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Суд заочно відправив під варту підозрюваного у справі про перестрілку в Броварах, ще двом визначено домашній арешт, - Аваков

Суд заочно відправив під варту підозрюваного у справі про перестрілку в Броварах, ще двом визначено домашній арешт, - Аваков

Броварський районний суд Київської області заочно відправив під варту підозрюваного у справі про перестрілку в Броварах, двом особам, які співпрацювали зі слідством, суд визначив домашній арешт.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Щойно суд ухвалив рішення про запобіжний захід ще трьом фігурантам справи: - тому, хто перебуває в розшуку - утримання під вартою без застави (заочно); двом іншим визначено домашній арешт через визнання провини, співпрацю зі слідством і свідчення, які підтверджують створення організованої групи з метою здійснення протиправних дій", - зазначив Аваков.

Також він повідомив, що "це (свідчення) підкріплює позицію слідства".

Аваков додав, що робота триває.

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Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

Слідчі за цим фактом почали три кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.

Пізніше дії учасників конфлікту були додатково кваліфіковані правоохоронцями як замах на вбивство двох і більше осіб.

Процедура визначення запобіжного заходу для 28 затриманих після кримінальних розбірок перевізників у Броварах відбувається в Броварському суді.

Автор: 

Аваков Арсен (2189) Бровари (279) стрілянина (1778) запобіжний захід (481)


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Мразь рюкзакова в отставку ,со всей шоблой «янелоха» !
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01.06.2020 22:48 Відповісти
Отстрелялись - да успокоились. Ну, задержали. Ну и? Кто же иного результата ожидал? На кого надо как бы хомуты навесят, не более того. А кобылка нашенская и далее будет прихрамывать да волочить воз по бездорожнью, некормленная-непоянная, под названием держава, состояние её копыт в верхах знатных как всегда никого абсолютно никого не е...ет..
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01.06.2020 22:52 Відповісти
Аваков, пока есть возможность, добровольно иди в отставку. Присосался, блин.
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01.06.2020 22:52 Відповісти
Аваков/ Как не оправдал доверия товарищ Берия так и не оправдал доверия Коломойского и Зеленского товарищ Аваков.Заявление 23.02.19 Организован подкуп избирателей в интересах Порошенко за 1,5 миллиарда бюджетных гривен, - Аваков оказалось пуком.
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01.06.2020 22:53 Відповісти
бе-бе-бе-бе-зе-зе-зе-зе,пшол нахрен в отставку мразь вороватая,ещё за Белого с тебя спросят,и в Италии не спрячешься мусор-мусорянский
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01.06.2020 23:08 Відповісти
Двое смогли заплатить...
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02.06.2020 02:05 Відповісти
Щас. Аваков піде, а на його місце посталять кварталместера або товариша по підїзду Зеленськго агента ФСБ? Ні краще нехай гризуться слуги урода і Аваков, Це такий український варіант розділення повноважень.
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02.06.2020 06:28 Відповісти
Хотя бы намекнул кто же организаторы раз уж организованная группа. Чьи вы,хлопцы, будете, кто вас в бой ведет?
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02.06.2020 07:22 Відповісти
 
 