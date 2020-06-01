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Новини Коронавірус і карантин
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Жодної смерті від COVID-19 за добу не зафіксували в Іспанії, але виявили 71 новий випадок

Жодної смерті від COVID-19 за добу не зафіксували в Іспанії, але виявили 71 новий випадок

Згідно з даними, опублікованими 1 червня, Міністерство охорони здоров'я не зафіксувало випадків смерті від COVID-19 за останні 24 години.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання El Mundo.

Зазначається, що за останній тиждень померло 35 осіб, а загальна кількість смертей становить 27 117 осіб.

Водночас загальна кількість інфікованих коронавірусом в Іспанії оцінюється в 239 638 осіб. За останню добу виявлено 71 новий випадок (проти 96 попереднього дня).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іспанія переглянула статистику щодо COVID-19: кількість померлих виявилася майже на 2 тис. меншою

Напередодні прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив про намір запропонувати парламенту продовжити в країні дію надзвичайного стану, передає DW. Зараз вона діє до 7 червня, а продовжити планується ще на два тижні - до 21 червня.

Нагадаємо, Іспанія належить до країн, які найбільше постраждали від пандемії COVID-19. Для обмеження темпів поширення небезпечної хвороби країна з 15 березня запровадила вкрай жорсткі обмеження. Однак поступово іспанський уряд послаблює запроваджені раніше обмеження. З 2 травня іспанці змогли зайнятися спортом на вулиці і вийти на прогулянки. Повинні знову відкритися театри і кінотеатри.

З 1 липня в Іспанії планують скасувати норму про обов'язковий карантин для іноземних туристів.

Автор: 

Іспанія (899) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
Страховая видать взялась за правдивость диагнозов по corona-19.
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01.06.2020 22:53
+3
В один и тот же день количество умерших стало 0 в Швеции, где обошлись без массового нарушения прав человека, и в Испании, где ввели особо скотский и садистский дурантин. Однако ж вторая новость на "Цензоре" есть, а первой нет. Правда интересно?
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02.06.2020 05:46
+2
карантин ослабляется и вмести с ним и вирус, оказывается что-то нифига он и не заразный ))) спрашивается без карантина нельзя было?
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02.06.2020 00:55
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Ваш псевдодокументальный стиль напрягаИт. Я уже об этом писал. Нужны всего лишь 2 цифры. Смертности.
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02.06.2020 15:38 Відповісти
Если Вы не можете найти приложение "калькулятор", то считать можно прямо в поисковой строке гугл.
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02.06.2020 15:43 Відповісти
дык... в этом танце вроде Вы ведёте. не?
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02.06.2020 15:48 Відповісти
Как для специалиста по моделированию, Вы подозрительно мало пользуетесь самостоятельными расчетами.
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02.06.2020 16:04 Відповісти
подозрительность - это плохо.
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02.06.2020 16:11 Відповісти
Да, в том числе и когда подозревают мировые заговоры.
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02.06.2020 16:15 Відповісти
Так что по смертности? Есть что сказать?
ПС Я не сильно расстроил Вас тем, что не спутал ее с летальностью?
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02.06.2020 16:16 Відповісти
у меня тут внутрикомпьютерный дурантин: защита от malware постоянно гадит - постоянно приходится делать паузы.
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02.06.2020 16:19 Відповісти
Это Билл Гейтс тянет к Вам свои длинные щупальца...
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02.06.2020 16:29 Відповісти
не. просто глобальное отупение.
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02.06.2020 16:30 Відповісти
ну вдвое... ничего нового не скажу. свобода дорогого стоит. как для меня цена вполне приемлемая.

Я не сильно расстроил Вас тем, что не спутал ее с летальностью?

--
я привык презрительно относиться к выкладкам и мелким ошибкам. не расстроили.
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02.06.2020 16:29 Відповісти
Швейцарцы уже выходят из карантина, потеряв 1920. Шведы потеряли 4403 и конца их потерям пока не видно. И это за привычку называть свободой возможность побухать в баре и не носить маску на улице?
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02.06.2020 16:42 Відповісти
читаю рассуждам-с настоящего коммуниста. вы за КПСС или за КПК?
швейцарские "ветхие домики" посыплются после выхода из дурантина. так что говорить, что они кого-то спасли, нужно с оговорками...
можно вспомнить и другие дурантинные потери. я о них уже писал.
если для Вас свобода (чужая) - это дрянь, я могу это только принять к сведению. но это не может быть предметом спора.
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02.06.2020 16:49 Відповісти
Вспомете потери. Во сколько сейчас обходится Швеции лечение 33 тысяч больных и во сколько Швейцарии обходится лечение 424?
ПС Переходить улицу на красный свет или хватать провод под высоким напряжением это для Вас свобода?
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02.06.2020 16:56 Відповісти
Переходить улицу на красный свет или хватать провод под высоким напряжением это для Вас свобода?

--
опять дешёвые манипуляции в стиле председателя Мао! да конечно [нецензурное ругательство] - право вдохнуть полной грудью аромат портянки хозяина - это высшая форма свободы. и только идиот может это не понимать. я ничего не перепутал?

что же касается цифр 33 000 и 424, чует моя душа, что с ними не всё в порядке, но это мелочь.

не мелочь - 40 000 000 безработных в США. ну и много чего ещё.

кстати, Вы в курсе, что сидение взаперти паршиво на иммунитет влияет?
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02.06.2020 17:04 Відповісти
Вас таки кто-то обманул, подсунув повязку из портянки. Мне подобное не попадалось.

По безработным в США у меня душа тоже плачет, но безработица у них была и до этого. Я еще в школе учился и всюду были страшные картинки о безработных в США и что скоро от этого Америке конец.

По поводу иммунитета не читал таких исследований. Ссылка есть?
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02.06.2020 17:18 Відповісти
Вас таки кто-то обманул, подсунув повязку из портянки. Мне подобное не попадалось.

--
спасительная дурочка включись, раз два!

безработица у них была и до этого.

--
это новые безработные. последствия дурантина.

По поводу иммунитета не читал таких исследований. Ссылка есть?

--
https://www.bbc.com/future/article/20200521-can-staying-inside-weaken-the-immune-system

пойдёт?
в следующий раз попросите ссылку, доказывающую, что небо голубое? или предпочтётИ долго и нудно перечислять случаи, когда оно бывает другого цвета?
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02.06.2020 17:29 Відповісти
Про дефицит витамина Д- унылая муйня. Те кто нормально питается это не грозит. В молоке, молочных продуктах, жирной рыбе его достаточно. Многие страны даже муку им обогащают. Не говоря о витаминных препаратах. А выводится он долго - там порядка нескольких сот дней период полувыведения. Да и по нынешними дождями не особо позагораешь.

А уменьнение иммунитета от сидения дома - так тогда на сессию все студенты вымирать должны были. Во всяком смлучае, во времена, когда я был студентом. Да и в армии на боевом дежурстве - 6 часов на смене, 6 отдых и так месяц. и без загара и шашлыков и плюч высокочастотное излучение. и не умерли. Аж странно.
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02.06.2020 17:40 Відповісти
я понял. Вы просто отвечаете хоть что-то. искренне пожелаю на прощанье Вам, Вашим детям и внукам никогда не выходить из столь замечательного локдауна.
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02.06.2020 17:47 Відповісти
Смешно.
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02.06.2020 21:16 Відповісти
Печально. Вы докатились до отрицания очевидного.
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03.06.2020 04:38 Відповісти
Да очевидно же, что куча людей раньше прыгала в метро по пути на работу и с работы, а теперь они добираются на работу на великах, самокатах и пешком и уровень витамина Д упал...
Для обеспечения нормальной дозы витамина D необходимо находиться с открытыми для солнечных лучей конечностями на полуденном солнце (в промежуток с 10 утра до 3 часов дня), по крайней мере, дважды в неделюhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_D#cite_note-gov-24 [24] . Людям со светлой кожей достаточно 5-минутной солнечной ванны, темнокожие должны находиться на солнце не менее получасаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_D#cite_note-campbell-25 [25] .

Если каждый день на работу и с работы мужчина в рубашке с коротким рукавом, а женщина в блузке с не очень длинной юбкой то проблемы нет (плюс поступление витамина с пищей).
Ну и работа на даче, пешие прогулки (но не в парках, что я тоже с самого начала считал перебором, как и запрет на спортплощадки) и хождение в гости под запретом не были.

Так что даже люди плохо питающиеся (что не так часто), не особо рисковали получить дефицит витамина Д. А сейчас, при поэтапном послаблении карантина, и подавно.
Ну и сейчас погода такая, что уже лето, а все ходят тепло одевшись. Так что карантин или нет - разница на накопление витамина выеденного яйца не стоит.
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03.06.2020 07:48 Відповісти
Очевиден тезис, что весь этот маразм (запугивание в частности) плюс локдаун снижают иммунитет. Очевиден тезис, что локдаун нельзя отделить от запугивания. Очевиден тезис, что даже локдаун без запугивания снижает иммунитет.
С витамином тоже не всё так радужно... В очередной раз вспоминаю про "взять на измор".
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03.06.2020 07:58 Відповісти
"Очевиден тезис, что весь этот маразм (запугивание в частности) плюс локдаун снижают иммунитет."

Далеко не очевиден. Много людей вместо метро и автобусов добираются на работу на великах и самокатах.
Ношение масок снижает распространение кори, туберкулеза, гриппа и коронавируса.
С витамином Д - в Индии примерно у 60% его недостаток. Правильное питание тут более весомый фактор, чем солнечные ванны.
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03.06.2020 12:01 Відповісти
Любимая тактика всех недешёвых троллей: Отвлечь обсуждение на какую-нибудь частность, за которую можно зацепиться надолго. Особенно они любят взахлёб обсуждать исключения из правил. А так же подробно излагать очевидности...

Тезис о вредном действии запугивания проигнорирован.

То, что я имел в виду сидящих взаперти, "не замечено".

Вспоминаются куры и телескоп. Что дальше? Обсудим влияние дурантина на здоровье преЗедента? да?
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03.06.2020 12:16 Відповісти
"Очевиден тезис, что даже локдаун без запугивания снижает иммунитет." Мы уже сравнили заболеваемость и смертность в Швеции и в Швейцарии. Забыли? Почитайте нииже на этой ветке.

Что там Вы имели в виду о "сидящих взаперти"?
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03.06.2020 12:34 Відповісти
Это уже просто скучно. Хоть бы для приличия пару логических переходов придумали...
Вот как-то не охота мне писать очевидности.
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03.06.2020 12:56 Відповісти
Нечего ответить? так и напишите. Выдумками против реальных цифр не попрешь.
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03.06.2020 13:01 Відповісти
Ваши цифры сами по себе ни о чём. И Вы это знаете.
Если бы Вы так фехтовали (а именно: парировали бы только те удары, которые Вам нравится парировать и др.), Вас бы достаточно быстро превратили в друшлячок.
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03.06.2020 13:04 Відповісти
Если бы Вы так фехтовали, то Вашему сопернику в ответ на серию Ваших обманных выпадов, стоило бы сделать один настоящий - и финита ля комедиа.
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03.06.2020 14:18 Відповісти
не вижу настоящих - вижу тока фуфло. один тезис про то, что дети любят сидеть взаперти чего стоит!
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03.06.2020 14:20 Відповісти
Вы перевираете. Я сказал, что по сравнению с учебой в школе , проведение времени на карантине не так и страшно для детей, как некоторые малюют. Что за байки про сидение "взаперти"? Дети спокойно шастают в гости и по улице. 90% их от гаджетов не оторвешь.
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03.06.2020 14:33 Відповісти
Что за байки про сидение "взаперти"?

--
Склероз? Мы начали с испанских детей. Но Вы обожаете уводить разговор в сторону.
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03.06.2020 14:36 Відповісти
Где Вы видели обсуждение испанских детей?
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03.06.2020 14:43 Відповісти
там же, где и Ваш тезис, что сидение взаперти детишкам оччень нравится.
я пытался получить от Вас оценку ущерба от несвободы.
дурантины имели (и имеют) место быть разные. я для определённости взял самый садистский из широко известных, а именно, испанский. там детей заперли без права выхода из дому вообще. собаку выгулять можно, сына - нельзя.
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03.06.2020 14:47 Відповісти
а это точно жизнь? когда лопоухий придурок может в любой момент установить штраф за что угодно?
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03.06.2020 17:14 Відповісти
Давайте ссылку. Похоже, Вы изрядно все переврали.
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03.06.2020 14:49 Відповісти
Не будет ссылки. "Забыли" - так "забыли". Интерфейс специально устроен так, что искать старые посты оччень неудобно.
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03.06.2020 14:53 Відповісти
Раз ссылки нет, то не изображайте из себя Циперовича, что напел соседу концерт Шаляпина и тот решил, что Шаляпин картавит, шепелявит и фальшивит.
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03.06.2020 15:34 Відповісти
Смысл искать? Вы "в танке". Аргументы не действуют, другими словами... ********* в стиле Сивохо мне неинтересны...
А если был бы интерес в честном споре, дело решалось бы просто. Вернулись бы к вопросу: Сколько человеко-дней справедливо держать детей в испанском дурантине для увеличения продолжительности жизни одного хроника на 1 день?
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03.06.2020 15:39 Відповісти
А какова планируемая продолжительность карантина?
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03.06.2020 15:44 Відповісти
нетуть этой цифры! пока или правитель не забздит или его на вилах не вынесут или все не вымрут или не будет ни одного случая...
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03.06.2020 15:49 Відповісти
Карантин вводят по рекомендации эпидемиологов. Там нет критерия, что Вы указали и рассчитать его весьма проблематично. Тем более, что получив ответ, вы кидаетесь подсчитывать соотношение спасенных к "сидящим взаперти" для вечного карантина (которого в природе нет и не было). При этом считая, что "спасенным" спасена полная подолжительность жизни, а не остаток. Это примитивная манипуляция.
Я в такие игры играть не желаю.
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03.06.2020 15:55 Відповісти
напомню: я дал свою оценку для Украины, впрочем, для Испании будет та же цифра. но! это только моральный вред. в своей оценке я оперировал именно остатком жизни. получилось, что один день дурантина должен спасать 70 000 хроников.
Вы отказываетесь отвечать на основной вопрос. Что дальше?
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03.06.2020 16:05 Відповісти
Дальше я буду жить.
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03.06.2020 17:11 Відповісти
Никто не мешает Вам помереть, чтобы убедиться, что жизнь действительно была.
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03.06.2020 20:32 Відповісти
А настоящий вот он.
Швеция смертность от ковид19 4403/102,30= 43,04 на 100тыс населения

Швейцария смертность от ковид19 1920/85,7= 22.40 на 100тыс населения

Но это текущие значения. По крайней мере для Швеции. У них еще много болеющих (33 тыс. ) и новых слусаев заражения. Точно посчитать можно после окончания вспышки в этой стране. А в Швейцарии 454 болеющих сильно статистику уже не изменят.
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03.06.2020 14:35 Відповісти
И еще
Switzerland
Confirmed: 30 874
Deaths: 1 920
Recovered: 28 500
Active: 454
01.06 за день 9 новых случаев

Sweden
Confirmed: 37 814
Deaths: 4 403
Recovered: 0
Active: 33 411
01.06 за день 272 новых случая
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03.06.2020 14:36 Відповісти
снова классический мухлёж, именуемый "без комментариев"
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03.06.2020 14:38 Відповісти
Витиевато Вы написали "Нечего ответить"...
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03.06.2020 14:48 Відповісти
Это Вы жуликовато интерпретировали.
Я уже тыщу раз показывал, где мухлёж. Вы в упор "не видели". Откуда следует, что в тыща первый раз результат будет другим?
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03.06.2020 14:51 Відповісти
Давайте ссылку где. Одну из тысячи нетрудно найти.
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03.06.2020 15:35 Відповісти
Мне проще воспроизвести. Я говорил, что нужно не забывать про вред от дурантина. Всё цифротрясение без оценки вреда мухлёж есть. Было такое?
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03.06.2020 15:42 Відповісти
Ну, давайте вред в цифрах. Вы утверждали, что иммунитет в карантин падает. В каких странах выросла заболеваемость в карантин по сравнению с прошлогодней и по каким болезням?
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03.06.2020 15:58 Відповісти
В Италии. По "с коронавирусом".
кстати, Вы в курсах, что препаратики, рекомендованые для лечения к19 смертность повышают?
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03.06.2020 16:08 Відповісти
Да. Я про опасность побочных реакций написал сразу в комментарии к первой же статье о хлорохине.
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03.06.2020 17:05 Відповісти
Вопрос был "В каких странах выросла заболеваемость в карантин по сравнению с прошлогодней и по каким болезням?" Итак, какой была сметность в прошлом году "с коронавирусом"?
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03.06.2020 17:08 Відповісти
Итак, какой была сметность в прошлом году "с коронавирусом"?

--
0
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03.06.2020 17:10 Відповісти
а если серьёзно то хАрош заниматься подменой тезиса!
правильно так: Вы согласны, что длительное (2 недели и более) сидение взаперти снижает иммунитет?
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03.06.2020 17:13 Відповісти
Значит, причина повышенной смертности - именно коронавирус. Повышенной сметрности без наличия в организме коронавируса в Италии не зафиксировано. А если бы карантин подрывал иммунитет, то смертность возросла бы и с коронавирусом и без него.
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03.06.2020 17:14 Відповісти
чушь. понижение иммунитета не обязано отразиться где-то повышением смертности.
кстати, снова проигнорирован "удар".
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03.06.2020 17:16 Відповісти
Научных статей на эту тему я не читал. Слышал, что недосып и сильный стресс снижают, но это все не в научные статьи. В популярных вам напишут, что и чакры закрываются и близорукость третьего глаза вызывает.
Тем более, что реально "взаперти сидели" только старики старше 60 да и то далеко не все. Там от иммунитета одно воспоминание.
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03.06.2020 17:21 Відповісти
Вот рассмотрим влияние солнца. Один из Ваших тезисов "Витамин Д - запорука сильного иммунитета."
Тогда соотношение смертельных исходов от ковид-19 к общему числу зараженных должно быть максимально в северных странах и минимально в южных.
Южные

France
Case-Fatality Ratio: 15,36%
Castilla - La Mancha, Spain
Case-Fatality Ratio: 17,01%
Extremadura, Spain
Case-Fatality Ratio: 17,10%
Liguria, Italy
Case-Fatality Ratio: 15,08%
Lombardia, Italy
Case-Fatality Ratio: 18,10%Северные

Denmark
Case-Fatality Ratio: 4,85%
Norway
Case-Fatality Ratio: 2,80%
Finland
Case-Fatality Ratio: 4,64%
Sweden
Case-Fatality Ratio: 11,13%
Практически полная противоположность Вашей теории.
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03.06.2020 17:35 Відповісти
Снова уход от прямого ответа... И много чего ещё. В частности Вы опять "забыли", что реально взаперти сидели испанские детишки. И долго - может месяц, может три.
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03.06.2020 19:07 Відповісти
А Вы что, без пафоса повторить вопрос не в состоянии? Обязательно писаить пустую фразу чтобы я переспросил?
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03.06.2020 20:15 Відповісти
Проще всего не писать ничего вообще. Способность Ваша бесконечно переливать из пустого в порожнее у меня сомнений не вызывает. Мне не надо её подтверждать.
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03.06.2020 20:20 Відповісти
Да Вы действительно ушли от прямого ответа по поводу того, что более длительное пребывание под солнцем усиливает иммунитет.
А испанские дети сидели дома 6 недель. Потому что власть, что выбрали их папы и мамы вовремя не ввела карантин. А когда правительство поняло, что провтыкало, меры пришлось вводить жестче, чем в других странах.
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03.06.2020 20:30 Відповісти
подмена тезиса + благоглупости + домыслы от секты свидетелей всемогущего вируса
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03.06.2020 20:33 Відповісти
То есть свой же вопрс Вы повторить не можете, вместо него включили "плач Ярославны". А вот эта Ваша способность у меня не вызывает сомнений.
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03.06.2020 21:09 Відповісти
Ваши посты все содержательнее...
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03.06.2020 21:11 Відповісти
попробуйте подумать, зачем я с Вами обмениваюсь репликами. может и поймёте чего.
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03.06.2020 21:46 Відповісти
О, браво! Еще содержательнее!
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03.06.2020 21:52 Відповісти
не поняли. ну и ладно.
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03.06.2020 21:54 Відповісти
ещё один живописный свежачок от наших дурантинщиков: матери не дали попрощаться с умирающим сыном. ну это же ерунда? да?
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02.06.2020 17:06 Відповісти
Кто-то не носил маску и не сидел дома. И распространил инфекцию. Ибо ему начхать, что кто-то умрет на сколько там дней раньше. "Свобода" поехать на шашлыки ему важнее.
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02.06.2020 17:12 Відповісти
во всём виноваты шашлыки? несомненно!
да только не шашлыки не пустили к ребёнку. не пустили правила.
кстати, ни мать ни ребёнок не были больны к19.
https://lenta.ua/v-kievskom-ohmatdete-umer-rebenok-v-kotoromu-iz-za-karantina-ne-pustili-mamu-53011/
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02.06.2020 17:18 Відповісти
Я как-то задолго до карантина пытался попасть в отд реанимации - хер. Никого не пускали. В реанимацию посетителям вход закрыт. Всем. Так что там и так доктора либералы.
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02.06.2020 17:23 Відповісти
понятно - будете защищать любое скотство, если под угрозой вера в великий вирус...
ну и на хрена я должен лишать себя "шашлычков" для продления жизни таким садо-мазохистским личностям? скорее наоборот: чем раньше вы повыздыхаете, тем раньше восстановится нормальная жизнь.
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02.06.2020 17:34 Відповісти
Вы пытаетесь убить нас вирусом, смертоносность которого сами же и отрицаете? Где логика?
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02.06.2020 21:26 Відповісти
Я выражаю крайнюю степень раздражения. Только и всего. Попытки убить выглядят не так.
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02.06.2020 21:33 Відповісти
У меня, знаете ли, с детства хорошее чувство справедливости. Очень злит, когда "хроники" обвиняют людей в эгоизме, "не замечая", что сами защищают свой дремучий эгоизм. Они готовы ради того чтоб лишний денёк покорчиться от боли загубить будущее всего мира. Но эгоисты не они, эгоисты - это люди, которые просто хотят нормально жить. Я ничего не перепутал?
Требовать солидарности с каждым, кому можно помочь, - абсурд абсурдный. Каждые 3 секунды кто-то умирает. Даже если просто почтить память каждого секундой молчания - это жизнь под откос.
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03.06.2020 04:44 Відповісти
Швеция смертность от ковид19 4403/102,30=43,04 на 100тыс населения

Швейцария 1920/85,7=22.40 на 100тыс населения

Но это текущие значения. По крайней мере для Швеции. У них еще много болеющих (33 тыс. ) и новых слусаев заражения. Точно посчитать можно после окончания вспышки в этой стране. А в Швейцарии 454 болеющих сильно статистику уже не изменят.
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02.06.2020 15:57 Відповісти
Над всей Испанией безоблачное небо!
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03.06.2020 12:20 Відповісти
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