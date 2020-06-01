"Слуга народу" Ткаченко розповів про плани на посаді міністра культури: Розібрати накопичені справи і почати працювати
Як народний депутат Олександр Ткаченко сподівається на ухвалення закону про підтримку культури під час карантину і продовження роботи над "індустріальним законом про ЗМІ".
Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Він подякував колегам по фракції, які майже одноголосно підтримали його кандидатуру на пост міністра культури і інформполітики, за довіру і нагадав, що попереду ще голосування в Раді.
"Культура сьогодні в тривожному стані. За період карантину ми уже декілька разів боролись за її фінансування. Спочатку під час секвестру бюджету, тепер – коли уряд не виділяє потрібного фінансування у своїй Програмі. Мова про 1,8 млрд. грн. Комітет розробив низку законів на підтримку культури та креативних індустрій. Плануємо цього тижня пройти друге читання закону №3377. Продовжуємо роботу над індустріальним законом про ЗМІ. Це ті завдання, які маю довести до кінця", - переконаний нардеп.
Він повідомив, що ефективно співпрацював з колишнім міністром Володимиром Бородянським і нинішньою в.о. – Світланою Фоменко.
"Найголовніше зараз – розібрати накопичені справи через переформатування міністерства та відсутності впродовж двох місяців міністра. І почати працювати.
Впевнений, ми зможемо налагодити результативну співпрацю з міністрами Кабміну під керівництвом Дениса Шмигаля.
Вітав би також долучення до роботи в Уряді й інших колег по фракції з якими ми пройшли непростий рік", - підсумував Ткаченко.
Нагадаємо, до виборів у Верховну Раду 2019 року Ткаченко був гендиректором групи телеканалів "1+1 Media", яка належить олігарху Ігорю Коломойському.
31 травня Олександр Ткаченко оголосив про намір брати участь у праймеріз "Слуги народу" до виборів мера Києва. Про такі ж плани повідомили його колеги Олександр Дубинський і Олександр Качура.
1 червня Качура повідомив, що фракція "Слуги народу" підтримала кандидатуру нардепа Олександра Ткаченка на посаду міністра культури.
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Про це йшлося у розслідуванні журналістів-розслідувачів Watchdogs на телеканалі "Прямий".
Як повідомлялось, українська держава через недбальство Міністерства культури втратила контроль над Одеською кіностудією, яка перейшла у фактичну власність народного депутата від "Слуги народу" Олександра Ткаченка та славнозвісного київського забудовника Андрія Вавриша.
Олександр Ткаченко п'ятнадцять років тому ініціював акціонування Одеської кіностудії. Ідея була така - 50% плюс одна акція Одеської кіностудії лишаються у держави, а решта акцій переходять компанії Ткаченка "Нова студія". Все виглядало нібито непогано - держава залишала собі контрольний пакет, а натомість мала отримати потужний потік інвестицій через Олександра Ткаченка.
В реальності вийшло усе як завжди. Ніякого золотого дощу, натомість кіностудія перестала знімати кіно. За п'ятнадцять років при Ткаченку там зняли аж два фільми.
Кіностудія має п'ять гектарів на березі моря, на Французькому бульварі. Це найдорожча земля, яка тільки може бути в Одесі.
Андрій Вавриш став співвласником кіностудії разом із Ткаченком, у них обох по 25%. І звичайно, ми маємо просто повірити, що київський будівельник вирішив знімати в Одесі кіно.
Ще в січні Господарський суд міста Києва вирішив забрати у держави 7 мільйонів акцій Одеської кіностудії, близько 12%.
В тексті рішення це називається парадоксально - "витребувати акції із чужого незаконного володіння держави". Акції мали перейти на рахунок самого ж акціонерного товариства. Тобто кіностудія тепер сама ж має стати своїм акціонером, і це трохи мозколомна схема.
Міністерство культури за його очільника фактично "злило" це суд під Ткаченка і Вавриша.
Головне ось що - держава втрачає контрольний пакет, а для Вавриша і Ткаченко відкривається небачене вікно можливостей.
https://prm.ua/faktichno-znishhiv-odesku-kinostudiyu-rozsliduvanya-pryamogo-pro-oleksandra-tkachenka-yakiy-mozhe-ocholiti-ministerstvo-kulturi/
Вот и с культурой теперь будет то же самое.
Як і хотєл.
1. Уничтожить культуру Украины.
2. Следовать пункту 1...
Дайте йому лопату!!!
"Мене, наприклад, турбує Ткаченко на посаді міністра культури. Я дуже добре пам'ятаю його біографію, коли він виступав проти дублювання фільмів українською мовою. Чи змінилася його позиція? Ну, нехай вийде і нехай сам скаже українцям, що, мовляв, я тоді помилявся, коли виступав проти того, щоб українська кіноіндустрія розвивалася як український кінематограф, не кажучи вже про інформаційні речі. Якшо не покається - то це буде продовження серіалів про Голобородька", - сказав Синютка.
Зелена пліснява так "боролася" з епідемією, що витратила лише 13,02 млрд грн (20%) з фонду боротьби з Ковід. Не розподіленими залишились 51,6 млрд грн.
Ось де ваші засоби захисту для медпрацівників, ось де страховка, ось де 10 млн тестів і ось де 200%-надбавки лікарям.
Зелена срань тупо економила на хворих.
До речі, якщо просто роздати по 5000 грн кожному в якості підтримки по втраті заробітку в епідемію, як це роблять у західних країнах для стимулювання економіки, цих 50 мільярдів вистачило б на 10 мільйонів громадян.
Тепер 718 людей померло, 24 тис похворіли, зелена срань вилазить із нори і пропонує: давайте виділимо 35 мільядрів із Ковід-фонду на дороги! Там легко вкрасти, ще й покажемо роботу влади перед виборами.
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Кожний міністр, призначається без чіткої програми дій та економічних розрахунків, потім декілька місяців "знайомиться", після чого жаліється на "папєрєдників" та нестачу коштів.