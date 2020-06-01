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Прокуратура АРК і правозахисники звернуться до Гааги щодо факту мілітаризації дітей у Криму

Прокуратура АРК і правозахисники звернуться до Гааги щодо факту мілітаризації дітей у Криму

Прокуратура АРК і Кримська правозахисна група готуються подати заяву до Міжнародного кримінального суду, розташованого в Гаазі, щодо факту пропаганди серед дітей служби в армії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури в АРК.

"Прокуратура автономії спільно з Кримською правозахисною групою готує чергове інформаційне повідомлення в Міжнародний кримінальний суд щодо факту вчинення пропаганди серед дітей служби в армії Російської Федерації", - сказано в повідомленні.

У Кримській правозахисній групі раніше повідомляли, що кримські "козаки" беруть участь у призовній кампанії і пропаганді служби в російській армії серед дітей, що порушує норми міжнародного гуманітарного права.

Раніше постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич під час засідання в Раді безпеки ООН розповів про мілітаризацію дітей на окупованому півострові.

Читайте також: YouTube видалив акаунти пропагандистів "Крим 24", ANNA-News і News Front. МЗС РФ поскаржилося на "свавілля"

Автор: 

Крим (14127) правозахисники (377) прокуратура (3667) пропаганда (2796)


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От увидите.... полноценная война неизбежна через 5 - 10 лет это будет.вот не нужно было в 94 подписыввть бомажку в городе где Икарусы делали...непросто так кабаевцы за детей взялись
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01.06.2020 21:47 Відповісти
Готовят полным ходом пушечное мясо на будущее, видимо для углубления дружбы с соседями. Надо это осознавать и готовится, а не жаловаться в спортлото
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01.06.2020 21:49 Відповісти
А что тут особенного? Так происходит во всех странах без исключения. У нас что ли учат детишек быть голубями мира?! Не смешите мои тапочки!
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01.06.2020 22:00 Відповісти
Не знаю, где это у вас, но у нас дети в картонных танках не изображают из себя "готовность повторить".
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01.06.2020 22:04 Відповісти
Прокуратура АРК и правозащитники обратятся в Гаагу по факту милитаризации детей в Крыму - Цензор.НЕТ 3538
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01.06.2020 22:08 Відповісти
Просто Нет Контрпропаганды, - Покажите Обратную сторону Медали.Покажите , что зря садитесь в Танк, - Кто был в россии и ее авось пронесет , - Покажите , что не пронесет.Покажите как драпают вагнеры.
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01.06.2020 22:12 Відповісти
это у них "Юнармия" зовется, короче, Пути-югенд.

не вижу стариков фольксштурма

думают ли эти детишки, что они могут встретиться с "озверевшими бендеровцами" ?
а зря......
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01.06.2020 22:25 Відповісти
Прокуратура АРК і правозахисники звернуться до Гааги щодо факту мілітаризації дітей у Криму - Цензор.НЕТ 5210
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01.06.2020 22:58 Відповісти
 
 