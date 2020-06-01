На Волині співробітник лісгоспу упіймався на хабарі 42 тис. грн за відвантаження неврахованої деревини, - ДБР. ФОТО
Правоохоронці затримали під час одержання хабаря помічника лісничого одного з лісогосподарських підприємств Волинської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За попередньою інформацією, співробітник лісгоспу вимагав 42 тис. гривень за відвантаження деревини поза бухгалтерським обліком і без оформлення відповідного договору на поставку. За один кубічний метр деревини помічник лісничого встановив ціну 1 100 гривень.
1 червня чиновника затримали під час одержання другої частини хабаря в розмірі 21 тис. гривень у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
У разі доведення провини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.
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