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Новини Окуповані території
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Україна в ООН закликала РФ взяти відповідальність за дітей-сиріт в окупованому Криму: Доля 4,9 тис. дітей досі не відома

Україна в ООН закликала РФ взяти відповідальність за дітей-сиріт в окупованому Криму: Доля 4,9 тис. дітей досі не відома

Держава-окупант РФ має вжити всіх необхідних заходів для дотримання прав дітей, позбавлених батьківського піклування на території окупованого Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Постійного представництва України при ООН у Facebook з нагоди Міжнародного дня захисту дітей.

Зазначається, що в Криму до окупації 2014 року було 4,9 тис. сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Відтоді їхня доля залишається невідомою.

"Росія як держава-окупант має вжити всіх необхідних заходів для дотримання прав дітей, зокрема не допустити їх незаконної передачі за межі української території", - йдеться в повідомленні.

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Україна в ООН закликала РФ взяти відповідальність за дітей-сиріт в окупованому Криму: Доля 4,9 тис. дітей досі не відома 01

Автор: 

діти (5044) Крим (14127) ООН (3340) сироти (82)


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оон это что?
это ублюдки, едва лишь показавшие рыбьи зубки в Корее.
а так - твари, сидящие на окладах + "благодарность" от всяких рашек и венесуэл с китаями.

это как обратиться в мясной комбинат с просьбой шоб сосед Ваня, работающий там, перестал есть(или красть) мясо.
уроды должны за "права детей" Раху поставить в позу Путина перед Собчаком уже. Нет? Ну нет так нет. помолюсь шоб Путин подох и мне шоб кто-то подарил бутылку шампанского(выпить) в этот день.(хотя придет Мутин и станет хуже(для нас))
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02.06.2020 08:03 Відповісти
"Россия как оккупирующая держава должна принять все необходимые меры для соблюдения прав детей, в том числе не допустить их незаконной передачи за пределы украинской территории" - так они и сейчас за пределами украинской территории. В чем смысл этого призыва? Вывезти их всех в Украину или просто запрет им покидать территорию Крыма?
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02.06.2020 08:18 Відповісти
 
 