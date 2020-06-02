Законопроєкт про референдум може бути прийнятий Радою до кінця поточної сесії, - Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не виключає, що законопроєкт "Про всеукраїнський референдум" буде ухвалений на поточній, третій сесії парламенту, яка триватиме до середини липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це залежить від того, коли він буде поданий до Верховної Ради. Якщо на цьому тижні він буде поданий, наприклад завтра, то на наступному пленарному ми його теоретично зможемо розглянути – це через 2 тижні. Оскільки ми працюємо до середини липня, є всі шанси, що ми зможемо прийняти його в цілому", - сказав Разумков.
Голова ВР сподівається, що найближчим часом законопроєкт буде зареєстрований у парламенті.
"Я думаю, що найближчим часом, я сподіваюся, що теж на цьому тижні він буде поданий до Верховної Ради, зареєстрований, і як тільки буде дозволяти час і регламентні норми (тому що там є час і на подання альтернативних), ми будемо його розглядати в стінах Верховної Ради України", - зазначив Разумков.
Він зауважив, що Венеційська комісія ще не надала свій висновок щодо законопроєкту, однак він все ж може бути розглянутий у парламенті.
"Важливий цей законопроєкт, дійсно не є таємницею ні для кого, тому якомога швидше, згідно з графіком роботи Верховної Ради ми його внесемо на розгляду Верховної Ради України, в залу ВР. Після цього, якщо він буде прийнятий за основу, знову 14 днів на внесення правок та пропозицій і після цього ми вже зможемо його приймати як закон", - сказав спікер.
Нагадаємо, 28 лютого робоча група Верховної Ради з питань розробки законопроєктів у сфері народовладдя схвалила кінцевий варіант законопроєкту "Про всеукраїнський референдум". Текст цього документа було оприлюднено на сайті парламенту 4 березня та розпочалося його громадське обговорення.
Перший віце-спікер Руслан Стефанчук 14 травня повідомив, що робоча група з напрацювання законопроєкту "Про всеукраїнський референдум" направила його на аналіз до Європейської комісії за демократію через право (Венеційська комісія).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
інтернет канали і все влада в кармані
в чем подлянка??? власть народу дают! Люди смогут сами писать законопроекты и выдвигать их на референдум. Большинство сейчас в Украине - это адекватный народ - про Украинский! Народ сможет блокировать плохие законы в Раде и народ сможет для себя писать законы и жить по ним! Это улучшение для жизни народа!"
Почему Аваков не отставке? ЕСЛИ БЫ В ЕВРОПЕ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗНАСИЛОВАЛ СВИДЕТЕЛЬНИЦУ - МИНИСТР И ПРЕМЬЕР БЫЛИ БЫ В ОТСТАВКЕ
А ЦУКИ в Раде глаза закрывают и портфели раздают
Позорище
...
Янучару та Віслюка нам рептилоїди обирали? Чи у Верховній Раді між собою порішали та спустили "височайшім указом"?
...
Вже.
Вспомним последние "удачные" референдумы:
Крым - вмешательство Роиси. Роися получила Крым.
Донецк - вмешательство Роиси. Украина получила геморой.
Нидерланды - вмешательство Роиси. Украина получила геморой.
Великобритания - вмешательство Роиси. ЕС и ВБ получили геморой.
А давайте доверим суверенитет 73% внушаемых имбицилов при помощи референдума!!!