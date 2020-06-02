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Законопроєкт про референдум може бути прийнятий Радою до кінця поточної сесії, - Разумков

Законопроєкт про референдум може бути прийнятий Радою до кінця поточної сесії, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не виключає, що законопроєкт "Про всеукраїнський референдум" буде ухвалений на поточній, третій сесії парламенту, яка триватиме до середини липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це залежить від того, коли він буде поданий до Верховної Ради. Якщо на цьому тижні він буде поданий, наприклад завтра, то на наступному пленарному ми його теоретично зможемо розглянути – це через 2 тижні. Оскільки ми працюємо до середини липня, є всі шанси, що ми зможемо прийняти його в цілому", - сказав Разумков.

Голова ВР сподівається, що найближчим часом законопроєкт буде зареєстрований у парламенті.

"Я думаю, що найближчим часом, я сподіваюся, що теж на цьому тижні він буде поданий до Верховної Ради, зареєстрований, і як тільки буде дозволяти час і регламентні норми (тому що там є час і на подання альтернативних), ми будемо його розглядати в стінах Верховної Ради України", - зазначив Разумков.

Він зауважив, що Венеційська комісія ще не надала свій висновок щодо законопроєкту, однак він все ж може бути розглянутий у парламенті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Венеціанська комісія підтвердила, що отримала звернення Разумкова щодо законопроєкту про референдум

"Важливий цей законопроєкт, дійсно не є таємницею ні для кого, тому якомога швидше, згідно з графіком роботи Верховної Ради ми його внесемо на розгляду Верховної Ради України, в залу ВР. Після цього, якщо він буде прийнятий за основу, знову 14 днів на внесення правок та пропозицій і після цього ми вже зможемо його приймати як закон", - сказав спікер.

Нагадаємо, 28 лютого робоча група Верховної Ради з питань розробки законопроєктів у сфері народовладдя схвалила кінцевий варіант законопроєкту "Про всеукраїнський референдум". Текст цього документа було оприлюднено на сайті парламенту 4 березня та розпочалося його громадське обговорення.

Перший віце-спікер Руслан Стефанчук 14 травня повідомив, що робоча група з напрацювання законопроєкту "Про всеукраїнський референдум" направила його на аналіз до Європейської комісії за демократію через право (Венеційська комісія).

Читайте також: Законопроєкт про всеукраїнський референдум буде внесено в Раду цього тижня, - Стефанчук

Автор: 

ВР (14942) референдум (627) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+27
Враги Украины торопятся, очередную поганку готовят, падлы...
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01.06.2020 23:54
+17
Вас раньше выгонят 😀😀😀
Почему Аваков не отставке? ЕСЛИ БЫ В ЕВРОПЕ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗНАСИЛОВАЛ СВИДЕТЕЛЬНИЦУ - МИНИСТР И ПРЕМЬЕР БЫЛИ БЫ В ОТСТАВКЕ
А ЦУКИ в Раде глаза закрывают и портфели раздают
Позорище
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01.06.2020 23:58
+17
Ти з Місяця впав?
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02.06.2020 00:17
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Враги Украины торопятся, очередную поганку готовят, падлы...
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01.06.2020 23:54 Відповісти
так договорняки вислюка и фуйла в Омане - нужно исполнять.. сделать подарок фуйлу к 24 июня..
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02.06.2020 00:05 Відповісти
в чем подлянка??? власть народу дают! Люди смогут сами писать законопроекты и выдвигать их на референдум. Большинство сейчас в Украине - это адекватный народ - про Украинский! Народ сможет блокировать плохие законы в Раде и народ сможет для себя писать законы и жить по ним! Это улучшение для жизни народа!
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02.06.2020 00:08 Відповісти
Ти з Місяця впав?
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02.06.2020 00:17 Відповісти
обоснуй??? хочу понять твою логику и если она есть, то возможно я соглашусь.
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02.06.2020 00:19 Відповісти
Не бачу сенсу щось тобі доводити.
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02.06.2020 00:23 Відповісти
ну понятно)))
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02.06.2020 00:24 Відповісти
https://censor.net/user/463014 Хто буде считати голоси на референдумі? Невже такий наївний,що віриш бидлоті при владі?
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02.06.2020 00:19 Відповісти
А сделать голоса онлайн и открытые и каждый сможет проверить свой голос и правильно ли он посчитан и каждый сможет проветрить свой голос и посмотреть, как, кто голосовал! Это как петиция в которой всех видно! Любой сможет посчитать голоса!
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02.06.2020 00:22 Відповісти
Скільки тобі років?
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02.06.2020 00:25 Відповісти
это не имеет никакого значения к рассматриваемому вопросу. я вижу в этом манипуляцию и риторическую стратегию твою по какому то отклонению от темы и заманить меня в какую то ловушку тобой отработанную. я вижу четко, что ты троль и твои задачи - критиковать Зе и восхвалять Пе. меня это не интересует! я не поддерживаю никаких кандидатов, я за Украину! я вижу в референдумах власть у себя в руках и у моего народа и я знаю, как можно при помощи этих инструментов сделать Украину сильной и победить и коррупцию и мафию и коллаборантов!
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02.06.2020 00:36 Відповісти
А більше ти ні чого у себе в руках не бачиш !!)))
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02.06.2020 00:38 Відповісти
не только видит но чувствует раз слово в слово повторяет кацапов с ихним референдумом . там даже паспорт не нужен для получения бюллетеня
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02.06.2020 09:35 Відповісти
Давай оберемо тебе президентом. Шашки наголо і дайоошш!
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02.06.2020 00:46 Відповісти
"..стране угля,хоть мелкого ,но дох.я" !!!)))
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02.06.2020 00:49 Відповісти
Вони хочуть шляхом маніпульцій, через референдум прийняти закони вигідні москві. Нинішню "владу " теж так обрали, потужна дезінформація через продажні СМІ,
інтернет канали і все влада в кармані
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02.06.2020 05:14 Відповісти
Маю надію,що цей "закон" ні пройде за голосування.
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02.06.2020 07:25 Відповісти
Не народ, а нарИд.
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02.06.2020 00:35 Відповісти
Це ти до чого??))
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02.06.2020 00:39 Відповісти
До "ua DARK SIDE 35611cd8
в чем подлянка??? власть народу дают! Люди смогут сами писать законопроекты и выдвигать их на референдум. Большинство сейчас в Украине - это адекватный народ - про Украинский! Народ сможет блокировать плохие законы в Раде и народ сможет для себя писать законы и жить по ним! Это улучшение для жизни народа!"
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02.06.2020 00:46 Відповісти
пшло нах, зэбил обосраный....
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02.06.2020 06:16 Відповісти
Какому "народу"?За счет этого "закона" под видом "народа",можно проталкивать что угодно.Хреново тролишь,топорно.
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02.06.2020 07:24 Відповісти
До жопы уже референдум Свой главный закон "О продаже земли" дЖИДаи уже протащили Навешав наивным Украинцам лапши на уши
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01.06.2020 23:56 Відповісти
Той закон не легітимний без згоди народу.
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01.06.2020 23:58 Відповісти
Какая згода Когда в Украине народ спрашивали Всегда барыжки между собой всё обтяпывали Только местами менялись у власти рыги с барыгами Не веришь спроси у таксиста козака Гаврылюка
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02.06.2020 00:02 Відповісти
Народ сможет проголосовать на референдуме, что угодно и даже закон этот по земле отменить! Потому что народ на референдуме имеет большую законодательную силу, чем Рада и Министры и Президент - вместе взятые! Ты видимо не понимаешь, что для народа - это божественная сила!!! Народ будет власть!!!
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02.06.2020 00:11 Відповісти
я хочу, чтобы Медведчука казнили!!!
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02.06.2020 00:16 Відповісти
И Ахметова еще казнить!!! Его еще раньше ненавидеть начал!
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02.06.2020 00:17 Відповісти
Казни,чи сцикотно,нехай хтось за тебе,так зебільне?
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02.06.2020 00:22 Відповісти
можно проголосовать на референдуме будет за возврат смерной казни и вынести смерный приговор Медведчуку и я с удовольствием соглашусь опустить рычаг от электрического стула или инъекцию вколю или любую другую казнь.
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02.06.2020 00:27 Відповісти
То ти садюга,он воно що!!!))))
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02.06.2020 00:37 Відповісти
хе-хе...
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01.06.2020 23:58 Відповісти
Вас раньше выгонят 😀😀😀
Почему Аваков не отставке? ЕСЛИ БЫ В ЕВРОПЕ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗНАСИЛОВАЛ СВИДЕТЕЛЬНИЦУ - МИНИСТР И ПРЕМЬЕР БЫЛИ БЫ В ОТСТАВКЕ
А ЦУКИ в Раде глаза закрывают и портфели раздают
Позорище
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01.06.2020 23:58 Відповісти
потому что бубочка без авакова трясется от страха, Аваков это его мама)).. а папа наверное..... ты сама понимаешь кто))
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02.06.2020 02:54 Відповісти
Кацапы требуют через референдум провести какую-то антиукраинскую гадость. Вот Слуги России и торопятся. Скоро мы узнаем, какое требование кацапов будет реализовано в Украине через т.н. "референдум".
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02.06.2020 00:01 Відповісти
Народ не проголосует гадость против Украины!!! Все будет нормально!!!
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02.06.2020 00:12 Відповісти
"В Багдаде все спокойно...." !!!!)))
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02.06.2020 00:45 Відповісти
"Народ не проголосует гадость против Украины"

...
Янучару та Віслюка нам рептилоїди обирали? Чи у Верховній Раді між собою порішали та спустили "височайшім указом"?
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02.06.2020 01:08 Відповісти
Вот потому меня и гложут смутные сомнения, усиливающиеся ползучим реваншем "ваты".
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02.06.2020 08:10 Відповісти
А якщо зараз провести референдум щодо продажу землі, то що отримає бубочка?
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02.06.2020 00:01 Відповісти
Лопатою.
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02.06.2020 08:11 Відповісти
может принять а может и не принять-какая разница барыге.Он занят законом о игорном бизнесе./ Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Игорные заведения часто находятся рядом с ломбардами.
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02.06.2020 00:02 Відповісти
Как вас быстро хотят положить под раисию
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02.06.2020 00:05 Відповісти
обоснуй свои слова???
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02.06.2020 00:15 Відповісти
Що обосновувати ,вже з часів Андрія Боголюбського намогаються і доки існуватиме орда, ці потуги не припиняться !! !!!)))
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02.06.2020 00:43 Відповісти
Пост ниже!,+учи матчасть
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02.06.2020 00:49 Відповісти
Новый закон о референдумах это троянський конь для Украины.
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02.06.2020 00:07 Відповісти
обоснуй??? народу дают власть, которая больше, чем у Рады. Народ не будет против Украины ничего голосовать!
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02.06.2020 00:15 Відповісти
За пиар асов он будет голосить...в 73 процента За телевизер и все хорошее. За отделение отдельных областей и внешнюю политику. За отнять и поделить. За отмену налогов на армию и всем бабам по мужику. А считать будут в Мокве.
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02.06.2020 00:21 Відповісти
в первом туре проголосовало за Зе 30% вроде и это из пришедших и это 5 миллионов, а во втором туре против Порошенко голосовали и 73% - это 13 миллионов пришедших, а не 30 миллионов.
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02.06.2020 00:30 Відповісти
Повсякчас українці голосуют "проти" когось ,а не "за" !!!)))
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02.06.2020 00:47 Відповісти
Крч голосуй не голосуй-всеровно получишь путина!
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02.06.2020 00:52 Відповісти
"Народ не будет против Украины ничего голосовать!"

...
Вже.
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02.06.2020 01:11 Відповісти
Подібний закон в умовах України - це все одно що дати хворим психлікарні самім призначати собі курс лікування.
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02.06.2020 00:11 Відповісти
Каждая кухарка будет презезедентом...
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02.06.2020 00:23 Відповісти
тот случай, когда лучше кухарка, чем клоун.
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02.06.2020 00:48 Відповісти
Уже...клоун -это почетная и добрая профессия. У нас же как раз маркитантка из обоза.
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02.06.2020 00:56 Відповісти
Ця гидота вже на гиляку наговорила.Головне не дати їм втекти з України.
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02.06.2020 00:29 Відповісти
Как минимум на два пожизненых!
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02.06.2020 00:58 Відповісти
Референдумы проводят только в богатых странах и часто по поводу парикмахерских для собак. Нужно или не очень. А когда война в стране---то главный вопрос о комендантском часе должен стоять. С 23 вечера или с 1 часу ночи. И решает этот вопрос главнокомандующий. С огромным трудом печатал последнее слово в этом предложении. Маузер руке хотелось.
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02.06.2020 00:30 Відповісти
Я дам вам парабеллум!(с)
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02.06.2020 00:37 Відповісти
Стёпа, шутка знакома. Нравилась ещё фраза:*Шура---запускай Берлагу*. Эту книгу я прочёл в 1966г---правда. А если проводить опросы в момент боевых действий в стране, то только под подпись каждого. На вшивость и проверимся тогда.
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02.06.2020 00:47 Відповісти
и что слуги кремля решили вынести на референдум?
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02.06.2020 00:47 Відповісти
Как что!- что бы руководили умными ,трудолюбивыми,добрыми Украинцами алкашня и рязани!
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02.06.2020 00:55 Відповісти
Старая медведчуковская идея. Почти все телакали у сепаров, будут свои идеи двигать.
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02.06.2020 01:52 Відповісти
Законопроєкт про референдум може бути прийнятий Радою до кінця поточної сесії, - Разумков - Цензор.НЕТ 1053
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02.06.2020 02:45 Відповісти
Интересно, шо ж такое хотят протолкнуть через референдум ЗЕленые колаборанты?

Вспомним последние "удачные" референдумы:
Крым - вмешательство Роиси. Роися получила Крым.
Донецк - вмешательство Роиси. Украина получила геморой.
Нидерланды - вмешательство Роиси. Украина получила геморой.
Великобритания - вмешательство Роиси. ЕС и ВБ получили геморой.

А давайте доверим суверенитет 73% внушаемых имбицилов при помощи референдума!!!
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02.06.2020 03:38 Відповісти
Референдум - це дуже підступна річ, все залежить від того, як задати питання. Над референдумом будуть працювати расєйські політтехнологи, а вони вміють задавати правильні запитання.
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02.06.2020 03:45 Відповісти
Дебіли взагалі не читають, шо там, як було з домбасітами. Вони й досі не знають, за шо голосували.
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02.06.2020 07:02 Відповісти
Не терпится Зе-влади допродать украинскую землю.
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02.06.2020 06:06 Відповісти
Закон про народовладдя первыйзакон зели где? Экономический паспорт укараинца тоже обещал. Про это молчат слуги да и опозиция тоже. И где обсуждение все в тихаря.Не верю!
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02.06.2020 06:57 Відповісти
Скільки "виборців" мають 2-3 громадянства?
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02.06.2020 07:15 Відповісти
"Закон о референдуме"-не должен быть принят,это кацапская формула для уничтожения суверенитета Украины.
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02.06.2020 07:29 Відповісти
гнилая и продажная клоунская мразота.
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03.06.2020 00:57 Відповісти
 
 