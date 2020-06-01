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Новини
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ВАКС почав розгляд по суті справи колишнього заступника міністра МінТОТ Гримчака, обвинуваченого в шахрайстві та хабарництві

ВАКС почав розгляд по суті справи колишнього заступника міністра МінТОТ Гримчака, обвинуваченого в шахрайстві та хабарництві

Прокурор САП оголосив обвинувальний акт на засіданні Вищого антикорупційного суду у справі ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"1 червня 2020 року в Вищому антикорупційному суді відбулося перше засідання з розгляду по суті обвинувального акта у справі за обвинуваченням колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і його "помічника" в скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 ("шахрайство"), ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369; ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.4 ст.369 ("підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди посадовим особам, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище") Кримінального кодексу України. На засіданні прокурором САП оголошено короткий виклад обвинувального акта", - сказано в повідомленні.

Також під час засідання і сторона обвинувачення, і сторона захисту виступили зі вступними промовами. Уточнюється, що прокурор САП також заявив цивільний позов у ​​справі щодо відшкодування збитків, які були заподіяні внаслідок вчинення цього злочину.

Наступне засідання у справі призначено на 13:00 12 червня 2020 року.

Читайте також: Антикорупційний суд залишив колишнього заступника міністра МінТОТ Гримчака під домашнім арештом

ВАКС почав розгляд по суті справи колишнього заступника міністра МінТОТ Гримчака, обвинуваченого в шахрайстві та хабарництві 01

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Юрій Луценко, який був тоді Генпрокурором, на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня 2019 року ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

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Гримчака помістили в Чернігівське СІЗО. 30 січня 2020 року ексзаступника голови МінТОТ Гримчака було звільнено з-під варти і відтоді він перебуває під домашнім арештом.

У квітні НАБУ і Спеціалізована антиконституційна прокуратура завершили розслідування у справі колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, підозрюваного в шахрайстві і підбурюванні до хабарництва.

22 травня САП направила до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт щодо Юрія Гримчака і його "помічника".

Автор: 

Гримчак Юрій (119) Антикорупційний суд ВАКС (1939)


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Топ коментарі
+7
Якось стихли голоси тих прекрасних молодих людей, які знали, як зробити усіх багатими і щасливими, якщо тільки усунути від влади Порошенка. Шо, падлюки, нє палучілась?
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01.06.2020 22:51
+5
А где то грустит брат д'Єрмака. Ведь у него было всё тоже самое
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01.06.2020 22:48
+4
ВАКС начал рассмотрение по существу дела бывшего замминистра МинВОТ Гримчака, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве - Цензор.НЕТ 7663
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01.06.2020 22:54
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А где то грустит брат д'Єрмака. Ведь у него было всё тоже самое
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01.06.2020 22:48 Відповісти
ВАКС начал рассмотрение по существу дела бывшего замминистра МинВОТ Гримчака, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве - Цензор.НЕТ 4445
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01.06.2020 22:50 Відповісти
А всему этому цена - дерьмо!
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01.06.2020 23:32 Відповісти
все ромалы Украины рыдают от "мошеника" Грымчака !!!

ни одна цыганка не в состоянии продать должность будучи уволенной из правительства, а Грымчак смог !
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02.06.2020 01:08 Відповісти
Цыганка не смогла, а уличный торговец госдолжностями Ермак - смог
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02.06.2020 05:53 Відповісти
ВАКС начал рассмотрение по существу дела бывшего замминистра МинВОТ Гримчака, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве - Цензор.НЕТ 2661
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01.06.2020 22:49 Відповісти
Я в такие дела не лезу. Ну их всех в задницу с такими делами!
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01.06.2020 23:34 Відповісти
Якось стихли голоси тих прекрасних молодих людей, які знали, як зробити усіх багатими і щасливими, якщо тільки усунути від влади Порошенка. Шо, падлюки, нє палучілась?
показати весь коментар
01.06.2020 22:51 Відповісти
ВАКС начал рассмотрение по существу дела бывшего замминистра МинВОТ Гримчака, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве - Цензор.НЕТ 7663
показати весь коментар
01.06.2020 22:54 Відповісти
Ага,сидел,сидел себе петя у корыта,а тут бац и пенделя дали
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01.06.2020 23:27 Відповісти
Россия в этой войне нам помогут.
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01.06.2020 23:29 Відповісти
Петя себе корыто сам построил еще 700 млн за год на благотворительность дал..а эти нищеброды..которые пришли к власти..эти жрут из общего....и им все мало и мало..скоро тем кто их выбрал..может ничего и не остаться
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02.06.2020 08:37 Відповісти
Будет драка!
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01.06.2020 23:27 Відповісти
Война будет, это как пить дать.
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01.06.2020 23:28 Відповісти
Только у свинопети отвратительнее харя...
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01.06.2020 22:54 Відповісти
В каком полку вы служили, уважаемый?
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01.06.2020 23:23 Відповісти
Себе давно в дзеркалі бачив?
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02.06.2020 05:57 Відповісти
Дегенератам и его детям нравится...
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01.06.2020 22:55 Відповісти
Нужно железные нервы иметь. И после всего этого какой-нибудь забулдыга вспомнит о нём и начнёт поносить.
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01.06.2020 23:26 Відповісти
петро о нем уже не вспоминает
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01.06.2020 23:28 Відповісти
Больше вам говорить и не надо.
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01.06.2020 23:30 Відповісти
На жирного медведчука похож и цели те же...
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01.06.2020 22:56 Відповісти
Что вы хотите этим сказать?
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01.06.2020 23:24 Відповісти
Хорошее лето стоит.
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01.06.2020 23:33 Відповісти
Карл,тебе плохо?
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01.06.2020 23:44 Відповісти
Нас это не касается. Не про нас это писано. Это Лукяновкой пахнет.
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01.06.2020 23:35 Відповісти
 
 