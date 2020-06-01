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Українці не можуть перетинати кордон за допомогою е-паспорта в додатку "Дія", - Держприкордонслужба

Українці не можуть перетинати кордон за допомогою е-паспорта в додатку

У Держприкордонслужбі спростували інформацію про нібито можливість українців з 1 червня під час поїздок за кордон подавати e-паспорт та е-паспорт для виїзду за кордон через Єдиний державний веб-портал електронних послуг "Портал Дія" скориставшись для цього однойменним мобільним додатком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"На сьогодні громадяни України можуть перетинати державний кордон України лише за наявності необхідних паспортних документів, в т.ч. паспорта громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України, які визначені законодавством України, що регламентує оформлення осіб на кордоні. Натомість прид’явлення електронних документів у мобільному додатку "Дія" можливе лише всередині країни у випадках згідно з переліком чітко визначеним відповідною Постановою", - повідомили в пресслужбі.

Державна прикордонна служба України звертає увагу на те, що поширена в ЗМІ інформація є недостовірною і не може використовуватися громадянами України як одне із правил перетинання державного кордону України.

Зазначається, що уряд дійсно ухвалив Постанову "Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України для виїзду за кордон" (від 15 квітня 2020 р. № 278). Так, Е-паспорти у "Дії" є цифровими аналогами паперових документів, відповідно до постанови. Особливої актуальності дана норма набуває в умовах карантину, оскільки цифрові паспорти можна використовувати як посвідчення особи на випадок зупинки громадянина співробітниками Національної поліції, а також для отримання поштових послуг тощо.

"Однак жоден із пунктів Порядку застосування, визначених Постановою, не передбачає можливості пред’явлення е-паспорта для виїзду за кордон власне під час перетину державного кордону і проходження процедур оформлення зокрема", - зауважили в Держприкордонслужбі.

Читайте також: Ми запустили цифрові паспорти українців у додатку "Дія", - Зеленський

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5930) електронні документи (446) Дія (1116)


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Топ коментарі
+7
Вот именно ети твари с лицами неандертальцев и лоббируют и приветствуют повышение пошлин и акцизов. Чем больше налоги тем больше можно заработать на контрабанде. Именно ети твари вместе с таможенниками и визжат что нельзя снижать пошлины с посылок и *евроблях*. Потому что ето их нажива. Пока будет выгодно ввозить контрабанду, а не нормально растаможить по человеческой цене с контрабандистами бороться бессмысленно. Потому что львиную часть награбленного они передают в Киев на самый верх.
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01.06.2020 23:30
+7
Ага. Чтобы ФСБ следило за каждым прямо из кремля, а хакеры могли тырить твои деньги и подделывать документы.
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01.06.2020 23:32
+6
каким надо быть одаренным чтобы повестить на этот лохотрон от зе-мрази
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01.06.2020 23:05
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Украинцы не могут пересекать границу с помощью е-паспорта в приложении "Дія" - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5088
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01.06.2020 23:03 Відповісти
мда....
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01.06.2020 23:14 Відповісти
Вот именно ети твари с лицами неандертальцев и лоббируют и приветствуют повышение пошлин и акцизов. Чем больше налоги тем больше можно заработать на контрабанде. Именно ети твари вместе с таможенниками и визжат что нельзя снижать пошлины с посылок и *евроблях*. Потому что ето их нажива. Пока будет выгодно ввозить контрабанду, а не нормально растаможить по человеческой цене с контрабандистами бороться бессмысленно. Потому что львиную часть награбленного они передают в Киев на самый верх.
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01.06.2020 23:30 Відповісти
Звісно що не можна.А хтось по іншому думав? Дія це лише додаток.а його розпіарили ніби квантумний комп'ютер.
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01.06.2020 23:04 Відповісти
каким надо быть одаренным чтобы повестить на этот лохотрон от зе-мрази
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01.06.2020 23:05 Відповісти
ЗлоДія - схвалено ФСБ. Завантажуй!
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01.06.2020 23:06 Відповісти
Хтось при пам'яті взагалі це встановлював?
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01.06.2020 23:06 Відповісти
«Страна в смартфоне».......🤣
А если серьезно, то эта «клоунада» 🤢
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01.06.2020 23:07 Відповісти
.. а погранцы же все таки не клоуны)
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01.06.2020 23:09 Відповісти
А кто то может внятно расказать зачем ета х***ня на которую потратили кучу денег и пиарились несколько год?
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01.06.2020 23:21 Відповісти
У нас есть внутренняя база данных и под эту базу создалі дію! Где идет привязка при помощи банковской карты и ТД.Ежели по всему миру былаб общая база данных то можно былоб и паспорта не предъявлять на границе)
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01.06.2020 23:28 Відповісти
Ага. Чтобы ФСБ следило за каждым прямо из кремля, а хакеры могли тырить твои деньги и подделывать документы.
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01.06.2020 23:32 Відповісти
Думаешь не знают твоих данных? Миру подарили электронную игрушку где люди стали добровольно подконтрольные)!
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01.06.2020 23:33 Відповісти
Устанавливай, лопоухий.
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01.06.2020 23:36 Відповісти
Дружище выключи интернет и выкинь смартфон)) Для того чтоб залезть в интернет с компа идёт привязка по макатриксу где указывается фамилия имя и очество и ещё адрес) В смартфоне чтоб пользоваться нужно в Google зарегистрироваться.А притом ещё пользуешься фейсбуком вайбером и всякой хренью и наверное ещё там приват 24) И ты думаешь никто за тебя ничего не знает? Или где ты передвигается?! Последние смартфоны все с вареной батареей! Или ты пользуешься ещё кнопочным телефоном?!
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01.06.2020 23:41 Відповісти
А ты что в Гугл регистируешься под своим именем еще и привязку делаешь к фейсбуку или Приват 24? А потом напишешь какой то пост против кацапов, а они тебя или твоих родственников уже будут пасти пока ты не подойдешь к ихней границе или выцепят в стране-содружества. Поетому и нужно иметь несколько дешовых телефонов и симкарт никчему не привязаных которые не жалко выкинуть. Понятное дело что при желании любого можно найти. Но зачем облегчать им работу?
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01.06.2020 23:47 Відповісти
И все, что ты даже на цензоре постишь тоже когда-то зачтется. Будет правда и справедливость непременно.
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02.06.2020 03:02 Відповісти
Кстати в ДIЯ еще и твоя свежая фотография будет везде светиться.
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01.06.2020 23:50 Відповісти
Я был приятно удивлен когда зашёл на сайт Минюста и увидел в свободном доступе решение суда в отношении меня за дтп со всеми данными!
А когда в базу ГАИ вошёл с компа при помощи приват 24 то там мои права,тех паспорта на авто!
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01.06.2020 23:55 Відповісти
Молодец. Зайду завтра посмотрю твои права и техпаспорт и перепишу все на себя. А когда ты уедешь в Турцию продам твою хату. Шютка. А меня вообще то нет в Привате 24. Ето помойка
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02.06.2020 00:06 Відповісти
Сколько раз в своей жизни ты в гос структуры и банки давал свои данные?! А *** на выборы когда ходишь,пригласительную для тебя из пальца высасывают?!
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02.06.2020 00:42 Відповісти
А приват банк где все твои данные с фотографией и местом жительства! Тоже самое в налоговой,в миграционной службе) откуда думаешь в дiю попадают фотографии? С тех же баз данных! Где гарантия что без дії эти базы не взломают?))
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01.06.2020 23:58 Відповісти
Я же тебе говорю, одно дело когда ФСБ знает где ты живешь а другое когда твоя фотография в твоем кармане путешествует по Украине и возможно заграницу, где тебя уже будут ждать. И хорошо если ты окажешься им не нужен. А если например твой родственник работает на секретной службе или на нужном для ФСБ месте. А ты очень хороший рычаг с помощью которого можно на твоего родыча надавить и заставить работать не ФСБ? Ты же помнишь дурачка Гриба, которого вытащили через соцсети на Беларашку с помощью влажной мохнатки которую он и не нюхал? Вот тебе наглядный пример как действует ФСБ
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02.06.2020 00:12 Відповісти
У тебя паспорт биометрический?! Захотят тебя упаковать тебя упакуют ,захотят из страны вывезти с документами такими что ты представитель дип мисии,они у тебя будут и тебя вывезут!
На моей памяти через Одесский аэропорт вывезли масадовцы палестинца! Под видом больного на лечение в Израиль.А там на лечение летят на креслах каталках в предсмертном без памяти состоянии со всеми оригинальными документами!!!
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02.06.2020 00:36 Відповісти
Знают конечно. Но по крайней мере не смогут следить в онлайн режиме если выключу телефон. А Ахметов завтра психанет отключит свет и интернет и все люди станут безымянными и исчезнут как електронные фотографии с разбитого телефона. Знаешь сколько сейчас хакеры воруют денег в електронном виде в том числе и в биткойнах? Карманные воры рыдают от зависти.
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01.06.2020 23:39 Відповісти
Фальгу на голову одень ) и спрячся мышке в попу и пойди перерубай интернет кабель а то вычеслят что по сетевой карте откуда ты пишешь))
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02.06.2020 00:38 Відповісти
1) Водительское удостоверение
2) "Техпаспорт" на авто
3) Автостраховка
4) Паспорт

Все это можно предъявлять полиции и в других учреждениях, например на почте при получении/отправке посылки.

Если оно тебе не нужно, то это вовсе не значит что оно никому не нужно.
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02.06.2020 00:12 Відповісти
То что касается внутри страны то это только внутри страны)Есть еще международныеидоговора про взаимные поездки и с каждой страной свой договор! хотелось бы видеть рожу немца,или поляка когда наш им покажет паспорт в приложении дія))
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01.06.2020 23:26 Відповісти
Пока в этом приложении мало полезного. На сколько я понимаю ее вообще делают, чтоб штрафы удобнее было взымать...
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02.06.2020 00:34 Відповісти
Это чисто внутряняя лабуда для полицаев и остальных структур!Я забыл права ,тормознули посмотрели в телефон и укатили,на крайний случай по номеру пробили и увидели права в базе! Эта хрень ещё в 1997 году уже была в Австрии!!!
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02.06.2020 00:44 Відповісти
Я в 1995 на морвокзале у гражданина США афроамериканеца іd карту увидел! Мы как аборигены ее рассматривали))
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02.06.2020 00:45 Відповісти
То 25 лет отставания?
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02.06.2020 03:06 Відповісти
Конечно, ведь Дія - это очередной зелохотрон, сделанный для удобства слежки власти за людьми, а не для удобства людей.
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02.06.2020 05:52 Відповісти
 
 