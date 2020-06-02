Трамп оголосив про введення військ у Вашингтон для припинення заворушень і пригрозив зробити те ж саме в інших регіонах

Президент США розпорядився розгорнути військові підрозділи у столиці країни та пригрозив зробити те саме в регіонах, якщо губернатори штатів не дадуть ради з масовим заворушенням.

Про це Трамп заявив під час прямого включення з Рожевого саду Білого дому, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Після того, що сталося в місті (Вашингтоні – ред.) минулої ночі, я відправляю туди тисячі озброєних солдатів, військовослужбовців та правоохоронців, аби зупинити заворушення, крадіжки, вандалізм, погроми та безглузде знищення майна", - заявив президент США.

Він нагадав, що у Вашингтоні триває режим комендантської години, який має "суворо виконуватися".

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"Ті, хто несуть загрозу невинним життям, а також майну, будуть заарештовані та притягнуті до кримінальної відповідальності на всіх законних підставах. Я хочу, аби організатори цього терору знали, що їм загрожують суворі кримінальні покарання та тривалі ув'язнення", - заявив глава Білого дому.

Трамп підкреслив, що мобілізує "всі наявні федеральні ресурси - цивільні та військові", для протидії протестам по всій країні. При цьому він назвав себе "президентом правопорядку".

"Якщо якесь місто або штат не вживатимуть необхідних кроків для захисту життя та власності мешканців, я розпоряджуся розгорнути війська, які швидко розв'яжуть проблему", - наголосив американський лідер.

Він указав, що найбільше від заворушень потерпають мирні громадяни та найбідніші громади. "Як їхній президент я боротимуся за те, щоби убезпечити їх від бунтів", - зазначив Трамп.

Президент запевнив, що є союзником усіх мирних протестувальників. Утім, за його словами, нинішніми протестами скористалися "анархісти, жорстокі юрми, палії, мародери, злочинці й бунтівники".

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"Це не мирні акції протесту, це акти внутрішнього терору, знищення невинних життів та пролиття невинної крові, злочини й замахи на гуманність", - підкреслив Дональд Трамп.

Як повідомлялося, десятки великих міст США, у тому числі столицю, охопили масові протести, які швидко переросли в погроми. Причиною заворушень стала загибель афроамериканця Джорджа Флойда після жорсткого затримання поліцією в Міннеаполісі.