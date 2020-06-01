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Апеляційний суд затвердив скандальне звільнення Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею

Апеляційний суд затвердив скандальне звільнення Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею

Одеський апеляційний суд скасував рішення Приморського райсуду міста від 10 лютого, яке, у свою чергу, скасовувало рішення облради від 4 вересня 2019 року про розірвання контракту з директором Одеського художнього музею Олександром Ройтбурдом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Думская.

Друга інстанція постановила відмовити художникові в задоволенні позову проти регіональних зборів. Таким чином, Ройтбурду все ж доведеться покинути пост директора музею.

З повним текстом постанови, винесеної колегією суддів у складі Анатолія Заїкіна, Олександра Князюка і Олександра Таварткілазде, можна ознайомитися тут.

Апеляційний суд констатував, що Ройтбурд був призначений на посаду згідно з законною процедурою, але все ж допустив низку порушень: проводив у музеї концерти, не пустив до фондів з перевіркою депутатів, проводив ремонт без узгодження робіт зі зборами (до його призначення, нагадаємо, ледь не загинула унікальна експозиція Серебряковського залу, на що депутатові було начхати).

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Автор: 

музей (440) Одеса (5437) Ройтбурд Олександр (39)


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Топ коментарі
+13
Портнов рулить?
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01.06.2020 23:55
+12
Гниды.
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02.06.2020 00:15
+7
так это и твой попутчик Труханов. в одной стране с ним живешь - попутчик
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02.06.2020 07:05
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Портнов рулить?
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01.06.2020 23:55 Відповісти
Нет это Трухановская мафия.
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02.06.2020 01:04 Відповісти
Это скорик и опожопы постарались. Опять хотят разворовывать музей. Там много уникальных экспанатов.
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02.06.2020 01:06 Відповісти
Трухан и Портнов - г**нюки один другого вонючее.
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02.06.2020 05:23 Відповісти
Это работает бригада попутчика Порошенко Труханова.
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02.06.2020 02:08 Відповісти
так это и твой попутчик Труханов. в одной стране с ним живешь - попутчик
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02.06.2020 07:05 Відповісти
Ройтбурд не Коломойский.Коломойский в суде избавился от долгов перед "ПриватБанком" на 7,5 млрд грн/ Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского /Украина выплатит компании Коломойского 12,5 миллионов долларов/ Коломойскому в карман: олигарху из бюджета выплатят 5 миллиардов / Верховный Суд обязал "ПриватБанк" выплатить 25 млн грн Коломойскому/ Верховный Суд обязал ЮГОК выплатить подконтрольной Коломойскому компании 1,3 млрд гривен .
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02.06.2020 00:13 Відповісти
Гниды.
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02.06.2020 00:15 Відповісти
Таки позбавились патріота.
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02.06.2020 00:22 Відповісти
Если ругань прикрывают сигналом "пи", то произведение этого художника покрывают тряпками, чтобы их никто не видел! Такой патриот без таланта и даром никому не надо!
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02.06.2020 02:50 Відповісти
«Художника обидеть может каждый».
Давай, розповідай: «шо ты сделал для хип-хопа?». А для мистецтва? А для України?
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02.06.2020 03:11 Відповісти
По крайней мере, я свою страну такими художествами не позорю!
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02.06.2020 03:27 Відповісти
Express! Я давно хотела вас спросить, как художник художника: вы рисовать умеете?
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02.06.2020 03:32 Відповісти
а вам как творчество ройтбурга?
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02.06.2020 07:31 Відповісти
Оно гениально. Ройтбурд - мастер техники живописи и одновременно тонкий артист умеющий эпатировать зрителя. Его труды заслужено торгуются на международных аукционах и стоят десятки тысяч долларов.
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02.06.2020 10:53 Відповісти
ТАКОЕ НЕ ПСИХБОЛЬНОЙ МОЖЕТ НАПИСАТЬ? И ТАКОЕ ЖЕ В ГОЛОВЕАпеляційний суд затвердив скандальне звільнення Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею - Цензор.НЕТ 1672
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02.06.2020 05:30 Відповісти
зато он поддерживал Майдан
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02.06.2020 07:29 Відповісти
если пациенты психбольницы поддерживали майдан, то это не повод дать им руководящие должности
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02.06.2020 07:30 Відповісти
Повод. И даже Долг!
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02.06.2020 07:42 Відповісти
Нет, он активист и герой, спасающий народ от гадкого совка и рашизма. Он так же прославляет украинскую культуру, как секретарь по культуре украинского посольства во Франции Ирэна Карпа прославила в своих песнях, типа "Ванька - х...й!" и других таких же.
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02.06.2020 07:54 Відповісти
Его и здесь неплохо кормят
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02.06.2020 07:55 Відповісти
Какая разница? Главное - он хороший директор музея, который сделал для него больше, чем другие за предыдущие 30 лет независимости.
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02.06.2020 10:49 Відповісти
Слив зекраины в парашу идет полным ходом.
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02.06.2020 00:25 Відповісти
https://dumskaya.net/news/truhanov-poroshenko-vse-za-chto-nas-uvazhayut-et-096161/ Ну да, ведь при Порошенко Труханов сидел в тюрьме... "Труханов поддержал Порошенко: «Все, за что нас уважают, - это все благодаря вам!»
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02.06.2020 02:12 Відповісти
Так а чего ж ваш клоун ничего не делает? Где уголовные дела по Труханову? Где обещанные клоуном посадки?
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02.06.2020 07:22 Відповісти
"Клоун" вовсе не мой, я за него не голосовал. И Труханов "клоуна" не поддерживает.
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02.06.2020 10:10 Відповісти
Для порошкососов любой, кто косо посмотрит на их любимого - автоматически сторонник Зеленского. У них в голове не укладывается иное.
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02.06.2020 10:48 Відповісти
Уголовные дела по фсбшнику слил ещё пораженко в 2017-2018.
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02.06.2020 11:05 Відповісти
Верните пораженко, при нём ничего подобного точно не было вообще!!!
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02.06.2020 10:51 Відповісти
Он слишком проукраинской как для еврея, так и для Одессы в целом.
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02.06.2020 07:56 Відповісти
Хіба це художество?
Апеляційний суд затвердив скандальне звільнення Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею - Цензор.НЕТ 8801
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02.06.2020 10:30 Відповісти
А це що за мазня?
Апеляційний суд затвердив скандальне звільнення Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею - Цензор.НЕТ 3908
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02.06.2020 10:31 Відповісти
А это что за мазня, знаешь?Апеляційний суд затвердив скандальне звільнення Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею - Цензор.НЕТ 6228
Это - Иероним Босх, средневековый художник, картины которого сейчас стоят бешеных денег.
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02.06.2020 11:09 Відповісти
Та ти шо, а за скільки можна продати першу картинку? А то тут лео лео писав що то, картини божевільних.
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02.06.2020 11:19 Відповісти
До речі, а звідки у Босха, який помер за 272 роки до відкриття Австралії, взявся утконіс?
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02.06.2020 11:24 Відповісти
Шариковы решили что музей уже достаточно восстановлен и его можно продолжать дерибанить
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02.06.2020 10:46 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/06/160603_ru_s_poroshenko_presser Проклятый Зеленский с его судебной реформой!!!
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02.06.2020 10:47 Відповісти
Проклятые уроды! У одесской ОГА нет никаких других проблем, кроме как уволить директора музея. Объездной дороги вокруг поскота нет, половина поскота стонет от фур, это фигня. Главное - директор музея... Вот чем занимается ОПЗЖ, вопрос к тем, кто голосует за эту мразь типа туалетного утёнка: вам таки важнее, кто директор музея, или всё-таки есть более насущные проблемы в Одессе и области? Чем думали, когда выбирали этих мерзавцев?
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02.06.2020 11:12 Відповісти
Не надо сводить разговор к картинам Ройтбурда; они могут нравиться или не нравиться - это субъективно. Но как директор музея он был реально на своем месте. Даже если прочитать, на каком основании судьи его увольняют...
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02.06.2020 11:51 Відповісти
 
 