Росія офіційно не зверталася до Києва з приводу подачі води в окупований Крим, - Резніков

Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков зазначає, що в разі офіційного звернення РФ до України про можливість відновлення поставок води в окупований Крим буде дана чітка відповідь, що це можливо тільки після звільнення Росією окупованого Криму і Донбасу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Рєзніков заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, відповідаючи на запитання про те, чи зверталася Росія до України на предмет можливих переговорів про відновлення поставок води в окупований Крим.

"Мені про офіційне звернення Російської Федерації до України щодо водопостачання в Крим поки що не відомо. Але якщо вони звернуться до офіційного Києва, буде дуже проста відповідь: звільняйте окупований Крим, звільняйте окупований Донбас, забирайте свої війська з території України, і ми відновимо водопостачання для громадян України у вільному Криму", - сказав він.

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