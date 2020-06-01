Прокуратура АРК і правозахисники звернуться до Гааги щодо факту мілітаризації дітей у Криму
Прокуратура АРК і Кримська правозахисна група готуються подати заяву до Міжнародного кримінального суду, розташованого в Гаазі, щодо факту пропаганди серед дітей служби в армії РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури в АРК.
"Прокуратура автономії спільно з Кримською правозахисною групою готує чергове інформаційне повідомлення в Міжнародний кримінальний суд щодо факту вчинення пропаганди серед дітей служби в армії Російської Федерації", - сказано в повідомленні.
У Кримській правозахисній групі раніше повідомляли, що кримські "козаки" беруть участь у призовній кампанії і пропаганді служби в російській армії серед дітей, що порушує норми міжнародного гуманітарного права.
Раніше постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич під час засідання в Раді безпеки ООН розповів про мілітаризацію дітей на окупованому півострові.
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не вижу стариков фольксштурма
думают ли эти детишки, что они могут встретиться с "озверевшими бендеровцами" ?
а зря......