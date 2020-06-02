Україна в ООН закликала РФ взяти відповідальність за дітей-сиріт в окупованому Криму: Доля 4,9 тис. дітей досі не відома
Держава-окупант РФ має вжити всіх необхідних заходів для дотримання прав дітей, позбавлених батьківського піклування на території окупованого Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Постійного представництва України при ООН у Facebook з нагоди Міжнародного дня захисту дітей.
Зазначається, що в Криму до окупації 2014 року було 4,9 тис. сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Відтоді їхня доля залишається невідомою.
"Росія як держава-окупант має вжити всіх необхідних заходів для дотримання прав дітей, зокрема не допустити їх незаконної передачі за межі української території", - йдеться в повідомленні.
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это ублюдки, едва лишь показавшие рыбьи зубки в Корее.
а так - твари, сидящие на окладах + "благодарность" от всяких рашек и венесуэл с китаями.
это как обратиться в мясной комбинат с просьбой шоб сосед Ваня, работающий там, перестал есть(или красть) мясо.
уроды должны за "права детей" Раху поставить в позу Путина перед Собчаком уже. Нет? Ну нет так нет. помолюсь шоб Путин подох и мне шоб кто-то подарил бутылку шампанского(выпить) в этот день.(хотя придет Мутин и станет хуже(для нас))