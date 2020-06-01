"Слуга народу" Ткаченко розповів про плани на посаді міністра культури: Розібрати накопичені справи і почати працювати

Як народний депутат Олександр Ткаченко сподівається на ухвалення закону про підтримку культури під час карантину і продовження роботи над "індустріальним законом про ЗМІ".

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він подякував колегам по фракції, які майже одноголосно підтримали його кандидатуру на пост міністра культури і інформполітики, за довіру і нагадав, що попереду ще голосування в Раді.

"Культура сьогодні в тривожному стані. За період карантину ми уже декілька разів боролись за її фінансування. Спочатку під час секвестру бюджету, тепер – коли уряд не виділяє потрібного фінансування у своїй Програмі. Мова про 1,8 млрд. грн. Комітет розробив низку законів на підтримку культури та креативних індустрій. Плануємо цього тижня пройти друге читання закону №3377. Продовжуємо роботу над індустріальним законом про ЗМІ. Це ті завдання, які маю довести до кінця", - переконаний нардеп.

Він повідомив, що ефективно співпрацював з колишнім міністром Володимиром Бородянським і нинішньою в.о. – Світланою Фоменко.

"Найголовніше зараз – розібрати накопичені справи через переформатування міністерства та відсутності впродовж двох місяців міністра. І почати працювати.

Впевнений, ми зможемо налагодити результативну співпрацю з міністрами Кабміну під керівництвом Дениса Шмигаля.

Вітав би також долучення до роботи в Уряді й інших колег по фракції з якими ми пройшли непростий рік", - підсумував Ткаченко.

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Нагадаємо, до виборів у Верховну Раду 2019 року Ткаченко був гендиректором групи телеканалів "1+1 Media", яка належить олігарху Ігорю Коломойському.

31 травня Олександр Ткаченко оголосив про намір брати участь у праймеріз "Слуги народу" до виборів мера Києва. Про такі ж плани повідомили його колеги Олександр Дубинський і Олександр Качура.

1 червня Качура повідомив, що фракція "Слуги народу" підтримала кандидатуру нардепа Олександра Ткаченка на посаду міністра культури.