Українці не можуть перетинати кордон за допомогою е-паспорта в додатку "Дія", - Держприкордонслужба

У Держприкордонслужбі спростували інформацію про нібито можливість українців з 1 червня під час поїздок за кордон подавати e-паспорт та е-паспорт для виїзду за кордон через Єдиний державний веб-портал електронних послуг "Портал Дія" скориставшись для цього однойменним мобільним додатком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"На сьогодні громадяни України можуть перетинати державний кордон України лише за наявності необхідних паспортних документів, в т.ч. паспорта громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України, які визначені законодавством України, що регламентує оформлення осіб на кордоні. Натомість прид’явлення електронних документів у мобільному додатку "Дія" можливе лише всередині країни у випадках згідно з переліком чітко визначеним відповідною Постановою", - повідомили в пресслужбі.

Державна прикордонна служба України звертає увагу на те, що поширена в ЗМІ інформація є недостовірною і не може використовуватися громадянами України як одне із правил перетинання державного кордону України.

Зазначається, що уряд дійсно ухвалив Постанову "Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України для виїзду за кордон" (від 15 квітня 2020 р. № 278). Так, Е-паспорти у "Дії" є цифровими аналогами паперових документів, відповідно до постанови. Особливої актуальності дана норма набуває в умовах карантину, оскільки цифрові паспорти можна використовувати як посвідчення особи на випадок зупинки громадянина співробітниками Національної поліції, а також для отримання поштових послуг тощо.

"Однак жоден із пунктів Порядку застосування, визначених Постановою, не передбачає можливості пред’явлення е-паспорта для виїзду за кордон власне під час перетину державного кордону і проходження процедур оформлення зокрема", - зауважили в Держприкордонслужбі.

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