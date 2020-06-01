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У Раді пропонують створити ТСК для розслідування ухилення від сплати податків на тютюновому ринку

У Раді пропонують створити ТСК для розслідування ухилення від сплати податків на тютюновому ринку

У Верховній раді України пропонують створити Тимчасову слідчу комісію для розслідування фактів ухилення від сплати податків виробниками сигарет.

Про це заявив народний депутат України, заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов в ефірі каналу "112 Україна".

"За минулий рік понад 3 млрд грн вивели тютюнові компанії з України за різними схемами мінімізації бази оподаткування, аж до благодійної допомоги, в США, Росію, Швейцарію. Для цього використовуються схеми виведення через роялті, відсотки і замовлення послуг за кордоном", - сказав Холодов.

За його словами, у Верховній раді створено робочу групу, депутати впродовж останніх місяців збирали інформацію про те, як платять податки виробники сигарет.

Нагадаємо, 90% сигарет в Україні виробляють 4 найбільші компанії - Philip Morris (Харківська тютюнова фабрика), Imperial Tobacco (Київська тютюнова фабрика), British American Tobacco (тютюнова фабрика в Прилуках) і Japan Tobacco (Кременчуцька тютюнова фабрика).

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Тютюнові компанії платять два види податків - непрямі (акциз і ПДВ) і прямі (наприклад, податок на прибуток). Непрямі податки - акциз і ПДВ - включені у вартість пачки сигарет у магазині, і ці податки платять споживачі. Зазначалося, що курці тільки в 2019 році заплатили близько 44 мільярдів гривень податків до держбюджету.

При цьому податків на прибуток компанія Philip Morris у 2019 році заплатила загалом 661 млн, JTI ще менше - 266 млн, Briritsh American Tobacco - 634 тис. грн, а Imperial Tobacco - взагалі 0 грн.

"Маржа тютюнових компаній під час виробництва та продажу сигарет - 100%, доходи компаній - це мільярди гривень. Є кілька схем виведення грошей з України. По-перше - через роялті, оплату за використання торгової марки. Власник торгової марки за кордоном сам встановлює, скільки хоче отримати за її використання в Україні", - вважає Холодов.

За його словами, сенс створення ТСК в тому, щоб залучити правоохоронні органи і знайти конкретне рішення для проблеми сплати податків виробниками сигарет.

"Мінімум 1 мільярд гривень міг додатково піти в бюджет держави в разі, якби тютюнові виробники прозоро платили податки на прибуток в Україні", - додає нардеп.

Нагадаємо, 10 жовтня 2019 року Антимонопольний комітет опублікував результати свого розслідування, яким встановив факт наявності картельної змови на ринку тютюну в Україні.

За даними Антимонопольного комітету, 4 найбільші тютюнові компанії Philip Morris, Imperial Tobacco, British American Tobacco і JTI вели узгоджену дистриб'юторську політику, а також продавали оптові партії сигарет одному оптовику, що призвело до монополізації ринку і порушення прав інших оптових дистриб'юторських компаній в Україні. На учасників змови було накладено штраф 6,5 млрд грн. Штраф було оскаржено в суді і в держбюджет досі не виплачено.

У листопаді 2019 року АМКУ видав тютюновому картелю рекомендації щодо усунення монополії, які повинні були бути виконані до січня 2020 року.

11 грудня 2019 року Кабінет міністрів підписав з тютюновими компаніями Меморандум, в якому були закріплені домовленості про оплату податків, усунення монополії та відкриття ринку тютюну для всіх оптових дистриб'юторів.

Автор: 

податки (3808) цигарки (971) Холодов Андрій (80)


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Топ коментарі
+3
Для этого используются схемы вывода через роялти, проценты и заказ услуг за границей", - сказал Холодов.Источник: https://censor.net.ua/n3199350

Полный набор того чем пользуется 95 квартал..и остальные предприятия осла оманского...
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01.06.2020 20:55
+3
Закрытие ликеро-водочных Украинцы как раз переживут спокойно. Пострадает только бюджет.
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01.06.2020 21:03
+2
Мабуть хочуть закрити зовсім тютюнові фабрики. Так закрийте ще усі лікеро-горілчані заводи!
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01.06.2020 20:45
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Мабуть хочуть закрити зовсім тютюнові фабрики. Так закрийте ще усі лікеро-горілчані заводи!
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01.06.2020 20:45 Відповісти
Закрытие ликеро-водочных Украинцы как раз переживут спокойно. Пострадает только бюджет.
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01.06.2020 21:03 Відповісти
Я про це нижче і написав🤗
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01.06.2020 21:09 Відповісти
Я просто о своему опыту сужу. Вчера, по случаю удачного полета Дракона, открыли банку нашего домашнего малинового игристого урожая 2019. Полусладкое, на вкус напоминает Киндзмараули, а благоухает свежей малиною.
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01.06.2020 21:13 Відповісти
Да все на х е р закрыть. И нет проблем!!!
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01.06.2020 21:13 Відповісти
Для этого используются схемы вывода через роялти, проценты и заказ услуг за границей", - сказал Холодов.Источник: https://censor.net.ua/n3199350

Полный набор того чем пользуется 95 квартал..и остальные предприятия осла оманского...
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01.06.2020 20:55 Відповісти
В итоге в офшорах миллионы...а налогов в Украину ноль...по отчетам одни убытки...
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01.06.2020 20:56 Відповісти
закрыть всё да и поделить!
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01.06.2020 21:00 Відповісти
У всіх розвинутих країнах є монополія ДЕРЖАВНА на виробництво спирту і тютюну, з якої кормиться пів бюджету.
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01.06.2020 21:00 Відповісти
У травні 2020 року до загального фонду державного бюджету надійшло 63,9 мільярда гривень, що на 40 мільярдів або 38% менше, ніж в травні 2019 року (https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/2019-2?v=5c2f2e9c00709 104,12 мільярда ).
Про це свідчать оперативні дані Державної казначейської служби, повідомляє https://www.mof.gov.ua/uk/news/minfin_u_travni_2020_roku_do_zagalnogo_fondu_derzhbiudzhetu_nadiishlo_639_mlrd_grn_-_rozpis_vikonano_na_100-2167 пресслужба Міністерства фінансів.
При цьому розпис держбюджету в травні виконаний на 100%.
Розпис надходжень з податків і зборів на доходи фізичних осіб в травні перевиконаний на 0,1 млрд грн, показник по рентній платі за користування надрами перевиконано на 14,7% або 0,3 млрд грн, розпис по акцизному податку перевиконано на 1,1 млрд грн, або на 21,4%, в основному за рахунок надходжень податку з тютюнових виробів.
У той же час на 0,2% недовиконано розпис по податку на додану вартість, недонадходження становили 0,1 млрд грн. Ще 0,5 млрд грн становило недовиконання по податку на прибуток підприємств, розпис виконано на 97,2%.
"З урахуванням невиконання розпису доходів, яке склалося в січні-квітні 2020 року (86,1%), розпис доходів за підсумками січня-травня по загальному фонду державного бюджету в цілому виконаний на 88,4%", - наголошується в повідомленні.
У той же час за січень-травень 2020 року видатки по загальному фонду державного бюджету становили 392,8 млрд грн або 83,4% від розпису звітного періоду.
В цілому за підсумками січня-травня поточного року державний бюджет був виконаний з дефіцитом в розмірі 47,8 млрд грн, в тому числі загальний фонд - дефіцитом в сумі 52,2 млрд грн, що знаходиться в межах запланованого на цей період показника бюджету.
Економічна правдаhttps://www.epravda.com.ua/news/2020/06/1/661245/
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01.06.2020 21:00 Відповісти
Тобто податок за виробництво тютюнових виробів перевиконано. Увага, питання! Для чого не вбивають виробництво тютюнових виробів?
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01.06.2020 21:03 Відповісти
Сосите чупачупс а не налоги
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01.06.2020 21:12 Відповісти
а как у нас с шоубизом? там нормально с налогами ? )))
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01.06.2020 21:19 Відповісти
И на конхветном тоже.
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01.06.2020 22:26 Відповісти
А ЧЕГО ПРОСТО СИГАРЕТЫ НЕ ЗАПРЕТИТЬ !?)
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01.06.2020 22:55 Відповісти
 
 