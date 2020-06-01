Платформа переговорів щодо деокупації Криму спочатку може бути без Росії, - представник президента в АРК Кориневич

Окремий формат для обговорення припинення російської окупації Криму на початку може не включати Росію.

Про це заявив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дійсно, на існуючих майданчиках досить важко обговорювати питання припинення окупації Криму. Це також відзначали і віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і міністр закордонних справ України, і ми в Представництві також поділяємо цю думку. Нам необхідно ввести окрему платформу щодо Криму", - зазначив він.

За словами Кориневича, зараз "хороший момент, як і загальне бачення і бажання з боку ключових стейкхолдерів, порушувати це питання". "Разом з тим є розуміння того, що на початку ця платформа, цей формат може і не включати Російську Федерацію. Але важливо саме почати процес", - заявив чиновник.

Окремо постпред президента України в АРК наголосив на важливості збереження нинішніх і запровадження нових санкцій проти РФ: "Вони працюють - і українські, і міжнародні. Звичайно, всім хотілося б, щоб було так: ввели санкції - і відразу позитивні зміни. Але тут трохи по-іншому. Санкції діють, але їх потрібно постійно посилювати і в жодному разі не допустити їх послаблення".

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Представник президента в АРК нагадав, що нещодавно вже було введено новий пакет українських санкцій проти культурних та наукових установ РФ за незаконну діяльність у Криму, а отже, питання посилення санкцій - на порядку денному.

"Представництво президента в АРК зараз працює над введенням окремих обмежень щодо фізичних і юридичних осіб, причетних до порушень міжнародного права і законодавства України, які здійснюються на території тимчасово окупованого Криму. Ми сподіваємося, що наші іноземні партнери також посилять режим санкцій. Думаю, у багатьох з них є готовність до цього", - заявив Кориневич.

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