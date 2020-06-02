Законопроєкт про референдум може бути прийнятий Радою до кінця поточної сесії, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не виключає, що законопроєкт "Про всеукраїнський референдум" буде ухвалений на поточній, третій сесії парламенту, яка триватиме до середини липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це залежить від того, коли він буде поданий до Верховної Ради. Якщо на цьому тижні він буде поданий, наприклад завтра, то на наступному пленарному ми його теоретично зможемо розглянути – це через 2 тижні. Оскільки ми працюємо до середини липня, є всі шанси, що ми зможемо прийняти його в цілому", - сказав Разумков.

Голова ВР сподівається, що найближчим часом законопроєкт буде зареєстрований у парламенті.

"Я думаю, що найближчим часом, я сподіваюся, що теж на цьому тижні він буде поданий до Верховної Ради, зареєстрований, і як тільки буде дозволяти час і регламентні норми (тому що там є час і на подання альтернативних), ми будемо його розглядати в стінах Верховної Ради України", - зазначив Разумков.

Він зауважив, що Венеційська комісія ще не надала свій висновок щодо законопроєкту, однак він все ж може бути розглянутий у парламенті.

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"Важливий цей законопроєкт, дійсно не є таємницею ні для кого, тому якомога швидше, згідно з графіком роботи Верховної Ради ми його внесемо на розгляду Верховної Ради України, в залу ВР. Після цього, якщо він буде прийнятий за основу, знову 14 днів на внесення правок та пропозицій і після цього ми вже зможемо його приймати як закон", - сказав спікер.

Нагадаємо, 28 лютого робоча група Верховної Ради з питань розробки законопроєктів у сфері народовладдя схвалила кінцевий варіант законопроєкту "Про всеукраїнський референдум". Текст цього документа було оприлюднено на сайті парламенту 4 березня та розпочалося його громадське обговорення.

Перший віце-спікер Руслан Стефанчук 14 травня повідомив, що робоча група з напрацювання законопроєкту "Про всеукраїнський референдум" направила його на аналіз до Європейської комісії за демократію через право (Венеційська комісія).

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