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Трамп оголосив про введення військ у Вашингтон для припинення заворушень і пригрозив зробити те ж саме в інших регіонах

Трамп оголосив про введення військ у Вашингтон для припинення заворушень і пригрозив зробити те ж саме в інших регіонах

Президент США розпорядився розгорнути військові підрозділи у столиці країни та пригрозив зробити те саме в регіонах, якщо губернатори штатів не дадуть ради з масовим заворушенням.

Про це Трамп заявив під час прямого включення з Рожевого саду Білого дому, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Після того, що сталося в місті (Вашингтоні – ред.) минулої ночі, я відправляю туди тисячі озброєних солдатів, військовослужбовців та правоохоронців, аби зупинити заворушення, крадіжки, вандалізм, погроми та безглузде знищення майна", - заявив президент США.

Він нагадав, що у Вашингтоні триває режим комендантської години, який має "суворо виконуватися".

Також дивіться: Журналісти Deutsche Welle потрапили під обстріл поліції в Міннеаполіс. ВIДЕО

"Ті, хто несуть загрозу невинним життям, а також майну, будуть заарештовані та притягнуті до кримінальної відповідальності на всіх законних підставах. Я хочу, аби організатори цього терору знали, що їм загрожують суворі кримінальні покарання та тривалі ув'язнення", - заявив глава Білого дому.

Трамп підкреслив, що мобілізує "всі наявні федеральні ресурси - цивільні та військові", для протидії протестам по всій країні. При цьому він назвав себе "президентом правопорядку".

"Якщо якесь місто або штат не вживатимуть необхідних кроків для захисту життя та власності мешканців, я розпоряджуся розгорнути війська, які швидко розв'яжуть проблему", - наголосив американський лідер.

Він указав, що найбільше від заворушень потерпають мирні громадяни та найбідніші громади. "Як їхній президент я боротимуся за те, щоби убезпечити їх від бунтів", - зазначив Трамп.

Президент запевнив, що є союзником усіх мирних протестувальників. Утім, за його словами, нинішніми протестами скористалися "анархісти, жорстокі юрми, палії, мародери, злочинці й бунтівники".

Також читайте: У Вашингтоні та ще в 40 великих містах США запровадили комендантську годину

"Це не мирні акції протесту, це акти внутрішнього терору, знищення невинних життів та пролиття невинної крові, злочини й замахи на гуманність", - підкреслив Дональд Трамп.

Як повідомлялося, десятки великих міст США, у тому числі столицю, охопили масові протести, які швидко переросли в погроми. Причиною заворушень стала загибель афроамериканця Джорджа Флойда після жорсткого затримання поліцією в Міннеаполісі.

Автор: 

заворушення (106) протест (2397) США (22525) вбивство (3080) Трамп Дональд (5483)


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Топ коментарі
+40
Трамп объявил о вводе войск в Вашингтон для прекращения беспорядков и пригрозил сделать то же самое в других регионах - Цензор.НЕТ 4739

З фб.
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02.06.2020 07:54
+36
Трамп оголосив про введення військ у Вашингтон для припинення заворушень і пригрозив зробити те ж саме в інших регіонах - Цензор.НЕТ 65
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02.06.2020 08:27
+20
Горели только полицейские автозаки. Ни один магазин не пострадал. Это правда! Мародерство даже в голову никому не приходило.
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02.06.2020 08:32
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Давно пора було це зробити . А якщо ще й по мародерах стріляти на ураження - мародерство зникає , як явище .
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02.06.2020 08:39 Відповісти
Та вони як раз у масках, дуже зручно, ніхто не впізнає.
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02.06.2020 09:23 Відповісти
Забули і демократи, і Їхні змі. Подекуди ще лунають тихі волання, та то таке.
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02.06.2020 09:32 Відповісти
Що зарухались?Банду байданутих шугають?Так давно пора- радикалізували спільноту США на безчинства,мародерство,погроми при пандемії,бо рік виборів.Я-за попкорном,бо за статистикою кожен день поліція вбиває двое-троє порушників і не був би цей-щось би вкололи іншому для прискорення смерті.
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02.06.2020 08:44 Відповісти
Я хочу, чтобы организаторы этого террора знали, что им грозят суровые уголовные наказания и длительные заключения"

та ладно, неужели владимира ху..ла посадишь?? другана?? спроси у желтых жилетов и макрона кто организатор таких вещей....странно что ЦРУ с этим ничего не делает...
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02.06.2020 08:47 Відповісти
"спроси у желтых жилетов и макрона кто организатор таких вещей....странно что ЦРУ с этим ничего не делает..."


Стесняюсь спросить, а "каким боком" ЦРУ к Франции, которая, вообще то, независимое государство и имеет свое "ЦРУ"?
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02.06.2020 08:54 Відповісти
Пошукай в гуглі, вчора хтось викдадав фото Байдена серед протестантів.
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02.06.2020 09:09 Відповісти
Это все что нашел. https://ua.interfax.com.ua/news/political/665919.html Байден назвав протести в США зрозумілими, погроми - невиправданими
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02.06.2020 09:14 Відповісти
В российских ЦМИ вон Кадыров требует от ООН(!) покарать(!) власт США за бесчинства(!)
"https://www.mk.ru/politics/2020/06/02/kadyrov-potreboval-ot-oon-pokarat-za-beschinstva-vlasti-ssha.html

Ну, "это мы понять можем"(С), что отмороженный исламист другим отмороженным исламистам глаз не выклюет, но Кадыров немного "попутал рамсы": кто содержит ООН, тот ее и танцует, а Кадыров сам на содержании РФ.

Но, раз Кадыров голос подал, то означает это одно: он боится таких же "протестов" в Чечне, в Ингушетии то уже стреляли. Ох, и начнется же на Кавказе, ух, и начнется.
"Будем посмотреть"(С)
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02.06.2020 08:58 Відповісти
Оказывается, покойный Джордж Флойд пять раз был привлечён к уголовной ответственности, в том числе за вооружённый грабёж. Я не оправдываю убившего его полицейского. Но был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком.Но теперь, когда мы знаем, насколько никчёмным членом общества был покойный, мы понимаем мотивы погромщиков. Он плоть от плоти - такой же бандит, как протестующие. И протест по сути направлен не на защиту чёрных (они тоже пострадали от погрома), а на защиту грабителей.
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02.06.2020 09:03 Відповісти
Уродец Джордж Флойд, естественно, имел судимость за вооруженное ограбление: он вторгся в частный дом и, угрожая женщине пистолетом, вынес драгоценности и телефон. 5 лет отсидел в техасской тюрьме. И кроме этого у него куча судимостей за кражи и хранение наркотиков.
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02.06.2020 10:59 Відповісти
Можно было бы сделать по другому. Как? Очень просто ....используйте израильский опыт. Т.е сотрудники спецслужб, переодетые в протестантов, стоят в толпе и вычисляют активистов. Затем бригада бросается на одного активиста и дезактивирует его. Вообще то это не активисты, а погромщики, которые умышленно уничтожают инфраструктуру. Подчеркну - это!!! одни и те же лица. Вы наверняка их увидете на фото с желтыми жилетами во Франции. Как они появились у амеров.....хммм.....расскажу позже.....
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02.06.2020 09:13 Відповісти
Можливо, у негрів складніше перевдягатися?
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02.06.2020 09:45 Відповісти
один вопрос.... "протестанты"?)))))))))
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02.06.2020 11:27 Відповісти
Нет. К сожалению это не протестанты. И погромов и ущерба будет все больше.....
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02.06.2020 11:32 Відповісти
Ждем появления флагов ДНР в США (по примеру Франции)
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02.06.2020 11:41 Відповісти
Нерівна рівність в активному прояві...
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02.06.2020 09:25 Відповісти
В будь якому разі погроми мають бути припинені.
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02.06.2020 09:36 Відповісти
пару нигеров пришпилят и все затихнет .
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02.06.2020 09:42 Відповісти
Терпець на жаль може закінчитись де завгодно.
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02.06.2020 09:49 Відповісти
Обкакавшись и описавшись с перепугу, в бункере под Белым Домом, это чубатое чмо и одновременно старый пердун любящий разно рода ху..ло, грозиться применить Армию внутри страны? ТАКОГО в истории США ни когда не было.
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02.06.2020 09:58 Відповісти
оранжевых костюмов там навалом...хватит всем, кто заслужил
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02.06.2020 11:03 Відповісти
Ага. Вируса нет.
Не дай Бог заболеете--докторам не звоните!
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02.06.2020 10:14 Відповісти
Українець постраждав за Америку. Він не вбив і не покалічив жодного американця, але виступив проти знищення Америки вандалами і мародерами. Це не дивно, бо українець за добро відповідає добром.
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02.06.2020 13:05 Відповісти
Будемо сподіватись, що його страховка має пункт щодо вуличного вандалізму.
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02.06.2020 13:09 Відповісти
Основатель Black https://www.foxnews.com/category/entertainment Entertainment Television Роберт Джонсон подробно остановился на https://www.foxbusiness.com/money/robert-johnson-reparations-bet-george-floyd своем призыве выплатить 14 триллионов долларов в качестве компенсации американцам-афроамериканцам в понедельник в « https://www.foxnews.com/shows/special-report Специальном отчете ».

Джонсон сказал ведущему Брету Байеру, что американцы должны смотреть на течение времени в «полном контексте».
«Часть этого контекста заключается в том, что люди имеют право протестовать, когда они видят несправедливость. Это относится к доктору Мартину Лютеру Кингу», - сказал он. «Но с другой стороны, мы должны обратиться к коренной причине протеста людей, которая ведет к насилию, будь то возбужденное насилие или просто насилие, потому что люди чувствуют разочарование и горечь».
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02.06.2020 10:38 Відповісти
Проще сделать им генетический анализ и отвезти назад в Африку, к предкам на родину. Пусть строят там дивный новый мир (Либерия v.2)
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02.06.2020 11:44 Відповісти
А если тебе сделать генетический анализ - куда придётся везти ?
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02.06.2020 13:05 Відповісти
Не знаю.Надо сначала сделать. Но я-то магазины не громлю, если что.
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02.06.2020 15:29 Відповісти
Дурість. Людину треба судити по його справах, а не по генетичному аналізу. Наприклад тобі, цапу, навіть аналіз проводити не потрібно, щоб зрозуміти, що ти - цап.
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02.06.2020 13:09 Відповісти
Конечно по делам судить надо. Посмотри-ка, Ваня, на фотографии дел, которые эти обезьяны наделали. Или Юля не разрешает, а, козлик?
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02.06.2020 15:10 Відповісти
Здрпвия всем! Абсолютно поддерживаю решение Трампа! Идеи Свободы доведены до полного идиотизма благодаря демократам. И результат этого- разграбленные магазины, которые не имеют к смерти того чернокожего никакого отношения! Кстати, подобные инцинденты были в 1992 году и в 60- х. Это по поводу использования Армии в США. Кроме того, это было и в Нью Орлеаге во время урагана Катрин. Все помнят что там творилось , и тогда Джодж Буш младший сказал что ему стыдно за этих американцев. С моей точки зрения, пора всем белым обьединяться в США в правые организации, ибо на носу реальная угроза нашей цивилизации. Правление Трампа вскрыло главную проблему демократии и либерализма- осознанность последствий своего выбора! Либеральная идеология не совместима с идеями социализма и коммунизма, и прочей популистической херней! Когда то аыроамериканцам дади фелфор- денежное пособие, чтобы они ни хрена не делали, и спокойно жили, но им этого оказалось мало! Американская статистика- черные убивают в америке в 13 раз больше чем белые или другие рассы! Именно поэтому полицейские в США очень настроены отрицательно против черных! Я бы на месте этих всех " черных лидеров" гавел порядок внутри вашего " черного мира, и мой совет- не будите лихо, пока оно тихо! Не будите в белых людях инстинкт самосохранения, иначе вариант с индейскими резервациями покажутся для вас детским лепетом на лужайке. Кстати заметьте- в Техасе все спокойно и под контролем, почему? Потому что белые и латиноамериканцы нашли способ мирного сосуществования- а это подавляющее большинство населения в этом штате. Есть над чем поразмыслить.
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02.06.2020 12:24 Відповісти
Если бы Трамп оперативно решительно наказал виновных - всё имело бы другой вид.
Полиции позволяют беспредельничать всё больше - вот и результат - у всех накипело.
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02.06.2020 13:03 Відповісти
Браво, Трамп!
Дави этот сброд, криминал, мародёров, анархистов.
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02.06.2020 16:27 Відповісти
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