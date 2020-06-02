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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу тричі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб ОС

Ворог за добу тричі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб ОС

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем і застосували безпілотний літальний апарат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

"Для здійснення заходів із відсічі та стримування збройної агресії українські воїни вправно задіяли чергові вогневі засоби і змусили ворога припинити свою злочинну активність", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" загарбники двічі обстріляли позиції наших оборонців неподалік Гнутового. Спочатку, біля цього населеного пункту, противник застосував гранатомети різних систем, а згодом задіяв БпЛА для скидання пострілу ВОГ-17.

Також читайте: За місяць на Донбасі ліквідували 49 найманців РФ, - пресцентр ОС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" на підступах до Попасної російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

"Наші захисники, утримуючи оборону, діяли відважно та дали ворожим підрозділам гідну відсіч. За даними розвідки, минулої доби було поранено двох окупантів. Відчувши на собі рішучість дій військовослужбовців Збройних Сил України, противник припинив свою активність", - повідомили в штабі.

Внаслідок обстрілів з боку загарбників один воїн Об'єднаних сил зазнав поранення. Його було доставлено до військового медичного закладу. Стан здоров’я українського оборонця задовільний.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріляли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї наші опорні пункти неподалік Майорська: "Такі підступні дії ворога без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях окупантів українські підрозділи рішуче подавили активність противника"

"За поточну добу втрат серед наших захисників немає. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об'єднаними силами", - зазначили в пресцентрі ОС.

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Ворог за добу тричі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб ОС 01
Ворог за добу тричі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб ОС 02

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обстріл (28250) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть расіянським окупантам!!!!
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02.06.2020 07:14 Відповісти
Одужання.......
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02.06.2020 07:39 Відповісти
Найшвидшого одужання.
Горіть у пеклі москалі !!!
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02.06.2020 07:45 Відповісти
Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
Убей россиянина!
Ворог за добу тричі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5480
Ворог за добу тричі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8733
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02.06.2020 07:52 Відповісти
найскорішого одужання і повного відновлення (і невеликих шрамів на згадку)

горіть у пеклі москалі (с)... і вата, що закликала в наш дім чужого солдата
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02.06.2020 08:41 Відповісти
Одужання Захиснику України!
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02.06.2020 11:46 Відповісти
 
 