аномальной явки в одном и районов назначаеться повторное проведение голосования. ( там у Вилкула и второго кандидата разрыв в голосах был небольшой)
дальше Вилкул как мэр через бюджет города раздает (если неошибусь дет 50млн гривен) на помощь малоимущим..
следствие------ в разы повышаеться явка . если первые два тура на учатсках посути было пустота..
то после раздач помощи (или проведения агитации, что вот будет вилкул мером деньги вам точно придут)-- толпы пенсионеров голосуют сами знаете за кого...
результат ---- спасибо патриотам у власти (Пети Луценку и кто еще кричит что рыгов гоняли.....) за мэра регионала.
сдесь лично "благодарен" Пети..
обо он только и орет что рыгов гонял.....вся риторика этих "патриотов" гоняли рыгов гоняли рыгов..
а я вот уверен что и Трухановы и прочие рыговские мэры также стали меэраи......
а еслиб по закону.. то как минимум как мне кажеться их бы сняли с выборов..
а начерта нам штук 6 правоорханительных служб????
а начерта нам законы про выборы???
а начерта нам ответственность за нарушения на выборах???
то что мэр -- должность выборная. это НЕОСВОБОЖДАЕТ от отвественности перед законом..
или у вас продажных шлюх. раз мэр---> так может нарушать законы???. тоесть мэр любого города может выйти и с автоматом растрелять всех и ему ничего не будет?)))
"граждансткое общество понимаешь"...ты само хоть поняло что сморозило??
можєет граждансткое общество без судов. будет ловить мєра и делать суд.. и собирать адвокатов и прокуроров..
вас де набрали то???
Ты, тварь тупая, в принципе не понимаешь термина "гражданское общество", его функции и права. Так что сиди, урод, и не воняй.
ты реально даун*???
реально думаешь что никто из других кандидатов не оспаривал????
думаешь в чесном реформированом суде никто не обжаловал???
или отрабатуешь свои 30 *******.
на закуску
https://dnipro.depo.ua/rus/dnipro/u-krivomu-rozi-viborchkom-ne-pobachiv-pidkupu-vibortsiv-v-10032016111500 В Кривом Роге избирком не увидел подкупа избирателей в "бюджетной гречке" Вилкула
Открытки с уведомлением о выдаче материальной помощи признали агитацией за Вилкула
Как известно, https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/yak-v-krivomu-rozi-trolyat-byudzhetnu-grechku-vilkula-01022016124000 решение о выдаче по 500 грн. 100 тысяч малообеспеченных семей приняла сессия Криворожского городского совета . Местные активисты назвали такой способ раздачи бюджетных средств, "предвыборной гречкой" перед повторными выборами мэра Кривого Рога, которые состоятся 27 марта.
у меня такое чуство что ольгенских тролей набрали за пороха. видно крепль вам бабло не платит..
п.с а ты как умное патриотичное создание сколько жалоб подало?
ЗА ЧТО .....?? Что он сделал для ВСУ полезного??
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город Кривой Рог - в дно превратил, а меру - медали. Нет слов! Он же коррупционер номер один в городе! По нему тюрьма давно плачет. Какой ужас.
Ну предупреждали же что при этом совковом прокацапленом министре Таране будет только хуже... это только цветочки, а дальше все увидите сами....
и не только для вилкулов, но и для гиркина,путина и для всех росоккупантов. и эта власть такая же продажная как и предыдущая