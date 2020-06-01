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Новини Окуповані території
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Платформа переговорів щодо деокупації Криму спочатку може бути без Росії, - представник президента в АРК Кориневич

Платформа переговорів щодо деокупації Криму спочатку може бути без Росії, - представник президента в АРК Кориневич

Окремий формат для обговорення припинення російської окупації Криму на початку може не включати Росію.

Про це заявив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дійсно, на існуючих майданчиках досить важко обговорювати питання припинення окупації Криму. Це також відзначали і віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і міністр закордонних справ України, і ми в Представництві також поділяємо цю думку. Нам необхідно ввести окрему платформу щодо Криму", - зазначив він.

За словами Кориневича, зараз "хороший момент, як і загальне бачення і бажання з боку ключових стейкхолдерів, порушувати це питання". "Разом з тим є розуміння того, що на початку ця платформа, цей формат може і не включати Російську Федерацію. Але важливо саме почати процес", - заявив чиновник.

Окремо постпред президента України в АРК наголосив на важливості збереження нинішніх і запровадження нових санкцій проти РФ: "Вони працюють - і українські, і міжнародні. Звичайно, всім хотілося б, щоб було так: ввели санкції - і відразу позитивні зміни. Але тут трохи по-іншому. Санкції діють, але їх потрібно постійно посилювати і в жодному разі не допустити їх послаблення".

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Представник президента в АРК нагадав, що нещодавно вже було введено новий пакет українських санкцій проти культурних та наукових установ РФ за незаконну діяльність у Криму, а отже, питання посилення санкцій - на порядку денному.

"Представництво президента в АРК зараз працює над введенням окремих обмежень щодо фізичних і юридичних осіб, причетних до порушень міжнародного права і законодавства України, які здійснюються на території тимчасово окупованого Криму. Ми сподіваємося, що наші іноземні партнери також посилять режим санкцій. Думаю, у багатьох з них є готовність до цього", - заявив Кориневич.

Читайте також: Частина стратегії з деокупації Криму буде засекречена, - Кориневич

Автор: 

Крим (14127) росія (64935) Кориневич Антон (91)


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Топ коментарі
+9
Хватит украинцам вешать лапшу
Раша Крым не отдаст
Единственный вариант - если раша развалится на куски
Вот и надо ее валить , а недоучка ЗЕ ЕЙ ПОМАГАЕТ
И НИКАКОЙ ВОДЫ В КРЫМ !!!! Столько ребят погибло из-за козломордых

Слава Украине !!!!
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01.06.2020 23:27
+7
Он раньше вроде приходил на Рассмеши комика и заикался смешно,да?
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01.06.2020 23:25
+6
Боюсь вас обидить но этот взгляд похож на больного синдромом Дауна
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01.06.2020 23:45
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Он раньше вроде приходил на Рассмеши комика и заикался смешно,да?
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01.06.2020 23:25 Відповісти
воевать за крым нужно было а не договариваться. теперь пойди осуди от мертвого осла уши
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01.06.2020 23:25 Відповісти
Он пороха боится... а ты говоришь воевать. .. не путай к#й с трамвайной ручкой
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01.06.2020 23:29 Відповісти
Не может быть,посмотрите на его фотографию,этот мужик ничего не боится,у него взгляд хищника
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01.06.2020 23:43 Відповісти
Боюсь вас обидить но этот взгляд похож на больного синдромом Дауна
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01.06.2020 23:45 Відповісти
это просто окуляры делают его похожим на задрота,а так, я уверен,***** жидко обгадится при личной встрече,если конечно не побоится встретится с этим выдающимся политиком современности.
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01.06.2020 23:50 Відповісти
Обгадится .... нефик в своём анусе ковырятся ...чрезмерное ковыряние в том месте - часто приводит к энкопрезу.это я вам как несостоявший гинеколог утверждаю
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01.06.2020 23:55 Відповісти
Это просто стратегия такая,вы же понимаете,что умнейший зе не назначил бы на такую должность человека,по внешнему виду комиссованного по энурезу.Он же не дурак,чтоб назначать постпредом того кто смешнее.
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02.06.2020 00:14 Відповісти
Хватит украинцам вешать лапшу
Раша Крым не отдаст
Единственный вариант - если раша развалится на куски
Вот и надо ее валить , а недоучка ЗЕ ЕЙ ПОМАГАЕТ
И НИКАКОЙ ВОДЫ В КРЫМ !!!! Столько ребят погибло из-за козломордых

Слава Украине !!!!
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01.06.2020 23:27 Відповісти
Сказочник брехло сраное 🤮 , путлер со своей сворой просто так тебе Крым вернут
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01.06.2020 23:27 Відповісти
"... сначала может быть без России". А може і не бути.

Видимість бурної діяльності. А в результаті, намагання завуалювати здачу інтересів України.
Зараз почнуть про воду, про подвійне громадянство, про референдум
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01.06.2020 23:42 Відповісти
Типа «іхтамопятьнєт» ?
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01.06.2020 23:50 Відповісти
Так, судя по видосикам и интервью ЗЕ, и война на Донбассе проходит без Роиси.
ЗЕ ни разу за год ее не упомянул в этом контексте.
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02.06.2020 03:30 Відповісти
 
 