Суд заочно відправив під варту підозрюваного у справі про перестрілку в Броварах, ще двом визначено домашній арешт, - Аваков

Броварський районний суд Київської області заочно відправив під варту підозрюваного у справі про перестрілку в Броварах, двом особам, які співпрацювали зі слідством, суд визначив домашній арешт.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Щойно суд ухвалив рішення про запобіжний захід ще трьом фігурантам справи: - тому, хто перебуває в розшуку - утримання під вартою без застави (заочно); двом іншим визначено домашній арешт через визнання провини, співпрацю зі слідством і свідчення, які підтверджують створення організованої групи з метою здійснення протиправних дій", - зазначив Аваков.

Також він повідомив, що "це (свідчення) підкріплює позицію слідства".

Аваков додав, що робота триває.

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Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

Слідчі за цим фактом почали три кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.

Пізніше дії учасників конфлікту були додатково кваліфіковані правоохоронцями як замах на вбивство двох і більше осіб.

Процедура визначення запобіжного заходу для 28 затриманих після кримінальних розбірок перевізників у Броварах відбувається в Броварському суді.