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"Слуга народу" Ткаченко розповів про плани на посаді міністра культури: Розібрати накопичені справи і почати працювати

Як народний депутат Олександр Ткаченко сподівається на ухвалення закону про підтримку культури під час карантину і продовження роботи над "індустріальним законом про ЗМІ".

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він подякував колегам по фракції, які майже одноголосно підтримали його кандидатуру на пост міністра культури і інформполітики, за довіру і нагадав, що попереду ще голосування в Раді.

"Культура сьогодні в тривожному стані. За період карантину ми уже декілька разів боролись за її фінансування. Спочатку під час секвестру бюджету, тепер – коли уряд не виділяє потрібного фінансування у своїй Програмі. Мова про 1,8 млрд. грн. Комітет розробив низку законів на підтримку культури та креативних індустрій. Плануємо цього тижня пройти друге читання закону №3377. Продовжуємо роботу над індустріальним законом про ЗМІ. Це ті завдання, які маю довести до кінця", - переконаний нардеп.

Він повідомив, що ефективно співпрацював з колишнім міністром Володимиром Бородянським і нинішньою в.о. – Світланою Фоменко. 

"Найголовніше зараз – розібрати накопичені справи через переформатування міністерства та відсутності впродовж двох місяців міністра. І почати працювати.

Впевнений, ми зможемо налагодити результативну співпрацю з міністрами Кабміну під керівництвом Дениса Шмигаля.

Вітав би також долучення до роботи в Уряді й інших колег по фракції з якими ми пройшли непростий рік", - підсумував Ткаченко.

Слуга народу Ткаченко розповів про плани на посаді міністра культури: Розібрати накопичені справи і почати працювати 01

Читайте також: Фракція "Слуги народу" підтримала кандидатуру нардепа Ткаченка на посаду міністра культури, - Качура

Нагадаємо, до виборів у Верховну Раду 2019 року Ткаченко був гендиректором групи телеканалів "1+1 Media", яка належить олігарху Ігорю Коломойському.

31 травня Олександр Ткаченко оголосив про намір брати участь у праймеріз "Слуги народу" до виборів мера Києва. Про такі ж плани повідомили його колеги Олександр Дубинський і Олександр Качура.

1 червня Качура повідомив, що фракція "Слуги народу" підтримала кандидатуру нардепа Олександра Ткаченка на посаду міністра культури.

Автор: 

ВР (14942) Міністерство культури (754) призначення (2272) Ткаченко Олександр (509) Слуга народу (2810)


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Топ коментарі
+31
"Слуга народа" Ткаченко рассказал о планах на посту министра культуры: Разобрать накопившиеся дела и начать работать - Цензор.НЕТ 463
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01.06.2020 23:08
+28
Ексгендиректор медіахолдінгу "1+1", нардеп від президентської партії Олександр Ткаченко був причетний до фактичного знищення Одеської кіностудії.
Про це йшлося у розслідуванні журналістів-розслідувачів Watchdogs на телеканалі "Прямий".
Як повідомлялось, українська держава через недбальство Міністерства культури втратила контроль над Одеською кіностудією, яка перейшла у фактичну власність народного депутата від "Слуги народу" Олександра Ткаченка та славнозвісного київського забудовника Андрія Вавриша.
Олександр Ткаченко п'ятнадцять років тому ініціював акціонування Одеської кіностудії. Ідея була така - 50% плюс одна акція Одеської кіностудії лишаються у держави, а решта акцій переходять компанії Ткаченка "Нова студія". Все виглядало нібито непогано - держава залишала собі контрольний пакет, а натомість мала отримати потужний потік інвестицій через Олександра Ткаченка.
В реальності вийшло усе як завжди. Ніякого золотого дощу, натомість кіностудія перестала знімати кіно. За п'ятнадцять років при Ткаченку там зняли аж два фільми.
Кіностудія має п'ять гектарів на березі моря, на Французькому бульварі. Це найдорожча земля, яка тільки може бути в Одесі.
Андрій Вавриш став співвласником кіностудії разом із Ткаченком, у них обох по 25%. І звичайно, ми маємо просто повірити, що київський будівельник вирішив знімати в Одесі кіно.
Ще в січні Господарський суд міста Києва вирішив забрати у держави 7 мільйонів акцій Одеської кіностудії, близько 12%.
В тексті рішення це називається парадоксально - "витребувати акції із чужого незаконного володіння держави". Акції мали перейти на рахунок самого ж акціонерного товариства. Тобто кіностудія тепер сама ж має стати своїм акціонером, і це трохи мозколомна схема.
Міністерство культури за його очільника фактично "злило" це суд під Ткаченка і Вавриша.
Головне ось що - держава втрачає контрольний пакет, а для Вавриша і Ткаченко відкривається небачене вікно можливостей.
https://prm.ua/faktichno-znishhiv-odesku-kinostudiyu-rozsliduvanya-pryamogo-pro-oleksandra-tkachenka-yakiy-mozhe-ocholiti-ministerstvo-kulturi/
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01.06.2020 23:08
+26
Осталось только посочувствовать культуре....и министерству...все будет "Скоты"...
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01.06.2020 23:10
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Все буде 1+1!"Слуга народа" Ткаченко рассказал о планах на посту министра культуры: Разобрать накопившиеся дела и начать работать - Цензор.НЕТ 5192
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01.06.2020 23:07 Відповісти
"Слуга народа" Ткаченко рассказал о планах на посту министра культуры: Разобрать накопившиеся дела и начать работать - Цензор.НЕТ 463
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01.06.2020 23:08 Відповісти
Там и так особо нечего грабить, унесут последнее.
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01.06.2020 23:10 Відповісти
Г+Г = культура



насмешили.....
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01.06.2020 23:21 Відповісти
Ексгендиректор медіахолдінгу "1+1", нардеп від президентської партії Олександр Ткаченко був причетний до фактичного знищення Одеської кіностудії.
Про це йшлося у розслідуванні журналістів-розслідувачів Watchdogs на телеканалі "Прямий".
Як повідомлялось, українська держава через недбальство Міністерства культури втратила контроль над Одеською кіностудією, яка перейшла у фактичну власність народного депутата від "Слуги народу" Олександра Ткаченка та славнозвісного київського забудовника Андрія Вавриша.
Олександр Ткаченко п'ятнадцять років тому ініціював акціонування Одеської кіностудії. Ідея була така - 50% плюс одна акція Одеської кіностудії лишаються у держави, а решта акцій переходять компанії Ткаченка "Нова студія". Все виглядало нібито непогано - держава залишала собі контрольний пакет, а натомість мала отримати потужний потік інвестицій через Олександра Ткаченка.
В реальності вийшло усе як завжди. Ніякого золотого дощу, натомість кіностудія перестала знімати кіно. За п'ятнадцять років при Ткаченку там зняли аж два фільми.
Кіностудія має п'ять гектарів на березі моря, на Французькому бульварі. Це найдорожча земля, яка тільки може бути в Одесі.
Андрій Вавриш став співвласником кіностудії разом із Ткаченком, у них обох по 25%. І звичайно, ми маємо просто повірити, що київський будівельник вирішив знімати в Одесі кіно.
Ще в січні Господарський суд міста Києва вирішив забрати у держави 7 мільйонів акцій Одеської кіностудії, близько 12%.
В тексті рішення це називається парадоксально - "витребувати акції із чужого незаконного володіння держави". Акції мали перейти на рахунок самого ж акціонерного товариства. Тобто кіностудія тепер сама ж має стати своїм акціонером, і це трохи мозколомна схема.
Міністерство культури за його очільника фактично "злило" це суд під Ткаченка і Вавриша.
Головне ось що - держава втрачає контрольний пакет, а для Вавриша і Ткаченко відкривається небачене вікно можливостей.
https://prm.ua/faktichno-znishhiv-odesku-kinostudiyu-rozsliduvanya-pryamogo-pro-oleksandra-tkachenka-yakiy-mozhe-ocholiti-ministerstvo-kulturi/
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01.06.2020 23:08 Відповісти
Я даже и не сомневалась в том что столько перелопатив резюме и вакансий выберут именно правильного человека)
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02.06.2020 09:10 Відповісти
Бізнес-партнер Коломойського, у минулому зам гендиректора РЕН-ТВ(Москва).- "Мы практически один народ". "Мыжебратья!"
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01.06.2020 23:09 Відповісти
А я вам говорил что скоро гривны не будет.... будет рубель и больше не будет пыва а подет пииво.нужно восстанавливать эту версию до предыдущей а еще лучше во времена Ющенко вернуться
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01.06.2020 23:22 Відповісти
У минулому і РЕН-ТВ, і НТВ були досить непогані, але потім потрапили під трактор Хла і все стало Гебельс-ТВ, але тоді ж його вже не було...
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02.06.2020 12:27 Відповісти
Осталось только посочувствовать культуре....и министерству...все будет "Скоты"...
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01.06.2020 23:10 Відповісти
Ещё страшнее, что приплели и информполитику сюда же. Теперь нам расскажут правильные новости и научат заодно правильно думать. Гёббельс отдыхает, Ткаченко рулит.
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02.06.2020 00:12 Відповісти
Может Табачник номер 2 , есть такое понятие как Цикличность .Посмотрим и не удивимся если Что.
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01.06.2020 23:11 Відповісти
Смотри на политику и эфир 1+1. Кацапские сериалы и фейковые новости.

Вот и с культурой теперь будет то же самое.
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01.06.2020 23:14 Відповісти
"Слуга народа" Ткаченко рассказал о планах на посту министра культуры: Разобрать накопившиеся дела и начать работать - Цензор.НЕТ 5434
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01.06.2020 23:13 Відповісти
А кто способствовал внедрению ,этого морального урода -проститута позорного ,на должность през. ? Не шабунин с егоркой соболевым и другими борцунами с Порошенко
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01.06.2020 23:34 Відповісти
Зепилка, когда собаков стал министром? Бубочке года не хватило собакова убрать, дать еще год?
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01.06.2020 23:44 Відповісти
а що дописувачка не так сказала? Хіба не шабуніни та інша мерзота,оті серлещі, найоми, та соболєви Пороха гівном обливали? Підхоплювали різні нісенітниці про Порошенка та тиражували у своїх сраних фейсбуках. Свідомо, чи за москальські гроші, то вже діло десяте. А тепер вони роблять вигляд що зелена мразота при владі то не їх рук робота. Перевертні ті шабуніни та інші серлещі.
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02.06.2020 00:50 Відповісти
Кацапка, хочешь детей от Вавы?))
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01.06.2020 23:45 Відповісти
лікуйся Вася, бо в тебе оптичний обман зору.
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02.06.2020 09:43 Відповісти
"Слуга народа" Ткаченко рассказал о планах на посту министра культуры: Разобрать накопившиеся дела и начать работать - Цензор.НЕТ 3714
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01.06.2020 23:14 Відповісти
"Слуга народа" Ткаченко рассказал о планах на посту министра культуры: Разобрать накопившиеся дела и начать работать - Цензор.НЕТ 8822
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01.06.2020 23:16 Відповісти
Ну да ! Если уже вилкулов наградили…🤮🤮🤮
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01.06.2020 23:35 Відповісти
Зауважте, нагородили рекацапи, яких Вілкули підтримували і продовжуються це робити, а цілий міністр Зєлєнского такий собі Таран увага!!!! - за "допомогу українській армії"!!! Оксюморрон!
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02.06.2020 08:20 Відповісти
ера халтури наступає - всіх на хозращот і самоокупаємость!!! Хай народ проголосує рубльом!!! Дадім народу то, шо він хоче: квартал, свати, голаборідька
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01.06.2020 23:17 Відповісти
Не, не. Галабародька - ніззя. Фатіт. Небезпечно. Нарід може порівняти з дійсністю і прийти до тями
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01.06.2020 23:29 Відповісти
так і каже, шо буде боротися за... гроші.
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01.06.2020 23:18 Відповісти
После Зеленского в Украине из украинского останутся только могилы.
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01.06.2020 23:18 Відповісти
Зате наріт пожив трохи без Порошенка.
Як і хотєл.
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01.06.2020 23:22 Відповісти
Не.останется моя футболка с надписью УКРОП
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01.06.2020 23:24 Відповісти
От яке відношення цей брехливий дуполиз Коломойського має до культури?
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01.06.2020 23:20 Відповісти
Приблизно также ж, як брехливий дуполиз коломойского на посаді президента до управління країною.
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01.06.2020 23:45 Відповісти
Хто це?
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01.06.2020 23:21 Відповісти
Українофоб в кріслі міністра.
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01.06.2020 23:23 Відповісти
Зеленський інших не бере
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01.06.2020 23:32 Відповісти
Одесскую киностудию "слуги" разграбили, теперь за Довженко взялись. Обыски, изъятия, увольнения и назначения. все будет один большой "квартал".
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01.06.2020 23:26 Відповісти
крыварожский.
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02.06.2020 00:41 Відповісти
План действий нового министра культуры Украины:
1. Уничтожить культуру Украины.
2. Следовать пункту 1...
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01.06.2020 23:31 Відповісти
Даа, шото Саакашвили притих
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01.06.2020 23:35 Відповісти
отъедается после голодных нидерландских годов. надо в том ресторане поискать где он зависал
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01.06.2020 23:40 Відповісти
чого, він сьогодні щось вякнув про наше метро в Дніпрі. З чого б це?? В нього немає інших турбот, окрім нашого метро? ))
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02.06.2020 00:40 Відповісти
"Слуга народа" Ткаченко рассказал о планах на посту министра культуры: Разобрать накопившиеся дела и начать работать..."

Дайте йому лопату!!!
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01.06.2020 23:37 Відповісти
Сракашвили куплен и перекуплен - дешевка с 👅 языком без костей. Как Жириновский Одно бла -бла-бла , кто заплатит, тот и танцует
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01.06.2020 23:40 Відповісти
правительство все из зеленых не дает денег - решение, поставить зеленого министром
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01.06.2020 23:41 Відповісти
Ручной лабрапудель баломойского. Ни на что не способный, кроме как клепать пачками дегенеративные сериалы для одноклеточного быдла типа сватов. Фу, гидота.
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01.06.2020 23:43 Відповісти
шо этот чел думает о деле шеремета организованного зеленским ?
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01.06.2020 23:56 Відповісти
Очередной Сывохо.
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02.06.2020 00:08 Відповісти
Трындец! Украинофоба и пропагандона на министра культуры Украины! Зеленые ни разу не палятся.
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02.06.2020 00:21 Відповісти
Эти гниды хотят как на московии сделать: ограничить доступ к телу осла оманского журналистам. Хотят создать "президентский пул" из 25 журнашлюх, которые будут "освещать" его бездеятельность в нужном ракурсе---остальные не нужны)))
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02.06.2020 00:24 Відповісти
Начебто на мера збирався, падонаг. Дубінського злякався, чи шо?
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02.06.2020 00:26 Відповісти
Ткаченко не Дробович.При Ткаченко украинская культура расцветёт и заколосится. Крупнейшим в мире мемориальным комплексом «Память украинского народа народа . Голодомор в Украине». Будет построен «Мемориальный центр Голодомора.Вымершее украинское село Безымянное » стоимостью 100 млн долларов.
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02.06.2020 00:27 Відповісти
Бенино говно.
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02.06.2020 00:32 Відповісти
他將在文化上應付
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02.06.2020 00:33 Відповісти
вже скоро весь гівно канал 1плюс1 перекочує у владу. Нещодавно натрапила на мосійчучку на плюсах, "новасті" розказувала, більше року її не бачила, ну і пика в неї стала, хоч цуценят бий, здоровезна, одразу видно що при президенті цей к-анал непогано почувається, розжиріли всі, і бубочка, і всі інші слуги каломойського такі упітані стали.
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02.06.2020 00:36 Відповісти
Мосейчукча
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02.06.2020 03:41 Відповісти
Голова комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко, кандидатуру якого ухвалили на посаду міністра культури, виступав проти дублювання фільмів українською мовою. - нагадує народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олег Синюткав в ток-шоу "Прямий ефір".

"Мене, наприклад, турбує Ткаченко на посаді міністра культури. Я дуже добре пам'ятаю його біографію, коли він виступав проти дублювання фільмів українською мовою. Чи змінилася його позиція? Ну, нехай вийде і нехай сам скаже українцям, що, мовляв, я тоді помилявся, коли виступав проти того, щоб українська кіноіндустрія розвивалася як український кінематограф, не кажучи вже про інформаційні речі. Якшо не покається - то це буде продовження серіалів про Голобородька", - сказав Синютка.
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02.06.2020 00:43 Відповісти
Тобто, після знищення Одеської кіностудії з-за жирних гектарів,добити Довженко-центр ?
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02.06.2020 00:59 Відповісти
"Культура сегодня в тревожном состоянии. За период карантина мы уже несколько раз боролись за ее финансирование".



Зелена пліснява так "боролася" з епідемією, що витратила лише 13,02 млрд грн (20%) з фонду боротьби з Ковід. Не розподіленими залишились 51,6 млрд грн.
Ось де ваші засоби захисту для медпрацівників, ось де страховка, ось де 10 млн тестів і ось де 200%-надбавки лікарям.
Зелена срань тупо економила на хворих.
До речі, якщо просто роздати по 5000 грн кожному в якості підтримки по втраті заробітку в епідемію, як це роблять у західних країнах для стимулювання економіки, цих 50 мільярдів вистачило б на 10 мільйонів громадян.
Тепер 718 людей померло, 24 тис похворіли, зелена срань вилазить із нори і пропонує: давайте виділимо 35 мільядрів із Ковід-фонду на дороги! Там легко вкрасти, ще й покажемо роботу влади перед виборами.
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02.06.2020 01:13 Відповісти
Ткаченко - зеленый порохобот, а индустриальный закон о СМИ - это цензура! И в интернете в том числе!
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02.06.2020 02:31 Відповісти
Порохобот це я , а ти зелений дурогон разом з ткаченками .
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02.06.2020 04:20 Відповісти
Если Ткаченко порохобот то я испанский летчик
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02.06.2020 03:43 Відповісти
Теж саме , що й риги робили , тільки в турбо режимі. Ще одну одіозну жопу на ключову посаду всунули .
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02.06.2020 04:18 Відповісти
У меня складывается уверенное впечатление о малообразованности сией хвигуры Ткаченко. У него диплом журналиста? Типа опыт работы продюсером... Ну да. Ага. Министр культуры. Он об науке "культурологии" хотя бы слышал?
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02.06.2020 04:45 Відповісти
Теперь Малюське будет не скучно.... .

"Слуга народу" Ткаченко розповів про плани на посаді міністра культури: Розібрати накопичені справи і почати працювати - Цензор.НЕТ 1761 .
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02.06.2020 06:07 Відповісти
Министр Г+Гультуры.
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02.06.2020 06:48 Відповісти
Поняли ЗЕленые, что Киев им не светит.
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02.06.2020 07:16 Відповісти
Ткаченко,пошел вон,какой из тебя "министр культуры"?Ты Бенина подстилка для распила бабла.
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02.06.2020 07:30 Відповісти
Ну этот будет рыть землю ногами - подумал Мюллер.
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02.06.2020 07:37 Відповісти
Должность мэра оказалась недостаточно культурной)
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02.06.2020 07:56 Відповісти
Да. Докрасти Одеську кіностудію і почати красти Київську.
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02.06.2020 08:08 Відповісти
ты чмо сначала не законный дом разбери.
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02.06.2020 08:31 Відповісти
О ця гидота министр культуры? Это именно он убил Одесскую киностудию, именно он отключил на спутниковом тв каналы Украины, чтоб смотрели россию.
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02.06.2020 08:53 Відповісти
А можна до призначення ознайомитися зі справами, розробити чіткі плани роботи,надати економічні викладки, а вже потім висуватися на помаду міністра, щоб задарма не витрачати бюджетні кошти на час " ознайомлення зі справами"? Так роблять у багатьох бізнесових структурах. Щоб були видно зразу чи здатен претендент виконати запропоновані ним плани і скільки це коштуватиме державі?
Кожний міністр, призначається без чіткої програми дій та економічних розрахунків, потім декілька місяців "знайомиться", після чого жаліється на "папєрєдників" та нестачу коштів.
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02.06.2020 09:08 Відповісти
"Бриллиантовый полицейский" в формате министра культуры.
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02.06.2020 11:21 Відповісти
 
 