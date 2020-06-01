УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11556 відвідувачів онлайн
Новини Хабарники
2 200 11

На Волині співробітник лісгоспу упіймався на хабарі 42 тис. грн за відвантаження неврахованої деревини, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали під час одержання хабаря помічника лісничого одного з лісогосподарських підприємств Волинської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

На Волині співробітник лісгоспу упіймався на хабарі 42 тис. грн за відвантаження неврахованої деревини, - ДБР 01

За попередньою інформацією, співробітник лісгоспу вимагав 42 тис. гривень за відвантаження деревини поза бухгалтерським обліком і без оформлення відповідного договору на поставку. За один кубічний метр деревини помічник лісничого встановив ціну 1 100 гривень.

На Волині співробітник лісгоспу упіймався на хабарі 42 тис. грн за відвантаження неврахованої деревини, - ДБР 02

1 червня чиновника затримали під час одержання другої частини хабаря в розмірі 21 тис. гривень у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

На Волині співробітник лісгоспу упіймався на хабарі 42 тис. грн за відвантаження неврахованої деревини, - ДБР 03

На Волині співробітник лісгоспу упіймався на хабарі 42 тис. грн за відвантаження неврахованої деревини, - ДБР 04

У разі доведення провини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Дивіться також: Завідувач відділення Львівської обласної лікарні підозрюється в одержанні 21,5 тис. грн хабара, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

хабар (4692) ліс (765) ДБР (3473) Волинська область (858)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+1
Таких полно уродов...
показати весь коментар
01.06.2020 23:11
+1
На Волыни режут леса под ноль, а находят какую то мелочь.
показати весь коментар
02.06.2020 00:10
+1
30 лет независимости. воры сидят в ВР, Воры сидят в правительствах. На лоховирусе поднялись, а садят лохов за 42 штуки. Демократия
показати весь коментар
02.06.2020 00:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Алё, братан! Как поднять бабла?
показати весь коментар
01.06.2020 22:46 Відповісти
Отпустите его, беднягу - разве это взятка по масштабу сегодняшней власти? Так себе, выражение благодарности.
показати весь коментар
01.06.2020 22:50 Відповісти
Тут тебе не кацапия, ответит гнидос..
показати весь коментар
01.06.2020 22:59 Відповісти
Его с каких времен туда назначили?
показати весь коментар
01.06.2020 22:58 Відповісти
Ще ніколи лісів так не випилювали, як зараз...
показати весь коментар
01.06.2020 22:59 Відповісти
Таких полно уродов...
показати весь коментар
01.06.2020 23:11 Відповісти
На Волыни режут леса под ноль, а находят какую то мелочь.
показати весь коментар
02.06.2020 00:10 Відповісти
30 лет независимости. воры сидят в ВР, Воры сидят в правительствах. На лоховирусе поднялись, а садят лохов за 42 штуки. Демократия
показати весь коментар
02.06.2020 00:23 Відповісти
Тільки не демократия, а олігократія.
показати весь коментар
02.06.2020 06:23 Відповісти
Если виноват - пусть порубит лес по 20 гр за куб - валка , раскряжевка и доставка на промплощадку ветки в кучу, пила старая и цепь тупая 2000 кубов и свободен , минус деньгами бензин,масло,цепи,паек, и проживание в вагончике тогда прочувствует цену тысячам.
показати весь коментар
02.06.2020 10:12 Відповісти
 
 