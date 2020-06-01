Апеляційний суд затвердив скандальне звільнення Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею

Одеський апеляційний суд скасував рішення Приморського райсуду міста від 10 лютого, яке, у свою чергу, скасовувало рішення облради від 4 вересня 2019 року про розірвання контракту з директором Одеського художнього музею Олександром Ройтбурдом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Думская.

Друга інстанція постановила відмовити художникові в задоволенні позову проти регіональних зборів. Таким чином, Ройтбурду все ж доведеться покинути пост директора музею.

З повним текстом постанови, винесеної колегією суддів у складі Анатолія Заїкіна, Олександра Князюка і Олександра Таварткілазде, можна ознайомитися тут.

Апеляційний суд констатував, що Ройтбурд був призначений на посаду згідно з законною процедурою, але все ж допустив низку порушень: проводив у музеї концерти, не пустив до фондів з перевіркою депутатів, проводив ремонт без узгодження робіт зі зборами (до його призначення, нагадаємо, ледь не загинула унікальна експозиція Серебряковського залу, на що депутатові було начхати).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ройтбурд просить МОЗ не відкривати музеї до кінця карантину: "Може стати ще більшим ударом"