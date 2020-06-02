Україна в ООН закликала РФ взяти відповідальність за дітей-сиріт в окупованому Криму: Доля 4,9 тис. дітей досі не відома

Держава-окупант РФ має вжити всіх необхідних заходів для дотримання прав дітей, позбавлених батьківського піклування на території окупованого Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Постійного представництва України при ООН у Facebook з нагоди Міжнародного дня захисту дітей.

Зазначається, що в Криму до окупації 2014 року було 4,9 тис. сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Відтоді їхня доля залишається невідомою.

"Росія як держава-окупант має вжити всіх необхідних заходів для дотримання прав дітей, зокрема не допустити їх незаконної передачі за межі української території", - йдеться в повідомленні.

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