Ордени для вати. Як Міноборони нагороджує любителя "русского мира" Вілкула. ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує, як так вийшло, що медалі за сприяння українським Збройним Силам може чи не кожен ватник або сепаратист. Днями міністр оборони України Андрій Таран нагородив медаллю "За сприяння збройним силам" не кого іншого, як Юрія Вілкула, батька Олександра Вілкула.

Як батько, так і син, вперто не помічають присутності російських військ на Донбасі. А одержувач медалі Юрій Вілкул взагалі стверджував, що на Донбас напали... ветерани АТО. Що ж такого хорошого зробив Юрій Вілкул, що назбиралось на медаль?

Чи вистачить у його земляка Андрія Тарана медалі ще й для Вілкула-молодшого? І чому загравання з кланом Вілкула не допоможуть міністру оборони утримати посаду?

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