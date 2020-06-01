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Новини Окуповані території
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Росія офіційно не зверталася до Києва з приводу подачі води в окупований Крим, - Резніков

Росія офіційно не зверталася до Києва з приводу подачі води в окупований Крим, - Резніков

Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков зазначає, що в разі офіційного звернення РФ до України про можливість відновлення поставок води в окупований Крим буде дана чітка відповідь, що це можливо тільки після звільнення Росією окупованого Криму і Донбасу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Рєзніков заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, відповідаючи на запитання про те, чи зверталася Росія до України на предмет можливих переговорів про відновлення поставок води в окупований Крим.

"Мені про офіційне звернення Російської Федерації до України щодо водопостачання в Крим поки що не відомо. Але якщо вони звернуться до офіційного Києва, буде дуже проста відповідь: звільняйте окупований Крим, звільняйте окупований Донбас, забирайте свої війська з території України, і ми відновимо водопостачання для громадян України у вільному Криму", - сказав він.

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Автор: 

Крим (14127) водопостачання (831) вода (1176) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+37
От вже зелені мразі хочуть воду пустити для окупантів..
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01.06.2020 23:25
+31
Цуки зелёные ЗОНДИРУЮТ НАСТРОЕНИЕ УКРАИНЦЕВ
Скоро жара и Бубочка пообещал в Омане воду ?
столько ребят погибло за Украину, а теперь ИУДЫ ЕЕ СЛИВАЮТ КРЕМЛЮ
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01.06.2020 23:31
+26
"Вєселуха" почнеться з середини літа - на другу половину червня прогноз по Криму + 35 градусів спеки.
Як пересохне горлянка, то почнуть сіпатись.
Маємо бути готові !
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01.06.2020 23:44
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Мы не знаем, что пообещали пуйлу в Париже.
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02.06.2020 07:08 Відповісти
зелена жаба роками повзала перед кацами, як перед айфончиком в банькє, і не була завербована?

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02.06.2020 07:44 Відповісти
Эта тема вообще не должна даже в мыслях появляться. Вода в Крым только после возвращения Крыма и Севастополя в состав Украины на правах Сумской области. Ликвидации базы РФ в Севастополе. Высылке всех понаехавших в Крым после 2013 года. Если нет то так и быть пускай Крым превращается в пустыню Намиб или дно Аральского моря. ( ведь мы помним лозунги " Пусть хоть камни с неба но с Россией") Кроме этого перешеек нужно перекопать пустив туда воды Сиваша и заминировать. Нечего устраивать туда ( на оккупированную территорию) ежегодный турпоток из Украины ( где это такое было, позорище)
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02.06.2020 07:30 Відповісти
Руки прочь от моей Сумской области! Не равняйте её с продажным Крымом!
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02.06.2020 08:39 Відповісти
всьо дєло в ценє на білєт (С)
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02.06.2020 11:03 Відповісти
82%
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02.06.2020 11:06 Відповісти
Слава Украине. Слава Сумской области. Я как раз и говорю - почему это у Крыма в Украине должен быть какой то другой статус ( республики) я зато что бы Крым опять вернуть в статус области такой же как в любой другой области. Чем это Сумская хуже.. когда она лучше. ( В свое время была совершена большая ошибка со сменой статуса Крыма)
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02.06.2020 12:56 Відповісти
Да, со статусом Крыма "прокол" как и с Будапештским меморандумом.
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02.06.2020 17:51 Відповісти
Тобі то воно вже бажає розглянути пропозицію . .."..
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02.06.2020 07:33 Відповісти
Так это прописано в инструкции для клоуна ещё в омане
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02.06.2020 07:46 Відповісти
-
Росія (ворожа паРаша) офіційно не зверталася до Києва з приводу подачі води в окупований Крим, заявив схоже що сепаратист, але точно капітулянт - Резніков.
А навіщо вам московським холуям ЗЕбілам тоді взагалі піднімати це питання про звернення до них проклятої паРаші? ... Видно ці продажні ЗЕбіли- капітулянти все таки чекають цього звернення від кремлівських фашистів )(уйла про подачу української води в окупований найлютішими ворогами України в світі наш рідний український Крим. І всупереч поширеній протилежній думці українського народу все таки ЗЕбіли Іуди хочуть злочинно хочуть дати окупантам - виродкам в Крим нашу воду . І при цьому побільше заробити собі кривавих кремлівських срібняків для Іуди. Вже і найлютіший ворог України і її територіальної цілісності з про-кремлівської зграї ЗЕбілів - капітулянтів міжнародний бандит аферист коломой.. торгує нашим тимчасово окупованим кремлем Кримом. І він хоче заробити собі на цьому нашому рідному півострові 300 мільярдів доларів.
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02.06.2020 07:53 Відповісти
Для будівництва Північно-Кримського каналу в 1963 році був створений трест "Укрводбуд". А ось розвідувальні роботи та проектування Північно-Кримського каналу, і включаючи спорудження самого каналу як і всіх його відгалужень, водосховищ та зрошувально-дренажної системи, виконували українські фахівці київського проектно-дослідного інституту «Укрдіпроводгосп» за кошти з українського бюджету.
Якби Україна змінила саме природне русло річки Дніпро і цим перекрили воду в наш але окупований Крим, то тоді нашим лютим ворогам окупантам проклятим кремлівським фашистам )(уйла ще можна було б висувати якісь свої претензії на подачу води нашим ворогам. А так як канал це українське штучне спорудження на території суверенної України. Так тоді вирішувати а чи потрібен Україні цей канал взагалі це тільки народу України. А не нашим лютим ворогам окупантам проклятим фашистам )(уйла.
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02.06.2020 08:41 Відповісти
/// а вот и первые шажочки от проституток крым-мацква
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская обратилась к верховному комиссару Организации объединенных наций (ООН) по правам человека Мишель Бачелет.
Она в личном официальном обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу.

«Такие действия ставят под угрозу жизни миллионов людей и могут приравниваться к репрессиям», - написала Поклонская в обращении. По ее словам, действия властей Украины нарушают Устав ООН, ст. 30 Всеобщей декларации прав человека, ст. 5 Международного пакта о гражданских и политических правах и ст. 5 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. Депутат Госдумы отметила, что жители Крыма готовы предоставить подробные материалы о происходящем и надеются на скорый ответ от верховного комиссара. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам просит верховного комиссара ООН по правам человека «принять исчерпывающие меры по обеспечению всеми возможными способами восстановления функционирования Северо-Крымского канала» и предотвратить повторение водной блокады полуострова в будущем.

По словам Поклонской, основным источником пресной воды для Крыма является Северо-Крымский канал Днепра, обеспечивавший 85% потребностей людей в чистой и

безопасной питьевой воде. Однако в 2014 г. подача воды по каналу в республику полностью прекратилась в одностороннем порядке. Автор обращения напомнила, что Крым является уникальным многонациональным регионом, где проживает 2,4 млн человек и 170 национальностей, в том числе - уникальные автохтонные народы, численность которых не превышает 2000 человек. Она также отметила, что река Днепр - международная, она берет свое начало с территории России, где формируется основной объем воды Днепровского бассейна, поступающей на Украину. Сам же Северо-Крымский канал строился за счет средств и усилий не одной Украины, а всего Советского Союза в 50-е гг. прошлого века, когда полуостров входил в состав Российской Федерации.

По мнению депутата, «украинская сторона целенаправленно предпринимает действия, создающие угрозу гуманитарной катастрофы путем лишения жителей Крыма права на воду», а власти Украины «руководствуются чувствами мести в отношении крымчан, воспротивившихся государственному перевороту в Киеве». По оценке Поклонской, перекрытие канала в 2014 г. сказалось на состоянии экосистемы как нижнего Днепра, так и Крыма: заболотились и засолились почвы, гибнут представители флоры и фауны, теряет плодородность почва, ухудшается здоровье местных жителей.
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02.06.2020 08:55 Відповісти
Но до 1954 года они как-то жили веками без днепровской воды и не кричали о "репрессиях". А теперь просто пошел обратный отчет времени.
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02.06.2020 17:55 Відповісти
а хреново жили...
и потом быстро к хорошему привыкается...а когда лишаются чего-то обычного-привычного, то сразу память отшибает, а с хераси все произошло и кто теперь взялся кормить и поить выбравших говень и камни с неба...
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02.06.2020 17:59 Відповісти
И с каждым годом количество камней увеличивается, таков вот "нежданчик"
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02.06.2020 18:19 Відповісти
да яка вода?! як шо треба буде тисячі таких як я стануть на зажист дамби і нічого зебільні кремляді не зроблять! І недай боже їм реально до цього довести - про ростов вони лише помріяти встигнуть!
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02.06.2020 08:58 Відповісти
приїде корд, розжене всіх - протянуть колючку з напругою, поставлять "мєдународний (із москалів) патруль" і подадуть воду в Крим, хоча б он під егідою тіпа ООН
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02.06.2020 11:14 Відповісти
Мусолят и мусолят про эту воду, продажные твари. Какие могут быть вообще разговоры про воду для оккупантов, для нужд их военной базы, в которую они превратили курортный Крым.
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02.06.2020 08:59 Відповісти
Животные, блд...
Госдуму России попросили отменить документ с осуждением пакта Молотова-Риббентропа

https://ru.krymr.com/a/news-gosduma-otmena-dokumenta-s-osuzhdeniem-pakta-molotova-ribbentropa/30648380.html

А чего осуждать? Сталина - подельника гитлера - уже отбелили, к памятнику палачу цветы охапками носят... Скоро рядышком памятник алоизовичу поставят и гвоздики таскать будут
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02.06.2020 18:44 Відповісти
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