Жодної смерті від COVID-19 за добу не зафіксували в Іспанії, але виявили 71 новий випадок

Згідно з даними, опублікованими 1 червня, Міністерство охорони здоров'я не зафіксувало випадків смерті від COVID-19 за останні 24 години.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання El Mundo.

Зазначається, що за останній тиждень померло 35 осіб, а загальна кількість смертей становить 27 117 осіб.

Водночас загальна кількість інфікованих коронавірусом в Іспанії оцінюється в 239 638 осіб. За останню добу виявлено 71 новий випадок (проти 96 попереднього дня).

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Напередодні прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив про намір запропонувати парламенту продовжити в країні дію надзвичайного стану, передає DW. Зараз вона діє до 7 червня, а продовжити планується ще на два тижні - до 21 червня.

Нагадаємо, Іспанія належить до країн, які найбільше постраждали від пандемії COVID-19. Для обмеження темпів поширення небезпечної хвороби країна з 15 березня запровадила вкрай жорсткі обмеження. Однак поступово іспанський уряд послаблює запроваджені раніше обмеження. З 2 травня іспанці змогли зайнятися спортом на вулиці і вийти на прогулянки. Повинні знову відкритися театри і кінотеатри.

З 1 липня в Іспанії планують скасувати норму про обов'язковий карантин для іноземних туристів.