ВАКС почав розгляд по суті справи колишнього заступника міністра МінТОТ Гримчака, обвинуваченого в шахрайстві та хабарництві

Прокурор САП оголосив обвинувальний акт на засіданні Вищого антикорупційного суду у справі ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"1 червня 2020 року в Вищому антикорупційному суді відбулося перше засідання з розгляду по суті обвинувального акта у справі за обвинуваченням колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і його "помічника" в скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 ("шахрайство"), ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369; ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.4 ст.369 ("підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди посадовим особам, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище") Кримінального кодексу України. На засіданні прокурором САП оголошено короткий виклад обвинувального акта", - сказано в повідомленні.

Також під час засідання і сторона обвинувачення, і сторона захисту виступили зі вступними промовами. Уточнюється, що прокурор САП також заявив цивільний позов у ​​справі щодо відшкодування збитків, які були заподіяні внаслідок вчинення цього злочину.

Наступне засідання у справі призначено на 13:00 12 червня 2020 року.

Читайте також: Антикорупційний суд залишив колишнього заступника міністра МінТОТ Гримчака під домашнім арештом

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Юрій Луценко, який був тоді Генпрокурором, на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня 2019 року ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

Читайте також: Арешт Гримчака: суд виправив в ухвалі одні помилки і відразу ж допустив інші, - адвокат

Гримчака помістили в Чернігівське СІЗО. 30 січня 2020 року ексзаступника голови МінТОТ Гримчака було звільнено з-під варти і відтоді він перебуває під домашнім арештом.

У квітні НАБУ і Спеціалізована антиконституційна прокуратура завершили розслідування у справі колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, підозрюваного в шахрайстві і підбурюванні до хабарництва.

22 травня САП направила до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт щодо Юрія Гримчака і його "помічника".