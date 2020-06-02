Попрощатися з композитором Мирославом Скориком можна буде в Києві та Львові

Попрощатися з відомим українським композитором Мирославом Скориком, який помер 1 червня, можна буде в Києві та Львові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили Радіо Свобода в концертному агентстві UKRArtists.

"Легендарний композитор Мирослав Скорик пішов з життя на 82-му році в Києві. Прощання в середу, 3 червня, в Києві об 11:30 в Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ (Лівобережна). У Львові - у четвер, 4 червня, в Соборі святого Юра, теж об 11:30. Похованння в п'ятницю, 5 червня, Личаківський цвинтар", - повідомили в агентстві.

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